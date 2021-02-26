Действительно от всех! При планировании поездок в экзотические страны, где распространены различные, в том числе и не встречающиеся в наших широтах инфекции, как правило, нужно сделать несколько прививок. Точный список можно узнать у врача или в приложении «Прививки – личный календарь» (Android
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Например, при поездке в Танзанию нужно убедиться, что у вас есть антитела против гепатита А, столбняка и желтой лихорадки.
Все дело в том, что гепатит А – самое частое из поддающихся вакцинопрофилактике заболеваний путешественников, а столбняк представляет серьезную проблему для общественного здравоохранения многих регионов мира, особенно в развивающихся странах. Желтая лихорадка передается просто через укус комара, и поэтому без профилактики этого заболевания въезд в Танзанию не рекомендуется.