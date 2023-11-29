Все главные тренеры футбольного клуба «Уфа»
Вспоминаем, кто в разные годы тренировал башкирский клуб и как дальше сложилась судьба этих специалистов
Андрей Канчельскис
(2010—2012)
Один из самых титулованных российских футболистов, выступавший и за сборную СССР/СНГ и за сборную России, в разные годы играл в английских клубах «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Рейнджерс». В декабре 2010 года возглавил команду «Башинформсвязь-Динамо» (на базе которой вскоре появилась «Уфа»), игравшую в ПФЛ.

Уфимский клуб хорошо начал, но после резко сбавил в результативности, не забивая несколько матчей подряд. Неудачи тренер объяснял плохой аурой стадиона «Динамо», он даже приглашал священника, который освятил поле и ворота. Весной 2012 года Канчельскис ушел в отставку. Официально с формулировкой «по соглашению сторон», неофициально — за систематическое невыполнение задач.

После «Уфы» тренировал нижегородскую «Волгу», латвийскую «Юрмалу» и московский «Солярис». С октября 2018 года - главный тренер узбекистанского клуба «Навбахор».
Андрей Малай
(2012)
Сразу после отставки Андрея Канчельскиса «Уфу» с приставкой и.о. возглавил старший тренер команды Андрей Малай. Ранее он играл в калининградской «Балтике», подмосковном «Сатурне», грозненском тогда еще «Тереке» и стерлитамакском «Содовике».

20 мая вывел команду на матч против дзержинского «Химика», а уже на следующий день сложил с себя полномочия.

После тренировал любительский клуб «Джилекс» из подмосковного Климовска и команду училища Олимпийского резерва в Егорьевске.
Игорь Колыванов
(2012—2015)
Российский футболист, нападающий, мастер спорта СССР международного класса и заслуженный тренер России. По пять лет выступал за московское «Динамо» и итальянскую «Болонью». Восемь лет тренировал молодежные сборные России.

«Уфу» возглавил 21 мая 2012 года. Именно при Колыванове «Уфа» сначала вышла из Второго дивизиона в Первый, а в сезоне 2013/2014 сенсационно обыграла «Томь» в стыковых матчах и получила путевку в Премьер-лигу.

Свой первый сезон в Премьер-лиге «Уфа», из-за отсутствия домашнего стадиона, провела в разъездах, заняв в итоге 12 место. Осенью 2015 года из-за отсутствия прорыва Игорь Колыванов отправлен в отставку.

С 2017 года возглавляет подмосковный клуб «Торпедо», выступающий в ПФЛ.
Евгений Перевертайло
(2015—2016)
Осенью 2015 года главным тренером «Уфы» стал экс-наставник клубов «Тосно» и «Балтика» Евгений Перевертайло, которого ранее признавали лучшим тренером ФНЛ в сезоне 2012/13 и даже сватали в «Крылья Советов» и «Амкар», но до подписания контракта дело не дошло.

При Перевертайло «Уфа» скатилась в самый низ турнирной таблицы, рискуя вылететь из Премьер-лиги. Перед последним матчем Перевертайло подал в отставку.
- Может быть, мой уход из команды поможет изменить психологический фон внутри коллектива, внутри команды, между игроками, какие-то настроения изменить в лучшую сторону перед важнейшим матчем, — объяснил он свой поступок.

