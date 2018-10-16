Игровое пространство «Клумба»



Игровое пространство «Клумба» находится В ТКЦ ULTRA с самого открытия. И поэтому для многих уфимцев именно «Клумба» ассоциируется с местом, где можно занять ребенка в торговом комплексе.



Но любят «Клумбу» именно за атмосферу домашнего уюта. Не ищите здесь шумных развлечений и ярких красок. В этом игровом пространстве стильный дизайн, где использованы только экологически чистые материалы, сдержанные теплые цвета и стильный современный дизайн. В отделке – дерево, чувствуется его запах и тепло. Это настраивает на спокойные игры, занятия, дружескую атмосферу.



А какие здесь авторские конструкции: настоящая река с радужными рыбками, пещеры, где сверкают звезды, здесь цветы одного роста с мамой, а до облаков можно дотянуться рукой! Огромный простор для детской фантазии и сюжетно-ролевых игр! В таком пространстве игра никогда не повторится, ведь фантазия не имеет границ.



Неудивительно, что дети обожают «Клумбу» и охотно остаются здесь на развивающие занятия на несколько часов. Что самое важное: после игр в спокойной, умиротворяющей обстановке дети возвращаются к родителям без перевозбуждения и каприз.



Отмечать праздники в «Клумбе» - это уже традиция. Во-первых, тут очень много места – 250 кв м – а значит, можно пригласить много гостей. А еще здесь созданы уникальные домики для празднования, организации фуршетов. В такой волшебной обстановке задувать свечки особенно приятно.



Кроме расположения в ТКЦ ULTRA есть еще филиал на улице Октябрьской Революции - «Клумба Кремль». Это продуманное игровое пространство и мини-садик. Изюминка «Клумбы Кремль» - кулинарные мастер-классы для детей. Можно приготовить пиццу, пасту, капкейки, печенья, конфеты, вафли, торт и многое другое! Это отличный вариант для дня рождения или любого другого праздника.

