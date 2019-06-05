Это Сочи Парк, крупнейший в СНГ парк развлечений, открытый 1 июня 2014 года на территории олимпийского Сочи. В парке размером 25 гектаров расположено свыше 20 аттракционов, собственный отель и дельфинарий.
Подобно лучшим мировым аналогам, Сочи Парк доступен по единому входному билету, куда включены день пребывания в парке, неограниченное количество прокатов на аттракционах, мастер-классы, посещение игровых площадок, дельфинария и разнообразных шоу. Помимо этого, на территории парка есть кафе и магазины.
Авиабилеты от Уфы до Сочи в среднем стоят 25 тыс. рублей на человека в обе стороны на июль, а аренда апартаментов в зависимости от удаленности от моря – от 1,7 тыс. рублей за ночь. Вход в парк для взрослого – 1750 рублей, для ребенка – 1500.
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