Половодье-2017

Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям опубликовал подробный сценарий подтопления Уфы в зависимости от уровней рек Белой и Уфимки
.
Как всегда, в зоне риска – Затон, Нижегородка, Кооперативная поляна. В случае если Белая превысит прогнозируемые специалистами 850 см, подтопить может не только жилые дома, но и социальные объекты – две поликлиники (44-ю и филиал поликлиники №1 на улице Демской) и школу №34.
Если 8,5-метровый порог перехлестнет река Уфа, частично затопит Шакшу. Если вода достигнет отметки 9,5 метра – в зоне подтопления окажутся поселок Максимовка и микрорайон Инорс.
Администрация Уфы даже опубликовала карту
, по которой можно будет следить за тем, как быстро вода наступает на город
.