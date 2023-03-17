Девять неочевидных фактов про ЖКХ, которые жители Башкирии не знали
Накануне Дня работника жилищно-коммунального хозяйства рассказываем об интересных и полезных фактах, которые помогут решить злободневные проблемы.
1. Поливать проезжую часть в дождь - правильно
Каждый хоть раз крутил пальцем у виска, когда видел, как коммунальные машины поливают городские улицы в дождь. Чего греха таить, я тоже когда-то смеялся над этим и даже возмущался в социальных сетях.

Но на самом деле это правильно! Дороги поливают в дождь не потому, что у водителя поливомоечной машины есть график работы, который нельзя нарушить, а чтобы дороги были чище! Дождь прибивает всю грязь и пыль к асфальту, а струя воды сбивает их к обочине. Это примерно как стирка белья - сначала вы его замачиваете, потом начинаете отстирывать.
2. Жильцы не платят за долги соседей
Один из распространенных коммунальных мифов гласит, что если кто-то в доме не платит квартплату, то его долг равномерно распределяется между добропорядочными собственниками.

Это неправда. Расходы соседа — это расходы соседа и в ваш счет они не входят. Вы оплачиваете только общедомовые расходы – так называемый ОДН. Это свет, который горит в подъездах, вода, которую берет уборщица на помывку полов на этажах, при подготовке к отопительному сезону и так далее. Платежи по ОДН делятся между квартирами в зависимости от их метража.

Есть один нюанс: если сосед «химичит» со счетчиками, например, тратит пять кубов воды, а отчитывается только за один, то четыре куба действительно уйдут в ОДН. Поэтому управляющие компании обязаны периодически проверять состояние счетчиков.

Подробнее читайте в карточках «Что будет с квартплатой жителей Башкирии»
3. Шуметь в квартире можно до 23.00, а делать ремонт только до 20.00
В Башкирии, как и в других регионах, запрещено шуметь после 23 часов и до 7 утра, а в выходные и праздничные дни – до 9 утра. Но есть важное уточнение! Проводить ремонт, долбить дрелью или перфоратором, стучать молотком, грузить что-то можно только до 20.00! Это написано в статье 5 закона республики «Об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время».

Еще одно важное ограничение для делающих ремонт – обязательный ежедневный «тихий час» с 13 до 15 часов. Эту поправку приняли депутаты, чтобы маленькие дети, живущие в доме, могли спать. Но это касается только домов старше полутора лет. В новостройках «тихого часа» нет.
4. На собрании считают квадратными метрами, а не квартирами или людьми
Верховный орган по управлению домом – не начальник УК и даже не старший по дому, а собрание собственников. Только его решением можно свергнуть плохую УК и выбрать новую, заварить мусоропровод или подать заявку на участие в программе «Башкирские дворики».

Голоса на собрании считаются не по квартирам и не по прописанным жителям, а по квадратным метрам. К примеру, общая площадь дома 10 тысяч квадратных метров, значит для принятия решения нужно собрать голоса жителей квартир общей площадью 5001 метр. Житель однокомнатной квартиры в 25 кв. м дает 25 голосов, а у кого 100 кв. м – 100 голосов. Причем если собственников у квартиры несколько, то метраж делится на всех. Например, семья Ивановых из трех человек живет на 100 кв. м. Половина квартиры принадлежит Маше Ивановой, а ее мужу Васе и сыну Саше принадлежит по 25%. На голосовании Маша отдаёт 50 голосов, а Вася и Саша – по 25 голосов.
5. Если не хватает денег, государство помогает заплатить за ЖКХ
Любая семья или гражданин, которые из-за финансовых трудностей не справляются с оплатой «коммуналки», имеют право оформить субсидию. То есть часть счета за вас оплатит государство. Подать заявку могут не только малоимущие! Субсидия полагается, если счета превышают долю общего дохода семьи, а именно:

13% у многодетных и неполных семей

16% у одиноко проживающих граждан старше 70 лет

18% у одиноко проживающих мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет

20% у всех остальных.

