 
Прогулки по военной Уфе
Как жил город во время Великой Отечественной войны
В годы Великой Отечественной войны Уфа, расположенная вдалеке от линии фронта, превратилась в один из тыловых центров. Сюда были эвакуированы многие заводы, госучреждения и даже Исполком Коммунистического интернационала. Здесь жили известные деятели науки и культуры, Уфа стала родиной для будущих знаменитостей. Ко Дню Победы мы публикуем архивные фотографии, документы и воспоминания людей, живших в это время в башкирской столице.
В работе над материалом использованы книги «Глубокий тыл» и «Уфа старая и новая» Сергея Синенко, «Башкортостан в период Великой Отечественной войны 1941-1945» (автор-составитель Р.А. Валишин), «Башкирия в годы Великой Отечественной войны. Документы и материалы», фотографии из Национального архива РБ и фондов Национального музея РБ, газеты из архива Книжной палаты РБ и Национальной библиотеки им. А.-З. Валиди.
«Имя Сталина велико
для вашего маленького города…»
За годы войны очертания башкирской столицы сильно изменились. В 1944 году к городской территории присоединился железнодорожный поселок Дема – указом Президиума Верховного Совета РСФСР 6 марта появился Демский район Уфы.
А вот Сталинский район Уфы (так называлась до войны территория Черниковки), напротив, был выделен в отдельный город. Главной причиной такого решения стало бурное развитие промышленности в северной части города.
«Это произошло по звонку Маленкова в 1944 году, когда Сабир Ахметзянович (Вагапов. – Ред.) был председателем Совнаркома республики, а первым секретарем обкома работал Семен Денисович Игнатьев. Не допускающим возражения тоном Г. Маленков сказал:
- На базе Сталинского района Уфы, где расположен моторостроительный завод и другие важные оборонные предприятия, будем создавать самостоятельный город. Скажите, как его назовем?

Подобная идея шла, видимо, от министерства. На другой день Игнатьев звонит Маленкову:
- Назвать новый город, Георгий Максимилианович, мы предлагаем именем Сталина, ведь Сталинский район был.
Долго не думая, Маленков ответил:
- Вы что, шутите, товарищ Игнатьев. Имя Сталина слишком велико будет для этого вашего крохотного города. Давайте другое название. Как та местность в народе называется?
- Черниковка.
- Что такое Черниковка?
- Помещик был Черников.
- А он жив?
- Нет, давно умер, товарищ Маленков, но ведь помещик, как назвать город его именем.
- Он умер, чего бояться, назовешь город его именем.

Таково было порой руководство - единоличное, без советов, без учета мнений людей, так принимались эти явно глупые решения».
Зекерия Акназаров, председатель Совмина БАССР в 1962-1986гг. Из книги «Время, люди, мысли».
В 1956 году Черниковск, в территорию которого входили часть села Богородского (будущий ИНОРС), Максимовка, Сипайлово, Курочкино и другие деревни, снова присоединили к Уфе. Численность населения объединенных городов в то время составляла около 500 тысяч человек.
«Говорит Москва!»:
Коминтерн в эвакуации
«Коллегия Народного комиссариата связи СССР отметила работу, проведенную строителями по восстановлению эвакуированных из Москвы мощных радиостанций, наиболее мощной из которых является станция имени Коминтерна мощ­ностью в 500 квт, установленная ныне в гор. Уфе.

С 1 мая 1942 года радиостанция начала опытную работу, а с 12 июня вошла в нормальную эксплуатацию для союзного вещания. На сегодня все основные работы закончены и объект предъявляется к сдаче. Башкирская республика получила, таким образом, наиболее мощную радиостанцию в СССР, восстановленную в рекордно короткий срок».
Из письма заместителя наркома связи СССР А. Фортушенко секретарю Башкирского обкома ВКП(б) С. Б. Задионченко. 2 июля 1942 г.
Исполком Коммунистического интернационала работал в Уфе с октября 1941 по май 1943 года. Именно отсюда вели антифашистскую пропаганду генеральные секретари компартий Пальмиро Тольятти (Италия), Морес Торез (Франция), Клемент Готвальд (Чехословакия), Долорес Ибаррури (Испания) и другие известные руководители коммунистического движения со всего мира.

