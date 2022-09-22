Как жителю Башкирии сэкономить до 40% на покупке иномарки в новых условиях?

Цена за услуги фиксированная и прописана в договоре, поэтому компании нет смысла предлагать клиенту заведомо не качественный товар – репутация дороже. «Долгов Авто» работает на рынке пять лет, и отзывы о работе уже накоплены
. Работа строится официально, для тех, кто сомневается - дополнительные сведения о деятельности компании можно получить и из налоговых данных
.
«Долгов Авто» добивается для своих клиентов более низкой цены доставки автомобилей до регионов за счет партнерских программ с компаниями-транспортерами и без долго ожидания автовозов.
Плюс ко всему «Долгов Авто» может помочь с послепродажной подготовкой авто – сделать ТО после прибытия авто в Россию, купить дополнительные комплектующие, например, зимние шины, автобагажники и т.д. по более низким ценам. Также компания производит перевод языка встроенной электроники автомобилей с корейского языка на русский – важная деталь при покупке авто с иностранного рынка.