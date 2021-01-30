 
Что в Башкирии положено семьям с детьми в 2021
В Башкирии на поддержку со стороны государства могут рассчитывать абсолютно все семьи, в которых родился ребенок, независимо от их материального благополучия и количества детей. При этом некоторые категории граждан – многодетные, малообеспеченные, матери-одиночки и родители детей-инвалидов имеют дополнительные финансовые привилегии.

Подробнее о том, на какую конкретно помощь и в каких объемах могут рассчитывать семьи с детьми в нашем регионе, читайте в совместном спецпроекте ИА «Башинформ» и Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.
КОГДА РОДИЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК
КОГДА РОДИЛСЯ ВТОРОЙ РЕБЕНОК
КОГДА РОДИЛСЯ ТРЕТИЙ РЕБЕНОК
КОГДА РОДИЛСЯ ЧЕТВЕРТЫЙ РЕБЕНОК
КОГДА РОДИЛСЯ ПЯТЫЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ
КОГДА РОДИЛСЯ ВОСЬМОЙ РЕБЕНОК И ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕТИ
1
Единовременное пособие при рождении ребенка
Кому положено: всем семьям.

Сколько: 20 704,74 рубля на каждого ребенка.
В случае рождения двух и более детей единовременное пособие назначается и выплачивается на каждого ребенка.

Как получить: выплачивается одному из родителей по месту работы. Если вы не работаете, отнесите документы в филиал Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства, ближайший офис МФЦ, либо оформите пособие через портал Госуслуг.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!!! Вам нужно принести только те документы, которые соцслужба не может запросить у госструктур самостоятельно. По ссылкам на перечень этих документов в крайнем правом столбце таблицы написано "нет". Это касается всех остальных ссылок тоже.
2
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
уКому положено: всем семьям.

Сколько: от 7 764,80 рублей, либо 40% от среднего заработка для работающих (по данным ФСС по РБ не больше 29 600,64 рублей).

Как получить: назначается родителю, присматривающему за ребенком до исполнения ему 1 года 6 месяцев. Эти деньги может получать как мама, так и папа, а также другие близкие родственники и опекуны, фактически ухаживающие за ребенком.

Работающим пособие выплачивается по месту работы (службы), неработающим — в филиале Республиканского центра социальной поддержки населения по месту жительства.

С перечнем необходимых документов для назначения пособия неработающим гражданам можно ознакомиться здесь.
3
Ежемесячное пособие на ребенка
Кому положено: малоимущим семьям с детьми до 18 лет.

Сколько: от 233,55 рублей и выше.

Как получить: для получения данной услуги одному из родителей нужно обратиться в филиал РЦСПН по месту жительства. Список документов, необходимых для оформления пособия, доступен здесь.
4
Ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно (дополнительно к выплатам РБ)
Кому положено: малоимущим семьям на каждого ребенка от 3 до 7 лет включительно.

Сколько: от 5 038,50 рублей.

ВАЖНО!!! С 1 апреля 2021 года можно будет подать заявление на изменение размера ежемесячной выплаты (в размере 50%, 75% либо 100% величины прожиточного минимума для детей в зависимости от финансового положения семьи с учетом получаемых пособий).

Как получить: оформить пособие можно через портал Госуслуг.
5
Подарочный набор для новорожденных
Кому положено: всем семьям.

Сколько: стоимость набора не более 1 600 рублей. В него входят: плед, уголок, кофточка, ползунки, шапочка.

Как получить: вручается при выписке из роддома.
6
Специализированные продукты питания для беременных и кормящих мам
Кому положено: малоимущим семьям.

Как получить: будущие мамы получают продукты со следующего месяца после постановки на учет по беременности и до родов, а также кормящие матери, пока ребенку не исполнится шесть месяцев.
Информацию о том, где и как оформляется данный вид помощи, можно узнать здесь.
7
Бесплатное детское питание
Кому положено: малоимущим семьям с детьми от рождения до трех лет.

