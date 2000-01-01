100 лет комсомолу
Как стройотряды помогали строить Башкирию
29 октября 2018 года исполнилось 100 лет комсомолу. В этот день был создан Российский коммунистический союз молодежи, который с образованием СССР был преобразован в ВЛКСМ.
Студенческие стройотряды - массовое движение студенческой молодежи, возникшее в СССР под эгидой комсомола. Оно зародилось в конце 50-х годов прошлого века, когда 339 студентов-физиков МГУ отправились поднимать целину в Северо-Казахстанскую область. Постепенно движение увлекло сотни тысяч парней и девушек со всех уголков Союза. В разное время участниками движения были президент Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, министр образования и науки Ольга Васильева, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и многие другие.
Что такое – стройотряды
Строительные отряды называли «школой самоуправления» студентов. У командиров и комиссаров ССО это был первый опыт управления людьми: студентов нужно было подготовить, привезти на место дислокации, позаботиться об устройстве их быта, о наличии стройматериалов и техники.

Считается, что развитию движения в Башкирии способствовала не только острая потребность в рабочей силе на крупных стройках, но и увеличение количества студентов. Например, в 1946 году в Башкирии было 6 100 студентов, в 1960 году – 16 700, а к 1977 году уже 52 тысячи.

Башкирский областной студотряд считался одним из лучших в Советском Союзе. Многие его участники и активисты, пройдя школу, как бы это сейчас сказали, менеджмента, позже возглавили крупные предприятия, учреждения страны и республики.

Плюс это было выгодно. Зарплаты в разных отрядах и разных регионах различались, но всегда были выше, чем в среднем по стране. Например, средняя зарплата инженера составляла 110-120 рублей в месяц, а студенты могли заработать от 100 до 600 рублей, в зависимости от специфики и места работы. Для сравнения: билет в кино стоил пять копеек, пломбир – десять копеек, килограмм мяса – два рубля, литр бензина – семь копеек.
Что они сделали для Башкирии?
Первыми в Башкирии стройотряд организовали 15 студентов БГУ, среди которых был Марат Салихов, Геннадий Воронин, Мидхат Садриев, Михаил Свистунов. В 1960 году они поехали на строительство Усть-Илимской гидроэлектростанции на реке Ангара в Иркутской области.

Первопроходцами же стройотрядовского движения в Башкирии можно считать Комитет комсомола Уфимского авиационного института: он привлек своих студентов к строительству двух корпусов и спортивного зала вуза под лозунгом «Свой вуз – своими руками».

В 1963 году студентам БГУ разрешили выехать в Казахстан в составе агитбригады по путевке ЦК ВЛКСМ, в которой побывал и будущий начальник республиканского штаба студенческих строительных отрядов в 1964-65 годах Мадриль Гафуров. Увидев масштабные стройки и азарт молодежи, он, вернувшись домой, стал горячо пропагандировать необходимость создания студенческих строительных отрядов в Башкирии. Его услышали – в 1964 году впервые в республике официально объявили первый трудовой семестр.

Одним из первых предприятий, построенных с участием бойцов стройотрядов, стал Салаватский нефтехимический комбинат, который впоследствии начал выпускать полиэтилен. Так в стране наконец появились крышки для банок, пробки для бутылок и полиэтиленовые мешки.
В 1963 году небольшая группа студентов БГУ во главе с секретарем комитета комсомола Сергеем Худяковым начала работать на строительстве Уфимского завода синтетического спирта, который объявили Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Вторую очередь строительства этого завода продолжили 150 студентов Уфимского авиационного института.

К 1964 году на всесоюзные стройки Уфы, Стерлитамака, Салавата выехало более трех тысяч студентов. Через год 270 человек из сводного студотряда «Агидель» отправили на строительство компрессорных станций газопровода Бухара-Урал, а бригада учащихся Баймакского горно-металлургического техникума соорудила в своем районе кошары для овец.
Первоначально студенческие строительные отряды занимались строительством, так как основные работы - закладка фундамента, бетонирование площадок, монтаж кровли -выполняются летом. Позже появились специализированные профильные отряды: по всей стране образуются отряды «Энергия», отряды проводников, вожатых, научно-производственные, торговые, отряды реставраторов, а также «Медик», «Юрист», «Урожай», «Механизатор», «Машиностроитель». Для освещения трудовых будней ССО создаются отряды «Журналист» и «Зоркий» (фотоотряд).
Известный фотохудожник Республики Башкортостан Рафаэль Исламов совместно с Робертом Вагаповым (зам.командира областного штаба ССО РБ) в 1982 году создал фотоотряд «Зоркий» при штабе ССО. В отряд принимали лучших студентов уфимского училища 78, где преподавал фотодело Рафаэль Исламов. Бойцы фотоотряда все лето проводили в командировках, создавая фотолетопись ССО. Все фоторепортажи можно было найти в многочисленных публикациях республиканских газет того времени: «Ленинец», «Вечерняя Уфа», «Советская Башкирия», Башкортостан», «Кызыл Тан».

