О чем сказал Радий Хабиров в своем Послании.

28 января глава республики Радий Хабиров выступил с очередным Посланием об итогах прошлого года и задачах на этот. Формально это обращение к депутатам Госсобрания, фактически – к каждому жителю республики. Послание шло около часа. Мы пересказали главные тезисы руководителя региона максимально сжато и емко.
Коронавирус и новые герои
Челове­чество сильнее любых опасных вирусов. Наша республика не раз с честью выходила из самых тяжелых испытаний. Мы с первого дня делали всё, чтобы сберечь людей, не допустить тяжелых последствий. Я со всей искренностью говорю «спасибо» жителям республики за огромное терпение к вынужденным ограничениям. Мы с сегодняшнего дня приступаем к поэтапному снятию ограничительных антиковидных мер.

Самое главное - сделать прививку, большие партии сейчас поступают в республику. Я проверил вакцину на себе и чувствую себя прекрасно. Всем желающим можно и нужно записываться на вакцинацию через сайт Госуслуг. Чем быстрее у большинства из нас появится собственный имму­нитет, тем скорее республика обретет «иммунитет коллектив­ный». И тогда мы вернемся к нормальной жизни.

2020 год показал, чего мы стоим на самом деле. Мы увидели настоящих «героев нашего времени», замечательные примеры профессионализма и взаимо­выручки, которыми я очень горжусь. Это:

✔ Врачи и медсестры в тяжелейших условиях показали профессионализм, стойкость и мужество. Наша система здраво­охранения выдержала непростые испытания, доказала свою эффективность.

✔ Волонтеры, бизнесмены, общественные организации, которые помо­гали нуждающимся, обеспечивали их продуктами и лекарствами, заботились об одиноких стариках и инвалидах, разводили врачей.

✔ Учителя, преподаватели колледжей и вузов, как и врачи, оказались в сложной ситуации, но смогли максимально быстро перейти на дистанционное обучение.

✔ Строители в рекордные сроки первыми в России построили современные инфекционные центры в Уфе и Стерли­тамаке. Этот опыт признали лучшим, а наши «цветки курая» стали расцветать и в других регионах.

✔ Работники культуры - артисты, художники, писатели, музейные работники запустили десятки онлайн-ресурсов, интернет-акции и мастер-классы, виртуаль­ные экскурсии и концертные программы.

Все мы можем гордиться результатами этой нашей общей работы. Я горжусь всеми вами. И горжусь тем, что по-прежнему - мы своих не бросаем. Мы вернули домой всех наших туристов, оказав­шихся за пределами Баш­кор­тостана и России, и около 25 тысяч наших вахтовиков.
Как не допустили дефолта и создали особую экономическую зону
Мы не допустили обвала экономики. Благодаря антикризисным мерам сумели перестроиться и удержать ситуацию. Поддержку получили более 50 тысяч предприятий. Мы продлили самые эффективные, вост­ре­бован­ные, доказавшие свою эффектив­ность меры.

Наши крупнейшие предприятия – «Башнефть», УМПО, «Газпром Нефте­хим Сала­ват», горнорудная, машиностроительная и другие отрасли экономики не свернули свои инвестиционные программы и создают новые рабочие места. До конца текущего года нам предстоит полностью восстано­вить республиканский рынок труда, упавший во время пандемии.

В Нацио­нальном инвестиционном рейтинге Башкортостан вошел в число лучших регионов, поднявшись за год с 16-го на девятое место в стране.

Правительство страны поддержало нашу инициа­тиву создать особую экономическую зону «Алга», где каждый инвестор сможет быстро создать высоко­доходный бизнес. Там уже вовсю кипит работа, в этом году появится 800 новых рабочих мест, в следующем – еще почти две тысячи. Учитывая огромный интерес инвесторов, в том числе зарубежных, поручаю правительству республики проработать возможность расширения её территории и создать вторую особую экономическую зоны. Уже не промышленную, а «технико-внедренческую», где ученые разрабатывают новые технологии для бизнеса.

