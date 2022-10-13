Доброе сердце

Как волонтеры помогают семьям мобилизованных из Башкирии
В Башкирии на базе регионального отделения «Единой России» по поручению Радия Хабирова создали Волонтерский штаб имени Шаймуратова. Его главная задача - всячески помогать семьям мобилизованных и ушедших на фронт добровольцами. Это доставка средств первой необходимости, лекарств из аптеки, продуктов питания за счет заявителя. Кроме того, они могут помочь в домашних делах или по хозяйству. Например, оказать помощь по дому, наколоть дрова или натаскать воду, посидеть с пожилыми людьми или детьми. Все вопросы рассматриваются и проговариваются исключительно в индивидуальном порядке с заявителем. С начала работы на горячую линию поступило более двух тысяч звонков и частота обращений каждый день растет. Чем конкретно занимаются волонтеры штаба и кому уже помогли - мы собрали самые интересные истории.
Помощь по дому и хозяйству
В семье Земфиры и Рустама две девочки. Старшей 15 лет, младшей годик. Главу семейства призвали по частичной мобилизации, он сейчас под Саратовом.
- Разлука дается нелегко, но мы созваниваемся почти каждый день. Муж говорит, что питание хорошее, обмундирование выдают. Живут они в палатках, но они с кроватями для отдыха. Я горжусь им, потому что он – настоящий патриот своей страны, - говорит Земфира.
Женщина находится в декретном отпуске и нуждается в помощи по дому и покупке продуктов. Волонтеры уже навестили их семью, поиграли с детьми, протерли пыль, полили цветы, а также доставили продукты и необходимые товары.
У пожилой уфимки призвали единственного сына, а он обещал помочь привести дом в порядок перед зимой. Активисты волонтерского штаба помогли ей в доставке продуктов, а также помыли окна во всей квартире. В свою очередь, пенсионерка поблагодарила активистов Штаба, пожелала им здоровья и успехов в благих делах.
Житель Ишимбайского района в отчаянии – его единственного сына мобилизовали, а дрова-то на зиму не заготовлены. Волонтеры откликнулись на его просьбу и оказали необходимое содействие.
«Выражаю огромную благодарность ребятам! Не знаю, что бы без них делал», - говорит мужчина.
Такая же проблема была у жительницы села Искино Кировского района Уфы Елены, которая живет с несовершеннолетней дочерью.
- Мы – семья военнослужащего и, когда объявили частичную мобилизацию, понимали, что наш папа в первых рядах пойдет защищать нашу страну. Он уезжал из дома абсолютно спокойным. Я гордилась, горжусь и буду гордиться своим мужем при любых обстоятельствах! Он – настоящий мужчина, мы его все ждем. Я уверена, что он нас всех защитит и вернется с победой», - говорит она.
Волонтеры накололи ей дрова и сложили их в поленницу. Елена выразила им благодарность за выполнение данной работы и поддержку.
Супруга одного из мобилизованных в Кармаскалинском районе обратилась с просьбой о помощи в заготовке сена на зиму. Семья держит девять коз, двух коров, бычка, гусей и уток. Сама женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и решить вопрос самостоятельно не может. На просьбу откликнулся местный фермер, который на своей технике привез восемь рулонов сена. Волонтеры помогли его разгрузить и сложить на зимнее хранение.
В Сибае волонтеры помогли семье мобилизованных закончить ремонт – мобилизованный супруг не успел вывезти строительный мусор, а мать двоих детей справиться с задачей не смогла. После её звонка волонтеры выехали на место, оперативно погрузили мусор в грузовую машину и вывезли его на свалку.
Горожанка была благодарна шаймуратовцам, что так быстро приехали и помогли.
В Уфимском районе супруга мобилизованного обратилась с просьбой перенести теплицу и распилить железный бак для подготовки к предстоящей зиме. К женщине приехал сварщик. Он распилил бочку и сделал из нее новую емкость, а волонтеры помогли ее установить на нужное место. Заодно активисты перенесли на участке теплицу.
«Всем волонтерам за их доброе сердце и оказанную помощь спасибо! Жизнь продолжается! Мы верим в наших солдат, мы их ждем!» – говорит женщина.
Анна из поселка Приютово Белебеевского района проводила на спецоперацию сына, не успев завершить осенние полевые работы. Женщина - инвалид II группы, а также недавно перенесла хирургическую операцию, поэтому обратилась за помощью в Волонтерский штаб.
Шаймуратовцы помогли в уборке осеннего мусора с участка и провели работы по удобрению почвы. Анна поблагодарила волонтеров за оперативность и добросовестный подход к делу.
В Волонтерский штаб обратился житель деревни Суровка Уфимского района с необычной просьбой. Он решил стать участником специальной военной операции в качестве добровольца, но ему не с кем оставить своего четвероногого друга по кличке Гром. Мужчина попросил найти людей, которые будут готовы приютить его. Волонтёры написали об этом в социальных сетях и уже на следующий день собаку забрала себе многодетная семья.
Дети Валентины очень обрадовались появлению в их семье нового друга. Обещали за ним ухаживать, кормить и выгуливать вовремя. Пёс достаточно быстро адаптировался к своему новому месту.
«Мы будем ждать возвращения бойца вместе с Громом», – говорит Валентина.
Райфа Калимулловна, жительница села Ариево Дуванского района попросила помочь отвезти ее на операцию в Уфу. Волонтеры на своем автомобиле отвезли ее в столицу и сейчас пенсионерка проходит обследование.
Помощь врачей потребовалась и жительнице села Урмиязы Аскинского района, сын которой призван по мобилизации и сейчас пребывает в Казани. Недавно она перенесла инсульт. Волонтеры направили женщину на стационарное лечение.
Жительница Стерлитамака Зоя хотела собрать и отправить своему внуку посылку, но никак не могла найти и приобрести нужный спальный мешок - в магазинах города их просто разобрали. Волонтеры сразу же откликнулись, съездили в другой город и приобрели за счет заявителя спальный мешок и тактические перчатки.
«Спасибо большое этим ребятам! Я была практически в отчаянии, а сейчас очень довольна! Мне помогли, со мной постоянно были на связи», – говорит она.
Собрали вещи сами
95-летний участник Великой Отечественной войны Иван Порфирьевич из Октябрьского сам обратился в штаб, желая оказать посильную помощь. Через свою дочь он передал посылку ребятам, исполняющим воинский долг. Он собирал ее лично, с большой любовью, заботой и пониманием того, что нужно сегодняшним бойцам.
- Я решил поддержать солдат, так как там, на передовой, для них это очень ценно и значимо. Желаю здоровья и скорее вернуться домой, - говорит он.
В селе Верхнеяркеево Илишевского района активисты Башкирского историко - культурного центра имени Мусы Гареева собрали теплые вещи для участников специальной военной операции.
«Варежки, теплые носки, шарфы, связанные нами, пусть согреют наших земляков, пусть они чувствуют нашу поддержку и благодарность от чистого сердца», – говорят активистки центра.
На просьбу откликнулся и Женсовет Краснокамского района под руководством Татьяны Адиятуллиной. Женщины связали и отправили 190 пар теплых носков, все они уже переданы мобилизованным.
Несколько тонн посылок для добровольцев батальонов имени Доставалова и Шаймуратова отправили и бизнесмены. Они приготовили необходимые вещи для комфорта в полевых условиях: бензопилы, горелки, теплые вещи, нижнее белье, шапки, перчатки, спальные мешки, палатки, лопаты, газовые баллоны, шуруповерты, чай, сахар и многое другое.