10 малоизвестных туристических мест Башкирии,
где стоит побывать
Все мы любим выезжать куда-нибудь на выходные. Многие поднимались на Иремель и спускались в Аскинскую ледяную пещеру, пили воду из Красного Ключа и купались в Кандрыкуле. «Башинформ» выбрал еще 10 не очень известных широкой публике мест, где непременно стоит побывать уже в следующий отпуск.
Яшмовая гора Ауштау
и святой источник
За водой из источника Аулия люди едут со всей округи и дальних областей. Даже из Казахстана делегации приезжают. Бьет источник в конце весны не дольше месяца, а потом снова скрывается в камнях. Вода из него не портится годами, местные жители верят, что она также помогает как общеукрепляющее средство, лечит от болезней кожи и заболеваний дыхательных путей.

По легенде, в 1258 году по торговому пути сюда пришел мусульманский проповедник. Люди приняли его за бандита и отрубили голову, а осознав свою ошибку, с почестями похоронили на вершине горы. Вскоре неподалеку от могилы из-под земли забил родник.

Могила до сих пор цела, увидеть ее можно, поднявшись вверх на гору Ауштау по одной из двух тропинок. Внимательно смотрите во время подъема по сторонам, тут можно увидеть, во-первых, редчайшие черные березы, а во-вторых, насобирать немало красивой яшмы. Ее тут очень много – вся гора из нее состоит. В 18 веке яшму добывали для изготовления каменных чаш и ваз. Сейчас вазы из аушкульской яшмы украшают парадные лестницы Эрмитажа. А с самой вершины открывается чудеснейший вид на озеро Ауштау с островком в виде сердечка, уральский хребет и каменную реку.

Как добраться: от Учалов в сторону деревни Старобайрамгулово

Расстояние от Уфы – 470 км. От Учалов – 60 км.
Что еще посмотреть по дороге
Озеро Ворожеич

Свое колдовское название получило за мистическую атмосферу. В старые времена на берегу проводили религиозные славянские обряды: местные жители отмечали тут праздник Ивана Купалы, гадали, ворожили. Озеро и сейчас притягивает эзотериков.

Другое его название – Карагайкуль, от башкирского слова «карагай» - сосна, бор и «куль» - «озеро».

По одной из версий, озеро Ворожеич возникло на месте древнего вулкана, потому оно практически идеальной круглой формы, его диаметр примерно два километра. Глубина достигает пяти-шести метров.

Если надумаете поставить палатку, чтобы пожить пару дней, порыбачить в свое удовольствие, будьте аккуратны - около озера встречаются редкие растения, занесенные в Красную книгу. Это астра альпийская, василек Маршала и другие.

По легенде, в озере в советское время милиционеры из Миасса утопили колокол со Свято-Вознесенского храма. В тихую безветренную погоду путник может даже услышать его звон.

Как добраться: со стороны Учалов в сторону Поляковки до деревни Вознесенка.

Свято-Вознесенский храм в селе Вознесенка

Один из старейших и красивейших храмов и памятников российской дореволюционной архитектуры- Свято-Вознесенский храм в селе Вознесенка. Когда-то в этих местах добывали золото. Из-за притока рабочих село разрослось, и люди решили строить церковь. Нынешний каменный храм начали строить в 1890 году на деньги местных промышленников, которые пожертвовали 36 кг золота. Храм получился большой, пятиглавый, в русско-византийском стиле с тремя престолами. В 1930-е годы церковь закрыли и разместили в здании колхозную конюшню, а к середине войны – открыли снова, службы шли до начала хрущевских гонений на православие. Окончательно храм вернули верующим в 1990 году.

С внешней стороны храм отреставрирован. Внутри же, несмотря на непростую историю, до сих пор атмосфера старины и можно увидеть росписи стен, выполненных итальянскими мастерами.

Как добраться: со стороны Учалов в сторону Поляковки до деревни Вознесенка.

