Как жителю Башкирии сэкономить до 40% на покупке иномарки в новых условиях?

В сильно изменившихся экономических условиях, ударивших, прежде всего, по ценам на импортные товары, возник вопрос, как жить и покупать дальше? Если рост цен на повседневные товары мы замечаем чуть меньше, так как они растут медленнее, то разницу в стоимости на автомобили заметили даже те, кто машину никогда не водил.

В марте этого года специалисты рынка отмечали, что авто подорожали в среднем на 30-40%. Причем рост цены не зависел от того, где расположено производство автомобиля – в России или за рубежом, т.к. отечественные марки, как выяснилось, сильно привязаны к импортным автозапчастям.

После спада ажиотажного спроса на остатки в автосалонах и взлета цен на вторичном рынке, пришло время искать более взвешенное решение по покупке авто. И оно пришло с Дальнего Востока - региона, где российские жители годами покупают себе автомобили ближайших заграничных соседей - это Южная Корея и Япония, по ценам ниже внутреннего рынка.

Одна из компаний, которая уже больше 5 лет занимается поставкой корейских авто в Россию на Дальнем Востоке, «Долгов Авто» - теперь работает и в Башкирии.
Какие авто можно выбрать?
Любой леворульный автомобиль доступен к покупке. Среди популярных марок чаще всего заказывают Hyundai, KIA, Mercedes, BMW, Volkswagen. Самые популярные и выгодные к покупке – авто 2018-2019 года выпуска.
  • Kia Sorento 2.0 2WD
    1.920.000₽
    50.000 пробег
  • Kia Sportage 1.6 2WD
    1.430.000₽
    54.000 пробег
  • Kia Mohave 3.0
    3.040.000₽
    19.000 пробег
  • BMW M8 2019 3.0
    7.800.000₽
  • BMW 3-series 2018 2.0
    2.500.000₽
    40.000 пробег
  • Mercedes C-class 2018 2.0
    2.500.000₽
    66.000 пробег
Отличия от подержанных авто российского рынка:
  • улучшенные комплектации - для рынка Кореи поставки машин идут в более дорогих версиях сборки;
  • отличное состояние машин из-за более мягкого климата и хорошего состояния местных дорог;
  • больший выбор комплектаций и вариантов для покупки;
  • цена «под ключ» выходит куда ниже по сравнению с дилерскими автосалонами Уфы, так как автомобиль приобретается напрямую;
  • прозрачное ведение всех документов по каждому авто – фиксация всех повреждений, ДТП, и смена заводских запчастей отражены в истории каждого автомобиля. Плюс по всему, не пропускать ТО и следить за машиной - традиция в Южной Корее.
Что по ценам?
Рассмотрим на примере Hyundai Santa Fe. Автомобиль в хорошей комплектации 2018-2019 года в Уфе стоит в среднем 2700 тысяч рублей, такой же автомобиль из Кореи будет стоить 2100 тысяч. Стоимость указана ориентировочная, но включает в себя уже все затраты на таможенное оформление, подготовку всех документов и привоз авто во Владивосток. Дополнительно нужно будет оплатить доставку машины до Уфы автовозом. Это стоит 115 тыс. рублей, страховка груза уже включена в стоимость. И комиссию за услуги компании – 50 000 рублей.
То есть выгода в среднем 500 000 рублей, если же речь идет о более дорогом автомобиле, таком как KIA Mohave, например, то разница в цене становится серьезно больше. Эту модель 2019-2020 года можно приобрести в Корее и доставить до Владивостока ориентировочно за 3200 тысяч. Таким образом, выгода может достигать до 40% стоимости автомобиля.
Как происходит покупка?
Для начала, компания «Долгов Авто» подбирает клиенту автомобиль под параметры и бюджет, из тех, что сейчас продаются в Южной Корее, и просчитывает его конечную стоимость в городе Владивосток. Автомобиль проверяют по базе, будущему покупателю предоставляют информацию о количестве владельцев, страховых случаях, осуществлялись ли замены каких-либо деталей и история ДТП – максимум для принятия клиентом решения по выбору авто.

После того, как автомобиль выбран, заключается договор, а клиент вносит депозит на реквизиты, указанные в договоре. В договоре же прописываются все технические данные автомобиля и конечная максимальная стоимость в городе Владивосток с учетом таможенного оформления.

