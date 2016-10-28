Половодье-2017
Сможет ли Башкирия выйти сухой из большой воды?
Специалисты предсказывают, что нынешней весной реки выйдут из берегов больше обычного. Мы подготовили для вас материал, в котором постарались ответить на вопросы: от чего зависит уровень половодья, как правильно читать метеосводку и почему прогнозы иногда не сбываются.
Как составляют прогнозы
Когда ждать
половодья
Кого затопит этой весной
Как измерить уровень реки
Как водохранилища спасают от большой воды
Вспоминаем самые разрушительные наводнения
Паводок или половодье?
Для начала определимся с терминами: как правильно называется природное явление, при котором каждую весну реки выходят из берегов?
Ученые-гидрологи называют его весенним половодьем. Отличие половодья от паводка заключается в том, что первое случается регулярно и периодически, а второй может происходить по несколько раз в год. Растаял ли снег во время февральской оттепели, пошел сильный дождь – все это может стать причиной паводка. Как правило, длится паводок недолго, от пары часов до нескольких суток, – и в этом еще одно его отличие от половодья.

Может ли половодье быть не весенним? В нашем климате – нет. Весной по рекам Башкирии проходит около 70 % годового стока, а кое-где и больше. Но, например, в Средней Азии и на Кавказе причинами половодья становятся таяние ледников и снега в горах, в Юго-Восточной Азии – летние муссонные дожди.

Откуда приходит вода
В этом году республика готовится к большой воде. Пусть и не к рекордным показателям, но «поплавать» жителям некоторых населенных пунктов придется. Почему гидрологи пришли к такому выводу и от чего зависит уровень рек?
Большую роль при формировании половодья играет количество осадков, которые задержались в почве с осени
Еще один стокоформирующий фактор -глубина промерзания почвы
Чтобы сделать прогноз, также важно знать количество воды в снеге
Имеют значение погода весной и количество осадков во время половодья
Этот год для нас показателен в том отношении, что сочетание стокоформирующих факторов весьма неравномерное. По данным Башгидромета, осенние влагозапасы в большинстве бассейнов рек оказались меньше нормы, глубина промерзания в последние годы также имеет тенденцию к уменьшению. Водозапасы в снеге в этом году на 20-40% больше по всем бассейнам. Учитывая все эти факторы, можно было бы сказать, что половодье будет в пределах нормы или чуть выше. Но настораживает запоздалая весна. Из-за таяния снега одновременно на большой территории волны половодья могут наложиться друг на друга.
Ауфар Гареев, доктор географических наук, заведующий кафедрой гидрологии и геоэкологии БашГУ
Как делаются замеры
Вы удивитесь, но данные для составления прогнозов во многих случаях добываются в буквальном смысле руками. Чтобы специалисты могли рассчитать предполагаемые уровни половодья, требуется серьезная физическая работа.

На снегосъемки метеорологи начинают выходить с первым снегом. Надевают широкие охотничьи лыжи и отправляются по заранее определенному снегомерному маршруту. Во время этого лыжного похода определяется плотность и высота снежного покрова.

С поздней осени по раннюю весну снегосъемки случаются один раз в десять дней. По мере повышения температуры и приближения половодья частота увеличивается – процедура проводится один раз в пять дней.

Сотрудники аэрологической станции Уфа-Дема ходят на снегосъемки по очереди. Для метеоролога Татьяны Якимовой (на фото) эта снегосъемка – шестая за сезон.
Длина маршрута составляет один километр. Каждые десять метров при помощи специальной рейки Татьяна измеряет высоту снежного покрова, каждые сто метров – взвешивает снег.

Снегомер представляет собой металлический цилиндр с зазубринами на конце. Прибор опускают в снег строго вертикально – пока он не коснется земли.
Затем снегомер вытаскивают на поверхность и взвешивают. Все показания приборов тщательно записываются, чтобы потом по формуле рассчитать искомое – сколько воды содержит в себе снег.
Уже после, в тепле, все данные из полевого блокнота переносятся в специальную брошюру – «книжку для записи наблюдений над снежным покровом». Все полученные данные передаются в Росгидромет.
Зачем государство тратит 10 миллионов на гамма-съемку
По данным Башкирского управления по гидрометеорологии, в его ведении находятся 52 снегомерных маршрута. Еще 19 – это маршруты, за которые отвечают метеорологи соседних регионов – Челябинска и Екатеринбурга. Уровни паводка в Зауралье – в бассейне реки Урал – прогнозируют их коллеги из Самары. К сожалению, пройти пешком всю Башкирию специалисты не в силах. Поэтому им на помощь приходит гамма-съемка.

