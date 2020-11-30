 
С ног на голову: как в 30 лет успешно поменять профессию

Головокружительная карьера и стабильный заработок не повод держаться за рабочее место, если хочется перемен. Истории героев нашей публикации показывают - вы можете стать еще более успешнее, а главное, счастливее, пойдя на поводу своих желаний.
«Тратить жизнь на нелюбимую работу банально и скучно»
Салават Фидаи
48 лет
художник, скульптор-миниатюрист
Сегодня уфимец Салават Фидаи известный на весь мир мастер микроскульптуры и один из самых популярных создателей контента в российском TikTok. За два года ему удалось привлечь на свою страницу почти 11 миллионов подписчиков.

Скульптор подогревает интерес пользователей короткими видео с демонстрацией процесса создания своих микрошедевров - Малыша Йоды, клоуна Пеннивайза, Короля Ночи, коронавируса, железного трона, бюстов Путина и Трампа, Эйфелевой башни - на грифеле карандаша.

А ведь всего несколько лет назад Салават Фидаи был обычным «белым воротничком» - занимал довольно высокую должность в крупной компании.

Казалось бы, жизнь в достатке, мир и покой в семье, но нет главного - согласия между душой и разумом, вспоминает он об этом периоде жизни.
- Возможно, это выгорание, плюс наложился кризис среднего возраста. Накопилась такая физическая усталость, что перестал чувствовать радость жизни. Я понимал, что тратить жизнь на нелюбимую работу банально и скучно, поэтому начал искать, чем себя занять. Я решил вернуться к тому, что любил в детстве, к изобразительному искусству. Поначалу это были обычные картины маслом. Потом начал экспериментировать с различными материалами и техниками. И постепенно увлекся миниатюрным искусством: сначала делал копии известных картин на семенах растений, затем нашел для себя такой новый материал, как графит, и стал пробовать делать скульптуры на кончике карандаша.
Вдохновлялся скульптор работами одного американского ремесленника, который на три-четыре года раньше начал экспериментировать с карандашами.

Стремление взрослого мужчины реализоваться в творчестве приняли не все. Салавату пришлось столкнуться с непониманием и со стороны родственников, которые откровенно осуждали его. «Занимаешься какой-то ерундой в таком возрасте, у тебя трое детей, нужно кормить семью», - твердили они.

Другое дело - спутница жизни. С самого начала она всячески поддерживала мужа.
- Ей хотелось, чтобы я был счастлив. Не то чтобы препятствовать, наоборот, она всячески помогала мне. Еще на первом этапе, когда мои картины не продавались, а накопленные средства заканчивались, я начал подумывать о возвращении в офис. Тогда она настояла на том, чтобы я продолжал заниматься творчеством. Видимо, чувствовала во мне потенциал, - вспоминает Салават.
Сегодня работы Фидаи пользуются популярностью во всем мире и экспонируются на крупнейших выставочных площадках США, ОАЭ, Великобритании, Польши, Румынии, Австралии, Сингапура. Несмотря на то, что в период пандемии коронавируса его основной выставочной площадкой стал интернет, скульптор живет мыслью организовать свою первую живую выставку в Уфе.

