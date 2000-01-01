КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

Первый и главный совет — не ищите легкой наживы и по возможности избегайте подобных организаций.
Если вы уже успели отнести деньги мошенникам, постарайтесь забрать их как можно быстрее. Не ждите больших процентов — спасайте свое.
Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете, что столкнулись с финансовой пирамидой, обратиться за консультацией и помощью можно:
– в Контактный центр Банка России: 8-800-250-40-72;
– в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, по электронной почте fps@cbr.ru или через интернет-приёмную на сайте www.cbr.ru
;
– в полицию. Подать жалобу можно по адресу: ubep.piramida@mail.ru или заполнив специальную форму на сайте
. Ваше заявление обязательно станет основанием для проверки.