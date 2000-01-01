Прогулки по военной Уфе

“

«Это произошло по звонку Маленкова в 1944 году, когда Сабир Ахметзянович (Вагапов. – Ред.) был председателем Совнаркома республики, а первым секретарем обкома работал Семен Денисович Игнатьев. Не допускающим возражения тоном Г. Маленков сказал:

- На базе Сталинского района Уфы, где расположен моторостроительный завод и другие важные оборонные предприятия, будем создавать самостоятельный город. Скажите, как его назовем?



Подобная идея шла, видимо, от министерства. На другой день Игнатьев звонит Маленкову:

- Назвать новый город, Георгий Максимилианович, мы предлагаем именем Сталина, ведь Сталинский район был.

Долго не думая, Маленков ответил:

- Вы что, шутите, товарищ Игнатьев. Имя Сталина слишком велико будет для этого вашего крохотного города. Давайте другое название. Как та местность в народе называется?

- Черниковка.

- Что такое Черниковка?

- Помещик был Черников.

- А он жив?

- Нет, давно умер, товарищ Маленков, но ведь помещик, как назвать город его именем.

- Он умер, чего бояться, назовешь город его именем.



Таково было порой руководство - единоличное, без советов, без учета мнений людей, так принимались эти явно глупые решения».