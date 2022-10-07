Пять способов отвлечься от плохого настроения осенью

Хотите забыть про серую погоду за окном и окунуться с головой в мир развлечений? Тогда вам на Менделеева, 137



Развлекательный центр «Мегаполис» - это огромное пространство, включающее в себя кинотеатр, боулинг, бильярд, караоке, киберзону, несколько кафе и ресторанов.



Без преувеличения в «Мегаполис» можно провести весь, а то и не один, просто по очереди развлекаясь то в одном, то в другом месте центра. Преимущество комплекса – его универсальность. Здесь можно провести день рождения, встретиться с друзьями, назначить свидание или провести выходные семьей и с детьми.



А теперь «Мегаполис в цифрах. Одних только кафе и ресторанов на территории «Мегаполиса» семь! Уникальный для Уфы боулинг насчитывает20 дорожек, бильярд - 20 столов русского и 12 столов американского пула, киберзона – 10 столов для онлайн игр, один зал для караоке и один уютный кинотеатр с мягкими креслами.



«Мегаполис» - настоящий город развлечений!

