Как безопасно пользоваться газом дома?

Старое оборудование с истекшим сроком годности – одна из самых частых причин несчастных случаев и пожаров. По закону граждане обязаны менять технику по истечении срока эксплуатации или провести его техническое диагностирование. В противном случае газоснабжающая организация может прекратить подачу газа в квартиру.



Информация об этих сроках указана в паспортах оборудования и хранится в единой базе данных. Если истекает срок службы оборудования, то потребителей заранее извещают об этом в квитанциях, чтобы у них было время спланировать и вызвать специалистов газовой службы.

