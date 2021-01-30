Кому положено:
семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился:
— второй, третий или последующий ребенок;
— ребенок-инвалид.
Важно также учитывать, что программа распространяется только на покупку новостроек у юридического лица либо готового жилья у застройщика. Сколько:
ипотечная ставка по данной программе не должна быть выше 6%. При этом банки могут и дальше понижать ставку. Так, некоторые из них уже снизили ипотечную ставку для семей с детьми ниже 5% годовых. Как получить:
обратиться в офис банка, написать заявление и предоставить пакет требуемых документов. Полный список банков - участников программы, а их около 50, можно посмотреть здесь
.