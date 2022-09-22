Как жителю Башкирии сэкономить до 40% на покупке иномарки в новых условиях?

Компания «Долгов Авто» по запросу клиента привозит и праворукие автомобили. К примеру, есть ряд моделей авто, выпущенных только для рынка Японии, таких как Honda Stepwagon или модификацииToyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser 200. На них есть спрос у взыскательных клиентов, желающих получить редкий автомобиль.



Закупка автомобилей из Японии происходит немного иначе - с аукционов. Покупка иномарок по аукционным листам – практика, работающая в Японии уже более 20 лет.



В этом случае представитель компании не выезжает на осмотр авто лично, а подбирает машину клиенту под его бюджет по описанию. Но опасности в такой покупке нет – все недочеты щепетильные японцы вносят в аукционный лист, из которого можно узнать все особенности будущей покупки.



Задача компании в этом случае – перевести аукционный лист и предоставить его клиенту. Для этого в штате компании есть свои переводчики, они помогают оперативно и точно транслировать всю информацию будущему владельцу.



После выбора автомобиля с клиентом, компания участвуют в аукционе по ее выкупу. Лимит суммы на покупку автомобиля задает клиент. «Долгов Авто» при этом гарантирует, что предел максимальной суммы покупки при участии в аукционе не будет превышен.



В остальном процесс оформления, покупки и доставки авто не отличается от покупки авто в Южной Корее.

