О чем сказал Радий Хабиров в своем Послании.

Челове­чество сильнее любых опасных вирусов. Наша республика не раз с честью выходила из самых тяжелых испытаний. Мы с первого дня делали всё, чтобы сберечь людей, не допустить тяжелых последствий. Я со всей искренностью говорю «спасибо» жителям республики за огромное терпение к вынужденным ограничениям. Мы с сегодняшнего дня приступаем к поэтапному снятию ограничительных антиковидных мер.



Самое главное - сделать прививку, большие партии сейчас поступают в республику. Я проверил вакцину на себе и чувствую себя прекрасно. Всем желающим можно и нужно записываться на вакцинацию через сайт Госуслуг. Чем быстрее у большинства из нас появится собственный имму­нитет, тем скорее республика обретет «иммунитет коллектив­ный». И тогда мы вернемся к нормальной жизни.



2020 год показал, чего мы стоим на самом деле. Мы увидели настоящих «героев нашего времени», замечательные примеры профессионализма и взаимо­выручки, которыми я очень горжусь. Это:



✔ Врачи и медсестры в тяжелейших условиях показали профессионализм, стойкость и мужество. Наша система здраво­охранения выдержала непростые испытания, доказала свою эффективность.



✔ Волонтеры, бизнесмены, общественные организации, которые помо­гали нуждающимся, обеспечивали их продуктами и лекарствами, заботились об одиноких стариках и инвалидах, разводили врачей.



✔ Учителя, преподаватели колледжей и вузов, как и врачи, оказались в сложной ситуации, но смогли максимально быстро перейти на дистанционное обучение.



✔ Строители в рекордные сроки первыми в России построили современные инфекционные центры в Уфе и Стерли­тамаке. Этот опыт признали лучшим, а наши «цветки курая» стали расцветать и в других регионах.



✔ Работники культуры - артисты, художники, писатели, музейные работники запустили десятки онлайн-ресурсов, интернет-акции и мастер-классы, виртуаль­ные экскурсии и концертные программы.



Все мы можем гордиться результатами этой нашей общей работы. Я горжусь всеми вами. И горжусь тем, что по-прежнему - мы своих не бросаем. Мы вернули домой всех наших туристов, оказав­шихся за пределами Баш­кор­тостана и России, и около 25 тысяч наших вахтовиков.