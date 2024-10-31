Именем Салавата

Накануне предстоящей реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе мы решили вспомнить, что значит имя национального героя для жителей республики и как его образ стал неотъемлемой частью нашей жизни.
1
Герб республики
В 1993 году в республике проходил конкурс на лучший проект государственного герба. Всего поступило 40 работ, лучшей признали проект Фазлетдина Ислахова – изображение памятника Салавату Юлаеву на фоне восходящего солнца и его лучей, вписанное в круг, обрамленный национальным орнаментом. Ниже изображено соцветие курая, лента, окрашенная в цвета флага республики, с надписью по белому полю «Башкортостан».
Памятник башкирскому герою представляет собой обобщенный образ джигита-воина, борца за свободу и справедливость. Для башкирского народа это источник вдохновения и гордости. Образ на гербе служит напоминанием о героическом прошлом и побуждает к патриотизму и любви к родине.
2
Город и район
Салаватский район на северо-востоке республики раньше назывался Малоязовский, но в 1941 году по просьбе людей его переименовали. Дело в том, что именно на территории района находилась когда-то родная деревня, где родился Салават Юлаев.
В сентябре 1773 года конница Салавата Юлаева прошла через район, где впоследствии был основан Салават, сейчас это третий по величине город республики. Об этом историческом событии напоминает надпись, высеченная на камне у площади Победы. Также в центре города в честь национального героя возвышается монумент – поразительная стела, устремленная в небо. На ее вершине гордо восседает всадник, мчащийся на своем коне, которого несет ястреб.
3
Хоккейный клуб
Основанный в 1961 году хоккейный клуб «Салават Юлаев» – двукратный чемпион России, обладатель Кубка Гагарина и вообще один из самых титулованных и популярных хоккейных клубов страны. Символизм проявляется не только в названии, но и эмблеме хоккейного клуба, на котором изображен памятник национальному герою.
4
Орден и премия
В республике также есть государственные награды, которые носят имя Салавата Юлаева. Так, учреждённый в 1998 году орден Салавата Юлаева вручается за плодотворную государственную и общественную деятельность, героизм и подвиги, совершённые при спасении жизни людей, высокие производственные достижения, заслуги в сфере научной и научно-исследовательской деятельности, высокие творческие достижения в области культуры, искусства, литературы, заслуги в охране общественного порядка и в обучении и воспитании подрастающего поколения, а также за активное участие в патриотическом воспитании молодежи, подготовке высококвалифицированных кадров. Это одна из самых почетных госнаград республики.
Высшая награда Башкортостана в области искусства тоже носит имя Салавата Юлаева. С 1967 года она вручается за выдающиеся и креативные произведения в области литературы, искусства и архитектуры. С 2024 года по решению Радия Хабирова ее будут вручать ежегодно, а размер увеличили до миллиона рублей.
5
Проспект Салавата Юлаева
В городах и населённых пунктах России есть около 197 улиц, носящих имя Салавата Юлаева. Крупнейшая, разумеется, проспект Салавата Юлаева в Уфе. Построенный в 2007 году к 450-летию добровольного вхождения в состав России, проспект соединяет северную и южную часть города. Без него современная Уфа не была бы комфортным городом, а стояла в пробках.
6
Почтовая атрибутика
Изображение башкирского национального героя красуется на многочисленной почтовой атрибутике. Например, в 1952 году вышла марка в честь 200-летия Салавата Юлаева, в коллекциях можно встретить множество конвертов и открыток.
7
Историко-мемориальный комплекс
В 2024 году на малой родине башкирского героя в Салаватском районе открылся историко-мемориальный комплекс «Салават ере» («Земля Салавата»). Уникальный по своей архитектуре и дизайну объект построен на основе произведения Мустая Карима «Салават. Семь сновидений сквозь явь». Тема Салавата проходит красной нитью через всю территорию мемориального комплекса. Парк предлагает погружение в мир воспоминаний о Салавате Юлаеве, представляя собой серию тематических локаций, каждая из которых повествует о значимых моментах его жизни. Каждый день сюда приезжают тысячи туристов со всех уголков республики.
8
Фольклорный фестиваль
Ежегодно с 2004 года в разных районах республики проводится фольклорный фестиваль «Салават йыйыны» («Дни Салавата»), на который приезжают туристы со всех концов республики. Это мероприятие про башкирские обычаи и традиции, здоровый образ жизни, национальные виды спорта, дружбу народов, патриотизм и любовь к родине. Все как завещал Салават Юлаев.
9
Международные соревнования
В рамках Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава», который прошел в Уфе в середине октября, дали старт международным соревнованиям «Сабля Салавата» среди юниоров. Местом проведения соревнований стал новый Дворец фехтования. В них приняли участие более 140 спортсменов из России, Беларуси, Пакистана и других стран.
10
Настоящая сабля Салавата Юлаева
Это один из самых знаменитых экспонатов Национального музея республики. Сабля без ножен, с изогнутым клинком. Её рукоять изготовлена из жёлтой меди и украшена изображением львиной головы и мелкими камнями. Длина сабли составляет 96 см, а ширина — 3 см. Острый клинок украшен узорчатым орнаментом, а рукоятка отделана змеиной кожей. На лезвии присутствует либо потухшая надпись на арабском языке, которую учёным не удалось расшифровать, либо старинный восточный орнамент.
Изначально саблю купил коллекционер Сергей Минцлов в 1910 году на территории современного Гафурийского района. После революции он переехал в Латвию и продал саблю в местный музей. И только в 1986 году сабля вернулась в республику – директор Музея истории Латвийской ССР Евгений Ванаг подарил ее Башкирскому государственному республиканскому музею (в настоящее время — Национальный музей Республики Башкортостан).
11
Картины и фильмы
Для многих художников разных времен и эпох жизненный путь Салавата Юлаева и его дальнейшая судьба стали вдохновением для создания картин. Пожалуй, самые известные из них – «Допрос Салавата» (Алексей Кузнецов, 1955) о стойкости легендарного героя перед лицом грозящей смерти, «Легенда о курае» (Алексей Кузнецов, 1959), о юности героя, о красоте уральской природы, сформировавшей его характер, «Поимка Салавата» (Анатолий Лежнев, 1930) и многие другие.
В 1940 году режиссёр Яков Протазанов снял черно-белый фильм о национальном герое башкирского народа. Картина так и называлась «Салават Юлаев», главную роль в нем сыграл Арслан Мубаряков. В 1986 году фильм был восстановлен на киностудии им. М. Горького.
12
Воин и поэт, вдохновляющий защитников Отечества
Образ национального героя Башкортостана активно использовался в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Известно, что Герой России и легендарный командир 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратов в своих речах неоднократно использовал фразу «Потомки Салавата отступать не умеют». Именем Салавата Юлаева во времена Великой Отечественной войны был назван противотанковый батальон.
Сегодня в республике сформированы два башкирских батальона особого назначения имени Салавата Юлаева в составе войск национальной гвардии. Военнослужащие батальонов Национальной Росгвардии доблестно выполняют боевые задачи на Донбассе и в Курской области.
Текст: Станислав Шахов.
Фото: отдел культуры Администрации Салаватского района, пресс-служба Главы РБ,