Как получить: набор продуктов детского питания, как и специализированных продуктов питания для беременных и кормящих мам, можно получить как в больнице по месту наблюдения, так и в молочных кухнях.
8
Путевки в детские лагеря и санатории
Кому положено: всем семьям.

Как получить: оставить заявку в информационной системе «Единая система учета детей и подростков Республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами в сфере отдыха и оздоровления» или обратиться в Управление образования по месту жительства.

Инструкция подачи заявления здесь.

Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, для получения данной услуги нужно обратиться в филиал РЦСПН по месту жительства.
9
Бесплатные лекарства по рецепту
Кому положено: всем детям в возрасте до 3-х лет и детям из многодетных семей до 6 лет.

Как получить: прийти на прием к педиатру. При себе иметь следующие документы: свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС ребенка, полис ОМС, документ, подтверждающий место жительства ребенка (справка из ЖЭКа). Врач выпишет рецепт в трех экземплярах, два из которых отдаст родителям.

Полный список препаратов прописан в постановлении Правительства РФ от 30 июля 1994 г. N 890.
10
Налоговый вычет на ребенка
Кому положено: обоим родителям при условии официального трудоустройства.

Сколько: по 1 400 рублей на первого и второго ребенка.

Как получить: примеры расчета, а также порядок действий посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы.
11
Компенсация части родительской платы за детский сад на первого ребенка
Кому положено: всем семьям.

Сколько: 20% от платы за детский сад.

Как получить: по заявлению одного из родителей при поступлении в детский сад.
12
Материнский капитал на первого ребенка
Кому положено: всем семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка.

Сколько: в 2021 году - 483 882 рубля.

Как получить: обратиться в Пенсионный фонд РФ по месту жительства. Сертификат оформляется автоматически, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг. Уведомление владельцу направляется через «Личный кабинет».
13
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет
Кому положено: семьям, где первый ребенок родился (рожден и усыновлен) не ранее 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода каждого члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Сколько: в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в Башкортостане за
2 квартал предыдущего года. В 2021 году - 10 077 рублей.

Как получить: обратиться в филиал РЦСПН или в офис МФЦ по месту жительства. Подробная информация - по этой ссылке.
ВАЖНО!
Малоимущими признаются семьи, у которых средний размер заработка на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума.

Для Башкирии по данным на III квартал 2020 года это 10 544 рублей — для трудоспособного населения и 9 925 рублей — для детей.

Справка, подтверждающая отнесение семьи к категории малоимущих, выдается филиалами Республиканского центра социальной поддержки населения. Список документов, необходимых для оформления данной справки, можно узнать здесь.

Подробнее о том, какими мерами господдержки может воспользоваться именно ваша семья можно узнать с помощью сервиса интерактивный онлайн-консультант.
Свои вопросы можно также задать специалистам по телефону:
8 (347) 200-80-80

12
Материнский капитал на второго ребенка
Кому положено: семьям, в которых с 1 января 2007 года родился (или которые усыновили) второй, третий или последующий ребенок.

Сколько: в 2021 году:

- 155 550 рублей, если семья уже получала маткапитал за первого ребенка.

- 483 882 рубля за второго ребёнка, рождённого (усыновлённого) до 31 декабря 2019 года включительно.

- 639 432 рубля, если ранее право на маткапитал не возникало.

Как получить: обратиться в Пенсионный фонд РФ по месту жительства. Сертификат оформляется автоматически, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг. Уведомление владельцу направляется через «Личный кабинет».
13
Ежемесячное пособие на детей до 3-х лет
Кому положено: малоимущим семьям, в которых одновременно родились двое или более детей.

Сколько: 519 рублей на каждого ребенка.

Как получить: обратиться в филиал РЦСПН или в офис МФЦ по месту жительства. Подробная информация здесь.
14
Ежемесячная выплата на второго ребенка до 3-х лет
Кому положено: семьям, чей среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума, и у которых есть право на маткапитал.

Сколько: в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в регионе.

