Что нужно знать про вакцинацию от коронавируса в Башкирии. Самое главное

- С октября прошлого года один из корпусов нашей больницы работает как инфекционный госпиталь, мы с коллегами постоянно ходим в «красную зону», поэтому давно ждали вакцину. Когда пришла первая партия прививки, а она предназначалась как раз для врачей, мы сразу согласились на вакцинацию. У нас с советских времен сильная инфекционная школа, наши специалисты-вирусологи в институтах вакцин одни из самых опытных в мире, поэтому я знаю, что им можно доверять.



Мне сделали уже два компонента. Обычно после вакцины, например, от гриппа, я пару дней лежу с ознобом и небольшой температурой, сейчас такого не было. После первого укола несколько дней болело плечо, а больше симптомов не было. Второй компонент организм перенес спокойно. Мне его ввели 31 декабря, накануне нового года. Я не пью алкоголь, поэтому для меня это не проблема. Такая реакция не у всех – все индивидуально. Моя супруга, она тоже врач, после первого укола немного температурила, а второй ей только предстоит.



На сколько хватит иммунитета, сказать пока сложно, это зависит от иммунного ответа организма, в двадцатых числах января я пойду проверяться на антитела.

