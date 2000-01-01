100 лет комсомолу

Строительные отряды называли «школой самоуправления» студентов. У командиров и комиссаров ССО это был первый опыт управления людьми: студентов нужно было подготовить, привезти на место дислокации, позаботиться об устройстве их быта, о наличии стройматериалов и техники.
Считается, что развитию движения в Башкирии способствовала не только острая потребность в рабочей силе на крупных стройках, но и увеличение количества студентов. Например, в 1946 году в Башкирии было 6 100 студентов, в 1960 году – 16 700, а к 1977 году уже 52 тысячи.
Башкирский областной студотряд считался одним из лучших в Советском Союзе. Многие его участники и активисты, пройдя школу, как бы это сейчас сказали, менеджмента, позже возглавили крупные предприятия, учреждения страны и республики.
Плюс это было выгодно. Зарплаты в разных отрядах и разных регионах различались, но всегда были выше, чем в среднем по стране. Например, средняя зарплата инженера составляла 110-120 рублей в месяц, а студенты могли заработать от 100 до 600 рублей, в зависимости от специфики и места работы. Для сравнения: билет в кино стоил пять копеек, пломбир – десять копеек, килограмм мяса – два рубля, литр бензина – семь копеек.