ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА УФЫ
Чем готов удивить «Лучший аэропорт-2016»
Международный аэропорт «Уфа» второй год подряд признан лучшим в стране. МАУ стал победителем национальной премии «Воздушные ворота России», учрежденной оргкомитетом NAIS и Федеральным агентством воздушного транспорта, в номинации «Лучший аэропорт-2016» (в категории «Международный аэропорт до 4 млн пассажиров в год») опередив такие авиапредприятия, как «Аэропорт Кольцово», ПАО «Международный аэропорт Курумоч», ОАО «Аэропорт Толмачево».
Также воздушная гавань Уфы вновь получила самую высокую оценку пассажиров, одержав победу по итогам онлайн-голосования в группе аэропортов с пассажиропотоком более 1 млн. Признание пассажиров - еще одна ценная награда, которой аэропорт особенно дорожит и гордится. Торжественная церемония награждения призеров отраслевой премии состоялась 8 февраля в Москве в рамках деловой программы Национальной выставки инфраструктуры гражданской авиации NAIS-2017.
Впервые всероссийское признание международный аэропорт «Уфа» получил, завоевав главные отраслевые награды в прошлом году. Эксперты национальной премии «Воздушные ворота России» признали уфимский аэропорт лучшим в стране сразу в двух номинациях: по мнению экспертов и по голосованию пассажиров. На авиационной премии «Крылья России-2015» он был признан лучшим аэропортом года.
По результатам рейтинга отраслевого агентства «АвиаПорт» аэропорт «Уфа» получил четыре «звезды» из пяти возможных за качество инфраструктуры терминалов и пассажирских сервисов.
  • На посадку без помех
    Как зарегистрироваться на рейс быстро и без очереди
    Читать подробнее >>>
  • Куда можно улететь из Уфы

    На выбор - 35 городов России и 10 туристических направлений
    Читать подробнее >>>
  • VIP-зал, ресторан, детская комната
    Какие услуги предлагают пассажирам в аэропорту Уфы
    Читать подробнее >>>
  • Пассажиры, мы всех вас слышим
    Как оставить пожелания по качеству работы и сервиса
    Читать подробнее >>>
Сегодня Международный аэропорт «Уфа»:

- Один из крупнейших аэропортов в Приволжском федеральном округе РФ, пассажиропоток в год превышает 2,3 млн человек.

- Два терминала для внутренних и международных рейсов, общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров и пропускной способностью 1400 человек в час.

- Две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром, способный принимать воздушные суда всех типов.

В 2014 году в международном аэропорту «Уфа» началась масштабная реконструкция. Здесь расширили перрон, построили семь стоянок для широкофюзеляжных воздушных судов и выделенную площадку для обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

Летом 2015 года начался второй этап реконструкции. Он предусматривает модернизацию светосигнального оборудования, а также замену покрытия второй взлетно–посадочной полосы на армированный бетон, проектный срок эксплуатации которого составляет не менее двадцати лет. Это дает уфимскому аэропорту возможность принимать воздушные суда без каких-либо ограничений, в том числе по количеству взлетов и посадок. Присвоенная реконструированной второй взлетно-посадочной полосе II категория ICAO позволяет самолетам приземляться и взлетать практически при любых погодных условиях.
Модернизация позволила увеличить коэффициент полезного использования всех аэродромных объектов. Это обеспечит инфраструктурные возможности для повышения пропускной способности аэропорта на ближайшие 15–20 лет. На сегодняшний день можно смело говорить, что Уфа располагает одним из лучших по своим технологическим возможностям аэродромов в России.
Александр Андреев
генеральный директор АО «Международный аэропорт «Уфа»
Как быстро и без очереди зарегистрироваться на рейс
Самостоятельная регистрация − современный удобный сервис. Главное его преимущество − экономия времени: пассажирам не нужно отстаивать очередь к традиционным стойкам регистрации. Багаж при необходимости оформляется на стойке drop-off, после чего пассажир может пройти в зону предполетного контроля безопасности и посадки в самолет. В международном аэропорту «Уфа» есть четыре способа получить посадочный талон, минуя очередь

1) Стойка саморегистрации

Где находится: на первом этаже терминала 1

Как работает: Следуя простым инструкциям на мониторе, необходимо выбрать любое свободное место в салоне самолета, распечатать посадочный талон.

