 
Как в Уфе остановили строительство скандально известного дома.
Самое главное
Глава республики Радий Хабиров остановил скандально известную стройку возле дома по улице Шота Руставели, 5.
Что это за объект и почему вмешиваться пришлось лично главе региона. Мы собрали самые главные этапы развития проблемы.
- Никакой застройки тут не будет. Останавливайте все работы сегодня, строить вы тут не будете, я вечером проконтролирую. Бессовестные люди! Жилой дом здесь строиться не будет, возможно, детский сад или детская площадка — в будущем. Мэр пусть разбирается, - возмущался Радий Хабиров, приехав на стройку дома у Шота Руставели, 5. Глава заявил, что «слишком компактная застройка дворов в Уфе недопустима, она не только нарушает права жителей на инсоляцию и другие санитарные показатели, но и уродует эстетику города».

Местные жители с восторгом приняли это решение - ведь именно этого они так упорно и добивались.
«Свечка» вместо площадки
Впервые в новостные сводки дом №5 по улице Шота Руставели 1975 года постройки попал в 2013 году. Тогда в паре сотне метров от него начали строить 16-этажный дом и из-за постоянных вибраций на несущих стенах пошли первые трещины, некоторые достигали в ширину полтора сантиметра.

На трещину тогда поставили сигнальные маячки, которые фиксируют, увеличивается дыра в размерах или нет. Аварийным его так и не признали, только присвоили третью стадию ограниченной работоспособности – некое подобие признания инвалидности у людей.

Летом 2019 года на пустырь возле дома завезли строительные ограждения. Жильцы дома прыгали от счастья – с 2012 года они ждали благоустройства двора. Тут должны были появиться современная детская площадка, красивые лавочки и места для отдыха. Но вместо этого приехали грузовики и начали долбить асфальт. Тогда жители домов выяснили, что за месяц до этого якобы прошли публичные слушания! И вместо площадки в 10 метрах от их дома строительная компания «ПСК-6», принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову и депутату Госсобрания РБ Олегу Филиппову, возведет тут 34-этажную «свечку» с издевательским названием «Друзья-соседи». Жильцы дома подняли волну возмущения. Сначала робкую, потом на весь город. Опасения людей были не беспочвенны - в доме проживают более 200 человек, в том числе дети. Трещина в стене к тому времени достигла семи сантиметров. Сложись он как гармошка, было бы ЧП мирового масштаба.

— Если здесь будут копать фундамент, начнет двигаться грунт и наш дом разрушится. У нас есть экспертное заключение, что любые вибрации даже от техники влияют на наш дом. До марта 2019 года нам все инстанции отвечали, что здесь ничего строиться не будет. Но выяснилось, что уже в 2017 году с компанией был заключен договор, - рассказывала тогда журналистам член инициативной группы Алла Яковлева.
На землю есть все документы
Позиция застройщика была такая: все работы ведутся строго по закону: участок они выиграли на конкурсе и заплатили за него еще в 2017 году, он у них в собственности, публичные слушания прошли, разрешение на строительство администрация города подписала. Значит, они правы.

Позже выяснится, что документы все-таки не в полном порядке. Наверняка к тем, кто их подписал, будет много неприятных вопросов.

Администрация города тоже настаивала, что трещины в доме не связаны со строительством высотки. «В феврале 2019 года проведено техническое обследование конструкции, в результате которого установлено, что основной причиной образования трещин в стенах дома стало нарушение требований по устройству узлов сопряжения блок-секций (отсутствие деформационного шва) и неравномерная осадка фундамента», - сообщал сайт мэрии.
Голодовка и ранние звонки мэру
Первые месяцы противостояние напоминало партизанскую войну – протестующие перекрыли дорогу личными автомобилями и собственными телами – они буквально легли на землю. Жильцы дома ломали строительный забор, чтобы строители восстанавливали его, а не рыли фундамент, а ночью отбивались от крепких мужчин, приходящих «поговорить». Активисты признаются – все это было для того, чтобы выиграть время.

Активисты подали в суд, требуя признать договор развития территорий, результаты общественных слушаний и проект межевания территории недействительными. Но Орджоникидзевский районный суд Уфы отказал в принятии искового заявления. Протестующие объявили голодовку, вставали на колени перед администрацией Уфы с просьбой остановить высотку, писали заявление в полицию с просьбой объявить в розыск мэра города Ульфата Мустафина, так как он пропал и перестал реагировать на их сообщения в мессенджере, а после разузнали где-то личный номер мэра и начали названивать ему по утрам, чтобы тот остановил шумные работы, а Аллу Яковлеву задерживали на трое суток за блокировку входа в Доме Республики.
В конфликте разбирался глава
В середине сентября информацию по стройке передали главе региона. На «Стройчасе» Радий Хабиров поручил первому заместителю руководителя Администрации Главы Башкортостана Ринату Баширову разобраться в этом вопросе. Администрация главы запросила все документы, чтобы принять решение «опираясь на факты, а не на эмоции».

Реакция последовала уже через несколько дней. Быстро выяснилось, что проектировщики не учли придомовые территории соседних домов, фактически лишив их придомовых территорий. Они были изъяты в пользу нового земельного участка, на котором хотели построить 34-этажный жилой дом. Также проектировщики не учли расчетные показатели минимально допустимого уровня доступности коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры для населения (детсады, школы, больницы и т.д.). Как рассказал Ринат Баширов, нарушения касались и расселения людей из аварийного и ветхого жилого фонда.
«В нарушение Градостроительного кодекса земельный участок был предоставлен до окончания расселения трех аварийных домов. По плану, расселить должны были до января 2020 года, но на деле расселено только 50% жильцов», — сказал он.

На момент подготовки материала администрация города от комментариев отказалась.
Мы следим за развитием событий.

Станислав Шахов.
Верстка: Валерия Любина.

16.09.2020