Грейс-период
– это едва ли не самое крутое, что есть в кредитках. Еще пару лет назад это было в диковинку, но сейчас такую опцию предлагают практически все крупные банки.
Карта удобнее потребительского кредита, если вы хотите использовать заемные средства для частых и сравнительно небольших покупок.
Если вы не выходите за пределы грейс-периода, то, можно сказать, пользуетесь даже не кредитом, а беспроцентной рассрочкой.
А правильный ответ на вопрос – от 50 до 100
: именно столько составляет льготный период для большинства карт.
Но, как отмечают эксперты, постепенно банки меняют условия в сторону увеличения этих сроков – от 100 дней и более.
Например, у Райффайзенбанка есть кредитная карта с грейс-периодом 110 дней.
К слову, все чаще держатели карт используют их не только для экономии, но и для получения дополнительной прибыли. Например, большую часть зарплаты переводят на накопительный счет под проценты, а для повседневных покупок используют средства банка. Тем более, с развитием онлайн-банкинга перекидывать деньги со счета на счет можно за пару минут.