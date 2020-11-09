 
Кому положены бесплатные лекарства от коронавируса
и где подпись главы
на документе?

11 сложных вопросов о масочном режиме
в Башкирии
В республике снова усилили антикоронавирусный режим. Мы собрали 11 самых важных и сложных вопросов по трактовкам требований законодательства. На них нам ответили представители правового управления администрации главы и Министерства здравоохранения республики.
1
На каком основании все должны носить маски?
Еще весной Владимир Путин подписал Указ, который дает главам регионов право вводить любые ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации: закрывать предприятия, ограничивать перемещения людей и т.д. Такие же нормы прописаны в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Там сказано, что регионы могут вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а граждане обязаны исполнять все предписания.

18 марта Радий Хабиров подписал Указ «О введении режима «Повышенная готовность». В указ внесли множество изменений, но одно осталось неизменно - на территории республики люди обязаны носить маски вне места своего проживания, а в общественных местах, общественном транспорте, такси надевать и перчатки.

В конце октября масочный режим стал обязательным по всей стране. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, в котором так и сказано: «Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей». Это не рекомендация и не пожелание, это обязательное к исполнению требование.

За нарушение режима положены солидные штрафы. В Башкирии это от тысячи до пяти тысяч для людей и от 50 тысяч до 200 тысяч для юрлиц. В первых числах ноября прошли массовые рейды, на нарушителей составили более 700 протоколов, закрыли несколько крупных рынков.
2
На указе главы нет подписи, разве это законно?
В файле с текстом указа главы действительно нет подписи, но по закону она и не нужна. Вот почему. Согласно Конституции РФ все законы, а также любые нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения, то есть обнародованы. Это называется «Официальное опубликование». В каждом регионе свои правила официальной публикации. У нас в Башкирии все документы выкладывают на сайт npa.bashkortostan.ru. Сам факт публикации на этом сайте означает, что документ подписан, действителен и имеет юридическую силу. Это написано в Указе Президента РБ от 26.09.1996 УП-629 (в редакции от 10.03.2015). Бумажная версия документа, подписанная главой, тоже существует и хранится в архиве канцелярии.

Так можно делать. Например, с печатью официально выкладываются указы президента и правительства России.
3
Кто может составлять протокол за прогулку без маски?
Список довольно обширный. Это федеральные структуры: МВД, Росгвардия, МЧС (такую обязанность им поручает статья 20.6.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»), а также некоторые госслужащие республиканских министерств и ведомств.
Рассматривают дела суды и административные комиссии при администрациях городов и районов. Они назначают штраф и выдают квитанцию на оплату.
4
У меня нашли антитела. Я могу ходить без маски?
«Масочный режим» не делит людей на переболевших и нет. Если у вас обнаружили антитела (IgG), это не означает, что гарантированно появился стойкий иммунитет. Это всего лишь подтверждение того, что вы – переболели. По наблюдениям врачей, антитела у переболевших сохраняются до шести месяцев. Но нередки случаи, когда переболевшие коронавирусом люди попадали в больницу второй раз уже через пару месяцев после первого выздоровления. Все индивидуально и зависит от десятка факторов. Поэтому продолжайте соблюдать масочный режим и меры предосторожности.
5
Кому положены бесплатные лекарства от коронавируса?
Владимир Путин поручил выделить пять миллиардов рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится амбулаторно, то есть дома. Башкирия из этой суммы получила более 150 миллионов.

Как только деньги придут в регионы и пройдут юридические формальности, на них купят антибиотики, противовирусные, антикоагулянты и другие необходимые препараты для пациентов с вероятными и подтвержденными случаями новой коронавирусной инфекции. Предположительно, это будет в середине – в конце ноября. Лекарства будут выдавать бесплатно всем заболевшим, но строго по рецепту лечащего врача. Единого перечня препаратов нет – все индивидуально и зависит от состояния человека: как тяжело проходит болезнь, есть ли сопутствующие заболевания.

