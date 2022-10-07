- Хорошо, - сказал Владимир Путин. И мы вошли в заявку.
Третья просьба – включить республику в федеральный эксперимент по созданию карбонового полигона. Это не про производство, даже наоборот - это научный центр, где изучают и улавливают парниковые газы. В августе 2021 года глава Башкирии обратился с такой просьбой, в марте 2022-го Минобрнауки России включило регион в список пилотных регионов.
Во время визита в Башкирию в августе 2021 года, когда открывали завод «Цемикс», Владимир Путин снова хвалил Башкирию.
- Я сейчас публично, на камеру говорю, что башкирский мед - прекрасный продукт, всем рекомендую. Я сам пробовал, очень доволен, - говорил он в прямом эфире
.