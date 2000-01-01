Этого бразильца знают все болельщики башкирского футбола. 35-летний Вильям Артур де Оливейра играл за футбольный клуб «Уфа», а позднее стал помощником главного тренера команды. Сегодня он помогает вместе со своим старшим товарищем Сергеем Семаком подняться «Уфе» в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Однако в столице Башкирии Вил (так называют бразильского футбольного специалиста близкие и друзья) оказался не сразу, а через Москву, Пермь и Брянск.

«Про столицу Башкирии мне рассказывали друзья из брянской команды. И уже тогда мне поступило предложение от ФК «Уфа». Мне хорошо описывали город: красивый, большой, столица республики. Это тоже повлияло на мое решение подписать контракт с командой, которая тогда еще выступала в ФНЛ», - рассказал Вильям.



День, когда впервые оказался в Уфе, бразильский игрок помнит до мелочей. Летом он прилетел в Москву и собирался сыграть первый матч за башкирскую команду. Однако у бразильца еще не все документы были готовы, именно поэтому вместе с другим игроком Максимом Тишкиным они отправились в Уфу.



«В городе тогда стояла такая жара, наверное, +35 градусов. И я понял, что в Уфе как в Бразилии. Влюбился, можно сказать, с первого взгляда. И вот я уже живу здесь пять лет, и никаких проблем у меня никогда не было. Очень спокойно мне», - признается бразилец.



Позднее Вильям привез в Башкирию супругу Селину, которая по сей день живет здесь вместе с маленьким сыном Оттавио. Кстати, жена бразильского футболиста и тренера больше всего в Уфе полюбила торговые центры. Уж очень она любит шопиться.



Трехлетний малыш, как и родители, обожает столицу Башкирии: любит гулять на площади и понимает как португальский, так и русский язык. Ведь Оттавио ходит в уфимский детский сад с русскими детьми и воспитательницами.



Однако у Вильяма был переломный момент: он навсегда мог покинуть Башкирию и не вернуться. Но судьба распорядилась иначе. Бразильскому защитнику, как и любому игроку, была необходима игровая практика. Но в 2015 году по обоюдному соглашению сторон футболист и башкирский клуб расторгли контракт.



«В то время моя Селина уехала к родителям, так как была беременная. Я сильно по ней скучал и хотел быть рядом с ней. Я подумал, раз у меня нет игровой практики, то я могу уехать. Так и получилось. В хороших отношениях мы расстались с Шамилем Камиловичем (гендиректор ФК «Уфа» - прим.ред.). Полгода я жил недалеко от Сан-Паулу, нянчился с Оттавио. Позднее ко мне стали поступать предложения от клубов из Европы, и я уже практически решил уехать с семьей в Австрию. Но тут раздался звонок от Шамиля Газизова, который мне сказал: «Приезжай в Уфу в качестве тренера», - подумав два дня, бразильский специалист согласился и теперь ни капли не жалеет об этом.

