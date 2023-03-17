Девять неочевидных фактов про ЖКХ, которые жители Башкирии не знали

Жителям Башкирии старше 70 лет положена скидка 50% на оплату капитального ремонта, а старше 80 лет - 100%. Это при условии, что они живут отдельно или в семье все пенсионеры.



В отличие, например, от пенсии, эта льгота пока не автоматическая. Чтобы получать ее, нужно оставить заявление в МФЦ или через Госуслуги. Кроме того, счет на пенсионера все равно будет приходить и его нужно оплачивать, но положенная сумма потом вернется на счет в банке.



В случае если земельный участок с элементами озеленения и благоустройства оформлен в долевую собственность владельцев помещений данного многоквартирного дома, то устройство детской площадки осуществляется за счет средств по статье за содержание жилья общего имущества.



Если земельный участок с элементами озеленения и благоустройства не оформлен в долевую собственность владельцев помещений данного многоквартирного дома, соответственно, земельный участок находится в собственности муниципалитета, то устройство детской площадки осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.



Дополнительно сообщаем, что благоустройство дворовой территории, в том числе с установкой детской игровой площадки с мягким покрытием, возможно в рамках республиканской программы «Башкирские дворики». Для включения в программу жителям вашего многоквартирного дома необходимо провести общее собрание собственников помещений МКД, на котором принять решение об участии в программе и направить заявку в администрацию муниципального образования.

