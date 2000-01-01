КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

Еще одна популярная разновидность пирамид — компании, которые предлагают рефинансировать или софинансировать долги перед банком или микрофинансовыми организациями. Взамен у вас попросят определенный процент от суммы вашего долга. Именно по такой схеме и работал «Древпром».



Как отмечают в Национальном банке РБ, «финансовый агент» действительно несколько раз платит за клиента. Однако потом платежи прекращаются, заемщик остается в должниках, к тому же ухудшается его кредитная история.



«В подобных случаях вернуть «плату за услуги агента» граждане могут исключительно через суд. Но поскольку «финансовые агенты» не находятся под надзором госорганов или Банка России и быстро сворачивают свой бизнес, перспектива судебного взыскания с них средств представляется сомнительной, — комментируют в Нацбанке по РБ. — Настоятельно рекомендуем не обращаться к услугам указанных организаций, а исполнять финансовые обязательства самостоятельно».