Как получить: подать заявление в отделение Пенсионного фонда РФ по месту жительства либо через портал Госуслуг и МФЦ.
15
Компенсация части родительской платы за детский сад на второго ребенка
Кому положено: всем семьям.

Сколько: 50% от платы за детский сад.

Как получить: по заявлению одного из родителей при поступлении в детский сад.
16
Льготная ипотека
(рефинансирование)
Кому положено: семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился:

— второй, третий или последующий ребенок;

— ребенок-инвалид.

Важно также учитывать, что программа распространяется только на покупку новостроек у юридического лица либо готового жилья у застройщика.

Сколько: ипотечная ставка по данной программе не должна быть выше 6%. При этом банки могут и дальше понижать ставку. Так, некоторые из них уже снизили ипотечную ставку для семей с детьми ниже 5% годовых.

Как получить: обратиться в офис банка, написать заявление и предоставить пакет требуемых документов. Полный список банков - участников программы, а их около 50, можно посмотреть здесь.
17
Зачисление детей, проживающих в одной семье, в один детский сад и школу
Кому положено: всем семьям.

Право закреплено Федеральным закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Как получить: написать заявление о приеме ребенка в администрацию школы.
18
Ежемесячная денежная выплата
Кому положено: малоимущим семьям на каждого ребенка, рожденного после
31 декабря 2017 года третьим или последующим, в возрасте до 3-х лет включительно.

Сколько: в 2021 году - 10 077 рублей. Выплачивается в размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в Башкортостане за 2 квартал предыдущего года.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН или в МФЦ по месту жительства. Подробная информация здесь.
19
Налоговый вычет на третьего и последующих детей
Кому положено: обоим родителям при условии официального трудоустройства.

Сколько: 3000 рублей.

Примеры расчета, а также порядок действий для оформления налогового вычета на детей можно посмотреть на сайте Федеральной налоговой службы.
20
Компенсация оплаты услуг ЖКХ
Кому положено: малоимущим многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами.

Сколько: рассчитывается индивидуально, исходя из фактически начисленных сумм платы за ЖКУ.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН по месту жительства. Более подробная информация здесь.
21
Компенсация части родительской платы за детский сад на третьего и последующих детей
Кому положено: семьям, где родился третий и последующие дети.

Сколько: 70%.

Как получить: по заявлению одного из родителей при поступлении в детский сад.
22
Денежная компенсация за приобретение школьной формы
Кому положена: малоимущим многодетным семьям раз в два года.

Сколько: в размере фактических расходов на приобретение школьной формы, но не более предельной суммы компенсации 3 395 рублей.

Как получить: до 1 августа обратится с заявлением в образовательное учреждение. Перечень документов – тут.
23
Набор школьно-письменных принадлежностей первоклассникам
Кому положено: малоимущим многодетным семьям

Как получить: до 1 августа обратиться с заявлением в школу, где учится ребенок.
24
Получение земельного участка для индивидуального строительства или денежной компенсации
Кому положено: семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми, с детьми-инвалидами, в том числе усыновленными, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Сколько: бесплатный участок для ИЖС или 250 тысяч рублей.

Как получить: обратиться с заявлением в администрацию муниципалитета. С полным списком документов, необходимых для оформления сертификата можно ознакомиться на сайте Министерства земельных и имущественных отношений РБ.
25
Выплата на погашение ипотеки
Кому положено: семьям, заемщикам по ипотечному кредиту, в которых с 1 января 2019 года по
31 декабря 2022 года родились третий или последующие дети.

Сколько: до 450 тысяч рублей.

Как получить: для оформления данной льготы заемщику необходимо обратиться в банк, где оформлен ипотечный кредит.
26
Льготы на транспортный налог
Кому положено: многодетным семьям.

Сколько: 100%.

Как получить: льгота действует на одну машину, мощностью до 150 лошадиных сил. Чтобы воспользоваться льготой необходимо обратиться с заявлением в налоговую инспекцию по месту прописки, через МФЦ или онлайн, через интернет-сервис «Личный кабинет» на сайте ФНС России.
27
Льготы по налогу на имущество и земельному налогу
Кому положено: многодетные семьи, в которых воспитывается трое и более несовершеннолетних детей.

