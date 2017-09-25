 
Кто вкладывает деньги
в республику
Какие инвестиционные проекты в сферах промышленности и сельского хозяйства реализуются в Башкирии.
За последние годы Башкортостан значительно прибавил в рейтинге инвестиционной привлекательности. Если в 2015 году в Национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ), республика занимала только 40 место, то в 2016 году поднялась уже на 20-е, а в 2017-м – на 13-е место.

По данным Министерства экономического развития, сегодня в регионе реализуется более 600 инвестиционных проектов, общий объем инвестиций составляет порядка 700 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест должно превысить 30 тысяч.

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 360,9 млрд рублей (+4,2% по сравнению с 2015 годом). Это выше прогнозного значения в 332,8 млрд рублей (+0,6%). По данному показателю республика заняла девятое место по стране (2,5% объема инвестиций, освоенных в России) и второе в Приволжском федеральном округе (15,0% объема инвестиций, освоенных в округе).
Цифры и факты
13-е место
заняла Башкирия в рейтинге АСИ в 2017 году. Это на семь строчек выше, чем в 2016 году
600 инвестиционных проектов
реализуется в регионе в настоящее время
700 млрд рублей
составляет общий объем инвестиций
30 тысяч рабочих мест
будет создано в результате реализации инвестпроектов
9-е место
Занимает республика по объему инвестиций в основной капитал по данным за 2016 год
Какие объекты появляются в Башкирии:
Сельское хозяйство
Промышленность
Молодежная политика и спорт
Как привлечь инвестора?
За потенциального инвестора властям республики приходится бороться. Сформировать конкурентоспособный инвестиционный климат в республике во многом помогли законы «Об участии Республики Башкортостан в государственно-частном партнерстве», «Об инвестиционном налоговом кредите по региональным налогам» и другие.

Сегодня в регионе существует 11 индустриальных парков форматов greenfield (созданных с нуля) и brownfield (организованных на уже имевшихся ранее производственных площадках). Всего в республике существует около 850 инвестиционных площадок. А чтобы у потенциального инвестора был стимул вкладывать деньги в регион, предусмотрена серьезная господдержка - налоговые льготы, субсидирование процентной ставки по кредитам и создания инфраструктуры, предоставление земельных участков без проведения торгов и многое другое.

Однако получить господдержку могут лишь те инвестпроекты, которые включены в перечень приоритетных. Сегодня, по данным Минэкономразвития РБ, в этом документе значатся более 70 проектов, на сумму, превышающую 460 миллиардов рублей, они подразумевают создание 22 тысяч новых рабочих мест.
Рустэм Хамитов,
Глава Республики Башкортостан
Вообще инвестиции – это вопрос номер один. Будут инвестиции – будут новые предприятия, новые заделы на развитие республики. Не будет инвестиций – не будет ничего.
Сельское хозяйство:
продовольственная безопасность
и импортозамещение
Только в 2016 году в области АПК завершена реализация четырех инвестиционных проектов с объемом капитальных вложений 14 миллиардов рублей, предусматривающих создание 746 рабочих мест, наиболее крупный из них – проект «Башкирской мясной компании» с объемом инвестиций более 9 миллиардов рублей.
Мяса на всех хватит
Отрасль: сельское хозяйство

Кто: ООО «Башкирская мясная компания»

Что: Строительство современного свинокомплекса общей мощностью 42 тысячи тонн свинины в живом весе в год

Где: Благоварский и Чишминский районы

Когда: 2011-2015

Стоимость проекта: 9 242,4 млн рублей

Новых рабочих мест: 618
Животноводство является одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в регионе. Поэтому в республике реализуется сразу несколько инвестиционных проектов в этой сфере.

Крупнейшим из них стало строительство современного свинокомплекса, инициатор которого «Башкирская мясная компания», входящая в ГК «Таврос». Общая мощность составляет 42 тысячи тонн свинины в живом весе в год. Этот объем, равный половине общего объема производства свинины в Башкирии, обеспечивается на трех площадках – свинокомплексах «Дмитриевка», «Мирный» (оба – Благоварский район) и «Смычка» (Чишминский район).