Кому доступна: пассажирам авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «ЮТэйр», «Red Wings», «Ямал», «Руслайн», «NordStar», «Оренбуржье», «Nordavia».

2) Терминал для самостоятельной печати посадочных талонов

Где находится: в зоне регистрации терминала 1

Как работает: терминал позволяет как зарегистрироваться онлайн, так и распечатать посадочный талон в случае, если вы не сделали это до приезда в аэропорт. На стартовой странице нужно выбрать свою авиакомпанию, перейти на сайт перевозчика и пройти онлайн-регистрацию. Если вы уже прошли процедуру регистрации, для печати посадочного талона достаточно ввести номер электронного билета, ФИО или номер брони (в зависимости от требований авиакомпании).

Кому доступна: пассажирам всех авиакомпаний, предоставляющих услугу онлайн регистрации на рейс

3) «Мобильная Регистрация/Mobile Check-in»

Где находится: в зоне регистрации терминала 1 и терминала 2 (для пассажиров S7)

Как работает: Вы можете самостоятельно зарегистрироваться на рейс с помощью мобильного телефона. Терминал, считывает с телефона данные штрих-кода, печатает посадочный талон, который затем предъявляется при прохождении паспортного контроля. Это дает возможность регистрироваться на рейс заранее или по дороге в аэропорт.

Кому доступна: пассажиры авиакомпаний «Utair», «Ямал», «Red Wings», «NordStar, «Оренбуржье», «Nordavia», S7 Airlines


4) Раскрепленная регистрация

Где находится: в зоне регистрации

Как работает: возможность зарегистрироваться за любой стойкой, независимо от рейса и авиакомпании.

Кому доступна: На время тестового периода - пассажиры вахтовых рейсов, авиакомпаний «Ямал», «Газпромавиа», «ЮТэйр», «Ижавиа», «Саратовские авиалинии», «Красавиа».

Куда можно улететь из Уфы
Партнерами аэропорта являются более 40 авиакомпаний, в том числе представители трех основных авиационных альянсов: Oneworld, Star Alliance, SkyTeam. Сегодня на уфимский аэропорт приходится около 30 процентов пассажирских авиаперевозок в Приволжском федеральном округе.
Из Уфы можно улететь в 35 крупнейших городов России, 4 города СНГ, по 19 популярным туристическим направлениям.
Регулярные рейсы в Прагу совершают «Чешские авиалинии», в Стамбул - «Турецкие авиалинии». Ежедневно отправляются до 15 рейсов в Москву и это лучший показатель по частоте перелетов из Уфы в столицу России за последние 10 лет. Каждый день отправляются самолеты в Санкт-Петербург, в круглогодичном режиме можно улететь в Сочи. В регулярном расписании присутствуют также Казань, Краснодар, Тюмень, Сургут, Новосибирск и другие города России.
Обо всем необходимом для пассажиров
Транспорт
На привокзальной площади аэропорта «Уфа» к услугам пассажиров девять парковочных площадок, в том числе альтернативная бесплатная стоянка. Парковка комплекса способна разместить 1250 автомобилей. Режим работы парковочных площадок - круглосуточно. Бесплатное, неоплачиваемое время для всех секторов – 15 минут, как и в подавляющем большинстве аэропортов России.

Для пассажиров с ограниченными возможностями и сопровождающих их лиц организовано 30 парковочных мест. Они расположены на ближайшей к центральному входу в аэровокзал территории и обозначены специальной разметкой и дорожными табличками. Право на бесплатное пользование услугами парковки имеют лица с I или II группой инвалидности.

