Агентство «Башинформ» продолжает серию проектов о большом спорте в республике. На очереди баскетбол, гандбол и регби. Здесь вы узнаете о баскетбольных лигах республики, о самой долгоиграющей уфимской гандболистке и где занимаются уфимские регбисты.
Баскетбол и «УФИМЕЦ»
90 000 УЧАЩИХСЯ
участвуют в Школьной баскетбольной лиге республики. В соревнованиях «Оранжевый мяч» выступают ученики 5 и 6 классов, за «Кубок имени Юрия Гагарина» борются 7 и 8 классы, в республиканском турнире «КЭС-БАСКЕТ» играют школьники 9-11 классов.
93 ГОДА
исполнилось баскетболу в Башкирии в 2017 году. Первые упоминания в газетах о занятиях этим видом спорта в регионе датируются 1923 годом.
34 002 МЕДАЛИ
Федерация баскетбола Башкирии вручила за восемь лет. Также командам, школам и любителям этого вида спорта передали 36 598 баскетбольных мячей и 2 328 комплектов формы.
2012 ГОД
– это время считается рождением профессиональной баскетбольной команды в Башкирии – БК «Уфимец». В состав мастеров стремятся попасть участники всех лиг республики. Одна из главных миссий баскетбольного клуба – сохранять и приумножать традиции баскетбола и стать стартовой площадкой для местных воспитанников.
40 ССУЗОВ И 15 ВУЗОВ
участвуют в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона «Толпар» с 2009 года. Это развивается по программному методу, в рамках которого выпускник школы поступает в колледжи, техникумы, университеты и институты и продолжает заниматься баскетболом.
12 ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ
приехали в Уфу в апреле 2012 года на Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Среди них Иван Едешко, Сергей Белов, Иван Дворный, Ирина Сумникова, Ирина Минх, Светлана Антипова, Арвидас Сабонис, Валерий Тихоненко, Елена Баранова, Наталья Засульская, Елена Банутьянц и главный тренер женской сборной России Евгений Гомельский.
4 ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
уже наградили победителей первенства по баскетболу на Кубок имени Юрия Гагарина среди седьмых и восьмых классов. В Башкирию приезжали дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант ВВС РФ Владимир Ляхов, Герой Советского Союза Александр Баландин, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Виктор Горбатко, дважды Герой Советского Союза Александр Иванченков.
1 КОСМОДРОМ «БАЙКОНУР»
посетили победители первенства по баскетболу на Кубок имени Юрия Гагарина в 2012 году.
1 МЕСТО
занял баскетбольный клуб «Уфимец» в первенстве России среди мужских команд Первой лиги в сезоне 2015/16. На следующий год команда впервые в истории республиканского баскетбола выступила в чемпионате мужских команд Суперлиги третьего дивизиона. В Кубке России «Уфимец» дошел до стадии 1/8 финала, где уступил действующему обладателю трофея, участнику Единой лиги ВТБ, пермской «Парме». В сезоне 2017/18 клуб дебютировал в Суперлиге второго дивизиона.
Сборная Башкирии против Пермского края. Начало 1960-х годов.
Уфа 1968 год. Игра с Хабаровском на площадке БГМУ.
Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола «Толпар».
Справа налево: Сергей Белов в Уфе – легендарный баскетболист. Это автор победного броска в финале Олимпиады-1972. Иван Едешко – олимпийский чемпион. Этот спортсмен за три секунды до конца олимпийского матча сделал победную передачу на Белова. Иван Дворный – играл на позиции центрового. Именно этим людям посвящен фильм «Движение вверх», который вскоре выйдет на большой экран.
Участники Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» с космонавтами – героями России. 2012 год.
Такие награды готовит Федерация баскетбола Башкирии для участников различных лиг региона.
Участники Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».
Сегодня баскетбольный клуб «Уфимец» - профессиональная команда, представляющая Башкирию в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги второго дивизиона.