Трудно переоценить вклад Рафаэля Исламова и бойцов отряда в дело просвещения и пропаганды движения ССО. Все студенты, прошедшие практику ССО, состоялись как большие профессионалы в области фотографии. За несколько трудовых семестров до 30 человек прошли школу фотоотряда «Зоркий». Среди них фотокорреспонденты информационного агентства «Башинформ» Андрей Старостин и Олег Яровиков, сотрудник пресс-службы Государственной Думы Анвар Галеев; фотокорреспондент «Общей газеты» (Москва) Руслан Ямалов, фотокорреспонденты газеты «Вечерняя Уфа» Александр Данилов и Лилия Загирова, фотохудожник (Москва) Елена Фазлиуллина, фотокорреспондент газеты «Республика Башкортостан» Альберт Загиров, Игорь Денисов, и многие другие. Помимо публикаций в периодике, проводились большие фотовыставки, печатались буклеты, книги. Все это стало частью большой истории ССО Башкортостана.
Студенты строят животноводческие фермы, школы, жилые дома, проводят свет в сельские районы, стоят за штурвалами тракторов и комбайнов, работают агрономами, ветврачами, доярками, врачами и медсестрами.

Молодежь из Башкирии строила газопровод Магнитогорск – Уфа - Средняя Азия, автозавод в Тольятти, железную дорогу Белорецк - Чишмы, Мелеузовский химический комбинат, Ново-Стерлитамакскую ТЭЦ, завод «Автоприбор» в Октябрьском, осваивала газовое месторождение в Оренбургской области. 1880 студентов строили «башкирский БАМ»: 104 км дороги из Белорецка в Карламан. Сухие цифры – на этом объекте было перемещено 19 млн кубов грунта, 5 млн скальных пород, уложено 254 км главных и отходящих станционных путей, построено 49 мостов и тоннелей, четыре путепровода и 11 железнодорожных станций.

Сводный отряд «Башкортостан» отправили в Киевскую область для строительства жилья вынужденным переселенцам после аварии на Чернобыльской АЭС. За лето студенты смогли построить целую улицу и дали ей имя национального героя Башкирии Салавата Юлаева.
Что вспоминают
Самое большое количество стройотрядов в Башкирии сформировали студенты БГУ. Одним из уважаемых и авторитетных участников ССО БГУ был Радий Хабиров.

«Сильный организатор, немногословный, дружелюбный, готовый всегда помочь и словом и делом», - так зарекомендовал он себя среди бойцов.

Студенты БГУ трудились на строительстве торгового центра «Башкирия», здания Обкома партии, ЖБЗ-2 в Уфе, строили Белорецкий металлургический завод, стерлитамакские заводы «Сода» и «Каустик», «Туймазинский фарфоровый завод». Также работал девичий отряд проводников «Экспресс».
Валентин Павлов, ректор БГМУ,
попал в стройотряд как «трудный» подросток, в ССО была практика работы с такими детьми.
- Разумеется, я был обычным, никаким не трудным. Просто тогда стройотрядовские деньги стали бы хорошим подспорьем для бюджета нашей с мамой семьи. Мне даже пришлось прогулять двадцать дней школьных занятий. После окончания первого курса медуниверситета я возглавил линейный отряд «Факел»: мы строили машинно-тракторную станцию в Благоварском районе – из камня, который сами и добывали. Конечно, здание сейчас уже изменилось, но возведенные нами стены в полтора метра толщиной до сих пор стоят. Также мы построили фабрику тканых материалов и другие предприятия на северо-западе Башкирии.

