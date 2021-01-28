О чем сказал Радий Хабиров в своем Послании.

Я как Глава республики отвечаю за всех ее жителей. Взрослых, умудренных опытом и совсем ещё юных. С разной жизненной позицией, убеждениями и взглядами. В том числе и тех, кто нас справедливо критикует. Тем не менее, я уверен, друзья, что мы достойно пройдем наш общий путь. Проявляя мудрость и уважение друг к другу, общую волю и упорство в достижении цели. Укрепляя наше единство. Как говорят в нашем народе, «Тот, кто старается, и в камень гвоздь вобьет». Мы – настойчивые и обязательно воплотим мечты в реальность!