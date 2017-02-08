 
Семь главных вопросов о том,
как уфимцу выжить в городе зимой
Разбираемся, какая нас ждет зима, кто должен вывозить снег с дорог и дворов, почему городу не хватает техники, а он не покупает новую и можно ли не работать в морозы
1
Какая будет зима – теплая или холодная?
Большая зима приходит в Уфу примерно раз в десять лет. Так говорит статистика, а она знает даже количество стульев в стране, правда, иногда все-таки ошибается. Поэтому, сказать совершенно точно, что сугробы по уши вернутся в наш город только к 2027 году, будет излишне смело и опрометчиво. Напасть может свалиться с неба уже через год-два, а может и в ближайшие месяцы. Зима-то уже близко.

Долгосрочные прогнозы погоды по всей территории страны готовит Гидрометцентр России. Вероятность такого сезонного прогноза – 60-80%, каждый месяц он корректируется.
Как рассказала агентству «Башинформ» начальник отдела метеопрогнозов «Башгидромета» Гульназ Загитова, в ноябре на территории республики температура будет чуть ниже нормы, декабрь – близким к норме.
- Последние два месяца прошлого года были ниже нормы, в этом году аномальных морозов не ожидается, - говорит она.

Не ожидается морозов и в начале 2018 года. Январская температура прогнозируется около нормы, февральская – чуть ниже. Март, по предварительным данным, будет теплым.
2
Так кто ответственный за уборку снега на дорогах?
Если у вас ломается телевизор или смартфон, кто отвечает за его ремонт? Правильно –всесильный хозяин, то есть вы. Такая же ситуация с дорогами и землями – отвечает за их состояние собственник.

Дороги бывают федеральные, республиканские, муниципальные и частные. Например, трассы М5, М7 и Уфа - Оренбург (официально Р-240) – федерального подчинения, хоть они и проходят близ Уфы, за их состояние полностью отвечает Росавтодор, а вот проспект Салавата Юлаева – муниципальная дорога и спрос за ее чистоту с администрации Уфы. Ну а если какое предприятие построило дорогу к своим цехам и офисам, оно и должно его чистить. В общем, все как с телевизором.
Ранее Ирек Ялалов заявлял, что зона ответственности администрации - лишь 30% территории Уфы, а остальное в управлении или в собственности различных ведомств и предприятий, большинство из которых «не следили за очисткой собственной территории». За «Непринятие мер по очистке от снега и наледи» (есть такая статья в республиканском Кодексе об административных правонарушениях) по итогам прошлой зимы завели 1608 дел. Из них 89% - на коммерческие организации, 7% - на некоммерческие, 4% - на компании, управляющие жильем.
3
Почему в прошлом году мы тонули в снегах, а подмога не пришла?
Откроем вам небольшую тайну - на самом деле прошлая зима была не такая уж и снежная. В 2007 и 2012 годах осадков выпадало еще больше, просто город убирали тщательней. И не совсем потому, что коммунальные службы работали лучше, просто им помогали городские предприятия, и снегоуборочной техники было в пять раз больше. До 2007 года в Уфе действовали правила благоустройства, в которых была прописана обязанность предприятий содержать территорию вокруг. Но изменилось федеральное законодательство и эту норму вычеркнули. Сегодня бизнес отвечает только за арендованные и участки в собственности.
Чистить город приходится только технике муниципальных служб, а ее катастрофически мало. Как писал в своем исследовании сайт РБК-Уфа, из необходимых по нормативу Уфе 1288 единиц в наличии у города в конце прошлого сезона было только 410. Больше всего не хватало плужно-щеточных снегоочистителей (215 единиц), распределителей технологических материалов (213), подметально-уборочных машин (194), а также роторных снегоочистителей, снегопогрузчиков, автогрейдеров, погрузчиков, автомобилей для вывоза снега, бульдозеров.

Тут возникает проблема, емко сформулированная великим русским писателем Николаем Чернышевским: «Что делать?». Проще всего было бы вернуть все как было, но закон быстро не поправить. Докупить новую технику? Это логично, но не эффективно. Во-первых, это очень дорого. Город и так тратил на уборку 3,2 млн рублей ежедневно, а в бюджете многомиллионные дыры, а тут затраты на покупку, а потом содержание (зарплата водителям, бензин, ремонт и др). А если зима будет не снежная, все это будет просто так стоять и гнить без дела?
Решение нашлось! Необходимую технику в случае внезапно наступившей зимы возьмут в аренду! Как сообщает официальный сайт администрации города, на базе «Башкиравтодора» сформируют пять механизированных мобильных бригад, которые по заявкам городов, при необходимости, будут подключаться к уборке снега вместе с муниципальными службами.

