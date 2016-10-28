Половодье-2017

Уровни рек измеряются не только в период половодья. Дважды в сутки – в 8 утра и 8 вечера – наблюдатели гидропостов по всей республике спускаются к реке, чтобы зафиксировать малейшие изменения. Во время половодья добавляется еще один тур – в 14.00. Впрочем, это происходит не везде – на территории республики существуют и автоматические гидропосты, показания с которых попадают в Башгидромет без участия человека.



Самый старый гидропост Башкирии находится в Уфе в районе Монумента Дружбы. Осенью ему исполнится 140 лет. Именно этим, кстати, объясняются «минусовые» показатели, которые могут сбивать с толку горожан. К примеру, когда материал готовился к публикации, уровень реки Белой составлял -16 см. Специалисты объясняют парадокс тем, что за время существования поста русло реки деформировалось и дно ушло на большую глубину. А отметка нуля поста, относительно которой и производятся все измерения, осталась на первоначальном уровне.



Всего в Башкирии насчитывается 69 гидропостов. Уровни уфимских рек определяются на трех – помимо упомянутого поста на набережной Белой, это пост возле Шакши (река Уфа) и деревни Бочкарево (Дема).

