95 лет на службе земле и людям: Башкирский ГАУ – история успеха и взгляд в будущее
Башкирский государственный аграрный университет в 2025 году отмечает знаменательную дату – 95-летие со дня основания. За почти век своего существования университет прошел славный путь, воспитал тысячи специалистов для аграрного сектора Башкортостана и России, завоевал заслуженный авторитет как ведущий центр образования и науки в регионе. Его выпускники вносят значительный вклад в развитие сельского хозяйства, внедряя инновационные технологии и сохраняя лучшие традиции.
Однако БашГАУ – это не только история успехов. Сегодня вуз динамично развивается, стремится к инновациям и внимательно следит за потребностями современной молодёжи. Особое внимание здесь уделяется молодежной и воспитательной политике и созданию условий для всестороннего развития студентов. Для этого в Аграрном университете действует Центр молодежных инициатив и социальной защиты, с помощью которого студенты побеждают в конкурсах, выигрывают гранты и проявляют себя в различных инициативах.
Патриотическое
и духовно-нравственное воспитание
Башкирский государственный аграрный университет активно участвует в поддержке участников специальной военной операции. При университете действует Патриотический клуб, который входит в топ-5 лучших студенческих патриотических клубов России по версии Ассоциации «Я горжусь». Члены клуба регулярно участвуют в гуманитарных миссиях, оказывая помощь в сортировке грузов и адресной поддержке населения в Ростове-на-Дону, ДНР, ЛНР, Курске. Университет тесно сотрудничает с Общероссийским народным фронтом и Федерацией тактического двоеборья Республики Башкортостан.

В общежитиях № 5 и №7 БашГАУ организованы центры поддержки СВО, где студенты и преподаватели университета изготавливают маскировочные комплекты для бойцов СВО. Собранные средства позволили закупить бензопилы, шуруповерты, дизельный генератор, медикаменты и три мотоцикла ИЖ Планета, отремонтированные силами студентов конструкторского клуба.
В конце 2024 года гуманитарный конвой, собравший помощь от студентов, преподавателей БашГАУ и жителей Иглинского района, доставил груз в ЛНР, ДНР и Мариуполь. В Новоайдарово бойцам передали отремонтированный мотоцикл, а также продукты питания, произведенные на факультете пищевых технологий. В Северодонецке груз получил отец одного из студентов. Конвой также достиг 31 полка, в том числе добровольческого полка имени Шаймуратова, посетив шесть пунктов, три из которых расположены в непосредственной близости от линии соприкосновения.

Гуманитарный груз включал, помимо техники, и продукцию собственного производства университета, в том числе мясные консервы, разработанные студентами и магистрантами факультета пищевых технологий. Гумконвой сопровождали проректор Рузиль Ягафаров и заведующий общежитием № 7 Семен Евграфов. По словам проректора, часть посылок адресована родителям студентов – участников боевых действий.
  • Рузиль Ягафаров
    проректор по воспитательной работе и молодежной политике
    Мы встречались с бойцами, с семьями студентов. Это важная часть нашей работы – не просто передать груз, а показать, что они не забыты. Особенно ценно вручать подарки лично – в этом заключается поддержка духа и человеческое внимание, которое невозможно переоценить.
Волонтерство
Центр молодежных инициатив и социальной защиты включает также волонтерский центр «Лаборатория знаний». В настоящее время в нем задействовано более 300 студентов, принимающих активное участие в добровольческих мероприятиях различного масштаба – от локальных факультетских до международных проектов.

«Лаборатория знаний» охватывает широкий спектр направлений волонтерской работы, включая событийное, социальное, донорское, патриотическое, онлайн-, медиа-, эко-волонтерство, а также волонтерство в сфере общественной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
В качестве примера успешной реализации масштабного проекта можно привести недавнюю экологическую акцию. Осенью 2024 года группа из 30 волонтеров из Башкортостана выехала в Анапу для очистки пляжей от мазута. В составе добровольческой группы приняли участие две студентки Башкирского государственного аграрного университета, активные участницы волонтерского центра: Руфина Абдрахманова (факультет агротехнологий и лесного хозяйства) и Эльвина Суфиева (факультет биотехнологий и ветеринарной медицины). За работу в составе центра Эльвина была поощрена благодарностью Главы Республики Башкортостан Радием Хабировым.
«Участие в этой гуманитарной миссии – мой способ проявить заботу о природе»,
отметила Руфина Абдрахманова.
Кроме того, участники волонтерского центра участвуют в грантовой деятельности. В 2024 году студентом факультета природопользования и строительства Арсеном Тимергазиным был выигран грант Евразийского НОЦ на сумму более 400 тыс. руб., средства которого использованы для проведения мероприятий и закупку брендированной продукции (экипировку и расходные материалы).
Научные кружки и
студенческие инициативы
Студенты БашГАУ регулярно становятся обладателями государственных и коммерческих грантов на научные исследования. В 2025 году Башкирский государственный аграрный университет получил федеральный грант от Росмолодежи. Студенты сконструировали и собрали собственный гоночный автомобиль на электротяге, чтобы участвовать в соревнованиях по картингу. К слову, при вузе действует клуб, в котором юноши занимаются этим видом спорта.
«Размер гранта – порядка 1,4 миллиона рублей. На средства гранта мы смогли купить комплектующие, провести ряд мероприятий, к тому же за счет поддержки вуза было выделено помещение в 200 квадратных метров. На данный момент он оснащен самым современным оборудованием, на которое выделено более 6 миллионов рублей», – отметил Шамиль Файзрахманов, директор центра молодёжных инициатив и социальной защиты Башкирского государственного аграрного университета.
Возможность для практического применения теоретических знаний и развития инновационных проектов реализуется в вузе благодаря активности студенческих научных кружков. Работа кружков охватывает широкий спектр направлений, отвечая потребностям различных специальностей.