Далее, для более детальной диагностики выбранной машины, сотрудник «Долгов Авто» в Корее едет к предварительно согласованному автомобилю и делает его полный фото- и видеообзор для клиента. Во время осмотра подробно фиксируются на видеозапись все нюансы автомобиля, проверяется техническая часть. Также, фиксируется диагностика автомобиля толщиномером на подкрасы, работу двигателя, состояние подвески, днища, электроники и т.д.
Вторая часть обзора с проверкой электроники, дверных стоек и состояния салона, выглядит вот так.
Если клиента все устраивает после предоставления всей дополнительной информации по авто представителем в Корее, то машина бронируется - выставляется INVOICE на приобретение автомобиля с Южной Кореи. Для покупки клиент должен его распечатать и оплатить в банке SWIFT-переводом. То есть фактически, клиент самостоятельно покупает авто в Южной Корее, а компания «Долгов Авто» помогает с выбором и сопровождением автомобиля через границу и к месту вашего проживания.

После покупки авто, он пересекает границу и прибывает в город Владивосток. Таможенное оформление и доставка в Россию, в среднем занимают три недели. Еще примерно месяц автомобиль будет ехать автовозом в Башкирию, где его можно будет поставить на учет – весь пакет необходимых документов будет приложен к автомобилю.

Таможенное оформление в России автомобиля сразу идет на имя клиента, покупатель автоматически становится первым владельцем авто в России.
Перед отправкой во Владивосток компания «Долгов Авто» обклеивает выступающие поверхности и детали автомобилей для бережной и безопасной транспортировки.
Гарантии покупателя
Компания «Долгов Авто» не перекупщик авто, покупает автомобиль сам клиент. Услуги компании заключаются в подборе авто, проверке на техническую и юридическую чистоту, подготовке фото и видеоотчетов будущей покупки, всех документов для постановки на учет автомобиля в России, таможенного оформления и доставки груза до Владивостока.
Пример фотоотчета по машине KIA
Цена за услуги фиксированная и прописана в договоре, поэтому компании нет смысла предлагать клиенту заведомо не качественный товар – репутация дороже. «Долгов Авто» работает на рынке пять лет, и отзывы о работе уже накоплены. Работа строится официально, для тех, кто сомневается - дополнительные сведения о деятельности компании можно получить и из налоговых данных.

«Долгов Авто» добивается для своих клиентов более низкой цены доставки автомобилей до регионов за счет партнерских программ с компаниями-транспортерами и без долго ожидания автовозов.

Плюс ко всему «Долгов Авто» может помочь с послепродажной подготовкой авто – сделать ТО после прибытия авто в Россию, купить дополнительные комплектующие, например, зимние шины, автобагажники и т.д. по более низким ценам. Также компания производит перевод языка встроенной электроники автомобилей с корейского языка на русский – важная деталь при покупке авто с иностранного рынка.
А можно купить праворукую машину?
Компания «Долгов Авто» по запросу клиента привозит и праворукие автомобили. К примеру, есть ряд моделей авто, выпущенных только для рынка Японии, таких как Honda Stepwagon или модификацииToyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser 200. На них есть спрос у взыскательных клиентов, желающих получить редкий автомобиль.

Закупка автомобилей из Японии происходит немного иначе - с аукционов. Покупка иномарок по аукционным листам – практика, работающая в Японии уже более 20 лет.

В этом случае представитель компании не выезжает на осмотр авто лично, а подбирает машину клиенту под его бюджет по описанию. Но опасности в такой покупке нет – все недочеты щепетильные японцы вносят в аукционный лист, из которого можно узнать все особенности будущей покупки.

Задача компании в этом случае – перевести аукционный лист и предоставить его клиенту. Для этого в штате компании есть свои переводчики, они помогают оперативно и точно транслировать всю информацию будущему владельцу.

После выбора автомобиля с клиентом, компания участвуют в аукционе по ее выкупу. Лимит суммы на покупку автомобиля задает клиент. «Долгов Авто» при этом гарантирует, что предел максимальной суммы покупки при участии в аукционе не будет превышен.

В остальном процесс оформления, покупки и доставки авто не отличается от покупки авто в Южной Корее.
Куда обращаться?
Чтобы приобрести автомобиль из Южной Кореи, можно позвонить по телефону, указанному на сайте компании «Долгов Авто» или оставить заявку на обратный звонок.

Так же на сайте даны ответы на самые популярные вопросы по приобретению авто, приложен образец договора, ссылки на отзывы и соцсети компании.
Дата