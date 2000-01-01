Башкирия – лучшее место
на земле:
5 историй иностранцев, которые перебрались в Уфу на ПМЖ
Селестин Жульен Раэриндзатуву,
Антананариву (Мадагаскар):
«В Башкирии добрые люди»
«Не мадагаскарец, малагасиец я!» - вот уже 11-й год пытается вбить в головы уфимцев 30-летний Селестин Жульен Раэриндзатуву. Парень переехал в столицу Башкирии в далеком 2007-м году, так и остался. Сегодня темнокожий молодой человек звезда Уфы – снимается в рекламе, ведет праздники, корпоративы, учит всех желающих играть на барабанах, танцевать. Селестин успел завоевать титул чемпиона республики по пауэрлифтингу и даже жениться!

«Я приехал в Уфу учиться, что и делаю до сих пор. Сейчас оканчиваю аспирантуру УГАТУ факультета «Авиационные двигатели». После окончания школы и колледжа по специальности «электротехник» в Мадагаскаре написал заявление на международную стипендию, мне дали на выбор две страны: Германия и Россия. Я выбрал второй вариант».

Страсть к самолетам у Селика (именно так называют уфимского иностранца друзья-россияне) проявилась еще в детстве. Любознательный мальчик все время задавался вопросами: «Как такая огромная машина может взлететь? Какие силы и механизмы помогают ей это сделать?» Но на родине малагасийца образование не то что платное – неприлично дорогое. Поэтому малагасиец искал бюджетный вариант и попал в УГАТУ.

Выходец из Мадагаскара, который перебрался в столицу Башкирии на ПМЖ, признается, что поначалу было тяжело. Из русских слов даже «Привет!» не знал. Выучить великий и могучий ему помогли поэты XIX века.

«Первое стихотворение, которое я выучил, Александра Блока «О доблестях, о подвигах, о славе». А в День русского языка мы читали стихи Александра Пушкина. Помню как сейчас: «Нет, весь я не умру – душа в заветной лире… Сейчас учу башкирский и признаюсь жене в любви именно на этом языке: Мин сине яратам, Альбина!»
Да, да! Селик женился на уфимке Альбине, расположение которой добивался не один год. Иностранец влюбился с первого взгляда, когда девушка пришла к нему на занятие по танцам. Просто пожала ему руку, поблагодарив за урок. Так и завязалось их общение.

Свадьбу сыграли и в Уфе, и в Антананариву. Но жить молодые предпочли в Башкирии.

«В Башкирии очень добрые люди! Я объездил почти всю республику: был и в Сибае, и в Стерлитамаке, и в Ишимбае, и в Чишмах. Планируем остаться здесь вместе с женой, рожать и воспитывать наших будущих детей».
Карлос Эдуардо Ангарита Лорис Родригес, Богота (Колумбия):
«В Уфе как дома, только холодно»
48-летний колумбиец Карлос Родригес уже два года живет в столице Башкирии. Мужчина, свободно владеющий испанским и английским языками, здесь, как и подобает многим иностранцам в России, учится. Карлос (это сокращенное имя: полное, состоящее из имени папы, мамы, дедушки, бабушки и прадедушки, русским выговаривать долго и трудно) на родине увлекался и работал преподавателем логики, математики, открыл свою фирму, но решил, что надо развиваться дальше. Сегодня он студент третьего курса кафедры электроники и биомедицинских технологий УГАТУ.

«Мне это нравится. Я хочу развиваться в направлении биотехнологий. В Колумбии у меня есть небольшая фирма (Карлос так и не смог объяснить по-русски функции своей компании – прим.ред.) Деньги я зарабатываю там, здесь учусь и занимаюсь хобби – преподаю сквош. Это приносит мне небольшой доход».

В столице Башкирии колумбиец живет всего лишь два года, но Карлос уже понял, что здесь «как дома, только холодно».

«В Колумбии нет снега, а в Уфе есть. Я одеваюсь, как у вас говорят, «как капуста». Мне нравится, как организован город: большие и широкие улицы, в Боготе такого нет, там все узко. У меня уже появилось любимое место: это «Трамплин», - еле выговорил это сложное слово Карлос. – Там очень красиво: река, канатная дорога, природа. Еще одно место: памятник Салавату Юлаеву. Вид красивый, особенно из ресторана гостиницы».

Еще 48-летнему студенту УГАТУ нравятся, как ни странно, уфимские маршрутки. Говорит, что они просторные и ходят часто. Но самое главное для Карлоса – это жители Уфы. Колумбиец признался, что в республике ни один иностранец не останется без поддержки местных. По словам гостя (хотя его уже можно назвать уфимцем), ни один человек не пройдет мимо в том случае, если он потерялся или просит о помощи. Однако есть момент, который Карлос не может принять и осознать уже третий год.