Чтобы рассчитать средний совокупный доход семьи, нужно сложить все источники дохода (до вычета налогов) за последние шесть месяцев и разделить на шесть. Учитываются доходы всех зарегистрированных вместе с вами членов семьи. Пакет документов нужно отнести в центры соцобслуживания или МФЦ.
6. Сосульки с балконов должен сбивать собственник
Проезжие части обязана чистить местная администрация, крыши и проезды возле дома - ваша управляющая компания, а вот балконы и козырьки - это ваша зона ответственности.

Если с козырька квартиры падает сосулька или наледь и в кого-то попадает - отвечать будет собственник квартиры. Поэтому, пока не поздно, аккуратно снимите всё, что намерзло у вас на балконе, и растопите в ванной.
7. Передавать долги ЖКХ коллекторам нельзя
В России с 2019 года запретили передавать коллекторским агентствам долги граждан за коммуналку. За кредиты – можно, а за неуплаченное тепло или воду – нет. Но это не означает, что теперь можно легально не платить за квартиру годами и ничего тебе за это не будет. Жилищно-коммунальные службы могут отключить свет и воду, а на канализацию поставить заглушку, подать в суд или обратиться к приставам. Приставы – не коллекторы, они не будут приходить вечерами, обзванивать родственников, угрожать и присылать тонны писем. Они просто запретят выезд за границу, спишут все деньги со счета в банке, арестуют и продадут ваш автомобиль или телевизор. В общем, лучше не надо.
8. Не весь мусор можно выбрасывать в контейнер
Есть целый перечень вещей, выбрасывать которые на контейнерные площадки запрещено. Это строительные отходы (бетонная стяжка, кирпичи, штукатурка, сантехника, напольные покрытия, оконные рамы и др.), растительные отходы (ветки, листва, ботва), моторное масло, автошины, градусники. Чтобы избавиться от этого по закону, нужно найти организацию, у которой есть лицензия на работу с отходами. Они вывезут ваш мусор и правильно утилизируют.
Мебель, отходы от мелкого ремонта, сломанную бытовую техника и другие крупные бытовые отходы нужно выбрасывать на специальную площадку для крупногабаритных отходов. В Уфе места, где расположены такие площадки смотрите на этой карте. Бункеры для крупногабаритных отходов отмечены фиолетовым цветом.
Если такой площадки рядом с вами нет, вы можете оставить заявку в свою управляющую компанию и в назначенное время приедет машина забрать ваш, к примеру, шкаф.
Кстати, в Уфе есть электронный сервис, где можно пожаловаться на невывезенный мусор или свалку, он доступен по этой ссылке.
9. Чтобы получить компенсацию за капремонт, нужно написать заявление
Жителям Башкирии старше 70 лет положена скидка 50% на оплату капитального ремонта, а старше 80 лет - 100%. Это при условии, что они живут отдельно или в семье все пенсионеры.

В отличие, например, от пенсии, эта льгота пока не автоматическая. Чтобы получать ее, нужно оставить заявление в МФЦ или через Госуслуги. Кроме того, счет на пенсионера все равно будет приходить и его нужно оплачивать, но положенная сумма потом вернется на счет в банке.

В случае если земельный участок с элементами озеленения и благоустройства оформлен в долевую собственность владельцев помещений данного многоквартирного дома, то устройство детской площадки осуществляется за счет средств по статье за содержание жилья общего имущества.

Если земельный участок с элементами озеленения и благоустройства не оформлен в долевую собственность владельцев помещений данного многоквартирного дома, соответственно, земельный участок находится в собственности муниципалитета, то устройство детской площадки осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования.

Дополнительно сообщаем, что благоустройство дворовой территории, в том числе с установкой детской игровой площадки с мягким покрытием, возможно в рамках республиканской программы «Башкирские дворики». Для включения в программу жителям вашего многоквартирного дома необходимо провести общее собрание собственников помещений МКД, на котором принять решение об участии в программе и направить заявку в администрацию муниципального образования.
Текст: Станислав Шахов.
Фото: ИА. «Башинформ», Олег Яровиков, Валерий Шахов, www.freepik.com
Верстка: Валерия Любина.
17.03.2023 г.