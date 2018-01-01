 
ГДЕ ДЕЛАЮТ ПЛАСТИЧЕСКИЕ
ОПЕРАЦИИ В УФЕ
Рынок эстетической медицины, куда входит пластическая хирургия и инъекционная косметология, в последние годы в Башкирии стремительно развивается. Тенденция схожа с общероссийской, где на ближайшие 10 лет эксперты предсказывают рост рынка.
Несколько лет назад услуги пластических операций и инъекционной косметологии в Башкирии предлагали всего несколько частных клиник и муниципальных учреждений. Сегодня почти каждая клиника включает в перечень своих услуг эстетические процедуры.
Редакция Башинформ узнала, есть ли спрос на пластические операции в Уфе, какие процедуры самые популярные и в чем сложность работы таких клиник.

В обзоре участвовали клиническая больница «РЖД-Медицина», сеть многопрофильных клиник «ПроМедицина» и «Медицинский Центр ЭндоМед».
?
СПРОС НА ЭСТЕТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Сфера профессиональных услуг в сфере эстетики лица и тела растет высокими темпами, отмечают представители всех клиник.
«Ежегодно у нас проводится более тысячи операций, - говорит Усман Камалов, главный врач «Медицинского Центра ЭндоМед». - Для большего количества людей вопрос того, как они выглядят, стал играть значительную роль не только в решении вопросов личной жизни, но и в построении карьеры, налаживании социальных связей. Все чаще к услугам эстетической хирургии обращаются представители бизнеса – и мужчины, и женщины».

Увеличение спроса на эстетические услуги подтверждает и статистика клиники «РЖД Медицина». По словам Рамиля Сагитдинова, врача – пластического хирурга клиники, к концу 2019 года было произведено 450 операций, а в текущем 2020 году – уже 560: «Такая тенденция отмечается из года в год: в среднем на 50-70 операций больше».

Интерес к услугам в этой сфере вырос благодаря нескольким факторам. Информация о «пластике» теперь более открыта, она есть в свободном доступе на сайтах всех клиник. Кроме того, цены на многие операции снизились и стали приемлемыми для большего круга людей.

«Сейчас пластическую операцию может позволить себе не только звездная элита, но и обычные пациенты, информация о них стала доступна обычным людям», - комментирует врач-пластический хирург клиники «Промедицина» Рустем Хусаинов.
ВИДЫ УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Перечень услуг эстетической хирургии в участвующих в обзоре клиниках различается незначительно. Для удобства операции делят на несколько типов: проводимые на лице и голове, операции на теле, и отдельно - на молочной железе.

Среди операций на лице и голове клиники предлагают подтяжку лица, шеи, бровей, нитевой лифтинг лица. Блефаропластику – коррекцию век также проводят в каждом из представленных медицинских учреждений.

Кроме того, пациенты могут поправить внешний вид оттопыренных ушей или мочек ушей - это называется отопластика.
Операции на молочной железе проводятся «ПроМедицине», «РЖД-Медицине», и в «Медицинском Центре ЭндоМед».

В «РЖД-Медицину» можно обратиться за коррекцией грудных желез у мужчин.

Среди операций на теле в «Медицинском Центре ЭндоМед» и «РЖД-Медицине» делают пластику живота – абдоминопластику, а также круропластику – установку имплантатов икроножной мышцы ног.

Подробные описания процедур указаны на сайтах клиник.
ТРЕНДЫ и САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Одной из самых распространенных операций в уфимских клиниках врачи называют блефаропластику. По словам Владимира Наумова, врача – пластического хирурга, заведующего отделением пластической хирургии клиники, в «РЖД-Медицине» такая услуга составляет более 60% всей проводимой в клинике «пластики». Её выбирают как пациенты для коррекции возрастных изменений, так и молодые девушки, чтобы сделать свой взгляд более открытым и выразительным.

Помимо этого, остаются популярными увеличение и коррекция формы груди - маммопластика. Часто женщины обращаются к этой процедуре после рождения и кормления детей, когда грудь по объективным причинам меняет свой прежний вид.

Предпочтения в операциях часто зависят от модных тенденций. Например, тренд на спортивное и подтянутое тело сформировал спрос на такие процедуры как липосакция и липоскульптурирование. С их помощью можно скорректировать контуры тела, получить спортивный силуэт. Такую услугу предлагает «Медицинский Центр ЭндоМед» и «ПроМедицина».
Тенденции в области косметологии комментирует Гульнур Давлетбердина, врач-дерматовенеролог, врач-косметолог, зав. отделением косметологии клиники «ПроМедицина»:
«В тренде естественное омоложение. Пожалуй, самая популярная косметологическая процедура среди наших пациентов – фотоомоложение. Пользуются спросом контурная пластика и коррекция мимических морщин. Расширился спектр косметологических аппаратных процедур, инъекций, которые позволяют сделать подтяжку лица и значительно улучшить состояние кожи без оперативных вмешательств».
СРЕДНИЙ ЧЕК
НА ПРОЦЕДУРУ
В ВАШЕЙ КЛИНИКЕ?
Цена процедуры – часто решающий фактор в выборе медицинского учреждения, говорят представители клиник. Она складывается из нескольких составляющих:
Пластическая операция в «РЖД-Медицине» в зависимости от типа вмешательства обойдется в 35 тыс. руб. В частности, блефаропластика верхних век стоит от 22 тыс. руб., подтяжка лица от 108 тыс. руб.

Стоимость косметологических процедур в «ПроМедицине» составляет около 7 тыс. рублей.