Селекционеры свинокомплекса выращивают чистопородных свиней пород «Йоркшир», «Ландрас» и «Дюрок», что позволяет предложить потребителям полезное свежее мясо с минимальной жировой прослойкой.
Отрасль: сельское хозяйство

Кто: ООО «Уральская мясная компания»

Что: Создание современного свинокомплекса общей мощностью 30 тысяч тонн свинины в живом весе в год

Где: Буздякский район

Когда: 2016-2019

Стоимость проекта: 5 678,9 млн рублей

Новых рабочих мест: 440 человек
Еще одним крупнейшим инвестиционным проектом группы компаний «Таврос» является создание свинокомплекса общей мощностью 30 тысяч тонн свинины в живом весе в год, который должен появиться в Буздякском районе республики. Проект предполагает строительство четырех свиноводческих комплексов на 5217 свиноматок каждый. Запуск производства запланирован на 2019 год.
«Биологическая фабрика» в Благоварском районе
Отрасль: сельское хозяйство

Кто: Уфимский селекционно-гибридный центр

Что: Строительство современного селекционно-гибридного центра (свинокомплекса) по производству племенных двухпородных свинок, термальных хряков и товарных свиней мощностью 42 тысячи голов в год

Где: Благоварский район

Когда: 2011-2015

Стоимость проекта: 1 216 млн рублей

Новых рабочих мест: 50
Еще одно огромное предприятие появилось в Благоварском районе благодаря акционерной внешнеэкономической компании «Эксима».

Современный селекционно-гибридный центр был построен, чтобы обеспечить Башкирию и соседние регионы высококачественным племенным поголовьем свиней на основе двухпородной племенной свинки F1 (гибрид Ландрас х Крупная Белая). Комплекс был создан фактически в чистом поле с нуля.

Глава республики Рустэм Хамитов, побывавший на стройке, назвал СГЦ «биологической фабрикой».

«Если не строить подобные центры, у нас и не будет перспектив в промышленном мясном животноводстве», - отметил руководитель региона. При строительстве селекционно-гибридного центра была оказана серьезная господдержка: возмещение части стоимости инфраструктуры, субсидии на приобретение оборудования и маточного поголовья и налоговые льготы.
Кто: Благоварский СГЦ

Что: Строительство комбикормового цеха мощностью 10 тонн комбикормов в час и элеватор на 24 тысячи тонн хранения зерна

Где: Благоварский район

Когда: 2015-2016

Стоимость проекта: 948,4 млн рублей

Новых рабочих мест: 28
После того, как «биологическая фабрика» в Благоварском районе была построена, перед предприятием встал вопрос о заготовке качественных и безопасных кормов для выращиваемых животных. Так в Благоварском районе появилась кормовая база в виде зернохранилища и цех по производству полнорационных комбинированных кормов для племенных свиней. Объем производства составляет до 28 800 тонн кормов в год; вместимость зернохранилища – 24 000 тонн.

Проект был завершен в 2016 году, и сейчас предприятие полностью вышло на проектную мощность производства комбикормов и хранения зерна. Этих объемов хватает не только на нужды самого селекционно-гибридного центра, но и на обеспечение комбикормами сельхозтоваропроизводителей республики.

Первый резидент ТОСЭР Кумертау
В декабре 2016 года два моногорода Башкирии – Белебей и Кумертау – получили статус территорий опережающего социально-экономического развития. Напомним, этот статус сулит резидентам существенные налоговые льготы.

Кстати, инициативу снизить количественные критерии в отношении резидентов на Сочинском инвестиционном форуме высказал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Он предложил сократить необходимый минимальный объем капитальных вложений с 5 до 2,5 млн рублей, а количество новых постоянных рабочих мест, созданных в рамках инвестиционного проекта, сократить с 20 до 10 единиц. Таким образом путь в резиденты ТОСЭР открылась бы для малых и микропредприятий. Инициатива была услышана – в конце апреля соответствующее Постановление подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Отрасль: сельское хозяйство

Кто: ООО «Элеватор»

Что: Строительство маслоэкстракционного завода мощностью переработки семян подсолнечника 1200 тонн/сутки

Где: с. Маячный ГО г. Кумертау

Когда: 2014-2017

Стоимость проекта: 3 279,2 млн руб

Новых рабочих мест: 132
ООО «Элеватор», которое входит в группу компаний «Сигма», стало первым резидентом ТОСЭР Кумертау.

