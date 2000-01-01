За водой из источника Аулия люди едут со всей округи и дальних областей. Даже из Казахстана делегации приезжают. Бьет источник в конце весны не дольше месяца, а потом снова скрывается в камнях. Вода из него не портится годами, местные жители верят, что она также помогает как общеукрепляющее средство, лечит от болезней кожи и заболеваний дыхательных путей.



По легенде, в 1258 году по торговому пути сюда пришел мусульманский проповедник. Люди приняли его за бандита и отрубили голову, а осознав свою ошибку, с почестями похоронили на вершине горы. Вскоре неподалеку от могилы из-под земли забил родник.



Могила до сих пор цела, увидеть ее можно, поднявшись вверх на гору Ауштау по одной из двух тропинок. Внимательно смотрите во время подъема по сторонам, тут можно увидеть, во-первых, редчайшие черные березы, а во-вторых, насобирать немало красивой яшмы. Ее тут очень много – вся гора из нее состоит. В 18 веке яшму добывали для изготовления каменных чаш и ваз. Сейчас вазы из аушкульской яшмы украшают парадные лестницы Эрмитажа. А с самой вершины открывается чудеснейший вид на озеро Ауштау с островком в виде сердечка, уральский хребет и каменную реку.



Как добраться: от Учалов в сторону деревни Старобайрамгулово



Расстояние от Уфы – 470 км. От Учалов – 60 км.

