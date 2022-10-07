Владимир Путин о Башкирии.
С любовью
В день рождения президента России вспоминаем, что связывает его с нашей республикой, какие заявления о нашем крае делал и сложные вопросы, которые помог решить.
Владимир Путин был в Башкирии около десяти раз, в том числе и с неофициальными визитами. Впервые в Уфу он приехал в марте 2000 года. Тогда он посетил УМПО и подписал соглашение о выделении Башкирии финансовой помощи.
Второй раз Владимир Путин приехал в столицу Башкирии в июне 2001 года. Тогда в выступлении он сказал фразу, ставшую в народе крылатой:
«В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с ее многообразием культур, религий, языков, с дружбой народов».
Президент как бы подчеркивал, что Башкирия — это уменьшенная копия самой России и ему это нравится.
В январе 2003 года Владимир Путин провел короткий отпуск в Башкирии – катался на лыжах в Абзаково. Оттуда он заехал в Уфу – пообщался со студентами Нефтяного университета, верховным муфтием Талгатом Таджуддином и народом на молодежном празднике.
В 2007 году вся республика отмечала 450-летие вхождения в состав России. Владимир Владимирович прилетел на торжества. Выступая на торжественном собрании, он назвал Башкирию одним из опорных регионов России и примером межнационального и межконфессионального согласия.
По словам Владимира Путина, единство России «выдержало многие испытания, в том числе военного лихолетья, и башкирский народ всегда честно и мужественно нес службу по охране страны».

«Байрам менэн!» - поздравил он тогда жителей республики.
Следующий большой визит Владимира Путина в Башкирию будет только в 2015 году – на форумы ШОС и БРИКС. Тогда он, отвечая на вопрос журналистки «Что нас ждет через 10 лет? Какие языки нужно учить нашим детям?», сказал:

- Русский надо учить, башкирский надо учить…

А отмечая хорошую организацию форума, публично похвалил руководство республики и «всех жителей ее столицы».

В 2016 году в Москве на большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Марата Сагадатова, неожиданно рассказал о подвигах башкирского народа за две Отечественные войны.

- Нам хорошо известны патриотические настроения в Башкирии, это традиционно, это было в Башкирии всегда, еще в стародавние времена. Напомню, что в Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коня и вооружила все мужское население начиная с 16 лет и отправила на фронт. Так было в Великую Отечественную войну, это то, чем мы должны гордиться и должны поддерживать, - сказал тогда он.

Пройдет всего четыре года и в продолжение начатой темы Владимир Путин по просьбе Радия Хабирова сделает для Башкирии редчайшее исключение и наградит посмертно звездой Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова. Исторической справедливости добивались с 1958 года.
На этом масштабное восстановление исторической справедливости в отношении нашей республики не закончилось. В апреле 2021 года Владимир Путин поручает правительству передать нашей республике 50%+1 акцию «Башкирской содовой компании», контрольный пакет над которой был утерян.

«Прошу Правительство передать 38,3 процента акций «Башкирской содовой компании» в собственность Республики Башкортостан – собственно говоря, это то, что и было у Башкирии. Но кроме этого, ещё 11,7 процента плюс одна акция, как мы договаривались, в том числе и с руководством республики, прошу передать в доверительное управление структурам, которые находятся под полным контролем Правительства республики», - сказал президент на совещании с членами Правительства.

Не отказал Президент Радию Хабирову и еще в трех принципиальных вопросах – Башкирия получила статус Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и «запрыгнула в последний вагон», когда выбирали регионы, где построят студенческие кампусы.

- Сейчас идёт конкурс на получение федерального финансирования на строительство кампуса. Пять субъектов могут получить. На данный момент четыре уже определили. Хотел просить Вашей поддержки, чтобы мы тоже получили, - просил глава Башкирии во время встречи.
- Хорошо, - сказал Владимир Путин. И мы вошли в заявку.

Третья просьба – включить республику в федеральный эксперимент по созданию карбонового полигона. Это не про производство, даже наоборот - это научный центр, где изучают и улавливают парниковые газы. В августе 2021 года глава Башкирии обратился с такой просьбой, в марте 2022-го Минобрнауки России включило регион в список пилотных регионов.

Во время визита в Башкирию в августе 2021 года, когда открывали завод «Цемикс», Владимир Путин снова хвалил Башкирию.

- Я сейчас публично, на камеру говорю, что башкирский мед - прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен, - говорил он в прямом эфире.
Фото: kremlin.ru
