ООО «Элеватор», которое входит в группу компаний «Сигма», стало первым резидентом ТОСЭР Кумертау
.
Инвестиционный проект подразумевает строительство и ввод в эксплуатацию маслоэкстракционного завода на площадке элеватора в с. Маячный ГО г. Кумертау, мощность переработки семян подсолнечника составит 1200 тонн в сутки. Завод будет работать в круглосуточном режиме 344 дня в году. Основной выпускаемой продукцией является подсолнечное нерафинированное масло, а также продукты переработки, которые являются отличными кормами и, например, повышают надо и качества молока у коров.
Первый этап строительства уже завершен: в селе Маячный построен маслопрессовый цех и объекты инфраструктуры будущего завода – ТЭЦ, склады хранения и узлы отгрузки.
Второй этап предполагает строительство маслоэкстракционного завода.
Новый завод позволит вдвое увеличить производство растительного масла в республике – этих объемов хватит не только для того, чтобы закрыть имеющиеся потребности в Башкирии, но и увеличить экспорт растительного масла в другие регионы.
Помимо маслоэкстракционного завода компания планирует построить в селе Маячный и элеватор. Стоимость этого инвестпроекта оценивается в 1 395 млн рублей.