На вопрос о возможном переезде в другую страну или город мастер уверенно отвечает «Нет»:
- Совершенно нет такого желания. У меня были попытки покинуть родные края, я на полгода уезжал в США с семьей, мы хотели попробовать пожить в Америке. Но в Штатах нам не понравилось и мы снова вернулись в родную Уфу. Мне часто предлагают уехать в Санкт-Петербург или Москву, там больше галерей, больше богатых людей, спроса... Но все-таки нет. Если нужно, я могу туда съездить, навестить кого-то, встретиться, но вернуться.
Салават Фидаи счастлив, что когда-то рискнул и смог изменить свою жизнь в лучшую сторону.
- Сейчас я могу самостоятельно настраивать и регулировать свой график работы так, как мне удобно, могу просто отдыхать. Живу в свое удовольствие и совершенно не страдаю от нехватки времени - катаюсь на велосипеде, гуляю по центру города, путешествую, - говорит художник.
«От сидячей работы у меня были головные боли»
Екатерина Красавцева
39 лет
заводчик породы собак Сиба-ину, инструктор по горным лыжам и сапборду
- Однажды я загремела в больницу с дикими головными болями. Мне провели кучу анализов и обследований, но причину болей так и не нашли. Только один хороший доктор сказал, что головные боли у меня от сидячей работы, и посоветовал больше проводить время на свежем воздухе, - рассказывает Екатерина.
К тому времени она уже 15 лет работала инженером-проектировщиком в «Башинформсвязи» с перерывами на два декрета. Устроилась туда почти сразу после института.
- Отработать полный девятичасовой рабочий день и одновременно заниматься детьми было крайне сложно. В то время старший сын занимался горными лыжами, но пришлось бросить, именно из-за того, что после работы на тренировки мы уже не успевали. Параллельно младший пятилетний ребенок начал заниматься хоккеем, который уже совсем не вписывался в мой рабочий график.
Тогда же мне представилась дополнительная возможность подрабатывать в выходные инструктором по горным лыжам в Павловском Парке.
- Это было реально время без перерывов, к 7 утра мы неслись на хоккей, потом в садик и школу, к 9 на работу, вечером всё в обратном порядке, а в выходные работа инструктором. Но и от этого предложения пришлось отказаться. К концу сезона мой организм просто не выдержал нагрузок и дал сбой. Так я попала в больницу.
К тому времени Катя уже обзавелась тремя собаками породы Сиба-ину и тремя сапбордами, которые сдавала в аренду. В мае 2017 года она решила взять административный отпуск на два месяца, купила ещё несколько сапбордов и занялась сплавами.
- Мой первый маршрут как инструктора пролегал от Кузнецовского затона до магазина «Лента». Четыре доски для клиентов и одна для себя. Так и лето пролетело. Со следующего сезона парк сапбордов заметно увеличился, появились несколько новых маршрутов, в том числе и за пределами Уфы.

- В этом году три года, как я ушла с работы окончательно. Конечно, это случилось не за один день, - отмечает она. К вопросу дальнейшей занятости и заработка я подошла вдумчиво и постепенно.

- Мысли заниматься собаками были давно, сначала в течение пары лет искала породу, которая мне будет реально по душе, и ещё год искала крови и щенка, который бы мне понравился. Сегодня у меня восемь собак, маршруты на сапбордах вокруг Уфы и сплавы по рекам и озёрам Башкирии и Челябинской области. В осеннее время предлагаем однодневные выезды в горы, зимой поездки на горнолыжные базы. В общем, планы на развитие есть, может быть, не совсем глобальные, но с душой.
По прошлой работе не скучаю, признается Екатерина, но говорит, что бывших коллег встречает с радостью.
- Для тех, кто хочет поменять профессию, у меня банальный совет. Пробуйте, это всегда лучше, чем мечтать. Возможно, другие вас осудят, но перед собой вопросов уже не будет.
В моем случае родители до сих пор считают, что я занимаюсь ерундой, и против любых идей. Друзья ворчат, что все выходные я работаю и мы не видимся, ну я говорю, приезжайте в понедельник. С мужем мы развелись несколько лет назад, не думаю, что он не одобрил бы мое решение.

Главное, что сейчас я чувствую себя намного здоровее и счастливее. Могу свободно проводить время с детьми и любимыми животными.
«Порой мне кажется, что люди помешаны на соцсетях»
Ильдар Латыпов
 47 лет
фотограф, автор и ведущий курсов фотомастерства
До недавнего времени Ильдар Латыпов был единственным в Башкирии квалифицированным фотографом, прошедшим сертификацию Федерации Европейских профессиональных фотографов (FEP). «После того, как FEP приняла в свои ряды моего ученика, нас стало двое», - не без гордости сообщает он.

