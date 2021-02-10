Как жителям Башкирии решить «земельный вопрос» через интернет

В Башкирии чтобы получить, взять в аренду земельный участок, перевести его в другую категорию или решить другие «земельные» проблемы, не нужно больше собирать толстые пакеты документов, идти в местную администрацию и потом месяцами ждать решения. Все эти госуслуги перевели в электронный вид и заказать теперь их можно через интернет с любой точки планеты. Совместно с экспертами республиканского Министерства земельных и имущественных отношений рассказываем, как это сделать.