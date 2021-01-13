Что нужно знать про вакцинацию от коронавируса в Башкирии. Самое главное
На самые актуальные вопросы отвечает главный внештатный эпидемиолог Минздрава РБ, доктор медицинских наук, завкафедрой эпидемиологии БГМУ Азат Мухаметзянов. А наши читатели, которые уже получили прививку, делятся историями, как это было.
Азат Мухаметзянов
1. Самое главное, что нужно знать
В Башкирию поступило почти 14 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V», а всего в этом году мы получим около миллиона вакцин. 7500 человек уже привито, в первую очередь это врачи, учителя, полицейские, волонтеры, социальные работники.
Массовая вакцинация по поручению Владимира Путина начнется с 18 января. Никуда бежать за прививкой и записываться ни в какие очереди пока не нужно! Как будет известен порядок, мы о нем обязательно сообщим. Всего в Башкирии планируется привить два миллиона человек, только так появится коллективный иммунитет, что позволит остановить эпидемию.
Инъекций необходимо две – с интервалом в три недели. После первого этапа появляются защитные антитела, после второго эффект закрепляется, на 42 день формируется стойкий и продолжительный клеточный иммунитет. Эффективность вакцины – более 95%.
Прививка от коронавируса бесплатная!
Денис Васильев,
заместитель главного врача ГКБ №10, Уфа
- С октября прошлого года один из корпусов нашей больницы работает как инфекционный госпиталь, мы с коллегами постоянно ходим в «красную зону», поэтому давно ждали вакцину. Когда пришла первая партия прививки, а она предназначалась как раз для врачей, мы сразу согласились на вакцинацию. У нас с советских времен сильная инфекционная школа, наши специалисты-вирусологи в институтах вакцин одни из самых опытных в мире, поэтому я знаю, что им можно доверять.
Мне сделали уже два компонента. Обычно после вакцины, например, от гриппа, я пару дней лежу с ознобом и небольшой температурой, сейчас такого не было. После первого укола несколько дней болело плечо, а больше симптомов не было. Второй компонент организм перенес спокойно. Мне его ввели 31 декабря, накануне нового года. Я не пью алкоголь, поэтому для меня это не проблема. Такая реакция не у всех – все индивидуально. Моя супруга, она тоже врач, после первого укола немного температурила, а второй ей только предстоит.
На сколько хватит иммунитета, сказать пока сложно, это зависит от иммунного ответа организма, в двадцатых числах января я пойду проверяться на антитела.
2. Как подготовиться к вакцинации?
Перед прививкой вас обязательно осмотрит врач – измерит температуру, узнает, есть ли аллергия на лекарства. Особой подготовки к вакцинации не требуется. Вам не нужно сдавать тест на коронавирусную инфекцию, от этого отказался уже весь мир. Главное, чтобы не было противопоказаний: контакт с коронавирусным больным, инфаркт или инсульт в течение года, хронические системные инфекции, туберкулез, новообразования, гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ. Женщинам настоятельно рекомендуется провести тест на беременность. Также не рекомендуется перед вакциной и после нее несколько дней пить алкоголь.
Важный момент, который нужно знать: противопоказания не означают, что после прививки обязательно будет осложнение. Речь идет лишь о повышении риска неблагоприятной реакции.
Алена Савельева,
художница
- Я давняя сторонница прививок. Каждый сентябрь я делаю прививку от гриппа. На работе по желанию предложили сделать вакцину от ковида, откликнулось всего два человека. На следующий день мне сделали инъекцию. Вечером того же дня у меня поднялась температура до 37°, хотелось спать и болела голова, состояние было как при простуде. Утром я проснулась как огурчик, но все же померила температуру. Было 38°. Поскольку чувствовала себя намного лучше при такой температуре, чем вечером, я решила не пропускать работу.
Вечером второго дня температура была все еще высокой (38,4). Не стала принимать парацетамол, просто посмотрела фильм и легла спать. На третий день все нормализовалось.
Три недели мне звонили работники поликлиники и интересовались, как я там. Самым сложным для меня было встать 31 декабря и доехать до больницы к 8:30 на второй укол. Пока я не заметила каких-либо отклонений. Вот такие дела.
3. Я уже переболел/нашли антитела. Мне нужно делать прививку?
В октябрьской версии методических рекомендаций Минздрава России по лечению коронавируса написано, что вакцинировать нужно людей, не болевших COVID-19 и не имеющих антител. Но сейчас, спустя несколько месяцев изучений и практики, московские врачи разрешили применять «Спутник V» переболевшим из групп риска.
Если вы переболели и пришли на прививку, обязательно скажите об этом врачу, он примет решение, нужно ли сдавать дополнительные анализы.
Ирина Писаренко,
учитель информатики школы Шамонино, Уфимский район
- Меня вакцинировали еще в прошлом году. На район выделили квоту и у нас спрашивали, кто хочет. Я не боюсь уколов и вообще всегда за вакцинацию, а тут еще коллега-биолог говорит: «Пошли, это нужно!». Мы записались, но в первую волну я не попала, пришлось ждать второй.
Нас было трое. Нас осмотрел врач, померил давление, спросил, не болели ли мы. Одной женщине в итоге настоятельно рекомендовали не вакцинироваться, а нам укол сделали. Никакой особой реакции у меня не было, есть уколы и более болючие. Зато стало спокойно на душе, что я не заболею.