Она проводится в два этапа – осенью, прежде чем землю укроет снегом, и весной – перед тем, как этот снег начнет таять. Самолет со специальным оборудованием, которое фиксирует гамма-фон земной поверхности, пролетает по одному и тому же маршруту – 5,5 тысячи километров. Во время осеннего этапа определяется естественный радиационный фон земной поверхности, во время весеннего – естественный радиационный фон, измененный снежным покровом. Таким образом и вычисляется запас воды в снеге.

Этот метод распространен на Западе и является очень точным инструментом. У нас гамма-съемки проводились до 1991 года, но потом финансирование прекратилось. Наш регион стал единственным в России, где авиационную гамма-съемку решили возобновить. На эту работу уходит 10 миллионов рублей в год, но цена ошибки при составлении прогнозов гораздо выше.
Виталий Тюр, заместитель министра природопользования и экологии РБ
Сейчас гамма-съемка проводится не на всей территории республики. При составлении траектории учитываются снегомерные маршруты Гидрометцентра, чтобы не дублировать данные метеорологов. Поэтому самолет облетает труднодоступную горную местность, а также бассейны малых рек Зауралья, где наблюдения не ведутся вовсе. Теоретически снегосъемки в ручном режиме можно полностью заменить гамма-съемкой, но в этом случае ее стоимость вырастет минимум вдвое. К таким расходам бюджет пока не готов.

Почему не сбываются прогнозы
Даже самая тщательная подготовительная работа, самые точные данные не гарантируют стопроцентного попадания. Заранее предсказать, как поведут себя вешние воды, очень трудно: многое зависит от переменчивой погоды. Скорость, с которой повышается температура, определяет скорость таяния снега и льда, а осадки во время половодья могут запросто наводнить реки на метр сверх прогнозируемых отметок.
К сожалению, мы, ученые, не всегда имеем возможность доступа к оперативной информации, которую собирает Росгидромет, - во многих регионах, в том числе в Башкирии, эти данные платные. Поэтому мы находимся в затрудненных условиях. Эту проблему нужно решать на государственном уровне.
Ауфар Гареев, доктор географических наук, заведующий кафедрой гидрологии и геоэкологии БашГУ
Период маловодья закончился?
Природа живет циклами. Еще несколько лет назад весеннее половодье почти не беспокоило жителей больших городов. В 2015-м максимальный уровень Белой в Уфе достиг всего 502 см от нуля поста. В прошлом году вода достигла отметки 756 см, прогноз на эту весну – 850 см. Означает ли это, что период маловодья пройден и затапливать в ближайшие годы будет еще сильнее?
Что нас ждет этой весной?
По прогнозам метеорологов, уровень Белой в районе Уфы в этом году может достичь 750-850 см, уровень Уфы в поселке Шакша – 760-860, уровень Демы у деревни Бочкарево – 600-700 см.
Эти цифры означают возможный подъем воды относительно нуля поста. Обратите внимание, что для каждого гидропоста он свой.

Прогноз по максимальным значениям уровней рек появится во второй декаде апреля.
Все покажет апрель, половодье будет зависеть от того, с какой скоростью все будет таять. Например, в прошлом году весна началась раньше, и половодье, соответственно, тоже закончилось пораньше – максимальный пик прошел 26 апреля. В этом году максимальные уровни «откладываются» на май.
Юлия Ахтариева, ведущий гидролог Башкирского УГМС
Кого затопит в 2017 году?
Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям опубликовал подробный сценарий подтопления Уфы в зависимости от уровней рек Белой и Уфимки.

Как всегда, в зоне риска – Затон, Нижегородка, Кооперативная поляна. В случае если Белая превысит прогнозируемые специалистами 850 см, подтопить может не только жилые дома, но и социальные объекты – две поликлиники (44-ю и филиал поликлиники №1 на улице Демской) и школу №34.

Если 8,5-метровый порог перехлестнет река Уфа, частично затопит Шакшу. Если вода достигнет отметки 9,5 метра – в зоне подтопления окажутся поселок Максимовка и микрорайон Инорс.