После «Уфы» Перевертайло тренировал новосибирскую «Сибирь» из ФНЛ, латвийскую «Ригу» и «Динамо» из Ставрополья (ПФЛ).
Сергей Томаров
(2016)
На матче против «Спартака», последнем в сезоне 2015\2016, «Уфе» нужна была только победа (иначе стыковые матчи или даже прямой вылет в ФНЛ). На игру клуб вывел Сергей Томаров, ранее возглавлявший уфимскую «молодежку» и работавший старшим тренером команды. «Уфа» обыграла москвичей 3:1 и сохранила прописку в элитном российском дивизионе.
- Сегодня Томаров показал идеальный результат. Почему бы ни продолжить с ним? Он - продукт башкирского футбола, и если команда получит «своего» тренера, то это будет неплохо, - рассказал после матча «Советскому спорту» генеральный директор клуба Шамиль Газизов.
Виктор Гончаренко
(2016)
В июне 2016 года «Уфа» подписала двухлетний контракт белорусским футболистом и тренером Виктором Гончаренко, который ранее возглавлял екатеринбургский «Урал», а после перешел в штаб ЦСКА к Леониду Слуцкому. «Армейцы» отпустили Гончаренко с оговоркой в контракте – клуб может беспрепятственно вернуть его без каких-либо компенсаций, чем вскоре и воспользовались.
Гончаренко сумел в короткий срок перестроить работу и поднять дух команды, сделав ее неудобным соперником для всех. После первой половины чемпионата клуб закрепился в десятке ведущих команд, а сезон завершил на седьмом.

12 декабря 2016 года Гончаренко вернулся в ЦСКА, сменив Леонида Слуцкого на посту главного тренера.
Сергей Семак
(2016 – 2018)
Новым наставником команды стал пятикратный чемпион России в составе трёх клубов. Бронзовый призёр чемпионата Европы-2008 Сергей Семак. В Уфу он перебрался со своей большой семьей (у него восемь детей). Семак не стал ломать систему, оставленную Виктором Гончаренко, клуб стабильно держался в середине турнирной таблицы РФПЛ, завершив сезон 2017/2018 на рекордном для себя шестом месте, и впервые попал в Еврокубки. До окончания турнира гендиректор башкирской команды предусмотрительно переподписал специалиста на два года. Через месяц, 29 мая 2018 года, было объявлено о назначении Семака главным тренером «Зенита», где он ранее три года играл и три года был в тренерском штабе.
Сергей Томаров
(июнь 2018 – ноябрь 2018)
36-летний специалист, уроженец города Мелеуза, попал, что называется, с корабля на бал. Томарову досталась команда практически без изменений. Исключение составил Николай Сафрониди, который сменил статус игрока на тренерскую скамью. Также «Уфу» покинул один из ключевых игроков Дмитрий Стоцкий.

Стартовал башкирский специалист (самый молодой тренер в РПЛ) с Лиги Европы УЕФА. «Уфа» прошла две квалификации и остановилась в шаге от группового этапа, уступив шотландскому клубу «Глазго Рейнджерс». Эксперты оценили выступление подопечных Томарова в зоне еврокубков как успешное. Все-таки первый опыт. Однако параллельно клуб из столицы Башкирии не смог зарабатывать очки в российском чемпионате. В итоге «Уфа» скатилась в зону вылетов (15 место после 13 туров).
Дмитрий Кириченко
(ноябрь 2018 – март 2019 года)
41-летний Дмитрий Кириченко - обладатель титула лучшего снайпера Премьер-лиги в 2002 и 2005 году, чемпион страны и обладатель Кубка России. В разные годы выступал за ЦСКА, «Ростов» и «Мордовию». С 2014 года входил в тренерский штаб «Ростова», дважды исполняя обязанности главного тренера. В тренерском штабе «Уфы» с лета 2018 года.

