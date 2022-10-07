На этом масштабное восстановление исторической справедливости в отношении нашей республики не закончилось. В апреле 2021 года Владимир Путин поручает правительству передать нашей республике 50%+1 акцию «Башкирской содовой компании», контрольный пакет над которой был утерян.



«Прошу Правительство передать 38,3 процента акций «Башкирской содовой компании» в собственность Республики Башкортостан – собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого, ещё 11,7 процента плюс одна акция, как мы договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем Правительства республики», - сказал президент на совещании с членами Правительства.



Не отказал Президент Радию Хабирову и еще в трех принципиальных вопросах – Башкирия получила статус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и «запрыгнула в последний вагон», когда выбирали регионы, где построят студенческие кампусы.



- Сейчас идёт конкурс на получение федерального финансирования на строительство кампуса. Пять субъектов могут получить. На данный момент четыре уже определили. Хотел просить Вашей поддержки, чтобы мы тоже получили, - просил глава Башкирии во время встречи.

