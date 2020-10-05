Исходя из своего многолетнего педагогического опыта я точно могу сказать, что знание русского языка делает человека не только грамотным, знания в том числе и литературы помогают стать богатым душой, учат сопереживать, мыслить, чувствовать. Я сама с детства любила сказки, которые на ночь рассказывала мне бабушка, Зайцева Елизавета Макаровна. Она была неграмотной, но знала много детских потешек, загадок, сказок. Помню ее мечту, научиться читать. Именно она внушила мне мысль о важности образования в жизни человека. А в младших классах выяснилось, что я очень хорошо пересказываю все, что слышала от бабушки. И мне нравилось стоять возле доски и вещать своим одноклассникам о волшебных странах, событиях и героях. А потом научилась читать и уже не могла расстаться с книгой. Мне повезло со школьными учителями, они обладали даром слова. До сих пор помню уроки русского языка и литературы, которые вела Лазаренко Татьяна Михайловна, а в старших классах - Варганова Любовь Александровна. Это и привело меня в Магнитогорский педагогический институт в 1984 году, - рассказывает Ирина Исаева.