10 декабря 2018 года Кириченко утвердили на роль наставника «уфимцев». С башкирской командой специалист провел зимние сборы и семь официальных матчей, из которых в четырех потерпела поражения, дважды – вничью и лишь однажды одержала победу.
«Я разочаровал «Уфу». У команды будет новый тренер», - сказал в интервью Дмитрий Кириченко после принятого решения.
От зоны вылетов «горожан», оказавшихся на 15-й строчке турнирной таблицы приехал спасать Вадим Евсеев.
Вадим Евсеев
(27 марта 2019 года – октябрь 2020)
Евсеев начал футбольную карьеру с московского «Локомотива», выступал также за «Спартак» и помог красно-белым завоевать золото российского чемпионата. В 2000-х Вадим Евсеев вернулся в «Локомотив», где провел большую часть своей игровой карьеры. За сборную России защитник провел 20 матчей и забил один гол в ворота команды Уэльса (2003 год). В ноябре 2011 года сообщил о завершении карьеры игрока
В 2013 году Вадим Валентинович начал тренерскую карьеру в ивановском «Текстильщике». В разные годы ассистировал Гаджи Гаджиеву в «Амкаре», потом возглавлял пермский клуб, был старшим тренером «Анжи», тренировал «СКА-Хабаровск».
В марте 2019 года тренер получил приглашение от «Уфы» и досрочно расторг договор с хабаровской командой. «Уфа» подписала полноценное соглашение с Евсеевым на два года.
Наставник смог преодолеть с башкирским клубом кризис и оставить «уфимцев» в РПЛ через стыковые матчи с «Томью».
7 октября 2020 года Вадим Евсеев расторг контракт с ФК «Уфа» по обоюдному согласию сторон. Команда не смогла пережить кризис продажи ведущих игроков (Фомина, Урунова, Неделчару и др.) и скатилась на 15 строчку турнирной таблицы РПЛ. И.о. назначен его помощник Арслан Халимбеков.
Рашид Рахимов
(11 октября 2020 года – 3 апреля 2021 года)
Рахимов родился в 1965 году в Душанбе. В 82-м году он вошел в основную команду местного клуба «Памира», а через девять лет перешел в московский «Спартак». Также выступал за испанскую команду «Реал Вальядолид», московский «Локомотив», «Аустрия» (Вена), австрийские «Адмира Ваккер» и «Рид». В основном Рашид Рахимов закрывал позиции защитника и полузащитника.
Тренерскую карьеру начал сразу же после того, как завершил карьеру игрока. Первым клубом стала австрийская «Адмира», в которой он играл на закате карьеры футболиста. Впрочем, долго в Австрии Рашид Маматкулович не задержался, решив вернуться обратно в Россию. Специалист возглавлял пермский «Амкар», «Локомотив» и «Ахмат», с которым в сезоне 2016/2017 занял пятое место (лучший результат в истории команды).
11 октября 2020 года на пороге десятилетнего юбилея клуба подписал контракт с «Уфой» после добровольной отставки Вадима Евсеева.
Под руководством этого специалиста башкирский коллектив провел 14 матчей в рамках чемпионата РПЛ. Из них в двух матчах добыта победа и в двух – ничья. Остальные противостояния «Уфа» Рахимова проиграла. После разгромного выездного поражения московскому «Динамо» специалист подал в отставку.
Алексей Стукалов
(9 апреля 2021 года - 30 мая 2022 года)
Алексей Стукалов подписал контракт с ФК «Уфа» до июня 2023 года. Специалист принял башкирскую команду за шесть туров до конца чемпионата России и когда она находилась в зоне вылета из Премьер-лиги – на 15 месте.
Алексей Борисович родился 24 ноября 1983 года в Ставрополе. Начал работать в СДЮСШОР московского клуба «Смена», где до 2007 года занимал должность тренера-преподавателя. С 2007 по 2008 годы тренировал команду «Спасатель», с которой выступал на первенстве Московской области.
С 2009 года трудился в структуре клуба «Химки». В 2016 году стал ассистентом Игоря Захаряка в калининградской «Балтике». После работал помощником тренера и наставником в саратовском «Соколе». Под его руководством команда финишировала на восьмом месте зоны «Центр».
14 января 2019 года возглавил «Велес». По итогам сезона 2019/20 клуб занял первое место в зоне «Запад» первенства ПФЛ и впервые в истории вышел в ФНЛ.