Инвестиционный проект подразумевает строительство и ввод в эксплуатацию маслоэкстракционного завода на площадке элеватора в с. Маячный ГО г. Кумертау, мощность переработки семян подсолнечника составит 1200 тонн в сутки. Завод будет работать в круглосуточном режиме 344 дня в году. Основной выпускаемой продукцией является подсолнечное нерафинированное масло, а также продукты переработки, которые являются отличными кормами и, например, повышают надо и качества молока у коров.

Первый этап строительства уже завершен: в селе Маячный построен маслопрессовый цех и объекты инфраструктуры будущего завода – ТЭЦ, склады хранения и узлы отгрузки.

Второй этап предполагает строительство маслоэкстракционного завода.

Новый завод позволит вдвое увеличить производство растительного масла в республике – этих объемов хватит не только для того, чтобы закрыть имеющиеся потребности в Башкирии, но и увеличить экспорт растительного масла в другие регионы.

Помимо маслоэкстракционного завода компания планирует построить в селе Маячный и элеватор. Стоимость этого инвестпроекта оценивается в 1 395 млн рублей.

Крупнейшие птицефабрики страны
Отрасль: сельское хозяйство

Кто: АО «Птицефабрика «Башкирская»

Что: Создание единого яйцесортировального участка и увеличение производства товарного куриного яйца с 440 млн до 750 млн штук

Где: Уфимский район, с. Авдон

Когда: 2013-2016

Стоимость проекта: 2 147 млн руб.

Новых рабочих мест: 81
АО «Птицефабрика «Башкирская» – один из ведущих производителей птицеводческой продукции в Республике Башкортостан и Российской Федерации, занимает около 60% внутреннего рынка товарного яйца, по объему производства находится в числе ТОП-10 крупнейших птицефабрик яичного направления в России.

Благодаря проекту в эксплуатацию введены самая масштабная яйцесортировальная линия в Поволжье общей площадью 11 тыс. квадратных метров и мощностью около 2,2 млн яиц в сутки и машина автоматического сбора яйца. Доставка яйца в яйцесортировальный цех осуществляется из всех промышленных бригад. Работает на полную мощность яйцесортировальная машина. Введены в эксплуатацию два упаковочных автомата и две яйцемоющие машины.

Теперь все процессы от сбора яиц до упаковки продукта максимально автоматизированы, удалось многократно повысить стандарт качества яйца, обеспечить многообразие фасовки и расширить рынки сбыта.

В 2016 году производство яиц на птицефабрике «Башкирской» составило 748,8 млн штук.

Отрасль: сельское хозяйство

Кто: ООО «Русское зерно» (ОАО «Турбаслинские бройлеры»)

Что: Реконструкция предприятий бройлерного направления

Где: Благовещенский район

Когда: 2015-2016

Стоимость проекта: 5 539,4 млн рублей

Новых рабочих мест: 565
Данный инвестиционный проект предусматривает реконструкцию всех производственных мощностей птицефабрик (Туймазинской, Ашкадарской, Юбилейной и Уфимской), в том числе яичного направления на бройлерное производство с обеспечением производства птицы на убой до 70 тыс. тонн в год, что превышает предыдущие мощности в полтора раза. Это позволит увеличить обеспеченность населения мясом птицы собственного производства с 14 до 20 кг на душу населения.

Проектом предусмотрено строительство с нуля инкубатора мощностью производства 42 млн инкубационных цыплят в год, а также современного завода по убою и мясопереработке мощностью 80 тысяч тонн мясной продукции в год.

В настоящее время по проекту построены мясокомбинат мощностью 80 тысяч тонн готовой продукции в год и инкубатор мощностью 42 млн яиц в год. Завершен первый этап реконструкции птичников на птицефабриках, мощность производства птицы на убой составляет 60 тысяч тонн в год.
Комбикорм для птицы
Отрасль: сельское хозяйство

Кто: ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»

Что: Проект по увеличению производства комбикорма для сельскохозяйственных животных и птицы

Где: Уфимский район

Когда: 2015-2017

Стоимость проекта: 420 млн руб.
ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» - крупнейший производитель комбикорма в Республике Башкортостан.

