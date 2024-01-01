Ремонт, мебель, дизайн: «ДОМ ПРО ДОМ» — центр для дома и семьи в Уфе
Ремонт, мебель, дизайн: «ДОМ ПРО ДОМ» — центр для дома и семьи в Уфе
В этом году в Уфе открылся Центр Домашних Решений «ДОМ ПРО ДОМ» – мультиформатное пространство для покупок и семейного отдыха. Рассказываем, что это.
О концепции
«ДОМ ПРО ДОМ» – пространство нового для Уфы формата, где собрано все, что нужно для преображения дома: от материалов для ремонта и отделки до мебели, текстиля и развлечений для всей семьи. Почему это важный и интересный проект в своей сфере? Ранее в Уфе подобного не было: товары для дома обычно располагаются в специализированных магазинах или рынках. «ДОМ ПРО ДОМ» меняет эту картину, предлагая покупателям формат шоурумов в рамках современного торгового центра.
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«ДОМ ПРО ДОМ» - не очередной строительный маркет. Это история не только о ремонте и материалах для стройки, а и о том, что требуется семье для комфортной жизни. Здесь можно найти как все необходимое для дома, так и с интересом провести время: дети могут побыть в игровой зоне, пока вы проводите время за шопингом»,
- рассказывают создатели «ДОМ ПРО ДОМ».
Cветлые пространства, современный дизайн, удобные зоны отдыха – все это выводит процесс покупок товаров для ремонта и дома на новый уровень и делает шопинг приятным и вдохновляющим.
Почему «ДОМ ПРО ДОМ»?
«В название хотелось вложить все самое важное: то, что это мультиформатный торговый центр в Уфе для дома и семейного отдыха: от магазинов для ремонта и отделки до детских развлечений и фитнеса; и что это место, где вам будет хорошо, тепло, понятно и просто, как дома», - комментируют создатели проекта.
Всё по полочкам
«ДОМ ПРО ДОМ» – место, где комфортно проводить время всей семьей, а простая структура торгового центра позволяет легко ориентироваться.
На первом этаже расположены магазины со строительными и отделочными материалами, на втором – мягкая мебель, корпусная мебель, светотехника, декор. На -1 уровне остается полюбившийся уфимцам гипермаркет «О'КЕЙ» и «Fix Price» с кассами самообслуживания.
Кроме домашнего шопинга, «ДОМ ПРО ДОМ» – это пространства для развлечений и активного отдыха: спортивный центр воздушной акробатики «Крылья неба», ALEX Fitness. Также предусмотрены развлекательные зоны для детей. Большой «Джанго Парк» и Portal VR, где они могут поиграть, пока родители делают покупки.
От ремонта с нуля до обновления интерьера
В «ДОМ ПРО ДОМ» найдется все, что нужно для обустройства дома, квартиры или офиса, независимо от того, планируете ли вы капитальный ремонт, косметическую отделку или просто хотите обновить интерьер.
Задумали ремонт с нуля? Здесь вы найдете необходимые строительные материалы, от штукатурки и плитки до сантехники, дверей и окон, например, в «Домикс». Хотите сделать косметический ремонт? Выбирайте из огромного ассортимента обоев, красок, предметов декора, текстиля и освещения - «Светпроект», «Империя Света», «Imperial», Victoria Stenova, «Проуют», «Финские краски».
Мечтаете о новой мебели? В «ДОМ ПРО ДОМ»представлена обширная коллекция мебели для всех помещений – от кухни до гостиной, от спальни до детской: диваны, кресла, столы, стулья, шкафы, кровати и другие предметы, которые помогут вам создать стильный и удобный интерьер: «Бену», «Soul», «М.Стиль», «Da! Мебель», «Ангажемент», «Корона», и многое другое.
Нужно обустроить офис? Центр предлагает приобрести необходимое для комфортного и функционального рабочего пространства: кресла, сейфы, стойки ресепшн, мебель для кафе, баров и ресторанов, для школ и детских садов, гостиничная мебель: здесь однозначно стоит заглянуть в «Джимал». Двери вы найдете в «Галерее Дверей», Profildoors, Futuro Design, «Владимирская фабрика дверей». Напольные покрытия - «Паркеттим», Art Centre, «Олимп Паркета», Alpine Store. Есть и специализированный магазин для обустройства вашей бани - WOOD UFA, 102 Печи.
Федеральные бренды и местные лидеры
Проект отличает структурированный подход к формированию пула арендаторов с ориентацией на конкретные потребности покупателей. В «ДОМ ПРО ДОМ» представлены только проверенные бренды – как крупные федеральных сети, так и успешные местные компании с отличной репутацией. Наряду с известными по всей России брендами, такими как «Домикс», «Финские краски» и «Victoria Stenova», «Profildoors», здесь можно найти и популярные локальные марки – «Бомонд», «ДЖИМАЛ», «Корона», «Метта» и другие. Магазины первой очереди открылись в марте 2024 года, и пул брендов продолжает пополняться каждый месяц. Скоро будут представлены Lorena, Олимп, Плиткарь и ковровый центр SAG.
Согласно бюджету
В Центре домашних решений «ДОМ ПРО ДОМ» каждый найдет то, что нужно для создания уютного интерьера своего дома в соответствии со своим бюджетом. Основная часть ассортимента представлена в среднем ценовом сегменте. В отдельных шоурумах – широкий выбор товаров премиум-класса.
Если нужна помощь в выборе
Заказать дизайн-проект квартиры, получить консультацию дизайнера или специалиста по ремонту – важные сопутствующие ремонту услуги также доступны в «ДОМ ПРО ДОМ». Квалифицированные специалисты помогут с выбором товаров, подскажут актуальные дизайнерские решения и составят индивидуальный план для выполнения ремонтных работ.
Как добраться в «ДОМ ПРО ДОМ»?
г. Уфа, Комсомольская, 112 · 5-7 минут пешком от проспекта Октября · Рядом с остановками «Спортивная», «Ростовская» и «Комсомольская» · Большая парковка