Кроме строительных, были и медицинские отряды, в которых студенты работали бесплатно, - в Домах малютки, детских домах, больницах. В отрядах нефтяного и авиационного университета обязательно работал врач-студент мединститута.

«В практике были и тяжелые случаи – нашей студентке пришлось зашивать рану и останавливать опасное для жизни кровотечение. Наши бойцы действительно спасали жизни, принимали роды, помогали местным жителям, ведь студент 4-5 курса уже считался врачом. В сельской местности сразу по прибытии в отряд они включались в работу фельдшерских пунктов».
Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова
в состав ССО попала в 1986 году: первый выезд состоялся на строительную площадку «Башсельмаша».
- Тогда, из первого своего ССО я вернулась повзрослевшей: со мной произошло то, что могло бы оставить в душе 20-летней девочки след озлобленности и неверия: вся зарплата, полученная за два месяца тяжелой работы, исчезла из моего чемодана. Домой я вернулась без денег. Было так обидно, что в какой-то момент мир утратил для меня все краски. Но и это испытание я выдержала, - вспоминает Милана Скоробогатова.
В 1968 году студенты БГУ выехали в округ Галле, ГДР, где строили нефтехимический завод «Буна-Верке». Отряд немецких студентов из Галльского университета им. Мартина Лютера приехал в Башкирию - строить нефтекамский завод «Искож».
Декан худграфа БГПУ им. М. Акмуллы Талгат Масалимов также был в ГДР в составе интеротряда.
- Мы принимали участие в строительстве завода по производству автосамосвалов в Нефтекамске, бетонировали площадки под фундамент. Строили детские городки как в ГДР, так и в Уфе и других городах. Молодые ребята жили одной семьей, стройотряд – это школа продуктивного производственного и человеческого общения».
Вспоминает заместитель начальника УЮИ МВД РФ по научной работе, полковник Ришат Нигматуллин:
- После окончания четвертого курса меня вызывают в партком университета и говорят: поедешь комиссаром интернационального отряда в ГДР. Будешь за людей отвечать. Летом 1981 года я выехал в округ Галле в составе интернационального студенческого строительного отряда.

Все 450 студентов из Галле, Уфы, Воронежа, Варшавы, Братиславы, Пловдива, Еревана, африканских стран жили в одном здании, в его подвале был студклуб. Нас закрепили за управлением железных дорог – мы должны были прокладывать кабель вдоль железной дороги.
В первый день нас привезли на участок – стоят два ящика: в одном лопаты, в другом кирки – поменьше и побольше. Нужно было рыть траншею – 40 см шириной, 80 см глубиной и 4 метра длиной. Почва каменистая, техника на этом участке работать не могла, поэтому на этот отрезок бросили советских студентов. Кормили, помню, немецкими сосисками. Впервые увидели супермаркеты, в которых можно было набрать в корзины все, что хочешь. Заработали мы больше всех тогда – работы земляные, тяжелые. Во времена дефицита привезли близким подарки. Тогда были популярны куртки-аляски: зеленый прорезиненный материал, с мехом. Эта куртка у отца до сих пор цела.
Заместитель главного врача по лечебной работе Республиканского клинического онкологического диспансера, ветеран ССО Александр Воробьев
надевал стройотрядовскую форму тринадцать раз.
В первый раз в 1964 году: после второго курса уфимского индустриального техникума.
По совету мамы поступил на рабфак, стал студентом медуниверситета и продолжил работу в ССО. Строил пожарное депо в Уфе, каменный коровник в Гафурийском районе, свинокомплекс в Татышлинском районе, республиканскую детскую больницу в Уфе.
«В Благовещенском районе мы строили комплекс для крупного рогатого скота. Нас попросили задержаться еще на месяц. Большинство остались, и за это нам выписали отпускные, на которые мы не рассчитывали. На них я повел своих ребят в ресторан, а оставшиеся деньги раздал».
В 1975 году он в качестве врача туристического поезда поехал за границу. Тогда стройотрядовцев наградили поездкой на Кубу, на фоне «железного занавеса» выехать за пределы своей страны и увидеть другой мир было большим везением и радостью.
По материалам книги Наиля Махмутова «А студотряды…шагают дальше».
Подготовила Розалия Валеева.
Фото – из личного архива Олега Яровикова, Валерия Шахова,
книги «А студотряды…шагают дальше», фотоотряда «Зоркий».