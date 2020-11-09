Еще весной Владимир Путин подписал Указ
, который дает главам регионов право вводить любые ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации: закрывать предприятия, ограничивать перемещения людей и т.д. Такие же нормы прописаны в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Там сказано, что регионы могут вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а граждане обязаны исполнять все предписания.
18 марта Радий Хабиров подписал Указ «О введении режима «Повышенная готовность». В указ внесли множество изменений, но одно осталось неизменно - на территории республики люди обязаны носить маски вне места своего проживания, а в общественных местах, общественном транспорте, такси надевать и перчатки.
В конце октября масочный режим стал обязательным по всей стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в котором так и сказано: «Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей». Это не рекомендация и не пожелание, это обязательное к исполнению требование.
За нарушение режима положены солидные штрафы. В Башкирии это от тысячи до пяти тысяч для людей и от 50 тысяч до 200 тысяч для юрлиц. В первых числах ноября прошли массовые рейды, на нарушителей составили более 700 протоколов, закрыли несколько крупных рынков.