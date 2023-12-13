Номер квартиры вашего друга, к которому вы идете на день рождения

Нет, это признание в любви. Сегодня сказать о своих чувствах можно разными способами: видеозвонки, голосовые сообщения, а раньше нам приходилось креативить. Например, в пейджерах, у которых было ограничение по числу символов, придумали кодировать слова в цифрах. А так как родной язык пейджеров – английский, поэтому эту фразу разделили по количеству букв в каждом слове: I(1), love(4), you(3).