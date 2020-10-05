УЧАТ В ШКОЛЕ,
или В чем секрет учителей стобалльников
5 октября российские преподаватели отмечают свой профессиональный праздник – День учителя. В преддверии праздника мы пообщались с педагогами, подготовившими стобалльников ЕГЭ. Это люди разного возраста и стажа, но их объединяет одно - любовь к выбранной профессии и детям.
По итогам ЕГЭ-2020, в Башкирии число выпускников, которые справились с заданиями на 100 баллов, выросло до 124. Из них наибольшее количество приходится на химию (35), русский язык (25), информатику и физику (по 20).Три выпускника стали мультибалльниками, то есть получили 100 баллов по нескольким предметам.

С этого года в Башкирии начали выплачивать премии учителям, подготовившим стобалльников. Размер премии – 50 тысяч рублей.
В сентябре такое вознаграждение получили 106 учителей.
Людмила Егошина:
«Кто, если не мы?»
Людмила Александровна Егошина - учитель химии школы №8 города Бирска. Личность в этом провинциальном городе она известная, если не сказать легендарная. На протяжении второго десятка лет ее ученики стабильно демонстрируют отличное знание предмета по результатам олимпиад и ЕГЭ. Не стал исключением и этот год - по итогам выпускных испытаний по химии, 100 баллов получили сразу два ее ученика, еще двое чуть не дотянули до 100 и получили по 97 баллов. Дальнейшую свою судьбу стобалльники Ильяс Хафизов и Никита Дмитриев решили связать с химией. Первый поступил в Химический институт имени Бутлерова при Казанском федеральном университете, второй - остался в Башкирии, став студентом Уфимского нефтяного технического университета.
По баллам Никита прошел и в Москву, и в Казань, но в конечном итоге выбрал Уфу. Когда он спрашивал у меня совета, я сказала, давай ближе к маме. А вообще они оба очень целеустремленные, старательные, ответственные ребята. Если я им расскажу А и Б, то В и Г они сами прочитают. Четыре года мы вместе занимались подготовкой к олимпиадам, - рассказывает Людмила Александровна.
Педагог из Бирска уверена, что для успешной работы в школе необходима инициатива самого учителя, очень многое зависит от его готовности меняться и думать.
«Кто, если не мы» - вот мой девиз по жизни. Как человек воспитанный в советских традициях, я стараюсь достучаться до каждого своего ученика. На уроках я провожу много опытов, изучение каждой темы стараюсь сопровождать ее демонстрацией. Благо в нашей школе такие возможности есть. А если их нет, я их создаю. У нас даже парты покрыты оргстеклом, а под ним таблица Менделеева.

Во-вторых, я много занимаюсь дополнительно. Раз они выбрали мой предмет, то я своего времени не жалею, работаю с полной отдачей, а не только положенные 45 минут. Когда дети видят такое отношение, они отвечают тем же: больше стараются, относятся к урокам добросовестно.
За 40 с лишним лет работы «химичкой» Людмила Александровна воспитала огромное количество своих последователей. Пусть ее ученики и разбросаны по разным уголкам страны и мира, своего учителя они не забывают, звонят, рассказывают о своих успехах, благодарят.

Например, Марат Лутфуллин открыл собственную лабораторию по производству квантовых точек в Лондоне. Другой ученик Виктор Десяткин уехал в США, где трудится в университете западного резерва в городе Кливленд. Ильшат Галинуров - хирург в госпитале МЧС России. Многие стали успешными врачами, инженерами.

Газета Бирского района «Победа».
Все они обычные бирские ребята. Больших высот они добились только благодаря своему трудолюбию. Вообще, мне повезло, что я встречаю на своем пути таких ответственных и добрых ребят, - с радостью рассказывает учитель.