Специализация и опыт специалиста, в том числе, обучение на различных конгрессах, обучающих семинарах
Расходный материал: анестезирующие препараты, имплантаты, шовный материал, хирургические инструменты
Сервис и условия пребывания
в клинике во время операции
и в послеоперационный период
Оборудование клиники
КОСМЕТОЛО-
ГИЧЕСКИЙ
ТУРИЗМ В УФЕ
Разница цен на процедуры способствует тому, что за операциями едут из столицы в региональные клиники. Косметологический туризм развит и в Уфе: специалисты из Башкирии не уступают в квалификации врачам из столиц, а цены по сравнению с московскими значительно ниже.
– Туризм в сфере пластической хирургии, безусловно, есть, - отмечает Рамиль Сагитдинов, врач – пластический хирург клиники «РЖД-Медицина», - и нам всегда приятно, когда пациент приезжает не только из другого региона, но из-за рубежа, говорит, что видел наши работы и хочет оперироваться только у нас. К тому же цены на пластические операции за рубежом по сравнению с нашими высоки,а качество не уступает.
По словам представителей клиник, профессиональный уровень специалистов в республике высокий, наших хирургов часто приглашают в другие регионы для проведения мастер-классов и показательных операций.

Кроме того, пластические хирурги, как правило, регулярно повышают уровень своих профессиональных навыков и знаний, посещая курсы и конференции, проводимые как в Москве, так и за рубежом. «С каждым годом число пациентов обращающихся к нам не только из столицы, но и из-за рубежа, растет», - говорит Усман Камалов.
МЕСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЫНКА
Свои особенности есть в любой сфере. К местной специфике бизнеса Рустем Хусаинов относит во многом консервативное отношение людей к себе и своей внешности:
- Сложности в некоторой зашоренности пациентов. Есть страх показать и рассказать о том, что была сделана пластическая операция, что кто-то узнает об этом. В наших северных регионах гораздо меньше обращений за большими эстетическими операциями, потому что большую часть года мы скрываем тело под одеждой.
По мнению Гульнур Давлетбердиной, основная сложность в косметологии состоит в желании пациентов сэкономить. Многие косметологи работают на дому, проводят уходовые и инъекционные процедуры без получения лицензии. Обращение к таким специалистам может быть опасно для здоровья.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
Правила усложнились с принятием в 2018 году Приказа Министерства здравоохранения «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «пластическая хирургия». Теперь чтобы проводить пластические операции, клиника в обязательном порядке должна иметь круглосуточный стационар с наличием:
Часть клиник прекратила работу по причине несоответствия этим требованиям.
анестезиологии-реанимации
переливания крови
рентгенографии и компьютерной томографии и ряд других мер, обеспечивающих безопасность пациента.
Клиника должна иметь лицензию на проведение пластической хирургии – это обязательное условие.
КТО МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПЛАСТИЧЕСКИМ ХИРУРГОМ?
Врач-пластический хирург должен иметь высшее медицинское образование со специализацией по пластической хирургии: сначала окончить медицинский институт, затем в течение двух лет пройти обучение в клинической ординатуре. В России есть несколько кафедр пластической хирургии при медицинских ВУЗах. В среднем год обучения в клинической ординатуре сейчас стоит около 400 тыс. руб.

Однако базовым образованием обучение часто не заканчивается. Представители клиники сходятся во мнении, по-настоящему хорошие пластические хирурги учатся постоянно: посещают дополнительные курсы, мастер-классы и стажировки.
- Сейчас молодые специалисты в области пластической хирургии обладают большим объемом знаний, поскольку за время прохождения ординатуры посещают специализированные конгрессы и семинары. В общей сложности обучение, включающее ординатуру и дополнительные курсы, может вылиться в сумму от 1 млн руб., - говорит Рустем Хусаинов.
В области косметологии есть свои особенности. Для работы врачом-косметологом требуется медицинское образование с двухлетней клинической ординатурой по дерматовенерологии. Затем необходимо получить сертификат косметолога, срок обучения составляет 4 месяца, стоимость начинается от 110 тыс. руб.

Косметологи-эстетисты, которые относятся к среднему медицинскому персоналу, проходят обучение в течение 2-3 месяцев. В Уфе есть лицензированные и сертифицированные обучающие центры, где косметологи учатся и получают официальные документы. Методики и технологии косметологической медицины постоянно совершенствуются, поэтому обучение косметологов продолжается непрерывно.
БУДЕТ ЛИ РАСТИ РЫНОК УСЛУГ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Рынок услуг эстетической медицины будет расти независимо от глобальных экономических изменений, сходятся во мнении представители клиник. И мужчины, и женщины в любых условиях хотят быть привлекательнее.
«Уход за собой стал систематическим и из крайней меры превратился в необходимую часть жизни. Думаю, спросом будут пользоваться процедуры, которые находятся на грани между терапевтической косметологией и пластической хирургией», - считает Усман Камалов.
Однако структура рынка будет меняться. Это связано с влиянием моды и развитием косметологии: для чего раньше требовались оперативные вмешательства, сегодня часто можно решить с помощью инъекционных и аппаратных процедур.
Гульнур Давлетбердина: «Рынок будет расти, даже по собственным наблюдениям пациентов по косметологии становится все больше. Если раньше косметология и постоянный уход за лицом и телом были доступны и считались обязательными только для обеспеченных людей, представителей шоу-бизнеса, то сейчас процедуры доступны более широкому кругу людей. Желание быть красивыми и ухоженными будет всегда».
Узнать подробнее об услугах эстетической медицины можно на официальных сайтах клиник
ПроМедицина
РЖД-Медицина
Медицинский Центр ЭндоМед
Автор: Ирина Зимина

Верстка: Рената Вахитова

Используемые материалы: flaticon.com, pexels.com