Сколько: «скидка» на шесть соток земли, а также пять метров квартиры или семь метров дома на каждого ребенка. Льгота предоставляется только по одному земельному участку.

Как получить: обратиться с заявлением в налоговую инспекцию по месту прописки. Полный перечень налоговых льгот по имущественным налогам можно найти здесь.
28
Внеочередной прием детей в детский сад
Кому положено: всем многодетным семьям.

Как получить: обратиться с заявлением в администрацию детского сада.
29
Бесплатное питание
Кому положено: для школьников и студентов профессиональных колледжей (до 23 лет) из малоимущих многодетных семей.

Как получить: обратиться с заявлением в образовательное учреждение.

Более подробно о бесплатном питании для детей в многодетных семьях можно узнать здесь.
30
Сертификат на проведение газа в жилой дом
Кому положено: многодетные семьи и многодетные малоимущие семьи, семьи с детьми-инвалидами.

Сколько: сумма сертификата составляет 60 тысяч рублей для многодетных и 100 тысяч рублей для малоимущих многодетных семей.

Как получить: подробная инструкция по получению сертификата представлена здесь.

Программа действует до конца 2022 года, срок действия сертификата после его получения – 2 года.
31
Удостоверение «Многодетной семьи»
Кому положено: семьи, в которых родились трое детей. Документ дает право на различные льготы и скидки при посещении торговых и развлекательных учреждений в республике и по всей стране.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН или в офис МФЦ по месту жительства. Подробная информация здесь.
32
Ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей
Кому положено: малоимущие семьи с четырьмя детьми.

Сколько: 1557 рублей.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН по месту жительства либо в МФЦ. Необходимый пакет документов уточните здесь.
33
Ежемесячное пособие отдельным категориям многодетных семей
Кому положено: малоимущие семьи с пятью и более детьми.

Сколько: 2 076 рублей.

Как получить: обратиться с заявлением в филиал РЦСПН по месту жительства либо в МФЦ. Необходимый пакет документов уточните здесь.
34
Медаль «Материнская слава»
Кому положено: женщинам, родившим (усыновившим, удочерившим) и воспитывающим 5-х и более детей, при условии, что один из них родился после 16 апреля 1997 года.

Сколько: к медали прилагается единовременная денежная выплата. Ее сумма равна 17 241 рублю
(15 тысяч рублей получают на руки с учетом налоговых вычетов).

Как получить: предложение о представлении к награде вносится администрацией сельского поселения, города по месту жительства многодетной матери либо коллективом работников организации, в которой работает многодетная мама. Подробнее об этом здесь.
35
Жилищный сертификат
Кому положено: семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми, состоящих на учете в органах местного самоуправления как нуждающиеся в жилье.

Как получить: обратиться в Министерство строительства и архитектуры РБ. Срок действия сертификата с даты выдачи составляет шесть месяцев. Список документов, необходимых для социальной выплаты, доступен здесь.
36
Новогодние подарки
Кому положено: детям до 14 лет из многодетных семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей.

Как получить: если семья состоит на учете в органах социальной поддержки населения, предоставлять какие-либо документы необходимости нет. Если многодетная семья, имеющая пять и более детей до 18 лет, не состоит на учете в органах социальной поддержки населения, необходимо обратиться с заявлением в филиал РЦСПН по месту жительства. При себе надо иметь паспорт и свидетельства о рождении всех детей.
37
Единовременная денежная выплата многодетным семьям
Кому положено: семьям, в которых воспитываются восемь и более детей в возрасте до 23 лет, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку и попечительство (при условии, что дети проживают в семье не менее трех лет). Еще одно важное условие - семья должна проживать на территории республики не менее трех лет.

Сколько: 622 800 рублей.

Как получить: для оформления выплаты одному из родителей нужно обратиться с заявлением в филиал РЦСПН по месту жительства. Список документов - тут.