Свой путь после окончания Бирского пединститута Людмила Егошина начинала в школе №4. В 1991 году она решила перейти в только построенную школу №8.
У меня была цель создать такой кабинет химии, который бы меня устраивал. И я его создала, - гордо сообщает она.
В свои 65 лет Людмила Александровна на своем примере продолжает учить детей трудолюбию, целеустремленности, умению решать задачи, будь то в химии или в жизни. Неслучайно вот уже много лет подряд ее ученики побеждают в олимпиадах всех уровней — от муниципального до международного. На счету у педагога 13 призеров всероссийской олимпиады школьников по химии. На уровне республики ее воспитанники 15 раз становились победителями и 12 раз - призерами. На городских олимпиадах в Бирске «егошинцы» становились победителями аж 112 раз.

Помимо заслуг на педагогическом поприще Людмила Егошина — замечательная мама, воспитавшая двух дочерей. Обе они окончили педагогический институт и стали учителями. Старшая из дочерей Надежда уже 18 лет преподает биологию в той же школе, что и мама. Младшая Лена переехала в Москву и теперь объясняет азы химии в столичной школе № 1601.

Людмила Егошина с дочерьми.
Артем Рипатти:
«После студентов работать со школьниками интереснее»
Артем Валерьевич Рипатти - учитель информатики уфимского лицея №153 - занимается со школьниками всего второй год (до этого он готовил студентов УГАТУ к олимпиадам по информатике и программированию). Но результаты молодого педагога впечатляют. За год работы в лицее сразу два его ученика стали стобалльниками ЕГЭ по информатике - это Даниил Фролов и Анна Хайтина. Причем это не единственный их успех, по результатам испытаний по физике Даниил стал дважды стобалльником, а Анна сумела показать лучший результат еще и по математике. Свое дальнейшее образование выпускники лицея решили продолжить за пределами республики - оба выбрали Московский физико-технический институт (МФТИ).

Сам Артем Рипатти считает стобалльников ЕГЭ побочным эффектом развитого в лицее олимпиадного движения.


- Когда я только устроился в лицей, то начал проводить кружки по информатике. Их основная задача - подготовка к олимпиадам. Специально к ЕГЭ я никого не готовил, кружок был для всех желающих, - рассказывает он. - В принципе, олимпиады по информатике и программированию очень похожи на ЕГЭ. Экзаменационные задачи даже легче, на уровне утешительных заданий. Наша подготовка заключалась в том, что дети дома самостоятельно решали задачи. То есть сначала они сами без подсказок пытаются решать – это один тип занятий, а потом мы все это вместе разбираем, работаем над ошибками, это уже второй тип занятий.

Мы несколько раз генерировали случайные варианты ЕГЭ, школьники его писали, а потом все вместе разбирали эти задачи. Так, постепенно процент успеваемости повышался, возможно, этого и было достаточно.
К самой системе ЕГЭ молодой педагог относится вполне спокойно.
- Я думаю, что ЕГЭ минимизирует человеческий фактор и дает некоторые гарантии того, что все его участники оцениваются одинаково. Ну и, конечно же, это возможность для студентов из регионов поступить в самые лучшие вузы страны, - считает Артем Валерьевич.
Еще школьником он сам сдавал ЕГЭ по физике и математике и это не доставило для него каких-либо трудностей, как для олимпиадника. Уже тогда у него был выбор между тем, чтобы уехать или остаться в Уфе. И он выбрал второй вариант, поступил в УГАТУ и уже в составе студенческой команды продолжил участие в соревнованиях по информатике. Затем была магистратура, аспирантура в БГПУ, работа тренером по подготовке студентов к олимпиадам.

Артем Рипатти (справа) на награждении педагогов Кировского района.
- Я остался, руководствуясь желанием участвовать в олимпиадах по программированию. По правилам соревнований, в финал может пройти только одна команда из вуза. Если бы я уехал в Москву или Питер, то там конкуренция была бы гораздо выше и пробраться в финал было бы сложнее. И вот я остался здесь и два раза побывал в финале.

Крупные компании обращают внимание на олимпиадников уже со школы и особенно студентов, многие из них уже с 3-4 курса работают в Яндексе, Гугле, есть и те, кто работает за границей.

