ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА УФЫ

Самостоятельная регистрация − современный удобный сервис. Главное его преимущество − экономия времени: пассажирам не нужно отстаивать очередь к традиционным стойкам регистрации. Багаж при необходимости оформляется на стойке drop-off, после чего пассажир может пройти в зону предполетного контроля безопасности и посадки в самолет. В международном аэропорту «Уфа» есть четыре способа получить посадочный талон, минуя очередь
1) Стойка саморегистрации
Где находится: на первом этаже терминала 1
Как работает: Следуя простым инструкциям на мониторе, необходимо выбрать любое свободное место в салоне самолета, распечатать посадочный талон.
Кому доступна: пассажирам авиакомпаний «Аэрофлот», «Россия», «ЮТэйр», «Red Wings», «Ямал», «Руслайн», «NordStar», «Оренбуржье», «Nordavia».
2) Терминал для самостоятельной печати посадочных талонов
Где находится: в зоне регистрации терминала 1
Как работает: терминал позволяет как зарегистрироваться онлайн, так и распечатать посадочный талон в случае, если вы не сделали это до приезда в аэропорт. На стартовой странице нужно выбрать свою авиакомпанию, перейти на сайт перевозчика и пройти онлайн-регистрацию. Если вы уже прошли процедуру регистрации, для печати посадочного талона достаточно ввести номер электронного билета, ФИО или номер брони (в зависимости от требований авиакомпании).
Кому доступна: пассажирам всех авиакомпаний, предоставляющих услугу онлайн регистрации на рейс
3) «Мобильная Регистрация/Mobile Check-in»
Где находится: в зоне регистрации терминала 1 и терминала 2 (для пассажиров S7)
Как работает: Вы можете самостоятельно зарегистрироваться на рейс с помощью мобильного телефона. Терминал, считывает с телефона данные штрих-кода, печатает посадочный талон, который затем предъявляется при прохождении паспортного контроля. Это дает возможность регистрироваться на рейс заранее или по дороге в аэропорт.
Кому доступна: пассажиры авиакомпаний «Utair», «Ямал», «Red Wings», «NordStar, «Оренбуржье», «Nordavia», S7 Airlines
4) Раскрепленная регистрация
Где находится: в зоне регистрации
Как работает: возможность зарегистрироваться за любой стойкой, независимо от рейса и авиакомпании.
Кому доступна: На время тестового периода - пассажиры вахтовых рейсов, авиакомпаний «Ямал», «Газпромавиа», «ЮТэйр», «Ижавиа», «Саратовские авиалинии», «Красавиа».