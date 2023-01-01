Что подарить на День всех влюблённых

Как создать особенную атмосферу и сменить обстановку, не выезжая из города? Гостиничный комплекс «Башкирия» предлагает провести незабываемый день влюбленных!



Культовое здание-памятник архитектуры на перекрестке улиц Ленина-Кирова, мимо которого каждый уфимец пробегает за свою жизнь тысячи раз, откроет вам город с новой стороны.



Вы можете забронировать номер любой категории от 4000 рублей за двоих. В стоимость входит завтрак по системе «шведский стол», поздний выезд до 15:00 ч.



Также вы можете посетить СПА-центр, где есть теплый бассейн с противотоком, сауна, хамам и джакузи. Цена 700 рублей/час с человека.



В ресторане «Башкирия» попробуйте блюда русской, европейской, башкирской кухни: пельмени из гуся, тартар из конины, салаты с казылыком и много другое. Средний чек 500 рублей.

