“

- Я остался, руководствуясь желанием участвовать в олимпиадах по программированию. По правилам соревнований, в финал может пройти только одна команда из вуза. Если бы я уехал в Москву или Питер, то там конкуренция была бы гораздо выше и пробраться в финал было бы сложнее. И вот я остался здесь и два раза побывал в финале.



Крупные компании обращают внимание на олимпиадников уже со школы и особенно студентов, многие из них уже с 3-4 курса работают в Яндексе, Гугле, есть и те, кто работает за границей.



Но далеко не всем интересно уехать или побольше денег заработать. Например - я, вариантов было много, но в крупных организациях я быстро выгораю. Да, конечно, учителя зарабатывают немного. Но я веду кружки, дополнительно занимаюсь репетиторством, меня это вполне устраивает. Остается больше времени заниматься тем, что интересно мне. Иногда участвую в соревнованиях по программированию, но это уже не такие крупные студенческие соревнования, а скорее для любителей.