Кроме этого, администрация города сделала «Карту зон ответственности по содержанию и благоустройству». Работает она так – выбираешь здание, и система показывает, кто ответственный за чистку территории в округе и границы ответственности.

4
А дворы и тротуары кто будет чистить?
За все, что происходит в вашем доме и в вашем дворе, отвечает не глава республики, не министр ЖКХ и даже не мэр города, а управляющая компания, которую вы с соседями выбрали (во всяком случае, должны были выбрать). Не ЖЭУ, а именно управляющая компания, это разные вещи. ЖЭУ - это всего лишь наемная организация, которую управляющая компания наняла помогать.

Как правильно обслуживать жилые дома, прописано в документе «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», который утвердил Госстрой РФ еще 2003 году. На него и нужно ссылаться.

Согласно тексту документа, во-первых, во время снегопадов при толщине снега до двух сантиметров придомовую территорию необходимо убирать не реже одного раза в сутки, при большей - с периодичностью от одного часа до трёх часов, в зависимости от класса тротуара. Во-вторых, если заснеженная площадка недоступна для уборочных машин, чистить ее положено вручную, при этом можно подавать его на полосу, которую убирает машина. В-третьих, при ручной уборке тротуаров и внутриквартальных проездов убирать снег должны полностью под скребок.
Интересно, что чаще всего жители Уфы жаловались на вывоз снега, но вот только в «Правилах и нормах» о том, что управляющая компания должна его куда-то везти и сдавать – ничего не сказано. Максимум – складировать на газонах.

- В особо снежные зимы первой половины 2000-х годов городской бюджет выделял дополнительные средства на вывоз снега. Сейчас такая помощь не оказывается, - рассказал на депутатских слушаниях по санитарному состоянию Уфы начальник управления жизнеобеспечения города Андрей Федосов.
– Управляющие компании по статусу – акционерные общества, за счет бюджета их субсидировать нельзя.
Собственники могут провести собрание и за счет повышения стоимости графы «Содержание» временно включить эту услугу. Управляющие компании сделают расчеты с учетом аренды техники и стоимости утилизации, ведь снег необходимо будет везти на снегоплавильный пункт. Чем больше домов будут участвовать, тем дешевле это выйдет для каждой квартиры, - говорит директор МБУ «Управление жилищного хозяйства Уфы» Раиль Мирхайдаров.
В середине октября администрация Уфы утвердила новые тарифы по приему и переработке снега, оказываемую МУП «Уфаводоканал». По сравнению с прошлым годом цена утилизации повысилась на 6,68 рубля. – до 173,58 рубля за кубометр.

Еще одна из проблем невысоких скоростей уборки дворов – слабая укомплектованность жилищных предприятий Уфы. Например, по итогам 2016 года она составляла всего 48%, из них дворников – 37%. Так, при штатной численности 2592 человек (информация по восьми крупнейшим управляющим компаниям города – УЖХ районов) фактически работали 954 дворника.

Никто особенно не хочет идти работать в ЖКХ из-за низких зарплат. Средняя зарплата дворника – около 15 тысяч рублей, но это из-за того, что люди берут 2-2,5 ставки. Летом, когда нужно подмести улицу, это нормально, а расчищать двойную норму снега – большая физическая нагрузка даже для выносливого человека.

По словам Раиля Мирхайдарова, в собственности у крупнейших управляющих компаний 153 единицы снегоуборочной техники. На миллионный город это немного, но купить новую возможностей пока нет – каждая из машин стоит от 1,5 млн рублей, а некоторые и 3-4 млн.