«У россиян есть такая черта, как разграничение общества: семья отдельно, работа отдельно, друзья отдельно. И все это разные люди. Я не понимаю! В Колумбии всех знакомых приглашают домой, неважно, работаешь ты с ними, учишься или только что познакомился», - удивлен Карлос.
Самый приятный подарок от Уфы Карлос получил месяц назад. Он встретил девушку, в которую влюбился с первого взгляда. Если быть точным, с первого танца. Колумбиец случайно набрел на обучение сальсе и бачате, которые он обожает. Там ему и попалась на глаза рыжеволосая красавица.

«Я люблю Уфу и готов здесь остаться. Посмотрим, как сложится, ведь в Колумбии у меня осталась семилетняя дочь, которую я должен вырастить и обеспечить», - сказал Карлос.
Вильям Артур де Оливейра,
Сан-Паулу (Бразилия):
«В Уфе есть всё для хорошей жизни»
Этого бразильца знают все болельщики башкирского футбола. 35-летний Вильям Артур де Оливейра играл за футбольный клуб «Уфа», а позднее стал помощником главного тренера команды. Сегодня он помогает вместе со своим старшим товарищем Сергеем Семаком подняться «Уфе» в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Однако в столице Башкирии Вил (так называют бразильского футбольного специалиста близкие и друзья) оказался не сразу, а через Москву, Пермь и Брянск.
«Про столицу Башкирии мне рассказывали друзья из брянской команды. И уже тогда мне поступило предложение от ФК «Уфа». Мне хорошо описывали город: красивый, большой, столица республики. Это тоже повлияло на мое решение подписать контракт с командой, которая тогда еще выступала в ФНЛ», - рассказал Вильям.

День, когда впервые оказался в Уфе, бразильский игрок помнит до мелочей. Летом он прилетел в Москву и собирался сыграть первый матч за башкирскую команду. Однако у бразильца еще не все документы были готовы, именно поэтому вместе с другим игроком Максимом Тишкиным они отправились в Уфу.

«В городе тогда стояла такая жара, наверное, +35 градусов. И я понял, что в Уфе как в Бразилии. Влюбился, можно сказать, с первого взгляда. И вот я уже живу здесь пять лет, и никаких проблем у меня никогда не было. Очень спокойно мне», - признается бразилец.

Позднее Вильям привез в Башкирию супругу Селину, которая по сей день живет здесь вместе с маленьким сыном Оттавио. Кстати, жена бразильского футболиста и тренера больше всего в Уфе полюбила торговые центры. Уж очень она любит шопиться.

Трехлетний малыш, как и родители, обожает столицу Башкирии: любит гулять на площади и понимает как португальский, так и русский язык. Ведь Оттавио ходит в уфимский детский сад с русскими детьми и воспитательницами.

Однако у Вильяма был переломный момент: он навсегда мог покинуть Башкирию и не вернуться. Но судьба распорядилась иначе. Бразильскому защитнику, как и любому игроку, была необходима игровая практика. Но в 2015 году по обоюдному соглашению сторон футболист и башкирский клуб расторгли контракт.

«В то время моя Селина уехала к родителям, так как была беременная. Я сильно по ней скучал и хотел быть рядом с ней. Я подумал, раз у меня нет игровой практики, то я могу уехать. Так и получилось. В хороших отношениях мы расстались с Шамилем Камиловичем (гендиректор ФК «Уфа» - прим.ред.). Полгода я жил недалеко от Сан-Паулу, нянчился с Оттавио. Позднее ко мне стали поступать предложения от клубов из Европы, и я уже практически решил уехать с семьей в Австрию. Но тут раздался звонок от Шамиля Газизова, который мне сказал: «Приезжай в Уфу в качестве тренера», - подумав два дня, бразильский специалист согласился и теперь ни капли не жалеет об этом.
P.S. от Вильяма

«Когда я только приехал в Уфу, тут мало знали о футболе и о команде. Но глава республики Рустэм Хамитов, руководство клуба верили в нас, видели потенциал для развития этого вида спорта в Башкирии. Сегодня все изменилось. Меня чаще стали узнавать на улицах, просят автографы, сделать селфи и просто пообщаться. В столице нашей республики есть все для хорошей жизни, в том числе и футбол».
Ахмед Мухамед Гамалетдин Ахмед Али,
Кена (Египет):
«Я познакомился с «королем»
и оказался в Уфе»
33-летний Ахмед Али впервые оказался в России четыре года назад. Он приехал в МГУ, чтобы выучиться на международное право, так как в родном Египте он был успешным адвокатом. Оставаться в нашей стране он вовсе не планировал. Но одна судьбоносная встреча решила все.

«В 2015 году, после трагедии на Синайском полуострове, мне снова надо было прилететь в Москву на учебу. Пришлось брать билеты до России через Иорданию. Когда я сел в самолет (у меня было среднее место), рядом, около прохода сел какой-то король. Он заговорил со мной на арабском языке. После я узнал, что это председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин», - поделился Ахмед.

