В конце 2024 года гуманитарный конвой, собравший помощь от студентов, преподавателей БашГАУ и жителей Иглинского района, доставил груз в ЛНР, ДНР и Мариуполь. В Новоайдарово бойцам передали отремонтированный мотоцикл, а также продукты питания, произведенные на факультете пищевых технологий. В Северодонецке груз получил отец одного из студентов. Конвой также достиг 31 полка, в том числе добровольческого полка имени Шаймуратова, посетив шесть пунктов, три из которых расположены в непосредственной близости от линии соприкосновения.
Гуманитарный груз включал, помимо техники, и продукцию собственного производства университета, в том числе мясные консервы, разработанные студентами и магистрантами факультета пищевых технологий. Гумконвой сопровождали проректор Рузиль Ягафаров и заведующий общежитием № 7 Семен Евграфов. По словам проректора, часть посылок адресована родителям студентов – участников боевых действий.