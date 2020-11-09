Владимир Путин поручил выделить пять миллиардов рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится амбулаторно, то есть дома. Башкирия из этой суммы получила более 150 миллионов.



Как только деньги придут в регионы и пройдут юридические формальности, на них купят антибиотики, противовирусные, антикоагулянты и другие необходимые препараты для пациентов с вероятными и подтвержденными случаями новой коронавирусной инфекции. Предположительно, это будет в середине – в конце ноября. Лекарства будут выдавать бесплатно всем заболевшим, но строго по рецепту лечащего врача. Единого перечня препаратов нет – все индивидуально и зависит от состояния человека: как тяжело проходит болезнь, есть ли сопутствующие заболевания.



Доставлять до дома лекарства будет средний и младший медицинский персонал, а также волонтеры.