Но далеко не всем интересно уехать или побольше денег заработать. Например - я, вариантов было много, но в крупных организациях я быстро выгораю. Да, конечно, учителя зарабатывают немного. Но я веду кружки, дополнительно занимаюсь репетиторством, меня это вполне устраивает. Остается больше времени заниматься тем, что интересно мне. Иногда участвую в соревнованиях по программированию, но это уже не такие крупные студенческие соревнования, а скорее для любителей.
Артем Рипатти (второй слева) в процессе подготовки к олимпиаде.
Сейчас Артем Рипатти преподает информатику у 10-классников, ведет активную кружковую работу. По его мнению, после вуза со школьниками работать даже интереснее, так как некоторые из них даже сообразительнее студентов.
Ирина Исаева:
«Видеть состоявшихся в жизни выпускников - большое счастье»
Ирина Владимировна Исаева - учитель русского языка и литературы башкирской гимназии
имени Ш. Бабича села Зилаир. В этом году ее ученик Никита Пряхин получил 100 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку. Как призналась педагог, это первый случай в истории Зилаирского района.
Самое приятное - получать протокол ЕГЭ и видеть результаты, это и есть итог всей моей работы. В этом году из 19 выпускников, сдававших ЕГЭ по русскому языку, 7 набрали высокий балл. Думаю, для сельской школы это неплохой результат, - признается она.
Выпуск гимназистов 2015 года, с. Зилаир.
Ирина Владимировна очень трепетно относится к ученикам, следит за достижениями своих выпускников даже после окончания школы.
Видеть, что многие из них состоялись в жизни, в выбранной профессии, большое счастье для меня. Вот и Никита, стал студентом Южно-Уральского государственного университета в городе Челябинске. Как и мечтал, поступил на факультет «Высшая школа электроники и компьютерных наук», будет специалистом по радиоэлектронике. Он очень активный, жизнерадостный юноша. И у него на всё хватает времени, всюду он успевает, всё у него получается. Одноклассники считают его вундеркиндом и говорят: «Он знает всё!», - отзывается педагог о своем ученике.
Ирина Исаева с выпускниками.
За три десятилетия работы в школе Ирина Исаева воспитала много добрых, талантливых детей. Как говорят ее выпускники: «Учиться у Исаевой - это значит пройти серьезную школу и быть обладателем огромнейшего багажа знаний по русском языку и литературе».

Учитель использует годами отработанную систему подготовки. Это каждодневный труд и тщательно продуманные уроки.
Ирина Исаева с выпускницей.
Исходя из своего многолетнего педагогического опыта я точно могу сказать, что знание русского языка делает человека не только грамотным, знания в том числе и литературы помогают стать богатым душой, учат сопереживать, мыслить, чувствовать. Я сама с детства любила сказки, которые на ночь рассказывала мне бабушка, Зайцева Елизавета Макаровна. Она была неграмотной, но знала много детских потешек, загадок, сказок. Помню ее мечту, научиться читать. Именно она внушила мне мысль о важности образования в жизни человека. А в младших классах выяснилось, что я очень хорошо пересказываю все, что слышала от бабушки. И мне нравилось стоять возле доски и вещать своим одноклассникам о волшебных странах, событиях и героях. А потом научилась читать и уже не могла расстаться с книгой. Мне повезло со школьными учителями, они обладали даром слова. До сих пор помню уроки русского языка и литературы, которые вела Лазаренко Татьяна Михайловна, а в старших классах - Варганова Любовь Александровна. Это и привело меня в Магнитогорский педагогический институт в 1984 году, - рассказывает Ирина Исаева.
Сегодня педагог - отличник образования Башкирии, обладатель Гран-при районного конкурса «Учитель года». Она имеет многочисленные грамоты и благодарственные письма от руководства района, отдела образования за высокие результаты выпускников на ЕГЭ, за многолетний добросовестный труд и вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения.

