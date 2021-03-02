 
Смесь финско-башкирского: каков был «Салават Юлаев»
в регулярке и чего ждать
от плей-офф
Новый старый тренер, пандемия коронавируса, полупустые трибуны «Уфа-Арены», новые имена, рекорды и жаркие битвы за Чак-чак Cup и противостояния с омскими «ястребами». Каким мы увидели хоккейный клуб «Салават Юлаев» в регулярном сезоне КХЛ 2020/2021 и что ждать в плей-офф. Вспоминаем, анализируем, прогнозируем.
Рокировка рулевых и «финские специи»
Еще в начале регулярного сезона КХЛ 2020/2021 новый наставник «юлаевцев» Томи Ламса признался, что давно мечтал возглавить топ-клуб лиги. Башкирия, конечно, не «Газпром», но здесь тоже мечты сбываются.

Споров, удивленных взглядов и восклицаний по поводу назначения финна на пост рулевого было много. Поклонники Николая Цулыгина недоумевали: как можно снять тренера, который в дебютный сезон вывел команду в финал конференции, а во второй обыграл обидчика прошлого года «Авангард». Лишь пандемия коронавируса не позволила воспитаннику «Салавата» завершить начатое восхождение к Кубку Гагарина. Тем не менее в сезоне подопечные Цулыгина не показывали стабильной игры: взлеты и падения, победы за несколько секунд до сирены и поражения при существенном перевесе в счете по ходу игры.

У руководства уфимского клуба были свои планы. Томи Ламса приехал в Уфу три года назад вместе с Эрккой Вестерлундом. Старший товарищ не прижился со своей концепцией в российских реалиях хоккея, Ламса же оказался проворнее. Выждал паузу, проникся менталитетом башкирского хоккея, добавил капельку финской сдержанности, дисциплины и - «вуаля».
«Эркка приехал в Уфу с финским тренерским штабом. Тогда мы не совсем знали, что значит работать в России. Эркка практиковал финский стиль и менталитет. За три года работы в «Салавате Юлаеве» случались разные ситуации. Но теперь я уже знаю игроков, игроки знают меня. Я стал разбираться в русской культуре и понимаю, как нужно работать в России. Буду использовать микс русского менталитета с финскими специями», - сказал перед началом сезона Томи Ламса.
За первый регулярный сезон во главе «Салавата» финский специалист добился более ровных выступлений своих подопечных. Явных провалов эксперты не наблюдали. Более того, «юлаевцы» под конец «регулярки» едва не повторили рекорд 2011 года серии из десяти побед. Не хватило финального аккорда. Хватит ли этой стабильности Ламсы и его команды на плей-офф? Узнаем скоро.
Коронавирус помог открыть лиге новые имена
Надо отдать должное руководству и тренерскому штабу «Салавата Юлаева», что команда во время разгула COVID-19 не приостановила выступления и нашла резервы в ВХЛ и МХЛ. Александр Скрынник на несколько матчей закрыл пробел во вратарской линии. КХЛ увидела в деле Шевченко, Скорикова, Алалыкина, Аймурзина, Козлова. Вновь на тренерском мостике временно главным стал Виктор Козлов, а потом и Николай Цулыгин.

Все наставники в отсутствие лидеров твердили, что у сборной башкирского хоккея проявился характер. Нервы некоторым соперникам «юлаевцы» изрядно потрепали. Хоккеисты системы набрались опыта, руководство клуба увидело, что резерв есть и его можно и нужно использовать.
Молодежь – двигатель прогресса
Руководство уфимского хоккея сразу же поставило задачу перед финским специалистом – больше использовать молодежь. И если при прошлом главном тренере Николае Цулыгине молодые воспитанники «Салавата» редко попадали в основной состав, то при Ламсе, к примеру, без Шакира Мухамадуллина, Родиона Амирова и Даниила Башкирова команда мастеров уже не представляется.

Первые два представителя уфимской команды и молодежной сборной России были выбраны на драфте НХЛ. Амиров стал частью «Торонто Мейпл Лифз» под 15-м номером первого раунда, Мухамадуллин - «Нью-Джерси Девилз» под 20-м номером также первого раунда. В седьмом раунде драфта клуб «Каролина Харрикейнз» под 199-м номером выбрал нападающего Александра Пашина. Этот форвард пока не закрепился в основном составе «Салавата», но время обрасти «мышцами» и набраться опыта еще есть, как у Пашина, так и у других представителей молодого поколения.
Магия черного
В прошлом сезоне у «Салавата» появилась резервная форма. Команда Цулыгина в предпандемийный сезон провела в черном одеянии восемь матчей. Шесть из них завершились победой и лишь в двух «юлаевцы» уступили.

