При этом они сохранили атмосферу настоящей семьи, где бьются друг за друга. Во многом благодаря их трудам в регулярном чемпионате команда сильнее, чем в предыдущие три года.



Хочу сказать спасибо хоккеистам. Они подарили нам массу волшебных моментов и ярких впечатлений. Чего только стоит нынешняя серия из девяти побед. Наши ребята даже в самых трудных ситуациях показывали железный несгибаемый характер. Все они – настоящие башкирские джигиты и показывают пример нашей молодежи.



Наша республика и ее экономика прошли невероятно сложный год. Были проблемы с финансированием спонсорами спорта высших достижений, но мы их решили. Пусть ни игроки, ни болельщики не переживают – хоккей и футбол мы поддерживали и будем и дальше поддерживать.

Наши ребята-профессионалы заряжают республику спортом. На родине Родиона Амирова в Ишимбайском районе мы уже достраиваем ледовый дворец, в следующем году достроим большой проект в Октябрьском, летом начнем строительство в Баймаке. Спортивные залы мы строим и в маленьких городах, райцентрах - потому что люди просят, дети мечтают о том, чтобы быть похожими на своих кумиров.



Будем болеть всей республикой за хоккеистов нашего клуба. Ведь все наши жители мечтают, чтобы Башкортостан снова завоевал Кубок Гагарина!»