Реализация данного инвестиционного проекта предполагает реконструкцию мукомольного производства в комбикормовое производство, а также модернизацию оборудования комбикормового завода, что позволит увеличить мощности завода с 500 до 900 тонн полнорационных гранулированных и рассыпных комбикормов в сутки и гарантировать высокое качество выпускаемой продукции, целиком обеспечит потребности птицефабрик агропромышленного холдинга ООО «Русское зерно».

Выбор оптимальной технологии производства и установка современного оборудования от российского лидера по разработке и изготовлению оборудования для комбикормовой и перерабатывающей промышленности (Технекс) на предприятии позволит снизить себестоимость производства комбикорма на 29,5%.
Молзавод в Уфе
Отрасль: сельское хозяйство

Кто: ООО «Уфагормолзавод»

Что: Строительство молочного завода мощностью переработки сырого молока 150 тонн в сутки

Где: Уфимский район

Когда: 2014-2017

Стоимость проекта: 455,1 млн рублей

Рабочих мест: 104
Данный проект предполагает применение новейших технологий производства и упаковки молочной продукции, что позволит выпускать не только свежую и качественную молочную продукцию, но и продукцию с длительным сроком хранения. Планируется производство кефиров, сметаны различной жирности в стакан и пленку, сливочного масла.

Вторая очередь проекта предполагает запуск творожной линии. Новое профессиональное оборудование обеспечивает высокое качество и позволит увеличить сроки хранения.

На текущий момент строительство склада готовой продукции уже завершено. Запущены линии по производству пакетированного молока «Тетра Фино Асептик», кефира (пленка, пюрпак), сметаны, катыка, ряженки, творога (флоупак) и продукта кисломолочного сладкого «Снежок». С начала 2017 года ведется промышленный выпуск масла на оборудовании методом преобразования высокожирных сливок. Также с февраля 2017 г. начато производство йогурта в пюрпаке и кувшинчике.

Завершить проект планируется в 2017 году.
Элитные сыры – теперь и в Башкирии
Отрасль: сельское хозяйство

Кто: ОАО «Белебеевский ордена «Знака Почета» молочный комбинат»

Что: Комплексное техническое перевооружение предприятия для обеспечения переработки молока до 200 тысяч тонн в год

Где: Белебеевский район

Когда: 2016-2018

Стоимость проекта: 2 260 млн рублей

Новых рабочих мест: 72
Белебеевский молочный комбинат – один из крупнейших производителей твердых сыров в России. Сейчас в ассортименте комбината – почти сорок наименований натуральных сыров, несколько видов сливочного масла и спреда. Техническое перевооружение увеличит объемы выпускаемой продукции в 1,2 раза. При этом переработка молока вырастет с 168 до 196 тысяч тонн в год, производство сыра – с 13,5 до 16,3 тысячи тонн в год. А что особенно приятно в условиях санкций - вырастет производство элитных сортов сыра.
Какие еще инвестпроекты реализуются в сельском хозяйстве
Промышленность:
реконструкция завода, подземный рудник
и индустриальный парк
Много инвестиционных проектов реализуется и в промышленности. Так, в 2016 году была завершена реализация четырех проектов на общую сумму 58 млрд рублей, было создано более 600 рабочих мест.
Работа под землей
Отрасль: промышленность

Кто: ООО «Башкирская медь»

Что: Строительство подземного рудника месторождения «Юбилейное»

Где: Хайбуллинский район

Когда: 2010-2021

Стоимость проекта: 40 500 млн рублей

Новых рабочих мест: 1 482
Этот инвестиционный проект реализуется в рамках Среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья, рассчитанной до 2020 года.

По предварительным расчетам, производительность нового рудника составит около 3 млн тонн руды в год. Это позволит добывать ежегодно 36 тысяч тонн меди, 10 тысяч тонн цинка и должно обеспечить загрузку собственной обогатительной фабрики.