В Уфе Исполком «поселили» в здание Дворца пионеров на углу Революционной и Ленина. До 1937 здесь размещалось Коммерческое училище (сейчас это один из корпусов Авиационного техникума).
«- Уфа на время стала Москвой, - говорил французский журналист Депюи.
Передачи из Уфы велись на восемнадцати языках из двух студий, находившихся на пятом этаже Дома связи. Между ними следовали информационные сообщения, начинавшиеся словами: «Говорит Москва!».
Их читала диктор Татьяна Федоренко, которую коминтерновцы называли Татьяной Тасс – выступая по радио, она часто говорила «ТАСС сообщает», «ТАСС заявляет». В ее грудной голос были влюблены многие слушатели, письма от почитателей ей приносили охапками».
Из книги Сергея Синенко «Глубокий тыл».
«Что мы знали об Уфе? Далекий город, основанный, как нам сказали, в XVI веке, столица Башкирской автономной советской социалистической республики, которая простирается до Урала, горной цепи, на левом и правом склонах которой как бы приветствуют друг друга два континента - Европа и Азия...
Нам предстояло жить и работать в течение двух лет среди башкир, татар, русских, людей самых разных национальностей...

<…>

Откровенно говоря, у нас не было возможности близко познакомиться с местным населением. Мы работали круглосуточно, без отдыха. Возвращались на рассвете с работы, пробирались по узким тропинкам, проложенным в снежных сугробах, которые доходили до первых этажей домов. Морозы иногда доходили до 40 градусов ниже нуля при невероятно голубом небе и впечатляющих солнечных закатах.
Сегодня, вспоминая эти холода, мы удивляемся выносливости людей в военное время, ничто не казалось нам невозможным...»
Долорес Ибаррури, из книги воспоминаний «Мне не хватило Испании».
Бронепоезда, моторы
и гимнастерки
В годы войны в БАССР было эвакуированы около сотни предприятий. Многие из них объединились с уже существовавшими в Уфе: на базе Уфимского паровозоремонтного завода разместились станки, прибывшее из Запорожского, Гомельского, Станиславского паровозоремонтных заводов; на площадке нефтеперерабатывающего завода установили оборудование, эвакуированное из Грозного и Краснодара; Калужская спичечная фабрика объединилась с уфимской… Один из крупнейших «десантов» представлял из себя сотрудников рыбинского авиамоторного завода – в годы войны эвакуированное предприятие размещалось на площадках дублера» - Уфимского моторостроительного объединения.
«В соответствии с решением бюро обкома ВКП(б) от 24 ноября обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы разместить прибывающих рабочих завода № 26 с семьями в количестве 50000 чел. Установить для расселения следующее количество рабочих с семьями по районам:
Ленинский район — 11000 человек
Молотовский » — 11000 »
Ждановский » — 11000 »
Кировский » — 11000 »
Сталинский » — 6000 »
Обязать райкомы ВКП(б) и райисполкомы в соответствии с решением Государственного Комитета Обороны немедленно приступить к выселению из города Уфы 15000 семей, не связанных с работой оборонной и нефтяной промышленности в районы республики. Установить следующее количество семей по районам, подлежащих выселению:
Ленинский район — 3500 семей
Молотовский » — 3000 »
Ждановский » — 4000 »
Кировский » — 4000 »
Сталинский » — 500 »
Из постановления бюро Уфимского горкома ВКП(б) о размещении рабочих завода № 26, 26 ноября 1941 г.
«Уфимские страницы» жизни переселенцев подробно описывал в своей книге рыбинский журналист Адольф Павлов.
«Уфа встретила рыбинцев жесточайшими морозами, которые были привычны местным жителям, но угнетавшими измученных голодом и зачастую отсутствием соответствующей теплой одежды наших земляков. Прибывшие сюда первыми ленинградцы в июле-августе были поражены богатством и доступностью уфимских рынков. Продукты, в том числе мясо-молочные, - в забытом с довоенных времен изобилии. Но с наплывом тысяч пришлого люда рынки и вздорожали, и оскудели. Нельзя сказать, что местные жители встретили прибывших с распростертыми
