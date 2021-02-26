Да, башкирский климат не самый мягкий и называют нас ласково «страна вечнозелёных помидоров», но ежели подойти к делу с умом и любовью, можно стать рекордсменом. В прошлом году республика заняла первое место в ПФО и шестое в России по количеству собранных огурцов (почти 50 тысяч тонн) и помидоров (18 тысяч тонн). В основном, стараются предприятия Уфы и Октябрьского, а локомотив – это Буздякский район, где местные фермеры Хабибрахмановы, работающие с 90-х годов, вложили в производство несколько миллиардов рублей. Отсюда и рождение Буздякского томатного соуса, который знают далеко за пределами Башкирии



К слову, арбузы и виноград у нас тоже выращивают вполне себе в промышленных масштабах, но для местных нужд.