К концу 2021 года все школы и 500 фапов подключат к высокоскоростному интернету.

Мы полтора года готовились и победили в федеральном конкурсе, получили право открыть Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня. Башкирский науко­град станет центром развития «экономики знаний», настоящей «фабрикой стартапов». В этом году начнём совместные с университетом «Сколтех» программы для магистрантов и аспирантов республики. К 2024 году построим совре­менный студен­ческий кампус, увеличим до 10 тысяч число иностранных студентов. Наш НОЦ будет привлекать таланты в республику.

Летом в комплексе на улице Валиди мы запускаем первую очередь IQ-ПАРКА – технопарка высоких технологий со статусом регионального оператора «Сколково». Это будет площадка для инновационного бизнеса. Резиденты получат доступ к ресурсам «Сколково», особые преференции и современные сервисы.
Я хочу сказать спасибо всем, кто двигал проекты особой экономической зоны и научно-образовательного центра. Это наши самые большие победы в прошлом году. По сути, мы заложили фундамент нового Башкортостана.
Летом Уфа превращается в большую стройку
Мы строим и ремонтируем очень много дорог. Вся Уфа летом превратилась в одну большую стройку. Мы оживили проект «Восточный выезд», это самая круп­ная стройка в новейшей истории Башкортостана. Продолжаем строить новый мост на южном въезде в город, очень нужную автодорогу «Бирск - Тастуба - Сатка». Решаем вопрос по реконструкции Затонского и Шакшинского мостов, строи­тель­ству моста в створе улицы Интернациональной, Нагаевского переезда, железнодорожного Южного обхода Уфы.

Хочу извиниться перед жителями республики за неудоб­ства, связанные с реконструкцией важнейшего путепровода на пере­­се­­чении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Мы понимали, что этот шаг вызовет напряжение. Но других вариантов у нас просто не было. Это обязательно нужно было сделать. Зато, когда в сжатые сроки мы завершим все работы, ситуация на въезде в столицу значительно улучшится.

Масштабно обновляем автобусный парк – за два года купили для «Башавтотранса» более 700 новых машин. В этом году минимизируем количество старых автобусов. Большие планы на электротранспорт. Возрождаем востребованные ранее и открываем новые трамвайные и троллей­бусные маршруты. Есть проект строи­тельства в Уфе сети туристи­ческих и транспортных канат­ных дорог.

Наши дороги и транспорт будут отвечать самым высоким стандартам качества!
Больше детей и меньше смертей
Наша важнейшая задача – повысить рождаемость и сократить смертность. В прошлом году мы смогли переломить негативный тренд - у нас родилось почти столько же детишек, как и в 2019 году. В этом году, я уверен, родится еще больше. Особенно радует, что в семьях растет число третьих, четвертых, пятых детей.

2021 объявлен годом здоровья и активного долголетия. Мы возобновим диспансеризацию, запустим программу реабилитации переболевших ковидом на базе наших санаториев, построим хоспис, хирургический корпус кардиоцентра, центр детской онкологии и гематологии. Мы направляем 20 миллиардов на модернизацию первичного звена здравоохранения и повышение доступности медицинской помощи.

Мы строим школы и детские сады, поддерживаем частные дошкольные учреждения, уже создали 175 «Точек роста» – центров образования, оснащенных новейшим оборудованием. К 2024 году их станет 813. В них ребята осваивают цифровые технологии, учатся работать в команде, готовятся к участию в конкурсах и олимпиадах.

В прошлом году число стобалльников по ЕГЭ у нас увеличилось со 111 до 127. Молодцы, и с них надо брать пример. Мы поддерживаем молодых учителей, выдаем гранты до миллиона рублей тем из них, кто работает в сельской местности.
О предстоящем юбилее Уфы
Мы преобразим Уфу к 450-летию. Есть большие планы по благоустройству улиц и площадей, парков и скверов. Ни один район города не останется без внимания. Сделаем всё, чтобы новая набережная стала любимым местом отдыха для жителей и гостей столицы. Проведем реконструк­цию Русского драматического театра, Театра кукол и Уфимского цирка. В планах подготовки к юбилею – строительство Центров спортивной борьбы, волейбола, спортивной гимнастики, технических видов спорта, комплекса для гребного слалома и универсального футбольного стадиона.