объятиями. Вселение в их дома и квартиры вновь прибывших часто встречало открытое сопротивление. Не могло не сказаться на отношении местного населения к переселенцам решение властей города, которые насильственно выселили из домов и квартир 15 тысяч семей коренных уфимцев, не связанных с работой на оборонных предприятиях. Этих бедолаг попросту выгоняли из своих домов и города в отдаленные сельские районы».
Адольф Павлов, «Уфимские страницы».
Из 33 тысяч человек, которые в годы ВОВ работали на Уфимском моторном заводе, две трети были эвакуированные: почти 12 тысяч рыбинцев, 4,5 тысячи ленинградцев, больше пяти тысяч представителей других областей и только семь тысяч местных. Если в довоенные годы завод специализировался на производстве двигателей для зерноуборочных комбайнов, то в годы войны здесь выпускались уже двигатели для истребителей и бомбардировщиков.
На нужды фронты работали все без исключения предприятия: нефтеперерабатывающие заводы выпускали топливо, предприятия легкой промышленности обшивали воинов гимнастерками, а на паровозоремонтном заводе выпускали бронепоезда.
Первый, «Александр Невский», был построен в 1942 году. 29 июня 1943 года он был передан Красной Армии. Также здесь были построены бронепоезда «Полководец Суворов», «Уфа» и «Салават Юлаев».
«Бюро обкома ВКП(б) отмечает, что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26/XII-1941 года «Об ответственности рабочих и служащих предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий» на пред приятиях военной промышленности гор. Уфы проводится в жизнь неудовлетворительно. Проверкой обкома ВКП(б) установлено, что директора заводов № 26, [имени] КИМ, № 291 проявляют либеральное отношение к дезертирам производства, вовремя не выясняют причины неявки на работу, задерживают предание суду нарушителей Указа, этим
самым наносят большой ущерб государству. Директор завода [имени] КИМ Наркомместпрома тов. Лагно только 8/1-1942 года передал материал в военный трибунал на дезертира Козлова, самовольно ушедшего с предприятия 29/ХП-1941 года.
Директор завода № 26 тов. Балан дин с большим опозданием привлек к судебной ответственности дезертиров Мохова, Кандрова, Чернова, Егорова, самовольно бросивших работу на заводе…».
Из постановления бюро Башкирского обкома ВКП(б) о выполнении Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об ответственности рабочих и служащих
предприятий военной промышленности за самовольный уход с пред приятий», 27 января 1942 г.
«Скальпель, стрептоцид,
мазь Вишневского и много концентрированной крови…»
Эвакогоспитали появляются в Уфе почти сразу после начала войны. Один из первых был сформирован госпиталь №1741, он разместился в здании по улице Тукаева.
«Бывший военврач А.Г. Вострецова вспоминала, что оперировать тогда приходилось без общего наркоза, без специального анестезиолога, без реанимационного отделения с аппаратами для искусственного дыхания и кровообращения, без стимулирующих средств и противовоспалительных антибиотиков. «Основное, что было в руках хирургов военных лет при операциях на грудной клетке и легких, на сердце и кишечнике,- это скальпель,
реберные ножницы, новокаин, стрептоцид, мазь Вишневского и много концентрированной крови…»
Из книги С. Синенко «В глубоком тылу».
Всего в республике в годы войны работали около 20 эвакогоспиталей. За это время лечение здесь прошли более 218 тысяч раненых, было сделано почти 67 тысяч операций – прооперирован был каждый третий. Случаи, как правило, были тяжелые – «легких» больных лечили недалеко от линии фронта.
«Лечебная работа в госпиталях стоит на высоком уровне. Для повышения качества лечения проведена строгая специализация. Это дает возможность направлять [раненых и больных] в различные госпитали в зависимости от вида и локализации ранения или тех или иных показаний. <…> Благодаря квалифицированной медицинской работе процент возвращаемых в армию достигает 40—50%, летальность небольшая —0,4—0,8%.
Указанные цифры следует считать удовлетворительными, если учесть, что эвакогоспитали [в] Баш. АССР превращены за последнее время в глубокотыловые и концентрируют значительное количество тяжело раненых, септических и туберкулезных больных...

