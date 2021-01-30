Кому положено: семьям, в которых с 1 января 2007 года родился (или которые усыновили) второй, третий или последующий ребенок.



Сколько: в 2021 году:



- 155 550 рублей, если семья уже получала маткапитал за первого ребенка.



- 483 882 рубля за второго ребёнка, рождённого (усыновлённого) до 31 декабря 2019 года включительно.



- 639 432 рубля, если ранее право на маткапитал не возникало.



Как получить: обратиться в Пенсионный фонд РФ по месту жительства. Сертификат оформляется автоматически, если вы зарегистрированы на портале Госуслуг. Уведомление владельцу направляется через «Личный кабинет».

