Пять интересных фактов о легендарном генерале Шаймуратове

В феврале 1943 года под городом Ворошиловградом (сейчас это Луганск) дивизия оказалась зажата гитлеровцами. Шаймуратов мог бы остаться в живых, если бы отступил вместе с группой, ушедшей спасать знамя дивизии. Но он предпочёл принять бой.«Шаймуратов, сидя в седле на своем вороном коне, находился впереди метрах в 150-200 от меня вправо. Слышно было, как он даёт команду «Вперёд! За мной». В следующий момент он был сбит с коня огнём противника, стремительно вскочил опять в седло, но снова был сбит – немцы, по-видимому, видели в нём большого командира и перенесли на него шквальный огонь артиллерии, миномётов и пулемётов»,
– вспоминал последние часы жизни Михаил Ильич Кузнецов
, который служил в Башкавдивизии начальником Особого отдела и был очевидцем гибели.
Несмотря на потери, бойцы дивизии исполнили обещание своего генерала и донесли боевые знамена полков до Берлина.
До 1948 года генерал числился пропавшим без вести. Чтобы разыскать его останки, нужно было провести специальное исследование. Его тело перезахоронили под Луганском. Жители ЛНР до сих пор чтят память Минигали Шаймуратова, бережно ухаживают за последним пристанищем воинов и рассказывают об их отваге и мужестве школьникам.