100 лет комсомолу

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова

в состав ССО попала в 1986 году: первый выезд состоялся на строительную площадку «Башсельмаша».



- Тогда, из первого своего ССО я вернулась повзрослевшей: со мной произошло то, что могло бы оставить в душе 20-летней девочки след озлобленности и неверия: вся зарплата, полученная за два месяца тяжелой работы, исчезла из моего чемодана. Домой я вернулась без денег. Было так обидно, что в какой-то момент мир утратил для меня все краски. Но и это испытание я выдержала, - вспоминает Милана Скоробогатова.

