ГДЕ ПРОХОДЯТ

ЗАНЯТИЯ:



Взрослых, желающих играть в регби, ждут каждый вторник и четверг в 20.00 по адресу: Уфа, проспект Октября, 84/4. Детей в Уфе можно приводить на занятия в школу №110 и лицей №60.