Доставлять до дома лекарства будет средний и младший медицинский персонал, а также волонтеры.
6
Какой анализ на коронавирус лучше сдать?
Зависит от ситуации.

Анализ ПЦР (мазок) – первый раз назначают с первого по пятый день появления симптомов, а второй - через 10-12 дней.

Анализ ИФА (когда берут кровь из вены) показывает наличие антител, которые могут быть на любой стадии заболевания: начальной, активной и завершающей. В среднем антитела появляются через две недели после начала заболевания.
7
Где и когда можно сделать прививку от ковида?
Пока нигде, вся страна ждет. Российские ученые разработали несколько вакцин от коронавируса, но они еще проходят испытания и массово не выпускаются. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял, что вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной и начнется в ноябре-декабре этого года.
8
Почему не закрывают колледжи?
С этой недели на дистанционное обучение уходят учащиеся с шестого по десятый класс, а также студенты вузов, кроме выпускного курса. Младшеклассники и выпускники, а также учащиеся малокомплектных школ продолжат обучение очно.

Ничего не изменится для студентов колледжей. Как выяснилось, они самые дисциплинированные: по состоянию на 2 ноября коронавирусом болеет только 78 человек, это 0,1% от общего числа студентов, поэтому оснований для массового перехода на дистанционное обучение нет.

Если у студента хроническое заболевание и пониженный иммунитет, родители имеют право написать заявление на имя директора колледжа и перевести ребенка на дистанционное обучение. Также на «удаленку» переходят преподаватели 65+ и целые группы, если у кого-то из студентов зафиксировали подозрение на ковид.
9
Мне 65 и я работаю. Кто будет платить мне зарплату на время изоляции?
С 10 по 30 ноября в Башкирии вводится обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Им разрешено выходить на улицу за продуктами, лекарствами только с 11 до 13 часов.

Исключение сделают только для работников, чье пребывание на работе критически необходимо для нормальной деятельности предприятия. Им нужно будет носить с собой паспорт и бумажную справку по единой форме (см приложение №3).

На время самоизоляции все работники 65+ официально будут находиться на больничном, даже если чувствуют себя хорошо. Самим делать ничего не нужно - все бумаги оформит работодатель.

Это не касается тех работников, которые перешли на дистанционный режим или ушли в отпуск. Больничный лист на время самоизоляции им оформлять не нужно, они получают зарплату или отпускные.
10
Можно ли провести поминки дома?
Рестораны, кафе, фуд-корты временно работают до 23.00 и им запрещено проводить дискотеки, корпоративы, свадьбы, юбилеи и поминки, даже если на них приходит меньше 50 человек. Проводить поминки у себя дома не запрещено. Но в целях нераспространения коронавирусной инфекции рекомендуется приглашать как можно меньше людей, соблюдать все правила гигиены, минимизировать контакты.
11
Куда звонить, если остались вопросы
  • Горячая линия Минздрава РБ по вопросам коронавирусной инфекции: +7(347)286-58-27, 8(347) 279-91-20 (многоканальный круглосуточный).

  • Горячая линия Единого консультационного центра Роспотребнадзора по вопросам профилактики коронавирусной инфекции: 8-800-555-49-43.

  • Всероссийская горячая линия по оказанию помощи людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан, попавшим в группу риска из-за распространения коронавируса COVID-2019 и находящимся в самоизоляции: 8-800-200-3411.
  • Пожилые и маломобильные граждане могут решить вопросы:
- с доставкой рецепта из больницы или поликлиники по предварительной договоренности с заявителем;
- с проведением платежей ЖКХ и другими услугами, которые волонтеры могут оказать людям, находящимся сейчас дома.

  • Единый колл-центр по коронавирусу при Региональном исполкоме «Единой России»:
    8-800-201-89-03, в рабочие дни с 9 до 18.00.


Подготовил Станислав Шахов.
Дизайн - Валерия Любина.
Фото Олег Яровиков, Валерий Шахов.
09.11.2020 г.