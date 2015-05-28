ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА УФЫ

Пассажиры с детьми до 12 лет имеют право на внеочередное обслуживание как на стойке регистрации, так и при посадке в самолет. Для этого надо просто сообщить агенту, что с вами летит ребенок.



На втором этаже первого терминала в секторе В, а также на втором этаже терминала 2 в секторе D непосед ждут игровые комплексы. Здесь можно с удовольствием лазать, прыгать и даже кататься с горки, а по телевизору показывают любимые мультики.



В секторе С терминала 2 малыш может весело провести время в детской игровой комнате. Здесь есть игрушки, доски для рисования и можно посмотреть мультфильмы.



Около игровых комнат и в общем зале ожидания установлен телефон, по которому можно уточнить состояние своего рейса.



В международном аэропорту «Уфа» для пассажиров с детьми работает уютная комната матери и ребенка. Она расположена на первом этаже в левом крыле терминала 1 рядом со стойкой информации. Оборудованная в детской комнате кухня позволяет родителям самостоятельно разогревать еду для малышей. Здесь же предусмотрена отдельная зона, где можно накормить и перепеленать ребенка. В комнате матери и ребенка могут отдохнуть и будущие мамы. Комната предназначена для детей в возрасте до семи лет в сопровождении одного взрослого. Дети с ограниченными возможностями могут пользоваться этими услугами до четырнадцати лет.



Перед посещением комнаты матери и ребенка необходимо пройти в здравпункт в терминале внутренних авиалиний и получить справку о состоянии здоровья малыша.