Сейчас полным ходом идет реконструк­ция Советской площади. Её украсит памятник народному герою генерал-майору Мини­гали Шай­му­ратову, которому президент страны присвоил звание Героя России. В мае откроем в Уфе Музей полярников имени Валериана Альбанова.

Не только Уфа окажется в центре внимания. Мы улучшаем жизненную среду для людей по всей республике. Будем работать над тем, чтобы в каждом селе и городе появились свои обустроенные общественные пространства, парки и детские площадки. В этом году благоустроим ещё 130 территорий. Более полу­миллиарда рублей из федерального бюджета в прошлом году на комфортную среду получили Баймак, Белорецк, Благо­вещенск, Давлеканово, Сибай и Учалы, сёла Воскре­сен­­ское и Зилаир. Мы продолжим участвовать в этих проектах.
Скажу о ситуации, возникшей при переходе на оплату отопления по факту. Она вызвала многочисленные жалобы на «пере­топы» в квартирах, неточности при расчетах со стороны ресурсоснабжающих организаций. Действительно, многие факты подтвердились. Там, где допущены ошибки, их будут исправлять и возвращать людям деньги. Такое не должно повториться. Этот вопрос у меня на контроле.
✔ Наши аграрии произвели продукции на 177 миллиардов рублей, экспортировали на 12 миллиардов, это в полтора раза больше, чем годом ранее, впервые приобрели техники на 10 миллиардов рублей. Высокие урожаи должны быть не разовыми рекордами, а нашими ежегодными показателями. К 2024 году нужно довести урожай зерновых до 5 млн тонн.

В период пандемии у нас не было дефицита ни по одному товару. Тем не менее, надо отладить взаимодействие производителей, переработчиков и торговых организаций по принципу «от поля до прилавка».

✔ Мы создали Центр управления регионом. Он объединяет на единой платформе информацион­ную и экономическую аналитику, мониторинг социаль­ных коммуникаций. Центр будет обрабаты­вать огромные потоки информации, чтобы за каждой цифрой, каждым обращением мы видели проблемы людей и незамедлительно их решали.

✔ В прошлом году более 100 тысяч семей улучшили свои жилищ­ные условия. Программа сельской ипотеки в нашей республике оказалась самой успешной в стране по числу кредитов и объему выданных средств. Регионы изучают нашу программу жилстрой­сбережений.

Мы и дальше будем наращивать объемы ввода жилья. Благодаря инициативам Владимира Путина, до 2024 года мы получим на развитие инфраструктуры жилищного строительства 8,5 миллиарда рублей.

К 2024 году мы окончательно решим проблему «обманутых дольщиков». Чтобы решить эту задачу, для нас в федеральном бюджете заложили более шести миллиардов рублей.

✔ Летом в условиях закрытия внеш­него туризма в Башкирию приехали более двух миллионов человек. Наш геопарк «Янгантау» первым в России и постсоветском пространстве включили в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО. Мы уже подали заявку на новый геопарк «Торатау», куда включен весь комплекс шиханов. Потому что, так хотели жители Башкортостана. Это очень важно для всех нас, для будущих поколений. С этого года будем формировать новые туристические террито­рии и развивать сферу гостеприимства.
Я как Глава республики отвечаю за всех ее жителей. Взрослых, умудренных опытом и совсем ещё юных. С разной жизненной позицией, убеждениями и взглядами. В том числе и тех, кто нас справедливо критикует. Тем не менее, я уверен, друзья, что мы достойно пройдем наш общий путь. Проявляя мудрость и уважение друг к другу, общую волю и упорство в достижении цели. Укрепляя наше единство. Как говорят в нашем народе, «Тот, кто старается, и в камень гвоздь вобьет». Мы – настойчивые и обязательно воплотим мечты в реальность!
28.01.2021