Где?Санаторий «Танып» находится в экологически чистом районе – на северо-востоке Республики Башкортостан, в деревне Новые Казанчи Аскинского района. Территория санатория окружена лесным массивом.
Направления лечения.В «Таныпе» лечат заболевания:
Природные лечебные факторы
«Танып» специализируется на лечении природными минеральными водами. Он окружен реками Тульгуз и Кутмас и минеральными источниками. Благодаря воде в санатории предлагается множество бальнеолечебных процедур: ванны, подводный душ, орошения, лечебные грязи, лечебное плавание, гидромассажные ванны.
В назначениях применяются два вида природной минеральной воды: питьевая Казанчинская и сероводородная для наружного применения.
Благодаря природному источнику сероводорода одним из ведущих направлений в санатории «Танып» стало лечение опорно-двигательного аппарата. Для восстановления подвижности здесь используют:
· сероводородные ванны
· новейшие методики на аппаратах «Ормед-кинезо» и «Ормед-профессионал»
· подводное вытяжение позвоночника
· метод карбокситерапии
· аппарат «Хивамат»
· внутритканевую электростимуляцию (ВТЭС) по методу Герасимова и другие процедуры.
Процедуры на современном оборудовании
С природным богатством в санатории прекрасно сочетается современное медицинское оборудование: барокамера, «Магнитотурботрон», «Авантрон» «Хивамат», лазеротерапия, карбокситерапия, сухая и подводная вытяжка позвоночника.
В 2023 году в список медицинских услуг добавили ванну сухого флоатинга «Посейдон». Современное оборудование позволяет врачам использовать новейшие технологии в профилактике заболеваний разных систем организма. В 2024 году среди новинок – аппарат для дыхательной терапии и гипоксических тренировок «OXYTERRA», платформа для бесконтактного оздоровительного воздействия «Миофлекс» и аппарат клеточной терапии INDIBA ACTIVE.
Собственная разработка санатория – сухие солевые ванны с крупной солью из Соль-Илецка, которые быстро завоевали любовь отдыхающих. Они эффективны при лечении хронической усталости, неврозов и в борьбе с лишним весом. Еще одно открытие санатория – горизонтальная кедровая бочка, наполняемая хвоей или листьями. Одновременно с прогреванием здесь проводится и ароматерапия.
Лечебные процедуры назначаются каждому отдыхающему индивидуально на основе санаторно-курортной карты с учетом возможных противопоказаний, принимая во внимание и пожелания гостя.
Отдых круглый год
В санатории «Танып» комфортно отдыхать и лечиться круглый год, так как спальный блок, лечебный корпус и досуговый центр находятся под единой крышей. Чтобы посетить процедуры, сходить в бассейн или на обед, не нужно переодеваться и торопиться из корпуса в корпус – здесь всё рядом и в одном здании. Вновь прибывшие гости с багажом могут проехать к регистратуре на электрокаре.
Спальный корпус – это комфортные номера с подтвержденной классификацией 4*, оборудованные всеми удобствами, чтобы каждый гость чувствовал себя как дома. В санатории заботятся и о маленьких гостях. Семьям с маленькими детьми предоставляются детская кроватка в номере и детский стульчик в столовой. В «Таныпе» для детей предусмотрены две игровые зоны – на улице и в лечебном блоке, где можно оставить ребенка под присмотром, пока родители на процедурах.
Для отдыхающих предусмотрен и активный досуг: скандинавская ходьба, велоспорт, фитнес-зал, бильярд, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря, дискотека и караоке, концерты и мультфильмы.
25-метровый бассейн санатория «Танып» признан лучшим в санаторно-курортной отрасли на форуме «Здравница-2023». В посещение бассейна включен мини-аквапарк с пузырьковыми ваннами и тропическим душем. Также гости санатория могут наслаждаться саунами – финской, инфракрасной и хаммам.
Питание
В санатории «Танып» для всех гостей организовано 4-разовое сбалансированное по системе «шведский стол», что позволяет гостям выбирать блюда по своему вкусу. Меню разнообразно и включает в себя как традиционные русские и башкирские блюда, так и диетические варианты, разработанные с учетом медицинских показаний.
Специальное внимание уделяется использованию свежих и экологически чистых продуктов, что делает питание не только вкусным, но и полезным.
Для приготовления и подачи используются свежайшие овощи, зелень и ягоды, выращенные на местных фермерских хозяйствах или в теплицах санатория. Предусмотрено все, чтобы подавать гостям все самое свежее и натуральное. Например, в 2024 году санаторий собрал 2 тонны собственного урожая клубники, которая замораживается и еженедельно подается на стол отдыхающим.