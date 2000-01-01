Сумган-Кутук – самая сложная и самая длинная пещера Урала и один из самых глубоких вертикальных провалов в Европе – 134 метра. Как рассказал директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов, в пещере разведали 9,4 километра ходов. Там внизу – своя планета и свой мир: подземные реки, водопады, животные и растения. Есть тут свой «Эверест» - большой глиняный холм высотой 46 метров, есть пещерное озеро, из которого вытекает ручей, есть подземный музей, где спелеологи оставляют глиняные фигурки, есть ледник с большими ледяными колоннами.
Только увидеть все эти красоты дается далеко не каждому. Во-первых, пещера находится в отдаленной местности – в хорошую погоду ехать час-полтора, а после дождика или с первым снегом – часов пять в один конец. Во-вторых, вход в пещеру – это глубочайшая вертикальная пропасть, где до середины лета не тают ледяные наросты.
Спуститься в пещеру могут только профессионалы, да и у них нередко случаются осечки с трагическим исходом. По словам работника парка, в год таких смельчаков находится около ста человек. Тем не менее сюда нередко ездят с экскурсиями школьники – вокруг много других пещер, войти в которые гораздо проще.
Как добраться: доехать до Мелеуза, оттуда до Нугуша, обратиться в дирекцию парка «Башкирия».
Расстояние от Уфы – 290 км.