Пять способов отвлечься от плохого настроения осенью
С уходом солнечных дней наш организм испытывает нехватку дофамина – гормона, отвечающего за радость. По этой причине осенью у многих наблюдается снижение настроения, повышается раздражительность или уныние. Добавьте стресс от новостей и холодной погоды, и вот уже кажется, что хорошо не будет никогда.

Мы решили немного подбодрить наших читателей этой осенью и собрать пять способов переключить свое внимание – от спорта до квестов. Берегите себя и старайтесь радоваться жизни, даже если стало холоднее.
1. Спорт в «Динамо»
г. Уфа ул. Карла Маркса д.2
Телефон: 8 (347) 268 07 00
Спортивный комплекс «Динамо» приглашает всех желающих окунуться в атмосферу здоровья, красоты и получить массу положительных эмоций.

К услугам гостей 25-метровый плавательный бассейн на 6 дорожек (глубиной от 1,2 до 2,2 метров), а также малый бассейн глубиной 0,6 метров (с аквапарком) для занятий с детьми от одного года. В бассейнах можно взять персональный или групповой урок плавания, заняться аквааэробикой или ЛФК. А можно просто поплавать, посетить релакс-зону, а детям – игровую на воде.

Также в комплексе работает фитнес-клуб, оборудованный тренажерами последнего поколения американского и финского производства. Выделены кардиозона и свободных весов. Дополнительно можно приобрести занятия с тренером, массаж и солярий.

Клубная карта клиента в фитнес-клуб «Динамо» включает в себя посещение тренажерного зала, всех групповых программ и финской сауны. Профессиональный тренерский состав спортивного комплекса «Динамо» пополнит ваш багаж спортивных знаний, умений и навыков.

Подробности по телефону 268-07-00
2. Квесты в кафе «Острова»
Квест-кафе «Острова» включает в себя три квеста в реальности и просторное тайм-кафе для проведения мероприятий. Закажите детский праздник «под ключ» – команда «Острова» снимет с родителей все заботы по организации праздника, а также сможет предложить вариант доставки угощения на праздничный стол.

Кафе предлагает 8 праздничных программ для детей от 4 до 14 лет. Помимо квеста в праздник можно включить мастер-класс, научное азотное или химическое шоу, ультрафиолетовую вечеринку с флуоресцентным гримом, специальным реквизитом и бумажным шоу.

Квесты – модное и популярное развлечение у детей и подростков. Но главное, родителям не нужно ломать голову, куда вести детей и чем развлекать после игры – в клубе есть все необходимое, чтобы провести крутой праздник.

Кафе работает в сфере организации праздников уже более 7 лет, отзывов и благодарностей – не счесть. Вы точно не пожалеете, если устроите праздник именно здесь!
3. Массаж от Ergonova
МЕГА Уфа, Салон ERGONOVA
ул. Рубежная, 174
8 (347) 299-32-828 (800) 700-14-29

ТРК Планета, Салон ERGONOVA
г. Уфа, ТРК Планета, ул. Энтузиастов 20
8 (963) 080-25-078 (909) 085-52-17
Давно известна связь между стрессом и спазмированием мышц. Расслабляющий массаж может улучшить настроение и повысить энергию без дополнительных медикаментов. Сегодня можно не тратить время на поиск специалиста или поездки в массажный кабинет, а приобрести массажер для домашнего использования от компании Ergonova.

Одна из самых популярных позиций - массажер для шеи и плеч Ergonova Feelneck 3 Plus. Массажные ролики и инфракрасный прогрев качественно массируют и расслабляют мышцы. И хотя в назначении массажера указаны шея и плечи, его можно использовать и на других частях тела, например, прикладывать к пояснице или животу.

Для любителей массажа ног у Ergonova есть специальный аппарат – SuperGo. Это портативный массажер-трансформер с двумя функциями – массаж стоп и икр. Массаж в SuperGo дает эффект ручного растирания, он массирует всю стопу, включая пальцы и пятки. А подняв специальную крышку, вы получаете еще и массаж голени и икр.

Для любителей максимального комфорта Ergonova предлагает кресло-качалку MeTime. Это одновременно и стильное кресло, и массажное кресло с функцией подогрева.

А для тех, кому хочется люкс уровня и заботы компания предлагает кресло Ergonova Сhronos. В таком кресле точно есть шанс расслабиться и отвлечься от всех проблем – кресло массирует одновременно все зоны тела, от шейно-воротниковой зоны до стоп.

Все массажеры доступны к тест-драйву в салонах Ergonova в Уфе.
4. Мотошкола MOTOCLUBFUN
Выветрить всю осеннюю хандру из головы можно на скорости! Адреналин, новые эмоции и навыки управления мотобайком – и плохое настроение как рукой снимет. А ведь многие мечтали научиться управлять мотоциклом с детства. Пора осуществлять свои желания.

Мотошкола MOTOCLUBFUN – это самая большая база на Урале, свой стадион для катания, протяженная кроссовая трасса и самый большой парк мототехники.

Здесь можно приобрести как курс подготовки под управлением профессиональных тренеров, так и просто приехать и покататься для души. Работает прокат мотоциклов, питбайков, эндуро. Клиентов ждут теплые гардеробные, зона отдыха и даже беседки с мангальной зоной.

Клуб организует мотопрогулки, сюрпризы на день рождения и даже мотосвидания.
5. Развеяться в «Мегаполисе»
Хотите забыть про серую погоду за окном и окунуться с головой в мир развлечений? Тогда вам на Менделеева, 137

Развлекательный центр «Мегаполис» - это огромное пространство, включающее в себя кинотеатр, боулинг, бильярд, караоке, киберзону, несколько кафе и ресторанов.

Без преувеличения в «Мегаполис» можно провести весь, а то и не один, просто по очереди развлекаясь то в одном, то в другом месте центра. Преимущество комплекса – его универсальность. Здесь можно провести день рождения, встретиться с друзьями, назначить свидание или провести выходные семьей и с детьми.

А теперь «Мегаполис в цифрах. Одних только кафе и ресторанов на территории «Мегаполиса» семь! Уникальный для Уфы боулинг насчитывает20 дорожек, бильярд - 20 столов русского и 12 столов американского пула, киберзона – 10 столов для онлайн игр, один зал для караоке и один уютный кинотеатр с мягкими креслами.

«Мегаполис» - настоящий город развлечений!
Текст: Юлия Шаталина
Верстка: Рената Вахитова

7.10.2022