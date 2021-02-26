Это едва не забытый древний тюркский напиток, который можно пить и детям, и взрослым. Готовят ее все по-разному. Турки, например, из овса и пшеницы, и едят ее ложками. У башкир принято делать ее из овса и варить до состояния киселя. В первый день массу варят, потом она настаивается, выдерживается, и только на второй день выцеживается. Похоже на жидкую овсяную кашу.
