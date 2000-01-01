Как безопасно пользоваться газом дома?

В Республике Башкортостан продолжают действовать программы газификации и догазификации. Это значит, что тысячи семей по всей республике смогут подключиться к природному газу. Чтобы пользование газом было комфортным и безопасным, специалисты «Газпром газораспределение Уфа» напоминают о простых правилах.
1
Проверяйте газовое оборудование каждый год
Как и любая другая техника, газовые приборы могут ломаться, требовать замены или ремонта. Газовое оборудование используется каждый день и может незаметно выйти из строя. Для этого необходим квалифицированный «техосмотр».
Чтобы убедиться, что ваше оборудование в порядке, газовики ежегодно проводят его проверку в соответствии с графиком.
Специалисты компании «Газпром газораспределение Уфа» должны представиться и предъявить соответствующее удостоверение. На них должна быть фирменная спецодежда с логотипом и названием организации.
Узнать номер телефона газового участка можно по горячей линии ПАО «Газпром газораспределение Уфа» 8 800 347-88-00, посмотреть в договоре или на сайте www.bashgaz.ru.
2
Пользуйтесь только исправной газовой техникой
Старое оборудование с истекшим сроком годности – одна из самых частых причин несчастных случаев и пожаров. По закону граждане обязаны менять технику по истечении срока эксплуатации или провести его техническое диагностирование. В противном случае газоснабжающая организация может прекратить подачу газа в квартиру.
Информация об этих сроках указана в паспортах оборудования и хранится в единой базе данных. Если истекает срок службы оборудования, то потребителей заранее извещают об этом в квитанциях, чтобы у них было время спланировать и вызвать специалистов газовой службы.
3
Вызывайте мастера!
Только специалисты занимаются установкой и наладкой оборудования
Любые работы по установке, наладке и обслуживанию проводят только профессиональные сотрудники газовой службы, имеющие соответствующий допуск, и с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание газового оборудования.
Этим в большинстве домов и квартир занимаются специалисты «Газпром газораспределение Уфа». Для вашего удобства они работают в том числе в вечерние смены и выходные. Договориться о времени можно, позвонив на свой газовый участок.
4
Соблюдайте простые, но важные правила
В Башкортостане продолжается программа догазификации. Ежемесячно «голубое топливо» в свои дома получают сотни семей по всей республике. Благодаря газу решение ежедневных бытовых вопросов становится проще, а жизнь – комфортнее. Вместе с тем при каждом включении газовых бытовых приборов стоит помнить об их повышенной опасности и соблюдать несложные правила:
Плита – для приготовления пищи.
Пользуйтесь техникой только по назначению!
Где газ – там и вы.
Не оставляйте работающее газовое оборудование без присмотра, не допускайте к нему детей.
Не присоединяйте дымоотводы
от бытового газового оборудования к вентиляционным каналам.
Нельзя включать
электрическую вытяжку при одновременной работе газового котла или газовой колонки, чтобы не было «опрокидывания тяги» в дымоходе.
Не пытайтесь
самостоятельно устранять утечку газа и ремонтировать газовое оборудование.
Перед зажиганием горелки
духовку необходимо проветрить в течение 3–5 минут.
5
Если вы почувствовали запах газа
При нормальной работе оборудования запаха газа быть не должно. Поэтому, если вы почувствовали запах газа, откройте окна и перекройте кран на оборудовании, а затем покиньте загазованное помещение и предупредите об утечке газа всех, кто рядом.
После этого вызывайте аварийную службу с городского телефона 04 или с мобильного по номеру 104 – они примут экстренные меры.
График мероприятий по техническому обслуживанию ПАО «Газпром газораспределение Уфа» можно найти на официальном сайте: bashgaz.ru
Единый телефон справочной службы ПАО «Газпром газораспределение Уфа»: 8-800-347-88-00.