Ахуновские менгиры
Ахуновские менгиры или, как говорят местные жители, «учалинский Стоунхендж» - один из старейших памятников истории, археологии и астрономии. Открыли его в 1996 году, а раскопали в 2003-м челябинские ученые. По сути, это два больших вертикальных камня в центре и восемь поменьше вокруг. По официальным отчетам ученых, памятник датируется II-III тысячелетием до нашей эры. Предположительно, это был календарь – наши предки наблюдали за тенью, падающей от центрального менгира, и определяли дату и время, а также дни летнего и зимнего солнцестояния.

«Полученные данные позволяют рассматривать памятник в Ахуново не только как древний культовый комплекс, но и как одну из наиболее крупных по количеству наблюдаемых астрономических событий древних обсерваторий Евразии», — написали в своей работе по результатам ряда экспедиций ученые Федор Петров и Андрей Кириллов.

Как добраться: до Учалов и в сторону деревни Буйда.

Расстояние от Уфы – 390 км.

Что еще посмотреть по дороге
Екатерининская дорога

Недалеко от села Ахуново сохранился участок дороги, вымощенный еще в 17 веке по указу императрицы Екатерины Великой. Которая, правда, до этих мест так и не добралась. Булыжная трасса, шириной около трех метров никак не огорожена и до сих используется по своему прямому назначению – по ней ездят.
Водопад Куперля
На одном из притоков реки Нугуш – ручье Куперля вот уже много веков течет водопад. Места тут дикие, почти заповедные, поэтому добраться до Куперли не просто. Кто же увидит его – воскликнет: «Ах, неужели до сих пор я в Башкирии?!»

Но да, не иные края это, а юг республики – Мелеузовский район, национальный парк «Башкирия», не так далеко от Нугушского водохранилища.

Особенно прекрасен Куперля весной, когда тают снега и с высоты нескольких сотен метров падает бурный поток. Летом же воды намного меньше и кое-где она даже исчезает в горах.

Когда налюбуетесь водопадом, поднимитесь чуть выше, где находится красивейший карстовый мост. Это арка, высотой около 20 метров и длиной около 35. Мост образовался при обрушении пещеры, где тек некогда ручей.

Как добраться: доехать до Мелеуза, оттуда до Нугуша, обратиться в дирекцию парка «Башкирия».

Расстояние от Уфы – 270 км.
Остановиться на ночь можно на одной из баз отдыха на берегу Нугушского водохранилища, например:

База отдыха «Лесная сказка»
Адрес: Мелеузовский район, Нугушское водохранилище
тел.: 8 937 33-66-366 ,8 901 81-31-776
Группа в ВК
Инстаграм
сайт

реклама
Пещера-пропасть Сумган
Сумган-Кутук – самая сложная и самая длинная пещера Урала и один из самых глубоких вертикальных провалов в Европе – 134 метра. Как рассказал директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов, в пещере разведали 9,4 километра ходов. Там внизу – своя планета и свой мир: подземные реки, водопады, животные и растения. Есть тут свой «Эверест» - большой глиняный холм высотой 46 метров, есть пещерное озеро, из которого вытекает ручей, есть подземный музей, где спелеологи оставляют глиняные фигурки, есть ледник с большими ледяными колоннами.

Только увидеть все эти красоты дается далеко не каждому. Во-первых, пещера находится в отдаленной местности – в хорошую погоду ехать час-полтора, а после дождика или с первым снегом – часов пять в один конец. Во-вторых, вход в пещеру – это глубочайшая вертикальная пропасть, где до середины лета не тают ледяные наросты.

Спуститься в пещеру могут только профессионалы, да и у них нередко случаются осечки с трагическим исходом. По словам работника парка, в год таких смельчаков находится около ста человек. Тем не менее сюда нередко ездят с экскурсиями школьники – вокруг много других пещер, войти в которые гораздо проще.

Как добраться: доехать до Мелеуза, оттуда до Нугуша, обратиться в дирекцию парка «Башкирия».

Расстояние от Уфы – 290 км.

Инзерские зубчатки
Фотографии с Инзерских зубчаток похожи на кадры с фантастических фильмов. Из «Властелина колец» особенно. Недаром этот горный хребет между Большим Инзером и Тирляном называют одним из самых красивых мест Южного Урала. Хоть пока он и труднодоступен – добраться сюда можно только на внедорожниках, Зубчатки ежегодно принимают сотни туристов.