Тренер покинул «Уфу» после вылета команды из РПЛ. Башкирский коллектив под руководством этого специалиста сначала выбил в ФНЛ казанский «Рубин», но в играх за место в Премьер-лиге уступил «Оренбургу» и впервые за восемь лет «горожане» вылетели из высшего футбольного дивизиона страны.
Сергей Томаров
(июнь 2022 - август 2022)
После вылета «уфимцев» из РПЛ, команду вновь возглавил доморощенный специалист башкирского клуба. Сергей Томаров в этот раз провёл на посту наставника «Уфы» пять туров ФНЛ и передал команду следующему тренеру на 11-м месте с двумя победами, ничьей и двумя поражениями в копилке.
Денис Попов
(август 2022 - октябрь 2022)
На следующий день после отставки Томарова «Уфа» объявила о подписании контракта с Денисом Поповым. Специалист приехал в столицу Башкирии после работы в «Химках». Попов руководил Башкирской командой 11 матчей, в которых одержал три победы, сыграл три раза вничью и потерпел пять поражений. Тренер покинул клуб, оставив его на 14 позиции в ФНЛ - за три очка до зоны вылета.
Арслан Халимбеков
(октябрь 2022 - июнь 2023 года)
Этот специалист ранее уже работал в ФК «Уфа» старшим тренером под руководством Вадима Евсеева. Арслан Халимбеков тренерскую карьеру начал в «Анжи» в 1999 году. Кроме клуба из столицы Дагестана, также работал в командах «Ангушт» Назрань, «Крылья Советов» Самара, «Волга» Нижний Новгород, «Амкар» Пермь, «СКА-Хабаровск», «Уфа», «Динамо-Махачкала», национальной сборной Казахстана. Предыдущим местом работы Халимбекова был казахстанский «Шахтер» из Караганды, где он занимал пост ассистента главного тренера.

По итогам сезона «Уфа» заняла в турнирной таблице Первой лиги 16-е место и вылетела во Вторую лигу.
Сергей Гуренко
(июнь — август 2023 года)
Белорусского специалиста «Уфа» пригласила как главного тренера в июне 2023 года. Гуренко в качестве футболиста известен по выступлениям за «Локомотив». За «железнодорожников» он провел более 100 матчей. После он работал в тренерских штабах «Краснодара», нальчинского «Спартака», пермского «Амкара», бельгийского «Стандарта» и национальной сборной Сербии. Также работал главным тренером в минском «Динамо», а в 2021 году возглавлял белорусский «Шахтер» из Солигорска.

Под руководством белорусского специалиста «Уфа» провела восемь официальных матчей, в которых одержала две победы, три раза сыграла вничью и потерпела три поражения. В августе совет правления «уфимцев» уволил Гуренко.
Евгений Харлачев
(сентябрь 2023 – январь 2025)
Совет правления ФК «Уфа» утвердил Евгения Харлачева в должности главного тренера в конце сентября. Ранее специалист уже был в тренерском штабе башкирского клуба и после увольнения Гуренко исполнял обязанность главного тренера. Под его руководством «Уфа» впервые в своей истории стала чемпионом, причем за тур за тур до окончания чемпионата. Уфимский клуб по итогам сезона вернулся в ФНЛ.

В сезоне ФНЛ «Уфа» начала за здравие, но к середине чемпионата скатилась вниз и вновь рисковала вылететь в Вторую лигу. Правление башкирского клуба решило заменить главного тренера, по обоюдному соглашению сторон контракт с ним расторгли.
Омари Тетрадзе
(январь 2025 – по настоящее время)
Известный футболист и менеджер Омари Тетрадзе появился в составе руководителей «Уфы» в декабре 2024 года. Специалиста с греческими корнями назначили спортивным директором. Однако уже через месяц бывшего игрока московских клубов «Спартак» и «Динамо» и итальянской «Ромы» утвердили на должности главного тренера. В первом интервью он сказал, что главная задача «Уфы» остаться в Первой лиге, в этом случае клубу будут уделять внимание и будет стоять задача полностью восстановить клуб на тот уровень, на котором он и был — премьер-лига.
Подготовили Станислав Шахов, Наталья Овчарук.
Фото - Валерий Шахов, пресс-служба ФК «Уфа».
29.11.2023 г.