В аэропорт из города идут три автобусных маршрута: 110, 110с, 101. С 31 января 2017 года «Башавтотранс» возобновил движение автобусов по ночному маршруту № 101к «Южный автовокзал — Аэропорт». Время отправления с остановки «Южный автовокзал» — в 24.00 и 03.00, с остановки «Аэропорт» — в 01.30 и 04.30.

Гостиница
В 100 метрах от здания аэровокзала расположена гостиница на 124 номера, в ней одновременно могут разместиться до 158 человек. Во всех номерах гостиницы имеются: телевизор, холодильник, телефон, ванная комната, душ, Wi-Fi и система кондиционирования. Бронирование номеров гостиницы «Аэропорт» доступно в режиме онлайн на популярном сервисе бронирования отелей и апартаментов booking.com.
Банки и банкоматы
В здании аэровокзала для удобства пассажиров расположены банкоматы следующих банков: «Сбербанк России», «Кредит Европа Банк», «Газпромбанк», «ИнвестКапиталБанк», «ВТБ24», «МТС Банк», «Уралсиб», «Банк Петрокоммерц».

На первом этаже Терминала 1 работает кредитно-кассовый офис ЗАО «Кредит Европа Банк», а в Терминале 2 ежедневно с 9.00 до 21.00, без выходных, работает кредитно-кассовый офис Сбербанка России.
Кафе и рестораны
Для того, чтобы ожидание прилетающих пассажиров или время до посадки на рейс прошло наиболее комфортно и незаметно, в аэропорту готовы предложить посетить кафе в аэровокзале или ресторан при гостинице «Аэропорт».

Ресторан на первом этаже гостиницы «Аэропорт» предлагает попробовать блюда европейской, средиземноморской и башкирской кухни. Помимо основного меню, здесь представлены завтраки и бизнес-ланчи.

В кофепойнтах Centootto, расположенных на втором этаже терминала внутренних авиалиний в «стерильной» и «свободной» зонах можно попробовать элитные сорта кофе. Также здесь делают вкусный кофе, чай, фреши, коктейли, свежую выпечку и оригинальные десерты.

В кафе Sky Bar, расположенных в «стерильной зоне» терминалов 1 и 2, можно отведать итальянскую пиццу, французский круассан, сытный бургер или легкий апельсиновый фреш.

Кафе «Шоколадница», расположенное на первом этаже терминалов внутренних и международных авиалиний, порадует большим выбором десертов, пирожных и горячего шоколада.

Panini Bar сети кофеен «Шоколадница» отличается современным дизайном интерьера и разнообразным меню, состоящим из свежеприготовленных первых и вторых блюд, а также собственной выпечки. Кафе находится на втором этаже левого крыла терминала 1 в «свободной» зоне.

Кафе «Башкирская кухня» расположено на втором этаже терминала международных авиалиний. Здесь представлен огромный выбор национальных башкирских блюд.

Кафе «Пицца Италия» расположено на втором этаже терминала международных авиалиний. На выбор пассажирам представлены свежевыпеченные пиццы, пиццетты, блины с разнообразным наполнением.

Пассажирам с детьми
Пассажиры с детьми до 12 лет имеют право на внеочередное обслуживание как на стойке регистрации, так и при посадке в самолет. Для этого надо просто сообщить агенту, что с вами летит ребенок.

На втором этаже первого терминала в секторе В, а также на втором этаже терминала 2 в секторе D непосед ждут игровые комплексы. Здесь можно с удовольствием лазать, прыгать и даже кататься с горки, а по телевизору показывают любимые мультики.

В секторе С терминала 2 малыш может весело провести время в детской игровой комнате. Здесь есть игрушки, доски для рисования и можно посмотреть мультфильмы.

Около игровых комнат и в общем зале ожидания установлен телефон, по которому можно уточнить состояние своего рейса.

