Прогулки по обновленной Уфе

« Я за рулем уже лет семь и такого масштабного обновления дорог в старом центре Уфы еще не видел ни разу. В южной части города есть такая старая улица Сун-Ят-Сена, названная в честь китайского революционера. Так вот, она является дублером улицы Менделеева и ее никогда не ремонтировали толком. Зимой снег не убирали, летом вся улица в ямах. В этом году случилось «чудо». В июле приехали дорожные рабочие, полностью срезали старый асфальт и постелили новый. Когда я, как водитель, за рулем выехал на обновленную проезжую часть, то чуть не заплакал от радости. Самое приятное, что вслед за Сун-Ят-Сена полностью отремонтировали улицы Мингажева и Ветошникова. Видно, что городские власти стараются сделать ремонт как можно быстрее, между срезом верхнего старого покрытия и новым проходит всего пару дней. Среди моих знакомых-автомобилистов многие отмечают именно это».