Демский район (школа №123) – 8-917-441-72-10; Калининский район (гимназия №121) – 8-917-366-08-77; Кировский район (СОШ №18) – 8-937-355-11-12; Ленинский район (СОШ № 91) – 8-905-308-21-01; Октябрьский район (зам. дир. по ОВР) – 8-909-348-16-42; Орджоникидзевский район (гимназия №82) – 8-917-404-57-29; Советский район (СОШ №44) – 8-917-405-09-82.
Женский гандбол и«АЛИСА»
1989ГОД
– рождение первой в республике ДЮСШ 13, основным направлением которой стала подготовка гандболисток.
1028МЯЧЕЙ
забросили в ворота соперников гандболистки «Уфа-Алисы» за три неполных сезона, начиная с 2015 года.
507ДЕВОЧЕК
различных возрастов сегодня занимаются в детской юношеской спортивной школе №13 – «Алиса».
86КАНДИДАТОВ
в мастера спорта, трех мастеров и двух заслуженных мастеров спорта по гандболу подготовила «Уфа-Алиса».
50ЛЕТ
исполнилось первой гандбольной секции в Республике Башкортостан. Основал её выдающийся тренер, заслуженный учитель БАССР Валентин Николаевич Семёнов.
39ЛЕТ
- в этом возрасте в 2000 году завершила спортивную карьеру самая долгоиграющая гандболистка Башкирии Дамира Халиуллина.
22ГОДА
назад команда ДЮСШ 13 под руководством Айрата Сакаева (до 2015 года главный тренер, сегодня – директор клуба) впервые приняла участие в чемпионате Первой лиги российского гандбола.
7СЕЗОНОВ
в общей сложности провела «Уфа-Алиса» на высшем уровне российского женского гандбола - Суперлиге.
5КОМПЛЕКТОВ
медалей завоевала «Уфа-Алиса» в Высшей лиге российского гандбола. Уфимские гандболистки трижды становились бронзовыми призерами и два раза чемпионками России (в 2004 и 2015 годах).
Валентин Николаевич Семенов - создатель первого в республике школьного спортклуба «Чайка» при 96-ой средней школе, где среди других видов спорта создана первая секция гандбола.
Фото 60-70х годов. Гандбол в спортивном клубе «Чайка».
Айрат Сакаев – один из основателей женского гандбольного клуба в столице Башкирии.
Команда ДЮСШ 13 по гандболу. Эти девушки под руководством Айрата Сакаева с 1995 выступали в первой лиге, а в 1998 пробились в Высшую лигу российского гандбола.
Нынешний состав клуба «Уфа-Алиса».
Под конец 2017 года уфимский женский гандбольный клуб презентовал новую форму.
ГДЕ ПРОХОДЯТ ДОМАШНИЕ ИГРЫ:
ФОК «Приозерный»: Уфа, ул. Баязита Бикбая, 13.
КУДА ОТДАТЬ РЕБЕНКА:
Информация по телефонам: 8 (347) 236-63-10, 8 (347) 236-62-91 либо непосредственно в МАУ СШОР №13 «Алиса» по адресу: Уфа, ул. Гагарина, 24/3. Девочек принимают с 8 лет. Для взрослых секций в столице Башкирии нет.
Мужской гандбол и УГНТУ-ВНЗМ
1959ГОД
– считается годом начала развития в столице Башкирии мужского гандбола. Дмитрий Тетерин после окончания Омского института физической культуры по специальности спорт-игры приехал трудиться в Уфимский нефтяной институт, где уже через год создал гандбольную команду, которая стала чемпионом среди вузов республики.
1000МАЛЬЧИКОВ
в возрасте от 8 до 17 лет сегодня занимаются гандболом в нескольких городах Башкирии: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Нефтекамске, Ишимбае. Тренируют юных гандболистов 15 специалистов. В 2017 году команда юношей 2003 года рождения завоевала «бронзу» первенства России.
2001ГОД
- опеку над клубом «УГНТУ-ВНЗМ» взяла на себя акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж». Генеральный директор компании Халит Бикмухаметов в прошлом сам играл в команде УНИ.
