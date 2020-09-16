Первые месяцы противостояние напоминало партизанскую войну – протестующие перекрыли дорогу личными автомобилями и собственными телами – они буквально легли на землю. Жильцы дома ломали строительный забор, чтобы строители восстанавливали его, а не рыли фундамент, а ночью отбивались от крепких мужчин, приходящих «поговорить». Активисты признаются – все это было для того, чтобы выиграть время.
Активисты подали в суд, требуя признать договор развития территорий, результаты общественных слушаний и проект межевания территории недействительными. Но Орджоникидзевский районный суд Уфы отказал в принятии искового заявления. Протестующие объявили голодовку
, вставали на колени
перед администрацией Уфы с просьбой остановить высотку, писали заявление в полицию с просьбой объявить в розыск мэра города Ульфата Мустафина, так как он пропал и перестал реагировать на их сообщения в мессенджере, а после разузнали где-то личный номер мэра и начали названивать ему по утрам, чтобы тот остановил шумные работы, а Аллу Яковлеву задерживали на трое суток за блокировку входа в Доме Республики.