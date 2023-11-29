Все главные тренеры футбольного клуба «Уфа»

Алексей Стукалов подписал контракт с ФК «Уфа» до июня 2023 года. Специалист принял башкирскую команду за шесть туров до конца чемпионата России и когда она находилась в зоне вылета из Премьер-лиги – на 15 месте.

Алексей Борисович родился 24 ноября 1983 года в Ставрополе. Начал работать в СДЮСШОР московского клуба «Смена», где до 2007 года занимал должность тренера-преподавателя. С 2007 по 2008 годы тренировал команду «Спасатель», с которой выступал на первенстве Московской области.

С 2009 года трудился в структуре клуба «Химки». В 2016 году стал ассистентом Игоря Захаряка в калининградской «Балтике». После работал помощником тренера и наставником в саратовском «Соколе». Под его руководством команда финишировала на восьмом месте зоны «Центр».

14 января 2019 года возглавил «Велес». По итогам сезона 2019/20 клуб занял первое место в зоне «Запад» первенства ПФЛ и впервые в истории вышел в ФНЛ.



Тренер покинул «Уфу» после вылета команды из РПЛ. Башкирский коллектив под руководством этого специалиста сначала выбил в ФНЛ казанский «Рубин», но в играх за место в Премьер-лиге уступил «Оренбургу» и впервые за восемь лет «горожане» вылетели из высшего футбольного дивизиона страны.