В международном аэропорту «Уфа» для пассажиров с детьми работает уютная комната матери и ребенка. Она расположена на первом этаже в левом крыле терминала 1 рядом со стойкой информации. Оборудованная в детской комнате кухня позволяет родителям самостоятельно разогревать еду для малышей. Здесь же предусмотрена отдельная зона, где можно накормить и перепеленать ребенка. В комнате матери и ребенка могут отдохнуть и будущие мамы. Комната предназначена для детей в возрасте до семи лет в сопровождении одного взрослого. Дети с ограниченными возможностями могут пользоваться этими услугами до четырнадцати лет.

Перед посещением комнаты матери и ребенка необходимо пройти в здравпункт в терминале внутренних авиалиний и получить справку о состоянии здоровья малыша.

VIP и бизнес залы
Залы повышенной комфортности международного аэропорта «Уфа» обслуживают пассажиров всех авиарейсов, как на внутренних, так и на международных линиях.

Клиенты VIP залов проходят все необходимые предполетные процедуры и формальности в индивидуальном порядке, вдалеке от шума и суеты общего зала, с минимальной затратой времени и максимальным комфортом. Встречающие и провожающие могут находиться в зале вместе с пассажирами.

В обоих терминалах аэропорта «Уфа» есть залы бизнес-обслуживания. Бизнес-зал терминала 2 находится в секторе С. Бизнес-зал терминала 1 общей площадью порядка 300 кв. метров рассчитан на 52 места. Здесь имеются спутниковое телевидение, собственный Wi-Fi и специально оборудованная всем необходимым для работы бизнес-зона.

Услугами залов повышенной комфортности могут воспользоваться пассажиры, имеющие на руках посадочные билеты бизнес-класса, а также владельцы карт лояльности авиакомпаний и пассажиры, которые приобрели услугу непосредственно в аэропорту. Доступ в бизнес-залы терминалов 1 и 2 аэропорта «Уфа» при перелете внутренними линиями открыт для владельцев Priority Pass, LoungeKey и Diners Club. А с 1 декабря 2016 года к ним присоединились и участники международной программы Dragon Pass.

Владельцы карт могут провести время перед посадкой в бизнес-зале терминала внутренних авиалиний аэропорта «Уфа» вне зависимости от авиакомпании, услугами которой решили воспользоваться, и класса авиабилета. Для посещения зала повышенной комфортности, пройдя регистрацию, пассажиру нужно обратиться на ресепшен бизнес-зала и предъявить действующую карту сотруднику.

Участники указанных программ имеют право пользоваться всем комплексом привилегий, предоставляемых бизнес-залом, но не более трех часов (пребывание свыше 3-х часов, оплачивается дополнительно).

Как оставить пожелания по качеству работы
В настоящее время в международном аэропорту «Уфа» постоянно работают четыре канала для обратной связи с пассажирами.

На основной и мобильной версиях сайта www.airportufa.ru работает раздел «Обратная связь», позволяющий аэропорту «Уфа» всегда поддерживать диалог с пассажирами и оперативно реагировать на поступающие замечания. Любой пассажир или посетитель аэропорта может оставить сообщение.

В марте 2016 года была запущена программа мониторинга качества «Тайный пассажир». Принять в ней участие имеет возможность любой вылетающий из Уфы или прилетевший пассажир – анкету можно взять на стойках информации в терминалах, скачать или заполнить онлайн как на основной версии сайта www.airportufa.ru, так и на мобильной версии.

На каждой стойке регистрации в обоих терминалах, а также в залах прилета расположены кнопки отзывов, нажимая на которые, пассажир может оценить качество работы персонала и в целом обстановку в аэропорту. Отчетная информация с кнопок снимается и анализируется ежедневно.

Также в аэропорту установлены специальные стойки с листами отзывов, заполнить анкету можно прямо в терминале (в зоне общего доступа и в «стерильной»).

Все поступающие отзывы анализируются и оцениваются, при необходимости предпринимаются меры по улучшению работы аэропорта. За последние годы количество жалоб снизилось на 35% и по статистике уровнем услуг в аэропорту довольны 95% пассажиров.

Фотографии предоставлены пресс-службой Международного аэропорта "Уфа"
Верстка - Станислав Шахов