Тут все ясно, это Сочи

Это Калининград! Самый западный город России, действительно, выглядит впечатляюще. У города богатая история, определяющая его архитектуру, – католические кирхи и соборы соседствуют с православными церквями, а современные жилые комплексы – с советской застройкой. Здесь можно побывать как в средневековых замках, так и в современных музеях.

К примеру, в Калининграде отличный музей Мирового океана, который оценят как дети, так и взрослые. Тут же расположен старейший в России зоопарк, основанный в 1896 году. Калининград – портовый город, тут есть романтика старых фортов и дух мореплавания. В часе езды от города расположена знаменитая Куршская коса.



Авиабилеты от Уфы до Калининграда обойдутся в сумму от 16 тыс. рублей на человека в обе стороны, а аренда апартаментов в историческом центре – от 1,5 тыс. рублей за ночь.