В минувшей «регулярке» башкирский коллектив значительно увеличил количество игр, на которые игроки выходили в резервной обновленной форме. Из 12 противостояний восемь оказались успешными, а четыре уфимцы провалили. Проиграны матчи 10 и 12 октября ЦСКА (2:4) и «Барысу» (2:3 ОТ), 28 ноября СКА (2:3Б) и 5 декабря московскому «Динамо» (0:3).

Стоит отметить, что два поражения произошли за пределами основного времени. Магия или нет, но результаты говорят сами за себя.
No Harty, no party
«Финский башкир» продолжил свое восхождение на олимп славы «Салавата Юлаева» и в этом регулярном чемпионате КХЛ. Некоторые эксперты не умаляли опыта и мастерства Тему Хартикайнена, но намекали, что без Линуса Умарка он может сбавить темпы. Финну нашли земляка за океаном Маркуса Гранлунда. И этот сезон, по крайней мере, для Харти можно назвать самым лучшим. BigBoss [так называют финского форварда партнеры по клубу – ред.] до 60-го матча «регулярки» претендовал на звание бомбардира сезона. В итоге Хартикайнен занял второе место в этой битве, уступив нападающему московского «Динамо» Вадиму Шипачеву два очка.

Тем не менее рекорд на счету Хартикайнена есть. Он признан самым результативным финским игроком в истории Континентальной хоккейной лиги. Этого рубежа он достиг, набрав 51-е очко в матче с нурсултанским «Барысом». Ранее рекорд принадлежал Эсу Пирнесу (50 очков за «Атлант»).
Первый раунд плей-офф
Эксперты заверяют, что в первом раунде борьбы за Кубок Гагарина хоккейному клубу «Салават Юлаев» достался самый неудобный соперник. Челябинский «Трактор» два года назад с наставником Анваром Гатиятуллиным выбивал уфимскую команду из битвы за главный трофей лиги. Томи Ламса признался, что помнит этот матч. Но в этот раз его подопечные будут отталкиваться от своей игры.
«Нас ждет очень интересная и равная серия с «Трактором». Наш соперник играет в другой манере. Эта команда делает акцент на защиту, структурный хоккей. Нам нужно будет постараться», - сказал Томи Ламса.
Глава Башкирии
Радий Хабиров:
«Несмотря на плотный рабочий график, я внимательно слежу за выступлением нашей команды, для нас это семейная традиция. Мой сын Фарит, кажется, что уже без хоккея не может совсем - просится на каждый матч.

Я очень признателен тренеру Томи Ламсе и всему тренерскому штабу, что они собрали настоящую команду – боеспособную, дерзкую, уверенную, настоящую «зеленую машину».
При этом они сохранили атмосферу настоящей семьи, где бьются друг за друга. Во многом благодаря их трудам в регулярном чемпионате команда сильнее, чем в предыдущие три года.

Хочу сказать спасибо хоккеистам. Они подарили нам массу волшебных моментов и ярких впечатлений. Чего только стоит нынешняя серия из девяти побед. Наши ребята даже в самых трудных ситуациях показывали железный несгибаемый характер. Все они – настоящие башкирские джигиты и показывают пример нашей молодежи.

Наша республика и ее экономика прошли невероятно сложный год. Были проблемы с финансированием спонсорами спорта высших достижений, но мы их решили. Пусть ни игроки, ни болельщики не переживают – хоккей и футбол мы поддерживали и будем и дальше поддерживать.
Наши ребята-профессионалы заряжают республику спортом. На родине Родиона Амирова в Ишимбайском районе мы уже достраиваем ледовый дворец, в следующем году достроим большой проект в Октябрьском, летом начнем строительство в Баймаке. Спортивные залы мы строим и в маленьких городах, райцентрах - потому что люди просят, дети мечтают о том, чтобы быть похожими на своих кумиров.

Будем болеть всей республикой за хоккеистов нашего клуба. Ведь все наши жители мечтают, чтобы Башкортостан снова завоевал Кубок Гагарина!»
Подготовила Наталья Овчарук.
Верстка: Валерия Любина.
Фото: Валерий Шахов, ХК «Салават Юлаев», КХЛ.
