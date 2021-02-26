Полиомиелит

А, вот и нет! БЦЖ – это единственная существующая в настоящее время вакцина против туберкулеза. Прививку делают на 3-7 день жизни, а ревакцинация проводится в 6-7 лет. Буквально век назад туберкулез считался приговором, сегодня его можно вылечить, хотя это непростою – именно поэтому намного эффективнее своевременно пройти иммунопрофилактику. Вакцинация не гарантирует, что вы никогда не заболеете, но точно обеспечивает наибольшую защиту от тяжелых форм туберкулеза.



Кстати, от прививки против оспы также бывает шрам на руке, но ее не делают с 80-ых годов прошлого века, так как это одна из немногих инфекций, которая была искорена благодаря вакцинации.