Кроме того, она счастливая мама и бабушка. Дочь Ирины Владимировны живет в Москве. У нее высшее техническое образование, замужем, воспитывает сына.

Ирина Исаева (первая слева) с семьей.
Гульнара Нугуманова: «Каждый раз выходя
к доске, чувствую себя как на сцене»
Гульнара Фидаиловна Нугуманова – учитель химии городской школы №8 в городе Туймазы. В родном городе она известна как сильный педагог, за почти три десятка лет воспитавший не одно поколение школьников. Многие из них стали студентами столичных вузов, медиками, нефтяниками.
Я выпускаю школьников через год, но в каждом потоке у меня обязательно один или два высокобалльника. И вот впервые в этом году моя выпускница Энже Бадыкшанова стала стобалльницей, чем несказанно обрадовала меня. Это очень активная, умная, девочка, олимпиадница. Ее очень поддержала мама - неонатолог. Энже пошла по ее стопам и поступила в Казанский государственный медицинский университет на факультет «Лечебное дело», - поделилась своей радостью Гульнара Фидаиловна. – Ее и еще одного мальчика, который сдал ЕГЭ по химии на 95 баллов, я гоняла по поводу оформления. Потому что у всех олимпиадников с этим проблемы. Дело в том, что на олимпиадах мы не зацикливаемся на оформлении задач, а на ЕГЭ это имеет большое значение. Олимпиадники они в уме что-то представят, но не оформят, это уже «минус».
Отношение к ЕГЭ у Гульнары Нугумановой неоднозначное:
Это палка о двух концах, - говорит она о Едином государственном экзамене. – Плюс то, что школьники за один раз сдают и выпускные, и вступительные экзамены: меньше стресса. К минусам я отношу то, что учеников нужно приучать к формулировкам. В ЕГЭ к заданиям идут разные формулировки, а тут сделали другую формулировку, и дети теряются, восприятие уже другое.
Педагог выбрала для себя методику «почемучки». «Мне недостаточно просто объяснить тему, хотя я очень люблю это и в процессе урока получаю мощный выброс адреналина, и каждый раз выходя к детям, чувствую себя как на сцене, - говорит она. - Для меня важно дойти до сути явления. Я говорю детям: я большая почемучка. И все время заставляю их отвечать на вопрос почему. Когда они уже сами объясняют, тогда и до конца осмысливают тему».

Химия нужна даже домохозяйке, уверенна Гульнара Фидаиловна. Об этом она часто говорит и своим ученикам. «Помните историю с сухим льдом в бассейне, в наше время такие элементарные вещи нужно знать», - считает педагог.

Сама Гульнара Нугуманова полюбила химию еще будучи школьницей. Несмотря на уговоры родителей, выбрать медицинскую специальность она не захотела и по зову души поступила в Башкирский государственный педагогический институт (ныне БГПУ) на факультет химии и биологии. Именно там, благодаря своим педагогам, впоследствии ее наставникам, она стала химиком.

Так и заявила директору, когда в 1993 году впервые пришла в туймазинскую школу №8: «Я - химик!». Свое гордое звание учителя химии она не раз подтверждала и на городском конкурсе «Учитель года», где становилась абсолютным победителем.
Финал конкурса «Учитель года-2015».
Это был не самый лёгкий период моей жизни, - вспоминает о конкурсе педагог. – В процессе подготовки мне удавалось поспать лишь около двух часов в сутки, к тому же похудела на 10 кг. Ведь от работы в школе и семейных забот меня никто не освобождал. Но в целом я добилась своей цели и стала победителем.
Сейчас Гульнара Фидаловна хоть и остаётся требовательным педагогом-максималистом, стала больше уделять внимание себе и своему здоровью. Старается чаще отдыхать, слушает музыку. Ее дочь Динара в этом году стала студенткой и изучает английский и китайский языки в БашГУ.
Подготовила Альфия Аглиуллина.
Верстка - Валерия Любина.
Фото из личного архива.
05.10.2020 г.