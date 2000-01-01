48-летний колумбиец Карлос Родригес уже два года живет в столице Башкирии. Мужчина, свободно владеющий испанским и английским языками, здесь, как и подобает многим иностранцам в России, учится. Карлос (это сокращенное имя: полное, состоящее из имени папы, мамы, дедушки, бабушки и прадедушки, русским выговаривать долго и трудно) на родине увлекался и работал преподавателем логики, математики, открыл свою фирму, но решил, что надо развиваться дальше. Сегодня он студент третьего курса кафедры электроники и биомедицинских технологий УГАТУ.
«Мне это нравится. Я хочу развиваться в направлении биотехнологий. В Колумбии у меня есть небольшая фирма (Карлос так и не смог объяснить по-русски функции своей компании – прим.ред.) Деньги я зарабатываю там, здесь учусь и занимаюсь хобби – преподаю сквош. Это приносит мне небольшой доход».
В столице Башкирии колумбиец живет всего лишь два года, но Карлос уже понял, что здесь «как дома, только холодно».
«В Колумбии нет снега, а в Уфе есть. Я одеваюсь, как у вас говорят, «как капуста». Мне нравится, как организован город: большие и широкие улицы, в Боготе такого нет, там все узко. У меня уже появилось любимое место: это «Трамплин», - еле выговорил это сложное слово Карлос. – Там очень красиво: река, канатная дорога, природа. Еще одно место: памятник Салавату Юлаеву. Вид красивый, особенно из ресторана гостиницы».
Еще 48-летнему студенту УГАТУ нравятся, как ни странно, уфимские маршрутки. Говорит, что они просторные и ходят часто. Но самое главное для Карлоса – это жители Уфы. Колумбиец признался, что в республике ни один иностранец не останется без поддержки местных. По словам гостя (хотя его уже можно назвать уфимцем), ни один человек не пройдет мимо в том случае, если он потерялся или просит о помощи. Однако есть момент, который Карлос не может принять и осознать уже третий год.
«У россиян есть такая черта, как разграничение общества: семья отдельно, работа отдельно, друзья отдельно. И все это разные люди. Я не понимаю! В Колумбии всех знакомых приглашают домой, неважно, работаешь ты с ними, учишься или только что познакомился», - удивлен Карлос.