Я считаю, что прививку должны сделать все и в обязательном порядке, так будет лучше. По телевизору и в интернете много негатива, говорят, что прививка вредная и от нее только хуже. Нужно, наоборот, объяснять, показывать, что это не так, что это нужно и не страшно.
4. Я хочу сделать прививку, но недавно простыл и кашлял? Как мне быть?
Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — это временные противопоказания для проведения вакцинации, поэтому лучше подождать две-четыре недели. При нетяжелых ОРВИ, острых кишечных заболеваниях и других прививки можно делать сразу после нормализации температуры.
Геннадий Разумикин,
министр цифрового развития государственного управления республики
- Мне сделали первую прививку в середине декабря, а вторую на январских каникулах. Честно скажу – я редко болею, поэтому никакие прививки, кроме обязательных, раньше не делал. Но какие последствия от гриппа, я хорошо знаю, а какие от коронавируса – нет. У каждого, наверное, у меня в том числе, есть знакомые, которые переболели очень тяжело. Поэтому я принял для себя такое решение и сделал прививку.
Осложнений у меня не было, знаю людей, которые температурили пару дней. Немного гудело само место укола, но не сильно.
После укола я почувствовал себя гораздо спокойнее, что не принесу заразу в семью. У меня маленькая дочь, супруга ее кормит, ей самой прививаться пока нельзя. Думаю, вакцину нужно сделать максимальному количеству людей, только так сформируется коллективный иммунитет и снизится скорость распространения вируса.
5. Почему после прививки нельзя алкоголь?
Что такое прививка? Вам в организм вводят ослабленный вирус, иммунная система должна «победить» его и выработать дальнейший иммунитет, а для этого нужно время. Это называется «иммунный ответ».
Употребление алкоголя — это дополнительная нагрузка на ваш организм, которая снижает эффективность прививки.
Об обязательном «сухом законе» в течение 42 дней речи не идет, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение минимум трех дней после каждого этапа вакцинации. На самом деле это стандартная рекомендация во время всех прививок.
Марина Белоусова,
старшая медсестра гинекологического отделения «РЖД-Медицина», Уфа
- Прививку сделали перед новым годом, на работе. Перед этим сдала на антитела. Их не было.Честно скажу – было немного страшно, а заболеть еще страшнее.
К вечеру после укола была небольшая тревожность, ночью плохо спала. На следующий день с утра начала болеть голова. Температуры не было, но ломало все тело и глазные яблоки, рука болела в районе укола. Ходила погулять – на улице чувствовала себя гораздо лучше. Симптомы держались примерно сутки, а потом стало значительно легче. Что интересно, через две недели был немного извращенный вкус, я не чувствовала настоящий вкус продуктов, а запахи – нормально. Вторую прививку мне нужно сделать 15 января.
6. Какие могут быть осложнения?
Сразу после введения вакцины вас попросят полчаса посидеть в поликлинике – так врачи убедятся, что организм принял вакцину нормально.
Чаще всего возникают симптомы, как будто вы заболели гриппом: озноб, повышение температуры, боли в суставах, мышцах, вялость, общее недомогание. Иногда место инъекции краснеет и отекает. Обычно все это проходит в течение двух-трех дней. Крайне редко среди привитых наблюдались: тошнота, боли в желудке, снижение аппетита, увеличение лимфоузлов.
Чтобы снизить риск осложнений, нужно несколько дней после вакцинации избегать физических нагрузок, не посещать баню и сауну, не употреблять алкоголь, не мочить место инъекции.
Летальных исходов после вакцинации от коронавируса в Башкирии и России не зарегистрировано.
Рафаэль Хакимов,
журналист ИА «Башинформ»
- Колоть или нет - такой вопрос передо мной не стоял вообще. Мое журналистское любопытство ранее уже приводило меня в «красную зону» ковид-госпиталя, а теперь привело к иммунизации.
Вакцину от коронавируса я сделал в канун 2021 года - 29 декабря, поэтому свой праздничный бокал шампанского я поднял лишь 2 января.
Первые симптомы после ввода препарата в организм наступили уже через сутки: «ломота» в мышцах ног и общая слабость. Когда я стоял больше минуты на ногах, то сразу же хотел сесть на стул или прислониться к его спинке - сил не было от слова совсем. В таком состоянии я находился около 36 часов. Второй этап вакцинирования ожидается 19 января.
7. Когда в Башкирию привезут «Вектор» и вакцины иностранного производства?
Вакцины «ЭпиВак Корона», которую разработали новосибирские ученые центра «Вектор», пока нет в массовом производстве. Она поступят в республику в течение года.
Иностранные вакцины появятся на территории России после прохождения процедуры регистрации.
(Как сообщает «Интерфакс», производитель Pfizer не обращался за сертификацией и регистрацией своей вакцины от COVID-19 на территории РФ, на государственном уровне закупок препарата в 2021 году в нашей стране не планируется - прим. ред.).
8. Как сочетается вакцинация от коронавирусной инфекции с прививкой от гриппа?
Вакцинация от коронавируса разрешена через 30 дней после проведения любых других прививок. При этом она не защищает от гриппа, поэтому рекомендуется сделать обе прививки.
13.01.2021