Тест

Что вы знаете о кредитах?

Тест с элементами лайфхака



По статистике Центробанка Башкирия оказалась в тройке лидеров по темпам выдачи кредитных карт, да и по остальным видам кредитных продуктов показатели популярности растут.



С чем это связано? Причин несколько.

В том числе, появление разнообразных бонусных программ и развитие технологий, которые делают кредит не только удобнее, но и выгоднее.



Это раньше считалось, что кредиты нужны лишь тем, кому «не хватает денег». Сегодня всё чаще разнообразными кредитными продуктами пользуются, в том числе, для того, чтобы сэкономить или даже заработать.



Насколько вы в «теме» – поможет определить наш тест, разработанный совместно с Райффайзенбанком.

