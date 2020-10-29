 
Прогулки по обновленной Уфе
Вы тоже заметили, как похорошела Уфа? За последние пару лет республика потратила на красоту своей столицы миллиарды и миллиарды рублей - и посмотрите, как преобразился наш город.

Давайте вместе прогуляемся по обновленной Уфе да вспомним, как менялась столица.
Набережная Уфы
Преображение новой уфимской набережной оценили все, кто побывал там хотя бы раз. Комфортная, яркая, современная - она уже стала центром притяжения горожан и гостей башкирской столицы и любимым местом для фотосессий.
Это не только популярное место отдыха, здесь каждый найдет для себя что-то интересное - живописные виды на реку Белая, площадки для творчества и спорта.
Советская площадь
Работы по кардинальной перезагрузке Советской площади в Уфе идут полным ходом. Вместо душной и пыльной автопарковки для чиновников здесь будет наша, уфимская «Красная площадь» с фонтаном летом и катком зимой. Здесь будут проходить самые важные мероприятия, а люди смогут просто отдохнуть и погулять. В центре площади установят памятник нашему легендарному земляку, командиру 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратову.
Фонтан «Танцующие журавли»
Возрождение знаменитого фонтана «Танцующие журавли» у ГДК горожане ждали не один десяток лет. Очень долго тут была, по сути, заброшенная стройка, которую никто не хотел доводить до конца. Наконец, эта уфимская достопримечательность обрела вторую жизнь. После реконструкции журавли заняли место во главе первого в Уфе пешеходного светомузыкального фонтана на соседнем с ГДК сквере «Дубки».
«В Уфе появилось ещё одно замечательное общественное пространство, и я искренне рад за жителей, гостей города, которые будут проводить здесь время».
Максим Егоров
Замминистра строительства и ЖКХ РФ
Парк «Первомайский»
Видели, каким теперь стал парк «Первомайский» в уфимской Черниковке? Его просто не узнать! Пруд в парке расчистили, а в его центре забил фонтан. Появились детские и спортивные площадки, амфитеатр и зона отдыха с сетью кафе. Положа руку на сердце, скажем - раньше такие классные парки были только в Москве и, пожалуй, Петербурге. Уфа тоже заслужила такой!
«Парк получился просто замечательным. Здесь есть возможность посидеть отдохнуть, прогуляться по аллеям, также есть возможность для активного отдыха. Хорошее пространство, очень большая площадь. Данный парк будет востребован жителями».
Владимир Якушев
Министр строительства и ЖКХ России
Парк «Кашкадан»
Жители Сипайлово теперь тоже гуляют по обновленному парку «Кашкадан». «Перезагрузка» этого общественного пространства здесь продолжается и сейчас: для углубления водоема из озера откачали воду. Уже скоро на берегу Кашкадана заработает полноценный городской пляж с раздевалкой, душем и туалетом.
«Арт-квадрат»
Кто попадает сюда первый раз, не верит, что это Уфа, а не какой-нибудь европейский город. То самое место, о котором вспоминаешь в первую очередь, желая произвести впечатление на человека, мало знакомого с Уфой.
Здесь можно не только вкусно поесть, но интересно, а главное, с пользой провести свободное время. Музеи, театры и клубы здесь соседствуют с шоу-румами и дизайнерскими кафе. А уютные скверы, граффити, скульптуры, уличный кинотеатр и сцена под открытым небом создают неповторимую атмосферу свободы. Каждую неделю здесь проводятся кинопоказы, концерты, выставки, мастер-классы и многое другое. Отсюда же отправляется в маршрут экскурсионный туристический автобус по историческому центру Уфы.
«Уфа с первого взгляда засела в сердце. Крайне неожиданно было увидеть прогрессивный, молодой, красивый, атмосферный, гостеприимный город, правда. Я и представить не мог, что в Уфе есть такое потрясающее место. С каждой секундой влюбляюсь все больше и больше».
Андрей Разыграев
ведущий популярного тревел-шоу «Отпуск без путевки. Россия»
Дворики
Власти отказались от подхода «там и сям по чуть-чуть» и приняли решение ремонтировать сразу весь двор, красиво и современно, как в Москве. Видели дворики в столице? Там и детские площадки с резиновым покрытием вместо асфальта, так детям безопаснее, с красивыми лавочками, освещением, видеокамерами и удобными парковками. Вот так теперь делают и у нас. Программа называется «Башкирские дворики». Ежегодно на нее тратят порядка миллиарда рублей.
Вот, например, двор домов №№ 10, 10/1 по ул. Мубарякова и №№9, 11 по ул. Муксинова. Буквально за пару месяцев здесь появились новые детская и спортивная площадки, заменили асфальт, разбили клумбы, поставили лавочки и урны, обновили освещение и установили видеонаблюдение. Все это по согласованию с жильцами.
«О проекте «Башкирские дворики» мы узнали из Инстаграма Радия Хабирова. Инициативная группа жильцов решила, что нужно участвовать. Дело в том, что двор у нас очень большой и ему уже более 30 лет. Мы, честно говоря, даже не ожидали, что в первый же год попадем в программу. Результат поразительный. Теперь наша задача — сохранить эту красоту».
Рустем Мухаметов
Уфимец
Дороги
С прошлого года закоренелую проблему решают беспрецедентными масштабами ремонта. Власти правильно посчитали - лучше вложиться один раз и отремонтировать все дороги скопом, чем приводить в порядок по чуть-чуть в течение ста лет.
Только в Уфе в этом году обновили более 50 участков дорог. Это улицы Ленина, Карла Маркса, Академика Королева, Акназарова, Архитектурная, Донского, Нехаева, Халтурина, Чудинова, Южный проезд, Ветошникова, Новоженова и многие другие. Стоило привести в порядок тротуары, выровнять дороги и добавить света, как город заметно посвежел и преобразился.