Инзерские зубчатки тянутся на восемь километров, но туристам интересна только северная часть – она самая красивая. Дальше по хребту пешая тропа постепенно исчезает. Свое название хребет получил по реке Инзер и скалам, которые поднимаются как будто зубцы. Максимальная высота Зубчаток -1161 метр. Иногда его сравнивают с драконом, что прилег отдохнуть и окаменел.

Как добраться: доехать до Белорецка, оттуда до поселка Тирлян, оттуда 17 километров по дороге лесовозов.

Расстояние от Уфы – 300 км.
Остановиться на ночь можно на одной из баз отдыха, например:

Дом туристического быта «Судовая гора»
Адрес: Тирлян, ул Первомайская, 59
тел.: 89177377719, 89625285602
сайт
sudovayagora@gmail.com

реклама
Сибайский карьер
Карьер в столице башкирского Зауралья – городе Сибае - один из самых больших в мире. Его глубина – более 500 метров, диаметр – два километра. Он огромный, правда. Стоя на краю, не видно дна колоссальной воронки. Но к краю вас и не пустят – смотреть на творение рук человеческих можно только с безопасной смотровой площадки.

В Сибайском карьере сначала открытым, а теперь закрытым способом (то есть в шахте) добывают медно-цинковый и медно-серный колчедан. Месторождение тут открыли в 1913 году совершенно случайно. Охотник из деревни Старый Сибай раскапывал нору куницы и обнаружил необычно тяжелую красную глину. Узнавший об этом житель деревни Новый Сибай Амир Худайбердин накопал несколько мешков этой глины и отвез их на анализ ученым. Анализ показал, что в глине есть железняк с примесями золота и серебра. Уже в 1915 году тут пробили разведочную шахту. И вот удача - месторождение оказалось на редкость богатым.

Как добраться: доехать до Сибая (лучше со стороны Белорецка) и повернуть в сторону поселка Золото.

Расстояние от Уфы – 440 км.
Остановиться на ночь можно на одной из баз отдыха, например:
Гостиница и кафе-столовая «Суперчик»
Адрес: г. Сибай, Восточное шоссе, 1/4, корпус, 1с
тел.: +79272355599, +7 (927) 230-44-00
Cайт
Группа ВК
book@superchik.ru

ИЛИ

Гостевой дом «Башкирия
Адрес: г. Сибай, ул. Мирная, 86
тел.: +7 (34775) 2-62-62, +7 (927) 926-40-44
Сайт
Группа ВК
elena_urevna07@mail.ru


реклама
Башхардский шарьяж
Геологический, культурно-этнографический памятник «Башхардский шарьяж» –
геологическая аномалия, которая возникла в результате катаклизмов при сжатии и сокращении земной коры в период Уральского горообразования.

Находится он на территории Бурзянского района в «Башкирском государственном природном заповеднике». Туристы могут выбирать

Туристы могут пройти, например, по историко-экологической тропе «Башхырт», которая начинается от въезда в заповедник. Это пеший маршрут на гору, пройти который смогут даже пожилые люди. Наверху вас ждет обзорная вышка, откуда открывается вид на окрестные горные вершины и ущелья. Тут же неподалеку есть музей природы, где представлены все животные, проживающие на Урале. А любителям старины понравится тропа «Змеевик», которая начинается у фундамента старых бараков 19 cтолетия, где жили рабочие дореволюционных медеплавильных заводов, и проходит по старой рудниковой дороге. Это одна из двух шахт Урала, где ручным способом добывались хромоносные руды.

Как добраться: через Белорецк до Старосубхангулово.

Расстояние от Уфы – 350 км.
Мечеть Суфия
«Суфия» напоминает индийское чудо света Тадж-Махал. Разница лишь в масштабе духовного храма и в том, что Тадж воздвигнут в честь умершей жены шахом, а наша мечеть — в честь матери благодарным сыном», - написал по окончании строительства мечети краевед Мидхат Рахимкулов.

