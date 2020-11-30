С ног на голову: как в 30 лет успешно поменять профессию

- На самом деле ощущение себя не на том месте присуще очень многим. Довольно часто такие люди обращаются и к психологам. Это может быть связано как с возрастными, личностными кризисами, так и с какими-то проблемами на работе. Допустим, человек рассчитывал на повышение на работе, но ему его не дали. И все - гори оно синим пламенем, я пошел торговать цветами! Поэтому сильно разнятся подходы к терапии, то ли это ситуативная причина или личностная.



Причина кардинальной смены профессии может быть вызвана и тем, что, к примеру, человек поступил в вуз по настоянию родителей, на работу его устроили. Это достаточно часто встречающийся сценарий. Это бывает и в 20, и в 30, и в 40 лет. К счастью, в современном мире реализация в другой сфере вполне реальна. Люди достаточно долго сохраняют физическую активность и трезвость ума.



Есть и такой момент, когда люди вынуждены терпеть нелюбимую работу из-за финансовых трудностей, особенно сейчас.



Но если посмотреть на это с другой стороны, кризис - это всегда возможность. Под давлением внешних обстоятельств людям легче меняться и начинать что-то новое.