Разговаривали новые знакомые на протяжении всего полета. Египтянин рассказал, с какой целью летит в Россию, а Верховный муфтий хвалил Ахмеда за его арабский. Таджуддин поведал собеседнику из Египта о столице Башкирии.

«Он сказал, что живет в Уфе. А я и не знал такого города. Тогда он мне объяснил, что это рядом с горами Урала. И тогда он мне предложил переехать в столицу республики, чтобы учиться, работать и жениться. Я честно признался, что не решаюсь переезжать в чужой город. Но поверил Талгату Сафичу и согласился из Москвы сразу полететь в Уфу», - вспоминает иностранец.

Талгат Таджуддин сдержал слово. Ахмеда оперативно устроили на работу в «Российский исламский университет» и обеспечили жильем. Ахмед быстро влился в коллектив, познакомился со студентами и решил написать 110 диалогов на арабском языке, чтобы его воспитанники подтянули разговорный язык Корана. Чуть позднее книгу Ахмед Али распространили в десятки университетов России, а самого преподавателя пригласили на работу в БГУ и БГПУ.

О личной жизни египтянина его новые уфимские друзья из ЦДУМ тоже позаботились. Полтора года назад первый заместитель председателя-муфтия ДУМ Башкирии Айнур Арсланов познакомил Ахмеда с его будущей супругой.

«Я съездил в гости к семье Айнура в Баймак. Там пообщался с его сестрой, которая рассказала мне про подругу Вилену. Я ей позвонил, мы встретились, а через четыре месяца мы прочитали никах, где присутствовали все мои друзья из Центрального духовного управления мусульман России и лично Верховный муфтий», - рассказал Ахмед.

Сегодня Ахмед и Вилена живут в поселке Шамонино под Уфой вместе с тремя дочками: 8-летней Хаят, 7-летней Хадижей (дети Вилены от первого брака) и 4-месячной общей малышкой Зайнаб.
«Я люблю не только Уфу, мне нравится весь Башкортостан. Несмотря на то, что я из жаркой страны, мне нравится снег! И совсем недавно я понял, почему я здесь. Аллах захотел, чтобы я помогал жителям республики изучать арабский язык», - уверенно заявил Ахмед Али.
Куанг Биет Нгуен и Тхи Нгует Чан,
Ханой и Шонла (Вьетнам):
«В Уфе знаем всё — от Монумента Дружбы до мечети «Ляля-Тюльпан»
Эта вьетнамская семья Куанг Биет и Тхи Нгует попала в столицу Башкирии еще в СССР. В 1989 году молодожены приехали в Уфу по программе обучения вьетнамских специалистов на предприятиях Советского Союза. Так и остались здесь.

«Я был военнослужащим в столице Вьетнама Ханое, моя супруга тоже трудилась в системе обороны страны. Мне предложили после увольнения в запас участвовать в программе по подготовке вьетнамских специалистов в СССР. С Тхи Нгует то же самое, только она не служила в армии. Для нас это был хороший шанс набраться опыта и заработать», - рассказал глава семейства уфимских вьетнамцев Куанг Биет Нгуен.

Город супруги выбирать не могли – все распределяли власти. Единственное, что знали иностранцы, что они едут в Советский Союз. Попав в столицу Башкирии, Куанг Биет знал, что будет трудиться на предприятии по производству двигателей для военных истребителей – ныне УМПО. Тхи Нгует сначала работала в Казани на швейной фабрике и об Уфе узнавала постепенно, по рассказам русских знакомых.

«Сегодня у нас свой бизнес в Уфе. Муж занимает должность заместителя председателя вьетнамской диаспоры в Республике Башкортостан: помогает укреплять российско-вьетнамские отношения. Но это все работа. Главное, что в городе, который за 28 лет стал для нас родным, живут очень добрые и отзывчивые люди», - поведала Тхи Нгует Чан.

За почти 30-летнюю жизнь в России, вьетнамская семья объездила практически всю Башкирию, побывала во всех крупных городах республики.

«В Уфе знаем все достопримечательности от Монумента Дружбы до мечети «Ляля-Тюльпан». На родину летаем не часто – раз в два года. Но все же по возможности стараемся ездить. Сегодня помогает то, что с родными можно поговорить по видеосвязи. Наши родственники когда-то тоже жили в Башкирии, но надолго не задержались – очень скучали по Вьетнаму», - объяснили иностранцы.
Кстати, русский язык Куанг Биет Нгуену дался с трудом. Глава семьи признается, что и сегодня не все слова понимает. А вот его любимая жена Тхи Нгует Чан знает даже несколько слов на татарском и башкирском языках.

С Уфой у вьетнамской семьи связаны величайшие события: именно здесь, в столице Башкирии, у супругов родились сын Ань Нгуен и дочка Нгуен Киеу Ань. Старший - начинающий экономист и танцор, младшая – ученица 9 класса.

Текст: Наталья Овчарук
Фото: Личный архив героев публикации