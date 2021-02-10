 
Как жителям Башкирии решить «земельный вопрос» через интернет
В Башкирии чтобы получить, взять в аренду земельный участок, перевести его в другую категорию или решить другие «земельные» проблемы, не нужно больше собирать толстые пакеты документов, идти в местную администрацию и потом месяцами ждать решения. Все эти госуслуги перевели в электронный вид и заказать теперь их можно через интернет с любой точки планеты. Совместно с экспертами республиканского Министерства земельных и имущественных отношений рассказываем, как это сделать.
Какие услуги «отцифровали»
Новшества распространяются на республиканские и земли право собственности на которые не разграничено. Пока жителям доступно 17 услуг. Среди них самые популярные:

  • Получить в аренду участок без торгов

  • Получить участок в безвозмездное пользование

  • Получить участок в постоянное пользование

  • Перевести земельный участок из одной категории в другую

  • Получить участок под индивидуальное жилищное строительство, садоводство, под ферму
Полный перечень можно посмотреть вот по этой ссылке, там же есть вкладка услуг для бизнеса.

До конца года добавят еще девять услуг, из которых получение денежной компенсации вместо земельного участка, согласие собственника или пользователя участка на разработку недр, подготовка актов сверки по расчетам договоров аренды участков и госимущества. В планах на ближайшие годы - цифровизовать все госуслуги в сфере земельных отношений. В том числе, открыть «Личный кабинет арендатора», где можно будет получить доступ к информации по договорам и другим документам, оплатить онлайн и другое.
Как их получить?
Заходим на портал государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан, жмем на кнопку «Личный кабинет» в правом верхнем углу, регистрируемся через свою учетную запись в «Госсулугах».

Открываем раздел «Земля», там выбираем нужную вам услугу, заполняем все поля, прикрепляем нужные документы.

После того, как все будет готово, вам в личный кабинет придет уведомление. Там же будет написано, где получить оригиналы бумаг.
Почему нельзя было так сделать раньше?
До 2020 года в каждом городе и районе были свои правила выделения участков так называемой земли, на которой «право собственности не разграничено». Это означает, что участок государственный, но никому конкретно не принадлежит. Такой земли в республике очень много – почти треть всей территориии, или 90% всего того, что не лес.

Чтобы получить участок, где-то требовалось собрать 15 документов, где-то 20, в одном месте ждать ответа 30 дней, в другом - 60. Главный минус этого - неконтролируемая бюрократия. Тысячи простых людей годами не могли получить заветные участки, не понимая, какую еще справку нужно принести и на каком основании им отказывают.

В октябре прошлого года депутаты Госсобрания приняли поправки в закон о земле, который ввел общий для всех и максимально короткий перечень документов, сверх которого требовать ничего нельзя. Мы очень подробно рассказывали в материале «Шесть главных вопросов про новый закон о земле в Башкирии».

Новшество уже дало свои плюсы. Теперь все документы на комплектность проверяет компьютер. Это полностью исключает «человеческий фактор» и «личное отношение» госслужащего. Как следствие - сократилось количество отказов и возвратов поступающих заявлений по формальным признакам. Существенно сократились сроки рассмотрения заявки.

Не нужно никуда ездить, все вопросы решаются дистанционно. Например, находясь в Уфе, вы можете подать заявку на участок в Зилаирском районе через интернет или ближайший к вам МФЦ.

То есть люди получили справедливые и понятные правила, простую, прозрачную и единую для всего региона процедуру!
Не хочу через интернет.
Можно обратиться лично?
Можно. Теперь вы имеете право подавать заявления:

• Через территориальное управление Министерства земельных и имущественных отношений республики. Они давно работают во всех городах и районах. По этой ссылке все адреса и телефоны.

• Через офисы МФЦ.
Текст: Станислав Шахов.
Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ».
Верстка: Валерия Любина.
10.02.2021 г.