баскетбол, гандбол и регби
в цифрах
Агентство «Башинформ» продолжает серию проектов о большом спорте в республике. На очереди баскетбол, гандбол и регби. Здесь вы узнаете о баскетбольных лигах республики, о самой долгоиграющей уфимской гандболистке и где занимаются уфимские регбисты.
Баскетбол
и «УФИМЕЦ»
  • 90 000 УЧАЩИХСЯ
    участвуют в Школьной баскетбольной лиге республики. В соревнованиях «Оранжевый мяч» выступают ученики 5 и 6 классов, за «Кубок имени Юрия Гагарина» борются 7 и 8 классы, в республиканском турнире «КЭС-БАСКЕТ» играют школьники 9-11 классов.
  • 93 ГОДА
    исполнилось баскетболу в Башкирии в 2017 году. Первые упоминания в газетах о занятиях этим видом спорта в регионе датируются 1923 годом.
  • 34 002 МЕДАЛИ
    Федерация баскетбола Башкирии вручила за восемь лет. Также командам, школам и любителям этого вида спорта передали 36 598 баскетбольных мячей и 2 328 комплектов формы.
  • 2012 ГОД
    – это время считается рождением профессиональной баскетбольной команды в Башкирии – БК «Уфимец». В состав мастеров стремятся попасть участники всех лиг республики. Одна из главных миссий баскетбольного клуба – сохранять и приумножать традиции баскетбола и стать стартовой площадкой для местных воспитанников.
  • 40 ССУЗОВ И 15 ВУЗОВ
    участвуют в чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола дивизиона «Толпар» с 2009 года. Это развивается по программному методу, в рамках которого выпускник школы поступает в колледжи, техникумы, университеты и институты и продолжает заниматься баскетболом.
  • 12 ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ
    приехали в Уфу в апреле 2012 года на Суперфинал чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Среди них Иван Едешко, Сергей Белов, Иван Дворный, Ирина Сумникова, Ирина Минх, Светлана Антипова, Арвидас Сабонис, Валерий Тихоненко, Елена Баранова, Наталья Засульская, Елена Банутьянц и главный тренер женской сборной России Евгений Гомельский.
  • 4 ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
    уже наградили победителей первенства по баскетболу на Кубок имени Юрия Гагарина среди седьмых и восьмых классов. В Башкирию приезжали дважды Герой Советского Союза, генерал-лейтенант ВВС РФ Владимир Ляхов, Герой Советского Союза Александр Баландин, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Виктор Горбатко, дважды Герой Советского Союза Александр Иванченков.
  • 1 КОСМОДРОМ «БАЙКОНУР»
    посетили победители первенства по баскетболу на Кубок имени Юрия Гагарина в 2012 году.
  • 1 МЕСТО
    занял баскетбольный клуб «Уфимец» в первенстве России среди мужских команд Первой лиги в сезоне 2015/16. На следующий год команда впервые в истории республиканского баскетбола выступила в чемпионате мужских команд Суперлиги третьего дивизиона. В Кубке России «Уфимец» дошел до стадии 1/8 финала, где уступил действующему обладателю трофея, участнику Единой лиги ВТБ, пермской «Парме». В сезоне 2017/18 клуб дебютировал в Суперлиге второго дивизиона.
Сборная Башкирии против Пермского края. Начало 1960-х годов.
Уфа 1968 год. Игра с Хабаровском на площадке БГМУ.
Чемпионат Ассоциации студенческого баскетбола «Толпар».
Сергей Белов в Уфе – легендарный баскетболист. Это автор победного броска в финале Олимпиады-1972. Иван Едешко – олимпийский чемпион. Этот спортсмен за три секунды до конца олимпийского матча сделал победную передачу на Белова. Иван Дворный – играл на позиции центрового. Именно этим людям посвящен фильм «Движение вверх», который вскоре выйдет на большой экран.
Участники Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» с космонавтами – героями России. 2012 год
Такие награды готовит Федерация баскетбола Башкирии для участников различных лиг региона.
Участники Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Сегодня баскетбольный клуб «Уфимец» - профессиональная команда, представляющая Башкирию в чемпионате России среди мужских команд Суперлиги второго дивизиона.
ГДЕ ПРОХОДЯТ
ДОМАШНИЕ ИГРЫ:

Уфа, спорткомплекс БГАУ
(ул. 50-летия Октября, 34).
Вход свободный.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ШКОЛЬНЫХ ЛИГ В УФЕ:

Демский район (школа №123) – 8-917-441-72-10;
Калининский район (гимназия №121) – 8-917-366-08-77;
Кировский район (СОШ №18) – 8-937-355-11-12;
Ленинский район (СОШ № 91) – 8-905-308-21-01;
Октябрьский район (зам. дир. по ОВР) – 8-909-348-16-42;
Орджоникидзевский район (гимназия №82) – 8-917-404-57-29;
Советский район (СОШ №44) – 8-917-405-09-82.
Женский гандбол
и«АЛИСА»
  • 1989 ГОД
    – рождение первой в республике ДЮСШ 13, основным направлением которой стала подготовка гандболисток.
  • 1028 МЯЧЕЙ
    забросили в ворота соперников гандболистки «Уфа-Алисы» за три неполных сезона, начиная с 2015 года.
  • 507 ДЕВОЧЕК
    различных возрастов сегодня занимаются в детской юношеской спортивной школе №13 – «Алиса».
  • 86 КАНДИДАТОВ
    в мастера спорта, трех мастеров и двух заслуженных мастеров спорта по гандболу подготовила «Уфа-Алиса».
  • 50 ЛЕТ
    исполнилось первой гандбольной секции в Республике Башкортостан. Основал её выдающийся тренер, заслуженный учитель БАССР Валентин Николаевич Семёнов.
  • 39 ЛЕТ
    - в этом возрасте в 2000 году завершила спортивную карьеру самая долгоиграющая гандболистка Башкирии Дамира Халиуллина.
  • 22 ГОДА
    назад команда ДЮСШ 13 под руководством Айрата Сакаева (до 2015 года главный тренер, сегодня – директор клуба) впервые приняла участие в чемпионате Первой лиги российского гандбола.
  • 7 СЕЗОНОВ
    в общей сложности провела «Уфа-Алиса» на высшем уровне российского женского гандбола - Суперлиге.
  • 5 КОМПЛЕКТОВ
    медалей завоевала «Уфа-Алиса» в Высшей лиге российского гандбола. Уфимские гандболистки трижды становились бронзовыми призерами и два раза чемпионками России (в 2004 и 2015 годах).
Валентин Николаевич Семенов - создатель первого в республике школьного спортклуба «Чайка» при 96-ой средней школе, где среди других видов спорта создана первая секция гандбола.
Фото 60-70х годов. Гандбол в спортивном клубе «Чайка»
Айрат Сакаев – один из основателей женского гандбольного клуба в столице Башкирии.
Команда ДЮСШ 13 по гандболу. Эти девушки под руководством Айрата Сакаева с 1995 выступали в первой лиге, а в 1998 пробились в Высшую лигу российского гандбола.
Нынешний состав клуба «Уфа-Алиса»
Под конец 2017 года уфимский женский гандбольный клуб презентовал новую форму
ГДЕ ПРОХОДЯТ
ДОМАШНИЕ ИГРЫ:

ФОК «Приозерный»:
Уфа, ул. Баязита Бикбая, 13.
КУДА ОТДАТЬ РЕБЕНКА:

Информация по телефонам: 8 (347) 236-63-10, 8 (347) 236-62-91
либо непосредственно в МАУ СШОР №13 «Алиса»
по адресу: Уфа, ул. Гагарина, 24/3. Девочек принимают с 8 лет.
Для взрослых секций в столице Башкирии нет.
Мужской гандбол
и УГНТУ-ВНЗМ
  • 1959 ГОД
    – считается годом начала развития в столице Башкирии мужского гандбола. Дмитрий Тетерин после окончания Омского института физической культуры по специальности спорт-игры приехал трудиться в Уфимский нефтяной институт, где уже через год создал гандбольную команду, которая стала чемпионом среди вузов республики.
  • 1000 МАЛЬЧИКОВ
    в возрасте от 8 до 17 лет сегодня занимаются гандболом в нескольких городах Башкирии: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Мелеузе, Нефтекамске, Ишимбае. Тренируют юных гандболистов 15 специалистов. В 2017 году команда юношей 2003 года рождения завоевала «бронзу» первенства России.
  • 2001 ГОД
    - опеку над клубом «УГНТУ-ВНЗМ» взяла на себя акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж». Генеральный директор компании Халит Бикмухаметов в прошлом сам играл в команде УНИ.
  • 5 РАЗ
    – именно столько золотых медалей мужская гандбольная команда из столицы Башкирии в 70-90-е годы завоевала на студенческих чемпионатах России. Шесть раз команда становилась призерами российских чемпионатов. Кстати, в эти годы активно начинает развиваться гандбол в Стерлитамаке с тренером Валерием Мутагаровым и в Белорецке с наставником Игорем Тутуниным.
  • 1952 мяча
    – гандболисты «УГНТУ-ВНЗМ» забили в ворота команд-соперников, играя в Суперлиге.
  • 3 МЕСТО
    – башкирская команда заняла в 1997 году в первой лиге Чемпионата России и получила право перейти в Высшую лигу чемпионата. Такого результата гандболисты добились под руководством Александра Красулина и его помощника Олега Сапункова.
  • 3-й сезон
    подряд гандбольный клуб «УГНТУ-ВНЗМ» защищает цвета Башкирии в самом элитном дивизионе страны – Суперлиге. В 2015 году команда стала чемпионом России в Высшей лиге. Первые два дебютных сезона 2016 и 2017 годов команда заканчивала на 9 месте.
1968 год. Главный тренер Александо Красулин дает наставления команде УНИ
1968 год. Команда УНИ в составе сборной БАССР
Сборная Башкортостана 2003 - бронзовый призер Первенства России по гандболу 2017 года
УГНТУ-ВНЗМ сегодня выступает в оранжевой форме
Нынешний состав команды УГНТУ-ВНЗМ
ГДЕ ПРОХОДЯТ
ДОМАШНИЕ ИГРЫ:

Спорткомплекс УГНТУ (Уфа, ул. Кольцевая, 5/1) и
на площадке ДС «Нефтехимик» (Стерлитамак, Ключевая,1).
КУДА ОТДАТЬ РЕБЕНКА:

Мальчиков принимают с 8 лет в секции под кураторством «УГНТУ-ВНЗМ» в ДЮСШ №17 (Уфа, ул. Суворова, 68).
Регби
и РК «Уфа»
  • 1976 ГОД
    – Михаил Павинский, который окончил школу в Риге и первую регбийную команду в Юрмале, перебрался в столицу Башкирии, где на базе клуба «Олимп» создал новую команду. Чуть позднее появилась еще одна «регбийная дружина» с названием «Викинг».
  • 60 ЧЕЛОВЕК
    занимались регби в нашей республике в начале 1980-х годов. Этот вид спорта поддерживали в спорткомитете БАССР.
  • 2014 ГОД
    – группа энтузиастов, сотрудники компании «Башнефть», создали профессиональную регбийную команду. «Родителем» считается Александр Магилат.
  • 15 МЕСТО
    заняли башкирские спортсмены в Москве на соревнованиях по снежному регби три года назад.
  • 2015 ГОД
    – Уфа впервые приняла турнир по пляжному регби.
  • 24 КОМАНДЫ
    боролись за главный трофей чемпионата России по пляжному регби в Москве. Уфимская команда заняла 17 место.
  • 60 и №110
    – лицеи в столице Башкирии, где сегодня открыты секции по регби.
  • 200 ЧЕЛОВЕК
    сегодня занимаются регби в Уфе. Из них 50 – дети и подростки.
  • 2018 ГОД
    – Уфа примет финал федеральной лиги России по регби-7.
Финал Чемпионата России 2016 по пляжному регби.
2016 год. Первый фестиваль регби в Уфе.
2015 год. Соревнования по регби «Башнефть».
2016 год. Соревнования в Тольятти. Выступление башкирских регбистов.
ГДЕ ПРОХОДЯТ
ЗАНЯТИЯ:

Взрослых, желающих играть в регби, ждут каждый вторник и четверг в 20.00 по адресу: Уфа, проспект Октября, 84/4. Детей в Уфе можно приводить на занятия в школу №110 и лицей №60.
Текст — Наталья Овчарук


Верстка — Юрий Дегтерев
Фото — Валерий Шахов, Федерация баскетбола РБ, БК «Уфимец», ГК «Уфа-Алиса», ГК «УГНТУ-ВНЗМ», Министерство молодежной политики и спорта РБ, Федерация регби РБ, www.depositfoto.com