Башкирский государственный аграрный университет активно участвует в поддержке участников специальной военной операции. При университете действует Патриотический клуб, который входит в топ-5 лучших студенческих патриотических клубов России по версии Ассоциации «Я горжусь». Члены клуба регулярно участвуют в гуманитарных миссиях, оказывая помощь в сортировке грузов и адресной поддержке населения в Ростове-на-Дону, ДНР, ЛНР, Курске. Университет тесно сотрудничает с Общероссийским народным фронтом и Федерацией тактического двоеборья Республики Башкортостан.

В общежитиях № 5 и №7 БашГАУ организованы центры поддержки СВО, где студенты и преподаватели университета изготавливают маскировочные комплекты для бойцов СВО. Собранные средства позволили закупить бензопилы, шуруповерты, дизельный генератор, медикаменты и три мотоцикла ИЖ Планета, отремонтированные силами студентов конструкторского клуба.