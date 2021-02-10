Как жителям Башкирии решить «земельный вопрос» через интернет

До 2020 года в каждом городе и районе были свои правила выделения участков так называемой земли, на которой «право собственности не разграничено». Это означает, что участок государственный, но никому конкретно не принадлежит. Такой земли в республике очень много – почти треть всей территориии, или 90% всего того, что не лес.
Чтобы получить участок, где-то требовалось собрать 15 документов, где-то 20, в одном месте ждать ответа 30 дней, в другом - 60. Главный минус этого - неконтролируемая бюрократия. Тысячи простых людей годами не могли получить заветные участки, не понимая, какую еще справку нужно принести и на каком основании им отказывают.
В октябре прошлого года депутаты Госсобрания приняли поправки в закон о земле, который ввел общий для всех и максимально короткий перечень документов, сверх которого требовать ничего нельзя. Мы очень подробно рассказывали в материале «Шесть главных вопросов про новый закон о земле в Башкирии»
.
Новшество уже дало свои плюсы. Теперь все документы на комплектность проверяет компьютер. Это полностью исключает «человеческий фактор» и «личное отношение» госслужащего. Как следствие - сократилось количество отказов и возвратов поступающих заявлений по формальным признакам. Существенно сократились сроки рассмотрения заявки.
Не нужно никуда ездить, все вопросы решаются дистанционно. Например, находясь в Уфе, вы можете подать заявку на участок в Зилаирском районе через интернет или ближайший к вам МФЦ.
То есть люди получили справедливые и понятные правила, простую, прозрачную и единую для всего региона процедуру!