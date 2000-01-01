«Работаю водителем в улу-телякской «скорой» больше года. За смену накатываем порядка 500 км. Эта «буханка» уже много повидала. На спидометре сейчас 177 тысяч километров. Честно скажу, это не первый круг!» - поделился водитель.



По словам местных, смертельных исходов из-за того, что УАЗ не доехал к пациенту, конечно, не было. Но каждый раз, выезжая по вызову, риск сохраняется.



«Как-то весной застряли в деревенской глубинке, тросом тянули «буханку» так, что развалилась она: оторвали заднюю часть автомобиля. Благо, вторая улу-телякская бригада была не занята, - вспоминает водитель «скорой». – Конечно, транспорт не простаивает: как поломка, тут же спешим в мастерскую. Механик у нас вообще телефон не отключает: и днем, и ночью его вызываем. По-другому пока никак».

