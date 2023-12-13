Сколько символов можно было отправить на пейджер? Что любил Сережа тоже? Вместо мемов и рилсов – рекламные ролики, а новое кино – только на видеокассетах. Что мы делали и любили в 90-е, о чем сейчас забыли? Вместе с компанией МТС, которой в этом году исполняется 30 лет, мы подготовили тест, который покажет, как хорошо вы помните те времена.
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