Сейчас власти республики переключились на поддержку массового спорта.



«Мы направляем в профессиональный спорт колоссальные деньги. За эти ресурсы мы могли бы всю республику застроить дворцами спорта. Понятно, что спорт высших достижений связан с массовым. Это сообщающиеся сосуды, одно без другого существовать не может. Но сегодня у нас сложился определенный перекос. Нужно больше уделять внимания и выделять ресурсы именно массовому спорту», - отметил Глава Башкирии, выступая на коллегии Министерства молодежной политики и спорта Башкортостана. - Мы активно вкладываемся в развитие спортивной инфраструктуры. В прошлом году направили 511 млн рублей. За последние пять лет построено и введено в эксплуатацию 44 объекта: 20 ФОКов со спортивным залом и бассейном, пять ФОКов со спортивным залом, четыре бассейна, три стадиона, пять крытых катков и т.д. У нас только крытых катков с искусственным льдом сейчас уже 17 или 18. Мы находимся на передовых позициях в Российской Федерации».

