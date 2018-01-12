В санатории «Танып» комфортно отдыхать и лечиться круглый год, так как спальный блок, лечебный корпус и досуговый центр находятся под единой крышей. Чтобы посетить процедуры, сходить в бассейн или на обед, не нужно переодеваться и торопиться из корпуса в корпус – здесь всё рядом и в одном здании. Вновь прибывшие гости с багажом могут проехать к регистратуре на электрокаре.

Спальный корпус – это комфортные номера с подтвержденной классификацией 4*, оборудованные всеми удобствами, чтобы каждый гость чувствовал себя как дома. В санатории заботятся и о маленьких гостях. Семьям с маленькими детьми предоставляются детская кроватка в номере и детский стульчик в столовой. В «Таныпе» для детей предусмотрены две игровые зоны – на улице и в лечебном блоке, где можно оставить ребенка под присмотром, пока родители на процедурах.

Для отдыхающих предусмотрен и активный досуг: скандинавская ходьба, велоспорт, фитнес-зал, бильярд, настольный теннис, прокат спортивного инвентаря, дискотека и караоке, концерты и мультфильмы.

25-метровый бассейн санатория «Танып» признан лучшим в санаторно-курортной отрасли на форуме «Здравница-2023». В посещение бассейна включен мини-аквапарк с пузырьковыми ваннами и тропическим душем. Также гости санатория могут наслаждаться саунами – финской, инфракрасной и хаммам.