<…>

...Бойцы и командиры получают культурный отдых и развлечения в виде концертов, киносеансов, вечеров самодеятельности. В каждом госпитале имеется библиотека, насчитывающая от 500 до 2000 книг. Все госпитали радиофицированы».
Из справки Наркомата здравоохранения БАССР в обком ВКП(б) о состоянии здравоохранения в республике.
«Странный город:
его не любят местные жители»
В годы Великой Отечественной войны в Уфу было эвакуировано более 100 тысяч человек (при довоенной численности населения в 250 тысяч). Так нашими земляками стали, например, писатель Сергей Довлатов и дирижер Владимир Спиваков – оба они родились в Уфе в эвакуации.

Вместе с супругой в маленьком доме на улице Амурской в начале войны жил и писатель Андрей Платонов. Из романа Довлатова «Ремесло» мы знаем о том, что у Платонова в Уфе пропали рукописи: «Я часто думаю про вора, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, завидев чемодан Платонова. Он думал, там лежит фляга спирта, шевиотовый мантель и большой кусок говядины…».

«Мария Александровна и Андрей Платонович эвакуировались из Москвы в Уфу. В марте 1942-го в Уфу уехал Платон (сын Андрея Платонова. – Ред.). Он прислал мне вызов, и в июне туда поехала я. Были мы там до конца лета. В Уфе они жили в крошечной комнате – 8–9 метров. Там с трудом умещались кровать, шкаф и стол. Было неловко, что Мария Александровна и Андрей Платонович уступили нам свою кровать, а сами спали на полу и ноги у них были под нашей кроватью».
Из воспоминаний Тамары Зайцевой, невестки Андрея Платонова.
Платонов Уфу не любил. В своих дневниках называл ее «странным городом», «врагом прекрасного», «ненавидимым местными жителями». Впрочем, в тех же записных книжках писатель называет Уфу «поэтической» и замечает: «Внешне город очень красив: холмы, близость Сибири и Урала, огромный чистый континент».
Искусство спасет мир
Как известно, в годы ВОВ Уфа превратилась в крупный научный и промышленный центр – сюда были эвакуированы институты и многие заводы. Также военные годы пережидали в Уфе и коллекции из целого ряда украинских музеев – около двух тысяч экспонатов из Одессы, Киева и других городов. Эвакуированные коллекции расположились в Башкирском государственном художественном музее, который был создан по инициативе Михаила Нестерова и который позже назовут в его честь.
Сам художник войну не пережил. В 1937 году был расстрелян его зять Виктор Шретер, дочь Нестерова Ольгу арестовали, из лагеря она вернулась только в 1941.
В том же году Михаил Нестеров получил Сталинскую премию – за портрет академика Павлова, а незадолго до смерти художника наградили орденом Трудового Красного Знамени, он заслуженным деятелем искусств РСФСР. Однако оправиться от пережитого горя 80-летний художник уже не смог.
Михаила Нестерова не стало в 1942 году. Похороны взяло на себя государство, членам семьи Нестерова
были назначены персональные пенсии.
Несмотря на трудности военной жизни, культурная жизнь в начале 1940-х в Уфе переживала настоящий расцвет - во многом благодаря эвакуированным в Башкирию представителям искусства.
«Еще большее развитие в годы войны получило искусство. За время войны организовано 5 новых театров и в настоящее время в республике работает 14 театров. В столице Башкирии Уфе работают крупные национальные театры — Академический театр драмы, созданный еще в 1919 году и выросший вместе с Башкирской советской республикой, театр оперы и балета, созданный в 1938 году, русский драматический театр, театр оперетты и филармония. Репертуар театров подчинен требованиям военного времени, воспитанию населения в духе советского патриотизма, в духе ненависти к врагу. Особо следует отметить плодотворную работу Башкирского театра оперы и балета. За время существования этого театра выросли национальные кадры, упорно и с любовью работающие над дальнейшим развитием оперы и балета в республике»