Обратили внимание, как изменились улицы Мингажева и Сун-Ят-Сена? Тут же много десятилетий не было ремонта вообще. Лужа на луже, дыра на дыре - если проехал, не поцарапав машину, или прошел, не сломав ногу, еще повезло.
« Я за рулем уже лет семь и такого масштабного обновления дорог в старом центре Уфы еще не видел ни разу. В южной части города есть такая старая улица Сун-Ят-Сена, названная в честь китайского революционера. Так вот, она является дублером улицы Менделеева и ее никогда не ремонтировали толком. Зимой снег не убирали, летом вся улица в ямах. В этом году случилось «чудо». В июле приехали дорожные рабочие, полностью срезали старый асфальт и постелили новый. Когда я, как водитель, за рулем выехал на обновленную проезжую часть, то чуть не заплакал от радости. Самое приятное, что вслед за Сун-Ят-Сена полностью отремонтировали улицы Мингажева и Ветошникова. Видно, что городские власти стараются сделать ремонт как можно быстрее, между срезом верхнего старого покрытия и новым проходит всего пару дней. Среди моих знакомых-автомобилистов многие отмечают именно это».
Линар Мингазов
журналист, главный редактор «Независимой уральской газеты»
Новые мосты
Знаете ли вы, что одна из причин пробок в городе - дефицит мостов. Уфе, с трех сторон окруженной реками, нужно построить еще как минимум десять штук, тогда можно будет выезжать спокойно. Пока же основной удар на себя принимают мосты возле Монумента Дружбы. И они все хуже справляются с нагрузкой - количество машин-то растет каждый день.
Год назад началось строительство вставки между старым и новым Бельскими мостами. В итоге будет как бы один очень широкий и удобный мост.
Другой крупный и амбициозный проект по разгрузке города от пробок - «Восточный выезд». Это тоннель в районе 21-й больницы, через реку Уфа построят мост и дальше прямая дорога выведет на трассу М5. Работы там идут полным ходом, смотрите сами на видео.
В планах, которые уже не просто «хотелка», а реальные проекты и деньги - мост из Черниковки, где СОК «Биатлон», до Затона. Он поможет разгрузить поток машин, выезжающий из северной части города.
« Комфортная городская среда - это неотъемлемый элемент конкурентоспособности любого города, а в особенности миллионника. А конкурентоспособные города - это основа социально-экономического развития всего региона. Города с комфортной средой способны привлекать высококвалифицированные кадры, инвестиции, развивать туризм, открывать новые производства, вокруг них формируются успешно развивающиеся соседние территории. То есть в комплексе решать вопросы повышения благосостояния населения.

Мы видим просто беспрецедентные вложения в развитие комфортной среды города, которые осуществляются несмотря на весьма сложные экономические условия. Здесь Радий Хабиров поступает правильно. Потому что рано или поздно пандемия пройдёт, но основа для будущего развития Уфы и республики останется ».
Азат Янгиров
доктор экономических наук
Текст
  • ИА «Башинформ»
Фото
  • Валерий Шахов, Олег Яровиков, администрация Уфы
видео
пресс-служба главы Башкирии, монтаж - Мирон Доровских, Рафаэль Хакимов
ВЕРСТКА
  • Рената Вахитова
29.10.20