Администрация Уфы даже опубликовала карту, по которой можно будет следить за тем, как быстро вода наступает на город.
В целом по республике при пессимистичном сценарии в зоне подтопления в этом году могут оказаться 258 населенных пунктов, в которых живут более 80 тысяч человек. Список есть на сайте ИА «Башинформ». На карте районы, в которых находятся эти населенные пункты, обозначены голубым цветом.
Как рассказали в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям, отслеживать половодье и даже сравнивать уровни с предыдущими годами можно в режиме онлайн. Пока карта «сражений» со стихией работает в тестовом режиме.
Гидропосты и системы онлайн-наблюдений
Уровни рек измеряются не только в период половодья. Дважды в сутки – в 8 утра и 8 вечера – наблюдатели гидропостов по всей республике спускаются к реке, чтобы зафиксировать малейшие изменения. Во время половодья добавляется еще один тур – в 14.00. Впрочем, это происходит не везде – на территории республики существуют и автоматические гидропосты, показания с которых попадают в Башгидромет без участия человека.

Самый старый гидропост Башкирии находится в Уфе в районе Монумента Дружбы. Осенью ему исполнится 140 лет. Именно этим, кстати, объясняются «минусовые» показатели, которые могут сбивать с толку горожан. К примеру, когда материал готовился к публикации, уровень реки Белой составлял -16 см. Специалисты объясняют парадокс тем, что за время существования поста русло реки деформировалось и дно ушло на большую глубину. А отметка нуля поста, относительно которой и производятся все измерения, осталась на первоначальном уровне.

Всего в Башкирии насчитывается 69 гидропостов. Уровни уфимских рек определяются на трех – помимо упомянутого поста на набережной Белой, это пост возле Шакши (река Уфа) и деревни Бочкарево (Дема).
Измеряем уровень реки
Уровень реки Белой почти полтора века измеряется вручную – с помощью водомерной рейки. В дно реки вбиты сваи, каждая из которых находится на определенной отметке относительно нуля поста. Наблюдатель прибавляет к высоте зафиксированной сваи получившуюся цифру – и обновленные данные по уровню реки готовы. Когда вода поднимается выше и сваи скрываются под толщей воды, уровень реки измеряется по отметкам на лестнице.
Ноу-хау в качестве эксперимента
В 2017 году в Башкирии в тестовом режиме запустили систему онлайн-мониторинга уровня рек. Ультразвуковые датчики появились в трех точках – в районе уже известного нам гидропоста у Монумента Дружбы, на мосту через реку Уршак в Уфимском районе и в Мелеузовском районе. По словам первого заместителя председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилла Первова, эти точки входят в четыре пилотные зоны, в которых внедряется аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

Датчики закреплены на мостах и запрограммированы таким образом, что любые изменения уровня относительно нуля поста автоматически передаются на сайт и в службы, ответственные за безопасность населения. Наблюдать за тем, как прибывают и убывают реки, можно в режиме реального времени – с помощью карты.

Поскольку монтировалось оборудование в тот момент, когда реки были уже скованы льдом, корректные показания мы получим, когда реки откроются.
Это российская разработка, которая уже применяется в нескольких регионах страны. Показательным является опыт Краснодарского края, известного большой паводковой опасностью, - в этом регионе установлено 100 таких датчиков. Для нас эта система новая, пилотный проект мы осуществили за счет внебюджетных источников. В следующем году мы планируем эту работу продолжить и на других реках республики.
Кирилл Первов, первый заместитель председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям
Четыре вопроса
о водохранилищах
1
Зачем нужны водохранилища

Водохранилища, как нетрудно догадаться из названия, строятся ради того, чтобы накапливать и хранить воду для дальнейшего использования – чтобы подпитывать реки в засушливый сезон, для мелиорации, в качестве мест отдыха и так далее. На крупных водохранилищах (например, Павловском и Юмагузинском) строятся гидроэлектростанции.

А еще крупные водохранилища зачастую являются единственным механизмом, который может удержать воду во время половодий.

2
Как это работает?

