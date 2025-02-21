Пять интересных фактов о легендарном генерале Шаймуратове

Выполнял секретные задания по всему миру

Вскоре Шаймуратов перебрался в Уфу. В разгар Гражданской войны, после освобождения Уфы от войск Колчака, он вступил в Красную Армию. В конной разведке отряда Блюхера он сражался с войсками Юденича и Деникина под Петроградом, воевал на Польском фронте, освобождал Ростов и Крым. Командование заметило храброго толкового юношу и отправило учиться в кавалерийскую школу. На выпускных экзаменах он занял призовые места по метанию гранаты, прыжкам с трамплина в воду и сабельным скачкам. За это его наградили красными шароварами, зеленой суконной гимнастеркой и буденовкой. Шаймуратов участвовал в ликвидации оставшихся после Гражданской войны банд. После одной из таких спецопераций Семен Буденный лично вручил ему именную серебряную саблю, которую Шаймуратов хранил всю жизнь. В 1925 году Минигали Шаймуратова перевели в Москву, где он возглавил объединенную военную школу, а после стал командиром полка по охране Кремля.



В 30-х годах советское правительство решило поддержать военного губернатора провинции Синьцзян Шен Ши Цая и выслало ему на подмогу военных специалистов, в том числе майора Шаймуратова, который работал под псевдонимом Шай. Его задачей было обучить новобранцев владению сложной военной техникой и собрать из разрозненных подразделений эффективную армию. В Китае он проработал три года, по итогам ему присвоили орден Боевого Красного Знамени, а позже – звание полковника.



Китайская грамота на мемориале Шаймуратову – как раз про тот период его жизни.