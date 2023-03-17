Девять неочевидных фактов про ЖКХ, которые жители Башкирии не знали

Есть целый перечень вещей, выбрасывать которые на контейнерные площадки запрещено. Это строительные отходы (бетонная стяжка, кирпичи, штукатурка, сантехника, напольные покрытия, оконные рамы и др.), растительные отходы (ветки, листва, ботва), моторное масло, автошины, градусники. Чтобы избавиться от этого по закону, нужно найти организацию, у которой есть лицензия на работу с отходами. Они вывезут ваш мусор и правильно утилизируют.
Мебель, отходы от мелкого ремонта, сломанную бытовую техника и другие крупные бытовые отходы нужно выбрасывать на специальную площадку для крупногабаритных отходов. В Уфе места, где расположены такие площадки смотрите на этой карте
. Бункеры для крупногабаритных отходов отмечены фиолетовым цветом.
Если такой площадки рядом с вами нет, вы можете оставить заявку в свою управляющую компанию и в назначенное время приедет машина забрать ваш, к примеру, шкаф.
Кстати, в Уфе есть электронный сервис, где можно пожаловаться на невывезенный мусор или свалку, он доступен по этой ссылке
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