Студенты-аграрии и ландшафтные дизайнеры могут реализовать свой потенциал в кружках, посвященных селекции растений и ландшафтному проектированию.

Инженерные специальности представлены целым рядом активно работающих кружков: конструкторские клубы «Техник» и «Рационализатор», кружок 3D-моделирования и прототипирования «Перспектива», кружок «Цифровые двойники сельскохозяйственных машин», и инновационный проект «Агроробот-Х». Особое внимание заслуживает кружок «Дрон-технологии», специализирующийся на летающей робототехнике. По результатам 2023
года конструкторский клуб «Техник» стал лучшим клубом республики в номинации «Наука».
Участие в студенческих научных кружках Башкирского ГАУ позволяет студентам не только углубить свои знания и навыки, но и заложить основу для собственных бизнес-инициатив, а также принимать активное участие в общественной жизни университета, способствуя развитию инновационной среды.
Поддержка творчества и спорта
Башкирский государственный аграрный университет под руководством ректора уделяет особое внимание формированию гармонично развитой личности студента. В дополнение к освоению академических программ, университет активно поддерживает развитие творческого и спортивного потенциала обучающихся. Ключевую роль в этом играет Центр молодежного творчества, функционирующий на базе университета с 1966 года. Изначально созданный как факультет общественных профессий, Центр молодежного творчества сегодня представляет собой масштабную площадку для развития творческих способностей студентов.
Более 500 студентов БашГАУ занимаются в различных отделениях Центра, охватывающих широкий спектр направлений. Центр, признанный Лучшим студенческим клубом в Республике Башкортостан в 2023 году по направлению «творчество», оказывает всестороннюю поддержку существующим и вновь создаваемым студенческим коллективам, предоставляя помощь в организационных вопросах и творческом развитии. Ежегодно центр организует и проводит фестивали, конкурсы, выставки, театральные постановки, концерты и другие мероприятия, способствующие самореализации студентов.
Такой подход, основанный на внимательном отношении к личностному росту каждого студента, выступает одним из приоритетов стратегии развития БашГАУ и способствует подготовке высококвалифицированных специалистов, обладающих не только профессиональными компетенциями, но и развитыми творческими способностями.

Творческие коллективы БашГАУ регулярно становятся победителями и лауреатами знаковых региональных и всероссийских фестивалей. Так, 2024 год на карте побед Центра отмечен следующими наградами:
  • 3 место
    Всероссийский конкурс патриотической песни «Битва хоров 2024» (НВА «Юность»)
  • 1 место
    XI Всероссийский фестиваль студенческого творчества среди аграрных вузов России «Весна в Кузбассе – 2024» г. Кемерово
  • Гран-при
    Региональный фестиваль «Студенческая весна» образовательных организаций высшего образования (НАБТ «Агидель», НАНТ «Шатлык», НВА «Юность»)
  • Лауреаты
    Всероссийского конкурса сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия», который проходил в Государственном Кремлевском дворце (НАНТ «Шатлык»).
Вузовская философия, ориентированная на всестороннее развитие студентов, подкрепляется значительными материальными ресурсами. БашГАУ располагает самой обширной среди вузов Башкортостана материально-технической базой для занятий спортом и творчеством. Практически каждая спортивная секция и коллектив университета имеют в своем распоряжении собственные специализированные площадки и помещения. Высокий уровень подготовки студентов обеспечивается благодаря работе высококвалифицированных тренеров, среди которых есть заслуженные тренеры Башкортостана и России.
Результаты такой стратегии очевидны: студенты и спортивные коллективы БашГАУ регулярно становятся победителями и призерами престижных региональных и всероссийских соревнований. Ректор университета, в прошлом профессиональный спортсмен, подчеркивает особую важность физического развития и внеакадемической самореализации студентов, считая их неотъемлемой частью полноценного образования.