Раньше он был одним из многих и в совершенно другой профессиональной области - в системе правоохранительных органов. Пока в 38 лет не ушел на заслуженный отдых в звании майора.
- Примерно за год до пенсии я начал задумываться, чем бы заняться. Идти в охрану или службу безопасности не хотелось. Бизнес открывать - я не бизнесмен. Заняться музыкой? Пальцы уже не те и с молодыми тягаться нет смысла. Потом вспомнил про фотографию... Еще в школьные годы у меня было такое увлечение: проявлял, печатал фото. Нравилось мне все это. Уже в зрелом возрасте, когда у меня появился цифровой фотоаппарат, снимал все подряд, в основном пейзажи. Так и решил - буду фотографом!
Начал он с того, что поступил на учебу в Московскую академию фотографии. Жил и работал там год.
- Когда я начал снимать в Уфе так, как меня учили, то есть правильно, многим это не понравилось. В этом плане мне было очень тяжело. Люди в Уфе совершенно не любят учиться. Я же считаю, что специалистом нужно быть везде. Это сложно, но нужно. Не обязательно быть талантливым, нужно быть трудолюбивым.
Такое небрежное отношение некоторых коллег к профессии буквально вынудило Ильдара к созданию авторского курса фотомастерства:
- Я долго думал об этом, много снимал, открыл первую студию, вторую, но все-таки решил, что нужно преподавать и преподавать с младшего возраста. Я не учу на своих курсах продавать, я учу снимать. Снимать не только для того, чтобы заработать денег или порадовать клиента, а рассказывать о человеке с помощью фотографии. Делать это правильно и грамотно. Раньше и художников, и фотографов определяли по манере письма, по почерку. Сейчас вся эта индивидуальность теряется, даже в жизни. Порой мне кажется, что люди помешаны на соцсетях. Это любовь к журналам, к красивым картинкам. Люди уже перестают видеть грани между настоящей жизнью и жизнью в интернете. Перестали общаться, видеть друг в друге человека, все стирается. А правда где? Я же своими фотографиями пытаюсь показать человека настоящим, таким, как его видят и воспринимают другие.
Сегодня курсы фотомастерства от Ильдара Латыпова востребованы и пользуются успехом. Съемки и мастер-классы фотографа проходят в разных городах республики и страны. «Работы очень много, поступают предложения и из-за рубежа, но объять необъятное невозможно. Я люблю свою родину и уезжать из Уфы не хочу», - говорит он.

Большой интерес к работам фотографа вызвал национальный проект под названием «Этнос внутри нас». Это коллективная работа, которая предполагает съемки в аутентичных исторических костюмах. Обязательное его условие - герой фото должен быть медийным лицом.

Цель задуманного - показать современным людям достоинства каждого этноса, напомнить, кем они являются и для чего живут. Башкирскую часть проекта уже практически закончена. Дальше планируются съемки татар, чувашей, мордвы, украинцев, таджиков, узбеков и т.д.

Тем, кто сегодня находится на перепутье, Ильдар советует быть честным перед собой и не бояться:
- Занимайтесь тем, что вам нравится, в любом возрасте. У каждого своя судьба и свой путь. И мы должны пройти этот путь достойно: труд значит труд, ошибки значит ошибки. Кем быть и кем стать? Здесь главное не бояться чужого мнения. Если ты не занимаешься чем-то противозаконным, то и стыдиться нечего.
«Даже если меня забросить на Марс - через месяц там будет работать столярка»
Айрат Хаматнуров
39 лет
столяр
Далеко не каждый согласится променять престижную должность в теплом и уютном офисе на работу своими руками. Но именно так поступил уфимец Айрат Хаматнуров - мастер столярного дела и дипломированный специалист по маркетингу в одном лице. До 35 лет он занимался продвижением крупных торговых центров, образовательного проекта международной корпорации, проекта «Продукт Башкортостана» и много чего другого.
- Было интересно. Вообще маркетинг - это почти всё самое интересное, что есть в бизнесе. Но в какой-то момент я решил, что для меня эта деятельность себя исчерпала. Во-первых, хотелось уже чего-то своего. Ты можешь путешествовать по работе, жить в хороших отелях и так далее – но не по своим делам. Ты принимаешь решения в очень узких границах. Результаты твоей работы, в том числе финансовые, опять-таки находятся в узких рамках и зависят от многих факторов: эффективности работы коллег и руководителей, ситуации на рынке и так далее. С возрастом всё это начинает угнетать.