Когда проект будет реализован, к нынешним 445 рабочих мест добавится еще около 1,5 тысяч. Ожидается, что размер средней зарплаты на руднике превысит 70 тысяч рублей.
Топливо по высоким стандартам
Отрасль: промышленность

Кто: ООО «Газпром нефтехим Салават»

Что: Комплекс каталитического крекинга

Где: г. Салават

Когда: 2011-2019

Стоимость проекта: 17 604 млн рублей

Новых рабочих мест: 168
Масштабная инвестиционная программа реализуется сегодня в ООО «Газпром нефтехим Салават». Сейчас здесь продолжается строительство современного комплекса каталитического крекинга. Он предназначен для переработки вакуумного газойля с установок ЭЛОУ АВТ-6 и АВТ-4 с получением высокооктанового компонента товарных бензинов. Планируемая мощность установки — 1,1 млн тонн вакуумного газойля в год. В состав комплекса войдут установки каталитического крекинга и селективной гидроочистки бензинов, блок водооборотного снабжения, факельная установка и парк сжиженных углеводородных газов. Все это позволит увеличить глубину переработки нефти и получить топливо высочайшего качества.
Безвредное производство
Отрасль: промышленность

Кто: ООО «Акрил Салават»

Что: Строительство комплекса установок по производству акриловой кислоты и продуктов на ее основе

Где: г. Салават

Когда: 2012-2023

Стоимость проекта: 38 978 млн рублей

Новых рабочих мест: 334

Еще один проект «Газпром нефтехим Салават» реализует на площадке завода «Мономер». Здесь строится комплекс установок по производству акриловой кислоты и акрилатов. Комплекс включает в себя установки по производству сырой акриловой кислотымощностью 80 тысяч тонн в год, бутилакрилата производительностью 80 тысяч тонн в год и ледяной акриловой кислоты мощностью35 тысяч тонн в год. Таким образом в России будет создана сырьевая база для производства лакокрасочных материалов.

В основу процесса нового производства положена технология японской фирмы Mitsubishi Chemical Corporation, которую характеризует безопасное ведение процессов, защита окружающей среды от неблагоприятных воздействий, применение системы замкнутого цикла, малое энергопотребление и высокое качество получаемых продуктов. В процессе производства не происходит сброса сточных вод в поверхностные и подземные водоемы. Сточные воды с установки выводятся в систему промышленной канализации и далее поступают на очистные сооружения ООО «Газпром нефтехим Салават». Это значит, что эксплуатация производства акриловой кислоты не будет оказывать воздействие на окружающую среду. Этот факт особенно подчеркнул Глава республики Рустэм Хамитов во время посещения строящегося объекта.
Индустриальный парк «Уфимский»
Отрасль: промышленность

Кто: ООО «Кроношпан Башкортостан»

Что: Производство древесностружечных плит и ламинированных древесностружечных плит

Где: Уфимский район

Когда: 2012-2016

Стоимость проекта: 6 846 млн рублей

Новых рабочих мест: 250
Якорным резидентом индустриального парка «Уфимский» является ООО «Кроношпан Башкортостан» - предприятие, главное направление которого - производство и реализация древесных плит. Крупнейший инвестиционный проект, разместившийся на площади 200 га, предполагает производство ДСП и ламинированных ДСП. Предполагается, что продукция уфимского завода будет уходить в том числе и на экспорт – в страны Евросоюза, Прибалтики и Азии.
По данным Корпорации развития РБ, среди других резидентов индустриального парка «Уфимский» значатся:

- ООО «Артифекс»

Инвестпроект, которые реализует компания, подразумевает переработку отходов деревопроизводства ООО «Кроношпан» в технологическую щепу, которая применяется для производства целлюлозы, древесных плит и продукции лесохимических и гидролизных производств. Здесь будет создано 20 рабочих мест, а общая стоимость проекта составляет 32 миллиона рублей.

- Индивидуальный предприниматель Исхаков Фидель Минахметович

Инвестпроект «Производство мебели и комплектующих» предполагает строительство легковозводимых утепленных ангаров для производства, хранения мебельных комплектующих, выставочного зала, офисного помещения, удобной парковочной площадки для погрузки и выгрузки.

Общая стоимость проекта составляет 30 миллионов рублей, будет создано 40 рабочих мест.

- ООО «Домбоварторг»

Компания собирается перерабатывать отходы деревопроизводства в технологическую щепу. Стоимость проекта составляет 5 млн рублей, будет создано 10 рабочих мест.

