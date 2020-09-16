Впервые в новостные сводки дом №5 по улице Шота Руставели 1975 года постройки попал в 2013 году. Тогда в паре сотне метров от него начали строить 16-этажный дом и из-за постоянных вибраций на несущих стенах пошли первые трещины, некоторые достигали в ширину полтора сантиметра.



На трещину тогда поставили сигнальные маячки, которые фиксируют, увеличивается дыра в размерах или нет. Аварийным его так и не признали, только присвоили третью стадию ограниченной работоспособности – некое подобие признания инвалидности у людей.



Летом 2019 года на пустырь возле дома завезли строительные ограждения. Жильцы дома прыгали от счастья – с 2012 года они ждали благоустройства двора. Тут должны были появиться современная детская площадка, красивые лавочки и места для отдыха. Но вместо этого приехали грузовики и начали долбить асфальт. Тогда жители домов выяснили, что за месяц до этого якобы прошли публичные слушания! И вместо площадки в 10 метрах от их дома строительная компания «ПСК-6», принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову и депутату Госсобрания РБ Олегу Филиппову, возведет тут 34-этажную «свечку» с издевательским названием «Друзья-соседи». Жильцы дома подняли волну возмущения. Сначала робкую, потом на весь город. Опасения людей были не беспочвенны - в доме проживают более 200 человек, в том числе дети. Трещина в стене к тому времени достигла семи сантиметров. Сложись он как гармошка, было бы ЧП мирового масштаба.



— Если здесь будут копать фундамент, начнет двигаться грунт и наш дом разрушится. У нас есть экспертное заключение, что любые вибрации даже от техники влияют на наш дом. До марта 2019 года нам все инстанции отвечали, что здесь ничего строиться не будет. Но выяснилось, что уже в 2017 году с компанией был заключен договор, - рассказывала тогда журналистам член инициативной группы Алла Яковлева.

