С ног на голову: как в 30 лет успешно поменять профессию

- В трудовой у меня отмечено, что я работала учителем черчения в сельской школе, но из-за нехватки кадров мне приходилось вести и уроки физики, и математики (основная специальность), и даже труда. Это продолжалось недолго - в 1998 году, сразу после рождения дочери я сдала все необходимые экзамены и поступила в аспирантуру. Училась очно три года. Потом работала на общеуниверситетской кафедре психологии (потому что второе высшее было «психология»). Из-за крайне низкой зарплаты стала подрабатывать – репетиторство, консультации, - рассказывает она. - Совершенно случайно в этот период мне предложили возглавить избирательную кампанию одного молодого и перспективного человека. Тогда, в 2003 году я и познакомилась с директором «Уфагаза» Альбертом Надршиным, который предложил мне стать его помощником по связям с общественностью и взаимодействию с госорганами. Мне тогда было 27 лет. Я ни минуты не колебалась при принятии решения и в одночасье переквалифицировалась из педагога в пиарщика.
Первые полгода работы приходилось до ночи разбирать все технические газовые термины, их сокращения, изучать работу отделов, ездить на сварки, врезки и т.д.
В «Уфагазе» рабочих лошадок любят, то есть люди видят, что ты не отсиживаешься, соответственно, возникают нормальные рабочие отношения. Так через года три коллектив и руководство доверило мне социальное направление – и я возглавила профсоюз, в котором проработала с 2006 по 2018 год.