Ранней весной водохранилища начинают сбрасывать воду, чтобы освободиться для большой воды. В момент прохождения максимальных объемов затворы прикрываются, не позволяя воде пройти дальше – этот процесс называется срезкой пиков половодья. Конечно, перехватить воду полностью не выйдет. Например, как рассказали в Башкирской генерирующей компании, средний объем воды, проходящей в апреле-мае через Павловское водохранилище, составляет 5,2 кубокилометра (или 5,2 млрд кубометров), а свободная емкость чаши водохранилища – всего 0,8 кубокилометра. То есть, в водохранилище аккумулируется всего около 16 % большой воды. Однако и этого хватает для того, чтобы спасти Уфу от разрушительных наводнений.
  • Павловская ГЭС
Весь март, по графику, согласованному республиканской противопаводковой комиссией, Павловская ГЭС работала на освобождение емкости водохранилища, то есть спускала больше воды, чем ее прибывало. Уровень воды в гидроузле со 134,5 метра опустился до 130,9 метра над уровнем моря. В результате в чаше осталось 0,6 кубокилометра воды. В апреле-мае водохранилище снова заполнится: запас воды в нём увеличится до 1,4 кубокилометра. Этого достаточно, чтобы в течение лета и осени поддерживать сток реки Уфы и обеспечивать необходимым объемом воды города и села, расположенные вдоль ее берега.
Ирина Моторина, пресс-секретарь Башкирской генерирующей компании
3
А если не получится?

 Истории известны случаи, когда водохранилища не справлялись с удержанием половодий. Самый известный пример – весна 1979 года. Тогда злую шутку сыграла погода. Осадков зимой выпало мало, поэтому в апреле приток воды был ниже средних значений. Зато в мае резко потеплело – и снег растаял буквально за несколько дней. Павловское водохранилище переполнилось, работникам ГЭС пришлось сбрасывать воду. Эти потоки совпали с пиком половодья, и в Уфе случилось страшное наводнение – самое крупное в истории города со времени строительства Павловской ГЭС.
4
Это безопасно?

Крупнейшие водохранилища Башкирии - это сооружения первого и второго класса опасности. Потому к ним всегда приковано пристальное внимание. Их регулярно обследуют и ремонтируют в случае необходимости. Как отметили в пресс-службе БГК, в феврале была исследована плотина Павловской ГЭС, в первую очередь те ее участки, на которые ляжет основная нагрузка. Состояние железобетонных конструкций опасений у специалистов не вызвало.
Крупные ГТС 1-2 класса опасности, такие как Павловское, Юмагузинское, Нугушское, Кармановская ГРЭС, запроектированы и построены с большим запасом прочности и готовы практически к любому сценарию развития паводковой ситуации. Контролирующие органы проводят на постоянной основе проверку их готовности.
Илдар Хадыев, министр природопользования и экологии РБ
Всего в регионе насчитывается 491 гидротехническое сооружение, которыми организованы водохранилища и искусственные пруды объемом более 100 кубометров. И к сожалению, некоторые действительно могут вести себя непредсказуемо. Как рассказали, в Минэкологии РБ, в силу разных причин потенциально опасными признаны 132 гидротехнических сооружения. Все они на контроле у чиновников.
  • Юмагузинская ГЭС
Языком цифр
258 населенных пунктов
могут оказаться в зоне подтопления. В них живут 80 тысяч человек.
657 пунктов временного пребывания
организовано на территории республики. В них смогут разместиться до 180 тысяч человек.
600
миллионов рублей
потратили на предотвращение последствий половодья: это затраты на чернение рек, берегоукрепление, расчистку русел рек и капитальный ремонт ГТС.
7,5
тысячи спасателей
готовы к работе во время половодья. В их распоряжении – 1,5 тысячи единиц техники и плавсредств.
Много воды утекло
Самый высокий уровень на реке Белой был зафиксирован 13 мая 1882 года. Тогда вода поднялась на 1118 сантиметров. Уфа достигла рекордной отметки 10 мая 1979 года – 1033 сантиметра. Спустя сутки поток наводнил Белую, и она достигла отметки в 987 сантиметров – это максимальный показатель, до которого поднималась вода после строительства Павловской ГЭС. Рекордный уровень для Демы – 873 сантиметра (данные на 7 апреля 1947 года).

В архивах нам удалось обнаружить старые снимки большой воды.
Самые точные и оперативные сведения об уровнях рек, последние новости, актуальную и полезную информацию о половодье в Башкирии читайте в разделе «Половодье» на сайте ИА «Башинформ»
Автор текстов: Дарья Петрова

Фото: Олег Яровиков, Андрей Старостин, Дарья Петрова, пресс-служба Министерства природопользования и экологии РБ, пресс-служба Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям, из Национального архива РБ, агентство ИТАР-ТАСС.

Видео: Мирон Доровских, Дарья Петрова