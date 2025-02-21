Пять интересных фактов о легендарном генерале Шаймуратове
Накануне Дня защитника Отечества рассказываем интересные подробности жизни одного из главных героев республики. А нейросеть – оживляет его фотокарточки.
1
Родился в бедной семье, но выучил восемь языков
Детство Минигали Шаймуратова было тяжелым. Он родился в маленькой деревне Биштяки нынешнего Кармаскалинского района Башкирии. Его мама Нажиба вела хозяйство и воспитывала четырех детей (будущий Герой России третий из них), а папа Мингазетдин пахал бурлаком на Волге и Белой. Когда Минигали было десять лет, мама умерла, чтобы выжить, пришлось оставить школу и пойти работать батраком к зажиточным соседям, а потом матросом парохода «Урал». Получить начальное образование вовремя он не смог, но тягу к знаниям сохранил. Всю жизнь Шаймуратов учится. Особенно хорошо ему даются языки. Помимо русского и башкирского, он владел татарским, английским, французским, китайским, уйгурским и казахским языками. Как писал известный писатель и военкор Константин Симонов в своем очерке «В башкирской дивизии», это помогло ему объехать полмира по особым заданиям правительства.

Если встать лицом к памятнику Шаймуратову на Советской площади, на барельефе по правую руку есть мальчик, играющий на гармошке. По задумке создателей, это молодой Минигали, отдыхающий после тяжелого дня. Чуть выше можно увидеть тот самый пароход, на котором он начал карьеру.
2
Выполнял секретные задания по всему миру
Вскоре Шаймуратов перебрался в Уфу. В разгар Гражданской войны, после освобождения Уфы от войск Колчака, он вступил в Красную Армию. В конной разведке отряда Блюхера он сражался с войсками Юденича и Деникина под Петроградом, воевал на Польском фронте, освобождал Ростов и Крым. Командование заметило храброго толкового юношу и отправило учиться в кавалерийскую школу. На выпускных экзаменах он занял призовые места по метанию гранаты, прыжкам с трамплина в воду и сабельным скачкам. За это его наградили красными шароварами, зеленой суконной гимнастеркой и буденовкой. Шаймуратов участвовал в ликвидации оставшихся после Гражданской войны банд. После одной из таких спецопераций Семен Буденный лично вручил ему именную серебряную саблю, которую Шаймуратов хранил всю жизнь. В 1925 году Минигали Шаймуратова перевели в Москву, где он возглавил объединенную военную школу, а после стал командиром полка по охране Кремля.

В 30-х годах советское правительство решило поддержать военного губернатора провинции Синьцзян Шен Ши Цая и выслало ему на подмогу военных специалистов, в том числе майора Шаймуратова, который работал под псевдонимом Шай. Его задачей было обучить новобранцев владению сложной военной техникой и собрать из разрозненных подразделений эффективную армию. В Китае он проработал три года, по итогам ему присвоили орден Боевого Красного Знамени, а позже – звание полковника.

Китайская грамота на мемориале Шаймуратову – как раз про тот период его жизни.
3
Башкавдивизия стала рекордсменом по героям
Башкирскую кавалерийскую дивизию в 1941 году создавали с нуля – со всей округи к станции Дёма приходили добровольцы. Многие желающие идти на фронт никогда не служили в армии, были неграмотны и не держали раньше в руках оружие. Но именно этой дивизии суждено стать одной из самых ударных и «геройских» во всей Красной Армии.

22 марта 1942 года председатель Президиума Верховного Совета республики Рахим Ибрагимов вручил 112-й кавалерийской дивизии Красное Знамя. Принимая знамя, Минигали Шаймуратов дал клятву донести его до Берлина.

«Потомки Салавата отступать не умеют», – говорил генерал Шаймуратов, поднимая в атаку своих бойцов. Башкирские конники сражались с особой горячей отвагой, фашисты ненавидели их за это. Всего Шаймуратовская дивизия за годы Великой Отечественной войны прошла более 4000 километров. 15 раз ее отмечали в приказах Верховного главнокомандующего как отличившуюся в боях. 3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза, а пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Такого количества героев не было ни в одном соединении Красной Армии.
4
Пять лет числился пропавшим без вести
В феврале 1943 года под городом Ворошиловградом (сейчас это Луганск) дивизия оказалась зажата гитлеровцами. Шаймуратов мог бы остаться в живых, если бы отступил вместе с группой, ушедшей спасать знамя дивизии. Но он предпочёл принять бой.

«Шаймуратов, сидя в седле на своем вороном коне, находился впереди метрах в 150-200 от меня вправо. Слышно было, как он даёт команду «Вперёд! За мной». В следующий момент он был сбит с коня огнём противника, стремительно вскочил опять в седло, но снова был сбит – немцы, по-видимому, видели в нём большого командира и перенесли на него шквальный огонь артиллерии, миномётов и пулемётов», – вспоминал последние часы жизни Михаил Ильич Кузнецов, который служил в Башкавдивизии начальником Особого отдела и был очевидцем гибели.

Несмотря на потери, бойцы дивизии исполнили обещание своего генерала и донесли боевые знамена полков до Берлина.

До 1948 года генерал числился пропавшим без вести. Чтобы разыскать его останки, нужно было провести специальное исследование. Его тело перезахоронили под Луганском. Жители ЛНР до сих пор чтят память Минигали Шаймуратова, бережно ухаживают за последним пристанищем воинов и рассказывают об их отваге и мужестве школьникам.
5
Присвоить звание Героя пытались со времен Сталина
Власти Башкирии просили присвоить Шаймуратову звание Героя Советского Союза посмертно еще с 1948 года, но постоянно что-то мешало. В 1958 году представление написал сам Маршал Советского Союза Семён Буденный.

«Я знал Шаймуратова человеком большой силы воли, способным военачальником и горячим советским патриотом. В дни тяжелой борьбы с немецко-фашистскими захватчиками он проявил себя умелым организатором и командиром кавалерийского соединения, неоднократно показывая примеры личного мужества, доблести и геройства», – писал он.

Решился вопрос только в конце марта 2020 года, по просьбе Радия Хабирова президент страны Владимир Путин принял решение сделать редчайшее исключение и наградил Минигали Шаймуратова посмертно звездой Героя России. Так восторжествовала историческая справедливость.

Текст: Станислав Шахов.

Видео: ИИ.

Верстка: Валерия Любина.

22.02.2024 г.