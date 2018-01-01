«Ежегодно у нас проводится более тысячи операций, - говорит Усман Камалов, главный врач «Медицинского Центра ЭндоМед». - Для большего количества людей вопрос того, как они выглядят, стал играть значительную роль не только в решении вопросов личной жизни, но и в построении карьеры, налаживании социальных связей. Все чаще к услугам эстетической хирургии обращаются представители бизнеса – и мужчины, и женщины».



Увеличение спроса на эстетические услуги подтверждает и статистика клиники «РЖД Медицина». По словам Рамиля Сагитдинова, врача – пластического хирурга клиники, к концу 2019 года было произведено 450 операций, а в текущем 2020 году – уже 560: «Такая тенденция отмечается из года в год: в среднем на 50-70 операций больше».



Интерес к услугам в этой сфере вырос благодаря нескольким факторам. Информация о «пластике» теперь более открыта, она есть в свободном доступе на сайтах всех клиник. Кроме того, цены на многие операции снизились и стали приемлемыми для большего круга людей.



«Сейчас пластическую операцию может позволить себе не только звездная элита, но и обычные пациенты, информация о них стала доступна обычным людям», - комментирует врач-пластический хирург клиники «Промедицина» Рустем Хусаинов.