5РАЗ
– именно столько золотых медалей мужская гандбольная команда из столицы Башкирии в 70-90-е годы завоевала на студенческих чемпионатах России. Шесть раз команда становилась призерами российских чемпионатов. Кстати, в эти годы активно начинает развиваться гандбол в Стерлитамаке с тренером Валерием Мутагаровым и в Белорецке с наставником Игорем Тутуниным.
1952 мяча
– гандболисты «УГНТУ-ВНЗМ» забили в ворота команд-соперников, играя в Суперлиге.
3МЕСТО
– башкирская команда заняла в 1997 году в первой лиге Чемпионата России и получила право перейти в Высшую лигу чемпионата. Такого результата гандболисты добились под руководством Александра Красулина и его помощника Олега Сапункова.
3-й сезон
подряд гандбольный клуб «УГНТУ-ВНЗМ» защищает цвета Башкирии в самом элитном дивизионе страны – Суперлиге. В 2015 году команда стала чемпионом России в Высшей лиге. Первые два дебютных сезона 2016 и 2017 годов команда заканчивала на 9 месте.
1968 год. Главный тренер Александр Красулин дает наставления команде УНИ.
1968 год. Команда УНИ в составе сборной БАССР.
Сборная Башкортостана 2003 — бронзовый призер Первенства России по гандболу 2017 года.
УГНТУ-ВНЗМ сегодня выступает в оранжевой форме
Нынешний состав команды УГНТУ-ВНЗМ.
ГДЕ ПРОХОДЯТ ДОМАШНИЕ ИГРЫ:
Спорткомплекс УГНТУ (Уфа, ул. Кольцевая, 5/1) и на площадке ДС «Нефтехимик» (Стерлитамак, Ключевая,1).
КУДА ОТДАТЬ РЕБЕНКА:
Мальчиков принимают с 8 лет в секции под кураторством «УГНТУ-ВНЗМ» в ДЮСШ №17 (Уфа, ул. Суворова, 68).
Регби и РК «Уфа»
1976ГОД
– Михаил Павинский, который окончил школу в Риге и первую регбийную команду в Юрмале, перебрался в столицу Башкирии, где на базе клуба «Олимп» создал новую команду. Чуть позднее появилась еще одна «регбийная дружина» с названием «Викинг».
60ЧЕЛОВЕК
занимались регби в нашей республике в начале 1980-х годов. Этот вид спорта поддерживали в спорткомитете БАССР.
2014ГОД
– группа энтузиастов, сотрудники компании «Башнефть», создали профессиональную регбийную команду. «Родителем» считается Александр Магилат.
15МЕСТО
заняли башкирские спортсмены в Москве на соревнованиях по снежному регби три года назад.
2015ГОД
– Уфа впервые приняла турнир по пляжному регби.
24КОМАНДЫ
боролись за главный трофей чемпионата России по пляжному регби в Москве. Уфимская команда заняла 17 место.
№60 и №110
– лицеи в столице Башкирии, где сегодня открыты секции по регби.
200 ЧЕЛОВЕК
сегодня занимаются регби в Уфе. Из них 50 – дети и подростки.
2018 ГОД
– Уфа примет финал федеральной лиги России по регби-7.
Финал Чемпионата России 2016 по пляжному регби.
2016 год. Первый фестиваль регби в Уфе.
2015 год. Соревнования по регби «Башнефть».
2016 год. Соревнования в Тольятти. Выступление башкирских регбистов.
ГДЕ ПРОХОДЯТ ЗАНЯТИЯ:
Взрослых, желающих играть в регби, ждут каждый вторник и четверг в 20.00 по адресу: Уфа, проспект Октября, 84/4. Детей в Уфе можно приводить на занятия в школу №110 и лицей №60.
Текст — Наталья Овчарук
Верстка — Юрий Дегтерев
Фото — Валерий Шахов, Федерация баскетбола РБ, БК «Уфимец», ГК «Уфа-Алиса», ГК «УГНТУ-ВНЗМ», Министерство молодежной политики и спорта РБ, Федерация регби РБ, www.depositfoto.com