- Во-вторых, хотелось чего-то настоящего, реальных результатов. Результат работы маркетолога – это, как правило, цифры. Сейчас в своей столярной мастерской мы создаём реальные красивые и удобные предметы, которые рассчитаны на службу нескольким поколениям.
Офисному «белоручке» потребовалось немало усилий, прежде чем добиться каких-то успехов. Чему-то в детстве научил отец, другие премудрости профессии он освоил через интернет — нет ничего невозможного, когда есть большое желание. Сейчас у Айрата уже своя мастерская, где создаются оригинальные предметы мебели и быта.
- Поначалу было очень сложно. Вместе со сменой деятельности изменился и сам образ жизни – больше движения, больше решений, больше работы как таковой. Ответственности больше на порядок. Больше смысла. Денег сначала не было совсем. Многого не знал собственно в столярном деле, не умел на этом зарабатывать. Два года работал совсем без выходных, значительно больше привычных восьми часов в день. Стресс, ответственность, плата за свои и чужие ошибки – это довольно непросто. Ошибки приводили к серьёзным финансовым потерям. Постепенно стало легче. Предприниматель делает через не хочу и не могу неизмеримо больше, чем любой наёмный сотрудник. При этом во время любого форс-мажора или кризиса ты совсем не испытываешь чувства беспомощности. «Ну ок, теперь так», – и двигаешься дальше. Ну и это такое интересное ощущение, когда тебя невозможно уволить или как-то оставить без дела. Даже если меня забросить на Марс - через месяц там будет работать столярка, - иронизирует он.
Любопытно, что вся эта ситуация с коронавирусом никак не сказалась на работе мастерской. Разве что удалось отдохнуть две недели впервые за четыре года, признается предприниматель. Количество заказов только выросло – люди стали больше времени проводить дома и принялись обустраивать свои жилища.
- Заказчики у нас очень разные. Мы выполняли задачи для предприятий разных отраслей – от военной промышленности до рекламных агентств. Много работаем с рестораторами и для частных интерьеров. Современное столярное дело - оно ведь намного шире столов и табуретов. Мебель, элементы отделки, сувенирная и наградная продукция, самые разные предметы и сооружения из дерева и других материалов. Туда, где задачи не по силам обычным мебельщикам и декораторам, приходим мы. Клиенты находят нас в Instagram, в поисковиках, но чаще всего обращаются по рекомендации или повторно. В первое время, если не хватало работы, занимался прямыми продажами. Для моего рынка это довольно необычно и результаты были интересные.
Айрат не спешит делиться планами относительно своего будущего в столярном деле.
- Мы живём, пока мечтаем и изменяемся. Всё возможно. Поэтому если очень хочется, то надо пробовать, - считает он. И предупреждает: идти в новую область предпринимателем – это путь камикадзе. Намного легче начать, работая на кого-то. Тогда опыт и знания обойдутся значительно дешевле.
«Стала бы мэром Уфы»
Гульшат Арсланова
 44 года
директор МФЦ Башкирии
Некоторые люди решаются на кардинальную смену профессии не один и даже не два раза. Любые перемены воспринимаются ими как вызов, вызов самому себе. Справлюсь ли? Смогу ли?
- Кардинальная смена работы меняет жизнь сразу, потому что тут же меняется график. Нагрузка возрастает. И, если вы не умеете распределять правильно время или не умеете собирать команду и далее делегировать отдельные полномочия – вы долго не протянете, - считает Гульшат Арсланова.
Два года назад она стала руководителем республиканского отделения МФЦ Башкирии. Путь выпускницы педагогического вуза с красным дипломом к этой вершине профессиональной карьеры не был простым. В МФЦ она пришла из структуры «Газпрома», где проработала 15 лет. А до этого были и сельская школа, и вуз, и репетиторство.
- В трудовой у меня отмечено, что я работала учителем черчения в сельской школе, но из-за нехватки кадров мне приходилось вести и уроки физики, и математики (основная специальность), и даже труда. Это продолжалось недолго - в 1998 году, сразу после рождения дочери я сдала все необходимые экзамены и поступила в аспирантуру. Училась очно три года. Потом работала на общеуниверситетской кафедре психологии (потому что второе высшее было «психология»). Из-за крайне низкой зарплаты стала подрабатывать – репетиторство, консультации, - рассказывает она. - Совершенно случайно в этот период мне предложили возглавить избирательную кампанию одного молодого и перспективного человека. Тогда, в 2003 году я и познакомилась с директором «Уфагаза» Альбертом Надршиным, который предложил мне стать его помощником по связям с общественностью и взаимодействию с госорганами. Мне тогда было 27 лет. Я ни минуты не колебалась при принятии решения и в одночасье переквалифицировалась из педагога в пиарщика.

