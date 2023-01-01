Что подарить на День всех влюблённых
Найти подходящий подарок для любимых на День Святого Валентина – задача не из легких. Это должно быть что-то романтичное, неожиданное и, конечно, от всего сердца.
Пожалуй, один из самых беспроигрышных вариантов – приятные эмоции и новые впечатления. Собрали интересные идеи в нашей подборке, выбирайте!
Тайский массаж
Подарите своим любимым нечто оригинальное: наслаждение, таинство ритуалов красоты, ощущение физической и духовной гармонии — подарочные сертификаты в Тайспа.

Будьте уверены, такой подарок будет одинаково приятен и близкому человеку, и деловому партнеру. Сертификаты в Тайспа удовлетворят самые изысканные вкусы, пожелания и бюджет.

Подарочные сертификаты можно приобрести в салоне или заказать доставку по телефону +7 (347) 246 246 0.

Аромат редких трав и экзотических масел, роскошный интерьер и приветливая атмосфера, восточное радушие и русское гостеприимство ждут вас в Тайспа.

Каждого посетителя здесь встречают как старого друга, предлагая высокий уровень обслуживания и широкую палитру спа-программ.

В Тайспа весь февраль действует акция на подарочные сертификаты 2+1.
Адрес
ул. Комсомольская, 106
Телефон
+7 987 246 246 1
+7 347 246 24 60
Сайт
vk.com
thaispaufa.ru
Сыграть на барабанах
Сходите на свидание в Не школу барабанов. Где еще вы сможете почувствовать себя рок-звездами?

За время мастер-класса вы вместе с вашей половинкой освоите азы игры на ударных и сами сыграете несложную песню на профессиональных барабанах. И да, у вас точно получится!

Подарите себе новый опыт!

Стоимость парного урока — 5000 рублей
Адрес
пр-т Октября 69/3а
Телефон
+7 (347) 258-86-64
Сайт
vk.com
Свидание на мотоциклах
Любителям ярких эмоций и адреналина МотоклубФан предлагает провести День влюбленных на скорости.

На мотосвидании вы сможете покататься по живописным местам, потренироваться на кроссовом или эндуро мотоцикле с профессиональными инструкторами.

Вас ждут заряженные мотоциклы на шипах, и под руководством опытных инструкторов вы освоите основные элементы: посадку, руление, проделаете упражнения на ускорение, торможение и несложные стойки.

Чтобы вам было тепло и безопасно, для вас подберут зимнюю теплую экипировку как у спортсменов, теплые перчатки, подшлемники и маски. После тренировки - теплые переодевалки и горячий чай с печеньками.

Самые фееричные моменты помогут запечатлеть на фото наши инструкторы. Стильный образ, брызги снега, ощущение свободы - подарите любимым одно из самых незабываемых свиданий!
Адрес
г. Уфа, Шакшинский карьер
Телефон
+7 (906) 103 34 49
Сайт
vk.com
Конная прогулка для двоих
Где можно окунуться в атмосферу времён дам и кавалеров? Романтическая прогулка на лошадях зарядит отличными настроением, оставит незабываемые впечатления и запомнится надолго!

«Жуковский» находится в живописном месте на свежем воздухе, поэтому во время прогулки вы насладитесь фантастическими видами природы и зимними пейзажами.

Конная прогулка проходит в спокойном темпе в сопровождении инструкторов, лошадь идёт медленным шагом, и мероприятие проходит в безопасной и приятной обстановке.

Перед катанием тренер проведет инструктаж и объяснит, как сесть, держаться и управлять лошадью во время езды.

В клубе можно приобрести подарочные сертификаты на конную прогулку на манеже или фотосессию, в которую уже включены услуги фотографа.
Адрес
Уфимский район, с. Жуково, ул. Широкая, 66а (20 минут от центра Уфы)
Телефон
+7 347 201 02 04
+7 967 736 25 40
Сайт
vk.com
kony-club.ru
Романтическое свидание в гостинице «Башкирия»
Как создать особенную атмосферу и сменить обстановку, не выезжая из города? Гостиничный комплекс «Башкирия» предлагает провести незабываемый день влюбленных!

Культовое здание-памятник архитектуры на перекрестке улиц Ленина-Кирова, мимо которого каждый уфимец пробегает за свою жизнь тысячи раз, откроет вам город с новой стороны.

Вы можете забронировать номер любой категории от 4000 рублей за двоих. В стоимость входит завтрак по системе «шведский стол», поздний выезд до 15:00 ч.

Также вы можете посетить СПА-центр, где есть теплый бассейн с противотоком, сауна, хамам и джакузи. Цена 700 рублей/час с человека.

В ресторане «Башкирия» попробуйте блюда русской, европейской, башкирской кухни: пельмени из гуся, тартар из конины, салаты с казылыком и много другое. Средний чек 500 рублей.
Адрес
ул. Ленина, 25/29
Телефон
Забронировать номер:
8 (347) 279 00 00, +7 800 300 80 79

Забронировать столик в ресторане «Башкирия»:
8 (347) 279 00 08

Забронировать СПА-центр:
8 (347) 279 00 05
Сайт
gkbashkortostan.ru