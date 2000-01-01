КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД
Жителям Башкирии угрожает новая мошенническая схема: печально известный «Древпром» ушел в сеть. О том, как распознать финансовую пирамиду, какие уловки чаще всего используют злоумышленники и к кому обращаться за помощью, если вас обманули, — в материале ИА «Башинформ».
Казалось бы, об опасности финансовых пирамид знают все. В ловушку «Древпрома», прикрытого правоохранителями в 2014 году, попали более восьми тысяч россиян, которые потеряли свыше 566 миллионов рублей. Об этом рассказывали почти все СМИ. Но, увы, тема эта вновь стала актуальной.

Пока основатель пирамиды Евгений Сундуков дожидается решения суда, дело его живет — правда, теперь мошенники уходят в интернет. В основной группе риска — бывшие клиенты «Древпрома». «Правопреемник» — «Древпром онлайн» — массово рассылает на их телефоны смс-сообщения и обещает возместить все убытки и вернуть старые долги.
Напомним, «Древпром» брал на себя обязательства за определенный процент погасить долги по кредитам. В одной только Башкирии было открыто 85 офисов, филиалы компании располагались по всей стране.

Методы «работы» новых комбинаторов отличаются. Теперь долги клиентов не выкупаются, вместо этого им предлагают стать инвесторами – вложиться в строительство домов из бруса. «Инвестировать» можно не сходя с дивана — достаточно зарегистрироваться на сайте и перевести деньги на указанный счет. Никаких сложностей — и никаких гарантий.

Информации о конкретных объектах, местах и сроках строительства на сайте нет, как нет и данных о регистрации организации на территории России.
Правоохранительные органы реагируют на заявления потерпевших граждан. Но появляются такие заявления уже после того, как перед закрытыми дверями офиса выстраивается очередь из обманутых вкладчиков. Изъятых у мошенников денег и арестованного имущества недостаточно для того, чтобы возместить все убытки. Поэтому своих денег потерпевшие, как правило, не получают.
До недавнего времени способов, позволявших бы остановить строительство пирамиды до тех пор, пока она не рухнет, не было вовсе. Сейчас такие механизмы есть.
«В прошлом году у нас появился закон, который позволяет наказывать организаторов пирамид уже на «подготовительном» этапе, - говорит финансовый омбудсмен РБ Валерий Шарипов. – Соответствующие поправки были внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодекс».
Теперь привлечение денежных средств при отсутствии инвестиционной или предпринимательской деятельности грозит штрафами и реальными сроками лишения свободы.
Однако полностью перекладывать ответственность на правоохранителей, власть и всех тех, кто уполномочен останавливать преступников, не стоит. Ваша финансовая безопасность – это результат вашей грамотности и внимательности.
Распознать финансовую пирамиду на начальном уровне не всегда просто. Однако есть яркие признаки, которые должны вас насторожить:

• вам обещают (и даже гарантируют) высокую доходность, намного превышающую рыночный уровень;

• для привлечения клиентов разработана агрессивная рекламная кампания — в СМИ, интернете, социальных сетях и т.д.;

• нет никакой информации ни об учредителях, владельцах, руководителях организации, ни о том, куда будут вкладываться деньги клиентов. Как правило, инвестировать обещают в нефте- и золотодобычу, строительство и другие высокодоходные отрасли, однако документально подтвердить намерения вам не смогут;

• мошенники могут маскироваться под узнаваемые бренды. В названиях, символике, рекламных объявлениях используются элементы, которые делают их похожими на известные компании, банки, микрофинансовые организации;

• у организации отсутствует лицензия Банка России (и вообще какая бы то ни было лицензия).

Полный перечень признаков есть на сайте Центробанка РФ.
Преступная мысль хитра и изворотлива. Однако основных типов подобных компаний не так много.
Иногда организация вовсе не скрывает, что является финансовой пирамидой. Денежный фонд, на который предлагают рассчитывать клиенты, формируется за счет новых участников пирамиды.
Еще одна разновидность - это организации, предлагающие «альтернативу» потребительскому и ипотечному кредитам. Здесь готовы дать деньги тем, кому отказали банки и микрофинансовые организации. Заемщику предлагают внести определенный процент от необходимой суммы. Остальные деньги выплачиваются за счет других «клиентов».
Заметим, большинство компаний, предоставляющих микрозаймы, работает в правовом поле. Перечень легальных МКК вы найдете на сайте Банка России.
Еще одна популярная разновидность пирамид — компании, которые предлагают рефинансировать или софинансировать долги перед банком или микрофинансовыми организациями. Взамен у вас попросят определенный процент от суммы вашего долга. Именно по такой схеме и работал «Древпром».

Как отмечают в Национальном банке РБ, «финансовый агент» действительно несколько раз платит за клиента. Однако потом платежи прекращаются, заемщик остается в должниках, к тому же ухудшается его кредитная история.

«В подобных случаях вернуть «плату за услуги агента» граждане могут исключительно через суд. Но поскольку «финансовые агенты» не находятся под надзором госорганов или Банка России и быстро сворачивают свой бизнес, перспектива судебного взыскания с них средств представляется сомнительной, — комментируют в Нацбанке по РБ. — Настоятельно рекомендуем не обращаться к услугам указанных организаций, а исполнять финансовые обязательства самостоятельно».
Первый и главный совет — не ищите легкой наживы и по возможности избегайте подобных организаций.

Если вы уже успели отнести деньги мошенникам, постарайтесь забрать их как можно быстрее. Не ждите больших процентов — спасайте свое.

Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете, что столкнулись с финансовой пирамидой, обратиться за консультацией и помощью можно:

– в Контактный центр Банка России: 8-800-250-40-72;

– в Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России по адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12, по электронной почте fps@cbr.ru или через интернет-приёмную на сайте www.cbr.ru;

– в полицию. Подать жалобу можно по адресу: ubep.piramida@mail.ru или заполнив специальную форму на сайте. Ваше заявление обязательно станет основанием для проверки.
Текст — Дарья Петрова
Фото — Олег Яровиков
Верстка — Юрий Дегтерев