Мечеть и вправду очень красивая. Построил ее в 2008 году уроженец Кантюковки, ныне работающий в структуре «Газпрома».

Окна, двери и витражи мечети выполнили по эксклюзивному проекту, а ковры соткали по индивидуальному заказу. Мечеть украсили уральским мрамором, итальянской мозаикой, золотом, чешскими хрустальными люстрами и светильниками. Расположена «Суфия» на берегу искусственного водоёма.

Как добраться: между Стерлитамаком и Салаватом, деревня Кантюковка.

Расстояние от Уфы – 160 км.
Мавзолей Хусейн-бека и Тура-хана
Одна из крупнейших мусульманских святынь в республике – место захоронения первого имама Башкирии Хаджи-Хусейн-бека, который жил в 14 веке. Находится она у кладбища Акзират посёлка Чишмы.

В 1985 году тут прошли археологические раскопки – ученые нашли девять захоронений, в том числе самого Хусейн-бека. Археологам удалось реконструировать его облик: рост примерно 160 см, среднеазиатский тип лица.

Надгробную плиту на могилу проповедника привезли из Туркестана на 12 волах, сейчас она хранится в уфимском краеведческом музее. А сам мавзолей к 16 веку был практически полностью разрушен. В начале 20 века по инициативе одного из муфтиев мавзолей решили восстановить. Как пишут историки, архитекторы немного изменили форму здания – вместо граненого купола сделали шаровидный.

Нынешний вид здания практически полностью повторяет архитектуру другого памятника старины - хорошо сохранившегося мавзолея Тура-хана, который находится в 12 километрах на юго-запад от районного центра рядом с дорогой, ведущей от посёлка Чишмы в деревню Нижние Термы. Его построили из грубо обработанных камней, в его основе прямоугольник размером 6х6 метров, толщина стен здания более 1 метра, а высота до купола — 8 метров.

Нет никаких сведений о том, кто такой был Тура-хан, его происхождение, годы жизни, деяния неизвестны. По одной версии, это потомок Чингисхана, кочевавший по Сибири и переехавший за Уральские горы из-за распрей с родственниками. По второй – брат могущественного хана Басмана, по третьей – правитель здешних земель в 16 веке.

Как добраться: по старо-чишминской дороге, в 2 км от Чишмов.

Расстояние от Уфы – 53 км и 67 км.

Остановиться на ночь можно на одной из баз отдыха, например:
Чишминский район, санаторий «Алкино»
федеральная трасса М5
Урал Самара-Уфа-Челябинск 1441 км.
Тел.: 8-917-38-33-333, 8-987-140-40-40
Сайт
E-mail: cafealkino@mail.ru

реклама
Свято-Никольский храм села Кага
Село Кага в Белорецком районе яркое и самобытное. Вроде все тут есть – и электричество, и мобильная связь. А все равно как будто на нетронутую Русь приехал. Наверное, все это благодаря храму, величественно стоящему на горе.

Свято-Никольский храм построили в конце 19 века. На строительство церкви потратили огромные средства - 60 000 рублей. Как пишут краеведы, эти деньги были выделены конторой Кагинского завода с разрешения центрального заводоуправления, находившегося в Москве, а после вычитались из зарплаты рабочих Кагинского завода по копейке с каждого заработанного рубля.

По легенде, когда все деревни в округе травила холера, местный батюшка освятил источник, бьющий неподалеку, и велел только эту воду пить. Спаслась деревня. Тот источник до сих пор активен, местные умельцы его облагородили, остановиться и выпить воды может любой желающий.

В советское время храм закрыли. В 70-е годы директор Дома культуры Иван Лисовский не побоялся очистить от советской штукатурки подкупольную часть храма и отмыть уникальнейшие фрески, благодаря чему они сохранились до наших дней.

Как добраться: по дороге на Белорецк повернуть на Серменево.

Расстояние от Уфы – 290 км.

Текст — Станислав Шахов


Верстка — Юрий Дегтерев
Фото – Станислав Шахов, Рушана Ибраева, официальный сайт национального парка «Башкирия», Валерий Шахов, Айдар Степанов (фото Инзерских Зубчаток), Tsibin Konstantin.