Ввод проектов назначен на 2017 год.

Какие еще инвестпроекты реализуются
Физкульт – ура!
Большое внимание в республике уделяется и развитию спорта, как профессионального, так и массового. Для этого – с привлечением государственных и частных инвестиций – строятся спорткомплексы, фитнес-центры и даже площадки для детей.
Бизнес-комплекс в здании бывшего завода
Отрасль: молодежная политика и спорт

Кто: ООО «Винсантель»

Что: Строительство бизнес-центра нового поколения «Территория 3000»

Где: г. Уфа

Когда: 2014-2017

Стоимость проекта: 1 217,2 млн рублей

Новых рабочих мест: 20
В 2017 году в Уфе открылся комплекс «Территория 3000», который объединяет в себе возможности для работы, ведения бизнеса, спорта, обучения, получения медицинских услуг, семейного отдыха.

Как рассказал генеральный директор бизнес-комплекса Адиль Юлдашев на встрече с главой республики Рустэмом Хамитовым, идея создания многофункционального комплекса зародилась у него в 2014 году. Был разработан уникальный проект, куплен склад на территории ОАО «БЭТО» по улице Менделеева с прилегающим земельным участком. Комплекс площадью 33 тысячи квадратных метров был построен за полтора года. В состав комплекса входят фитнес-центр площадью 6200 квадратных метров, ресторан, офисные помещения, конференц-залы, медицинская клиника, современный банный центр и другое.

Горнолыжный курорт
Отрасль: спорт и туризм

Кто: ООО «Времена года»

Что: Строительство гостинично-ресторанного комплекса на базе горнолыжного центра «Мраткино»

Где: г. Белорецк

Когда: 2017-2018

Стоимость проекта: 795,295 млн рублей

Новых рабочих мест: 200
Еще один инвестпроект, который попал в перечень приоритетных, реализуется в Белорецком районе Башкирии. На базе горнолыжного центра «Мраткино» планируется строительство гостинично-ресторанного комплекса, который позволит привлечь на зимний курорт еще больше любителей активного отдыха. Проект, который реализует ООО «Времена года», планируется завершить в 2018 году.
Развиваем профессиональный и массовый спорт
Реконструкцию стадиона «Нефтяник», которая осуществлялась по республиканской адресной инвестиционной программе (подробнее о программе РАИП – в нашем материале), Глава Башкирии контролировал лично.

«Сюда столько вложено средств. Если уж делать, то делать хорошо – лет на 50 вперед», – заявил Рустэм Хамитов, когда приехал с инспекцией на строящийся стадион. Уже позже, в конце 2016 года, в интервью газете «Спорт-экспресс» глава признался, что на реконструкцию ушло более миллиарда рублей: «Однако сегодня мы ни о чем не жалеем, поскольку сформировали хороший спортивный комплекс, тренировочную базу. Но для Башкортостана этого мало. На перспективу нужно думать о строительстве современного стадиона. Не грандиозного, конечно, а уютного – на 15-20 тысяч. И с натуральным газоном».
Сейчас власти республики переключились на поддержку массового спорта.

«Мы направляем в профессиональный спорт колоссальные деньги. За эти ресурсы мы могли бы всю республику застроить дворцами спорта. Понятно, что спорт высших достижений связан с массовым. Это сообщающиеся сосуды, одно без другого существовать не может. Но сегодня у нас сложился определенный перекос. Нужно больше уделять внимания и выделять ресурсы именно массовому спорту», - отметил Глава Башкирии, выступая на коллегии Министерства молодежной политики и спорта Башкортостана. - Мы активно вкладываемся в развитие спортивной инфраструктуры. В прошлом году направили 511 млн рублей. За последние пять лет построено и введено в эксплуатацию 44 объекта: 20 ФОКов со спортивным залом и бассейном, пять ФОКов со спортивным залом, четыре бассейна, три стадиона, пять крытых катков и т.д. У нас только крытых катков с искусственным льдом сейчас уже 17 или 18. Мы находимся на передовых позициях в Российской Федерации».
Фото: Олег Яровиков, пресс-служба Главы РБ, пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ, официальный сайт УГМК, официальный сайт «Газпром нефтехим Салават».