- Последние три зимы мы заранее вывешиваем графики уборки во дворах с просьбой убрать на это время машины. Но зачастую люди эти предупреждения просто игнорируют. Страдают все жители двора, но юридической возможности убрать мешающие машины у нас нет, - вздыхает Раиль Мирхайдаров.
5
Куда жаловаться, если в квартире холодно.
Но чтобы наверняка помогло!
Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам» (утв. Постановлением Правительства от 06 мая 2011 года № 354), батареи в квартире должны прогреваться равномерно, а температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +20°С (в угловых комнатах +22°С). На случай чрезвычайных ситуаций допускается перерыв в отоплении, но не более 24 часов (суммарно) в течение месяца, не более 16 часов единовременно, если температура воздуха в квартире от +12°С, не более 8 часов единовременно при температуре воздуха от 10°С до +12°С и не более 4 часов единовременно - при температуре от +8°С до +10°С.
Юристы интернет-портала по защите прав граждан в сфере ЖКХ ufacity.me подготовили подробную инструкцию, как заставить жилищные службы быстрее допить чай, бросить все неважные дела и бежать к вам.
1
Обязательно позвоните в диспетчерскую свей управляющей компании, сообщите об этом факте, обязательно запишите номер, дату заявки и ФИО диспетчера, кто ее принял. Именно с момента звонка и подачи заявки начинает отсчитываться период оказания услуги ненадлежащего качества
2
Сотрудники УО обязаны в течение двух часов после регистрации заявки прийти в квартиру и составить акт о нарушении.
3
Если сотрудники пришли - составляете акт замера температуры в квартире, описываете все, что считаете необходимым. Акта должно быть два. Один забирают себе сотрудники УО, второй остается у вас. Если будут отказываться, увиливать и ссылаться на то, что акт заберете потом - звоните в УО, полицию, куда угодно, говорите, что не предоставляют копию акта. Это не шутка, без акта доказать что-то нереально.
4
Если в течение двух часов никто не пришел - зовете трех соседей и сами в произвольной форме составляете акт. Указываете в нем, что подали такого-то числа в такое-то время заявку, в течение двух часов никто не пришел и указываете, с помощью какого градусника измеряли температуру, и какие показатели в каждой комнате. В акте укажите дату, время, кто составил, напишите, что сотрудники УО не явились. Подписывают обязательно три человека.
5
В этот день или на следующий предоставляете копию этого акта в УО - почтой или через сайт, и ждете, когда они исправят ситуацию с отоплением. После исправления они также обязаны составить акт. В двух экземплярах, что температура стала нормативной. Только с момента составления этого акта период оказания услуги ненадлежащего качества считается оконченным.
6
После составления второго акта снова пишете им письмо, в котором требуете произвести перерасчет за оказание услуги «Отопление» ненадлежащего качества за период с момента вашего первого звонка, до момента составления конечного акта.

Управляющая компания наверняка попробует направить вас в ЕРКЦ. Это незаконно, т.к. по законодательству именно управляющая организация является Вашим исполнителем!
6
На крыше опасные сосульки и снежные наледи. Кто должен их сбивать?
Как мы уже писали выше (напомним, вдруг уже забыли), за состояние дома полностью отвечает ваша управляющая компания. Согласно п. 4.6.1.23 Постановления Госстроя РФ № 170 от 27 сентября 2003 года, за удаление наледей и сосулек с кровли отвечает тоже она. Но есть в документе оговорка: делается это «по мере необходимости».

- Сами жилищные службы эту необходимость устанавливают крайне нерегулярно, о том, что на крышах ваших домов имеются сосульки, которые могут угрожать жизни и здоровью, им желательно подсказывать. Звоните в диспетчерскую службу своей управляющей организации, расскажите о проблеме. Оператор обязана вам сообщить номер заявки, время регистрации заявки и ФИО диспетчера. Обязательно запишите эти данные, они могут в дальнейшем пригодиться. Заявку можно отправить и через сайт УК, в этом случае обязательно приложите фото! - говорит один из основателей сайт ufacity.me, юрист Вадим Беляков.
7
А если на улице очень холодно, можно законно не ходить на работу?
Этот вопрос действительно волнует всех, потому что прогнозы прогнозами, а не сбудься он и ударь сильный мороз, можно ли как старшеклассники: не ходить на работу, а укутаться пледом и пить на диване какао?

- На работу ходить все-таки, придется, - разрушает мечты директор «Уфимского центра юридических технологий» Альберт Еникеев. - Но есть ограничения по продолжительности рабочего дня, она зависит от того, какая температура на рабочем месте. Этот вопрос регулируется, в частности, СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Если у вас сидячая работа, то при температуре 20-24 градуса ограничений при нахождении на рабочем месте нет. При понижении температуры на один градус продолжительность рабочего дня снижается на один час. И так до 12 градусов, ниже которой можете смело идти домой. Если вы работник цеха, то домой вы сможете пойти, если температура опустится ниже пяти градусов.

Если вы работаете на улице, то все зависит от работодателя, потому что нормы СанПин носят рекомендательный характер. Есть, например, пограничники, которым на улице нужно быть постоянно. Но в любом случае вас должны обеспечить теплой одеждой и предоставить вам теплое помещение для обогрева. Для строителей существуют Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Согласно им работать можно при минус 40 и ниже, но с защитой дыхательных путей и пониженными физическими нагрузками.
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков, Валерий Шахов, Станислав Шахов