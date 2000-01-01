«Вадим, у нас вызов. Едем в Урман!» - кричит фельдшер улу-телякской больницы в Иглинском районе Башкирии. Водитель с осторожностью открывает дверь уже прогнившего «уазика», на всякий случай крестится и заводит автомобиль скорой помощи. Доедет «буханка» к больному или нет – одному Богу известно. Шофер Вадим Миранчук признается, бывало (и не раз), автомобиль 2002 года выпуска подводил и не двигался с места. Но знаменитую фразу «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!» мужчина еще не произносил.
«Работаю водителем в улу-телякской «скорой» больше года. За смену накатываем порядка 500 км. Эта «буханка» уже много повидала. На спидометре сейчас 177 тысяч километров. Честно скажу, это не первый круг!» - поделился водитель.
По словам местных, смертельных исходов из-за того, что УАЗ не доехал к пациенту, конечно, не было. Но каждый раз, выезжая по вызову, риск сохраняется.
«Как-то весной застряли в деревенской глубинке, тросом тянули «буханку» так, что развалилась она: оторвали заднюю часть автомобиля. Благо, вторая улу-телякская бригада была не занята, - вспоминает водитель «скорой». – Конечно, транспорт не простаивает: как поломка, тут же спешим в мастерскую. Механик у нас вообще телефон не отключает: и днем, и ночью его вызываем. По-другому пока никак».
НА 61 ТЫСЯЧУ ЖИТЕЛЕЙ – 10 АВТОМОБИЛЕЙ «СКОРОЙ»
Население Иглинского района республики сегодня обслуживает 10 автомобилей скорой медицинской помощи разных классов.
«В принципе, машин хватает. Но с учетом того, что транспорт часто находится на ремонте, возникают трудности, - признается старший фельдшер ОСМП Фаиль Зиангиров. – Шесть «уазиков» класса «А» (санитарных), два УАЗа класса «В» и два автомобиля марки Fiat – класса «С».
«Автомобиль-дедушка» иглинской «скорой» – 2002 года выпуска. Самый молодой – «Фиат» 2016 г.в. Но стоит отметить, что за два года на спидометре реанимобиля (класса «C») пробег приличный – 331 тыс. км.
СКОРО «СКОРАЯ» ОБНОВИТСЯ
Сегодня автопарк скорой медицинской помощи в Башкирии насчитывает 470 единиц. Их износ, по данным республиканского министерства здравоохранения, составляет около 70%. В ближайшее время регион закупит новые машины экстренной помощи (класса «В»).
Глава Башкирии Рустэм Хамитов распорядился выделить из бюджета 482 млн рублей на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи. Это позволит обновить автопарк службы на треть.
Прежде всего автомобили российского производства, изготовленные на базе «УАЗ» и «ГАЗ», отправятся в медицинские учреждения здравоохранения Башкирии в сельской местности.
Поэтому в скором времени бригады скорой помощи Иглинской ЦРБ смогут не переживать о том, доедет ли машина до пациента, не сломается ли по дороге, а механику улу-телякских бригад больше не будут звонить по ночам.