Первые полгода работы приходилось до ночи разбирать все технические газовые термины, их сокращения, изучать работу отделов, ездить на сварки, врезки и т.д.

В «Уфагазе» рабочих лошадок любят, то есть люди видят, что ты не отсиживаешься, соответственно, возникают нормальные рабочие отношения. Так через года три коллектив и руководство доверило мне социальное направление – и я возглавила профсоюз, в котором проработала с 2006 по 2018 год.
В этот период Гульшат Маратовна решилась получить третье высшее образование – юридическое.
- Юридическая грамотность – вещь очень полезная. Как оказалось, она мне очень пригодилась в будущем, уже во время работы в МФЦ.

Предложение возглавить МФЦ Башкирии я восприняла как вызов, интересный вызов. Это было совершенно новое для меня. Пришлось начинать все сначала, так же, как много лет назад – работа до ночи, новые термины, огромный коллектив, «текучка» в отдельных офисах до 70%, время ожидания до полутора часов вместо 15 минут и т.д.

Что помогло справиться? Вера в себя. Она же основывается на опыте, знаниях, умениях, навыках. Помогло то, что я совершенно не знала эту структуру, я даже в качестве заявителя ни разу в МФЦ до этого не была. Это такой свежий взгляд на вещи со стороны. За первые же два месяца мы привели время ожидания к 15 минутам, кратно уменьшилось количество жалоб.
Глава МФЦ Башкирии признается, что уже сейчас видит горизонты развития вверенной ей структуры на 10 лет вперед и останавливаться на достигнутом не собирается, в том числе и в карьерном плане.
- Я бы с огромным удовольствием стала мэром Уфы, - признается она.

- Тем, кто задумывается о смене работы, я бы рекомендовала подумать еще раз и хорошенько. Взвесить все за и против. Прежде всего необходимо очень трезво оценивать себя самого. В отличие от коучей из соцсетей, я бы сказала – заработайте базу, основываясь на которой вы безболезненно сможете поменять привычную работу на что-то совершенно новое, - советует Гульшат Арсланова.

Алиса Курамшина
психолог
- На самом деле ощущение себя не на том месте присуще очень многим. Довольно часто такие люди обращаются и к психологам. Это может быть связано как с возрастными, личностными кризисами, так и с какими-то проблемами на работе. Допустим, человек рассчитывал на повышение на работе, но ему его не дали. И все - гори оно синим пламенем, я пошел торговать цветами! Поэтому сильно разнятся подходы к терапии, то ли это ситуативная причина или личностная.

Причина кардинальной смены профессии может быть вызвана и тем, что, к примеру, человек поступил в вуз по настоянию родителей, на работу его устроили. Это достаточно часто встречающийся сценарий. Это бывает и в 20, и в 30, и в 40 лет. К счастью, в современном мире реализация в другой сфере вполне реальна. Люди достаточно долго сохраняют физическую активность и трезвость ума.

Есть и такой момент, когда люди вынуждены терпеть нелюбимую работу из-за финансовых трудностей, особенно сейчас.

Но если посмотреть на это с другой стороны, кризис - это всегда возможность. Под давлением внешних обстоятельств людям легче меняться и начинать что-то новое.
Автор
  • Альфия Аглиуллина
Фото
  • из личного архива героев публикации,
  • обложка - pexels.com
Верстка
  • Рената Вахитова
Дата
  • 30.11.2020