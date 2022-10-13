Доброе сердце

В семье Земфиры и Рустама две девочки. Старшей 15 лет, младшей годик. Главу семейства призвали по частичной мобилизации, он сейчас под Саратовом.



- Разлука дается нелегко, но мы созваниваемся почти каждый день. Муж говорит, что питание хорошее, обмундирование выдают. Живут они в палатках, но они с кроватями для отдыха. Я горжусь им, потому что он – настоящий патриот своей страны, - говорит Земфира.



Женщина находится в декретном отпуске и нуждается в помощи по дому и покупке продуктов. Волонтеры уже навестили их семью, поиграли с детьми, протерли пыль, полили цветы, а также доставили продукты и необходимые товары.