Из доклада председателя Совнаркома БАССР С. А. Вагапова «О 25-летии Башкирской АССР», 25 марта 1944 г.
«Решением бюро обкома ВКП(б) предложено Наркомторгу:
1. Для работников искусства организовать отдельную столовую, обеспечив их питание по установленным нормам.
2. Выделить для работников искусства и литературы за счет подсобных хозяйств 60 пайков, из них 10 пайков по нормам первой группы и 50 — по нормам второй группы.
3. Выдать работникам искусства в IV квартале 1943 года валенки 250 пар, одежды и обуви кожаной, белья и трикотажа 90 комплектов, а в дальнейшем по 30 комплектов одежды и обуви выдавать ежемесячно.
4. Обязать председателя исполкома Уфимского горсовета тов. Янгирова до 15 ноября 1943 года полностью выполнить решение обкома и Совнаркома БАССР от 11/У-43 года в части отвода помещений, квартир и обеспечения топливом в сроки, указанные в постановлении».
Справка Башкирского обкома ВКП(б) о снабжении товарами деятелей литературы и искусства республики, 1 ноября 1943 г.
«Было воскресенье,
светило солнце…»
О победе СССР над фашистской Германией по радио сообщили в четыре утра по уфимскому времени. По всей стране начались стихийные митинги, в том числе и в Уфе и других населенный пунктах республики. Небольшие заметки об этом публиковала газета
«Красная Башкирия».
«Было воскресенье, светило солнце <…> На улице были включены все радиорупоры. Раздавалась торжественная, громкая и веселая музыка. Правительство сообщало о капитуляции германской армии. Наступил долгожданный конец жестокой войне, какая это была радость! Люди на улице обнимались и целовали друг друга, поздравляя с Победой <…> Мы поспешили домой, купив сладкие булочки и мороженое для детей. Один
полковник купил целую тележку мороженого и угощал им всех окруживших его ребят!»
Из книги Н. Шабановой «Воспоминания о себе, о времени, в котором жила»
Первый эшелон с демобилизованными воинами Великой Отечественной войны прибыл на уфимский вокзал 28 июля 1945 года – в нем находились 450 человек. Всего же, в период с 28 июля 1945 по 1 февраля 1946 в республику приехали почти 74 тысяч демобилизованных солдат и офицеров.
«В целях быстрейшего трудоустройства прибывающих про водится повседневная массово-политическая работа и организуются специальные встречи с участием руководителей промышленных предприятий, стахановцев заводов и работников районных и городских организаций, индивидуальные беседы, а также групповые специальные приемы комиссий по разрешению возникающих вопросов быта и трудоустройства
демобилизованных. Политико-массовая работа и культурное обслуживание последних проходит в агитпунктах приема райвоенкоматов, где и изучаются их настроения. Политико-моральное состояние прибывающих — высокое. Только по Ждановскому и Кировскому районам имеются единичные случаи, когда демобилизованные высказывают раз личные претензии на имеющиеся недостатки в деле обеспечения их дровами, жилплощадью, одеждой и обувью, а также на нечуткое отношение руководителей некоторых предприятий и организаций к нуждам последних...».
Из справки Уфимской городской комиссии по встрече демобилизованных уполномоченному Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по БАССР о приеме, трудовом и бытовом устройстве демобилизованных воинов, 1 декабря 1945 г.