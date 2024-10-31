Именем Салавата

В республике также есть государственные награды, которые носят имя Салавата Юлаева. Так, учреждённый в 1998 году орден Салавата Юлаева вручается за плодотворную государственную и общественную деятельность, героизм и подвиги, совершённые при спасении жизни людей, высокие производственные достижения, заслуги в сфере научной и научно-исследовательской деятельности, высокие творческие достижения в области культуры, искусства, литературы, заслуги в охране общественного порядка и в обучении и воспитании подрастающего поколения, а также за активное участие в патриотическом воспитании молодежи, подготовке высококвалифицированных кадров. Это одна из самых почетных госнаград республики.



Высшая награда Башкортостана в области искусства тоже носит имя Салавата Юлаева. С 1967 года она вручается за выдающиеся и креативные произведения в области литературы, искусства и архитектуры. С 2024 года по решению Радия Хабирова ее будут вручать ежегодно, а размер увеличили до миллиона рублей.



