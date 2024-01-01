«ДОМ ПРО ДОМ» – пространство нового для Уфы формата, где собрано все, что нужно для преображения дома: от материалов для ремонта и отделки до мебели, текстиля и развлечений для всей семьи. Почему это важный и интересный проект в своей сфере? Ранее в Уфе подобного не было: товары для дома обычно располагаются в специализированных магазинах или рынках. «ДОМ ПРО ДОМ» меняет эту картину, предлагая покупателям формат шоурумов в рамках современного торгового центра.