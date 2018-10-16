 
БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПОКУПОК
БЕЗОПАСНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПОКУПОК
Если вам и детям хочется развлечений,
приходите в ТКЦ ULTRA.

Здесь есть всё, чтобы занять любознательных искателей приключений и провести время с пользой: игровые комнаты, лазертаг, роллердром, цветы и подарки для близких, сладости без сахара.

В ТКЦ ULTRA найдутся развлечения для любого случая.
«Роллердром»
Роллердром в ТКЦ ULTRA - это место, заряженное на спорт, позитив и подтянутые фигуры. Регулярные занятия на роликах развивают координацию движений, ловкость и выносливость. А еще для детей это отличная возможность выплеснуть кучу энергии и найти себя в мире большого спорта.

Неудивительно, что круглый год на роллердроме много детей, подростков и таких же увлеченных родителей. Уже не раз и не два случалось, что мама приводила ребенка покататься, а потом и сама с удовольствием вставала на ролики. А еще роллердром – это возможность найти новых друзей, единомышленников в любом возрасте.

Роллердром организован Федерацией роллер спорта в Башкирии, отсюда - масштабность, грамотный подход, профессиональная команда тренеров и инструкторов, а также организация и проведение соревнований и мероприятий.
Не знаете с чего начать, сомневаетесь? Приходите на 2 уровень ТКЦ ULTRA, чтобы попробовать. Опытный инструктор поможет встать ребенку или взрослому на ролики, объяснит все нюансы и технику катания.

В ТКЦ ULTRA есть возможность попробовать все направления роллер спорта :
спидскейтинг (скоростное катание), скоростной слалом (проезд трассы конусов на время), фристайл слалом (прокат программы под музыку), фигурное катание, инлайн-хоккей (хоккей на роликах), алпайн слалом, роллер кросс, прыжки.
Хватит сомневаться, приходите кататься!

Найти «Роллердром»:

Расположение в ТКЦ ULTRA на 2 этаже

+7 (989) 958-43-34
Мы в ВКонтакте
Instagram
Игровое пространство «Клумба»
Игровое пространство «Клумба» находится В ТКЦ ULTRA с самого открытия. И поэтому для многих уфимцев именно «Клумба» ассоциируется с местом, где можно занять ребенка в торговом комплексе.

Но любят «Клумбу» именно за атмосферу домашнего уюта. Не ищите здесь шумных развлечений и ярких красок. В этом игровом пространстве стильный дизайн, где использованы только экологически чистые материалы, сдержанные теплые цвета и стильный современный дизайн. В отделке – дерево, чувствуется его запах и тепло. Это настраивает на спокойные игры, занятия, дружескую атмосферу.

А какие здесь авторские конструкции: настоящая река с радужными рыбками, пещеры, где сверкают звезды, здесь цветы одного роста с мамой, а до облаков можно дотянуться рукой! Огромный простор для детской фантазии и сюжетно-ролевых игр! В таком пространстве игра никогда не повторится, ведь фантазия не имеет границ.

Неудивительно, что дети обожают «Клумбу» и охотно остаются здесь на развивающие занятия на несколько часов. Что самое важное: после игр в спокойной, умиротворяющей обстановке дети возвращаются к родителям без перевозбуждения и каприз.

Отмечать праздники в «Клумбе» - это уже традиция. Во-первых, тут очень много места – 250 кв м – а значит, можно пригласить много гостей. А еще здесь созданы уникальные домики для празднования, организации фуршетов. В такой волшебной обстановке задувать свечки особенно приятно.

Кроме расположения в ТКЦ ULTRA есть еще филиал на улице Октябрьской Революции - «Клумба Кремль». Это продуманное игровое пространство и мини-садик. Изюминка «Клумбы Кремль» - кулинарные мастер-классы для детей. Можно приготовить пиццу, пасту, капкейки, печенья, конфеты, вафли, торт и многое другое! Это отличный вариант для дня рождения или любого другого праздника.
Найти «Клумба»:

Расположение в ТКЦ ULTRA на 3 этаже

+7 (987) 045-45-85
ВКонтакте
Instagram
Сайт
Детский развлекательный парк Kids Place
Детский развлекательный парк Kids Place – место для развлечения детей от года для 12 лет. И каждому возрастут тут найдутся свои развлечения.

Для самых юных есть малышовая зона и несколько каруселей. Дошколятам понравится качеля-кокон, воздушные пушки, лабиринт, танцевальная зона и батуты с горками. Ребята постарше оценят настольный футбол, скалодром «Вулкан», плетеная сеть «Паутинка», в которой можно лазить и прыгать. Ну и отдельно хочется выделить полосу препятствий «Ниндзя парк» - игры здесь отлично укрепляют физическую подготовку ребенка.

В Kids Place здорово праздновать день рождения, здесь большой выбор анимационных программ. Это и химические эксперименты под руководством опытного аниматора, и квесты, и тематические вечеринки. Для удобства проведения чаепитий в Kids Place организована специальная комната.

Kids Place дарит промокод на скидку: Скидка на празднование дня рождения 20% на любой анимационный тариф в будние дни до конца декабря, промокод «детство»!
Найти Kids Place:

Расположение в ТКЦ ULTRA на 3 этаже

+7 (919) 616-95-13
ВКонтакте
Instagram
Lady rose
Ох, сколько романтичных историй могли бы рассказать девушки из цветочного салона Lady rose. Вот зеленый второкурсник, смущаясь, просит сделать небольшую скидку - не хватает на альстромерии любимой девушке, а так хочется порадовать ее среди зимы. Рядом стоит видный мужчина в хорошем костюме, он пришел забрать огромный букет из нескольких десятков розовых роз. «Юбилей свадьбы, 25 лет вместе, до сих пор люблю как в первые дни», - говорит он вслух. Потом замечает студента, улыбается и помогает парню: «Главное, радуй любимую почаще». Мужчины разбегаются, каждый со своим букетом, такие разные, но одинаково романтичные.

Дарить цветы не практично говорят некоторые. Но романтично! И женщины всегда радуются цветам, по поводу и без него.

Пришла в голову идея подарить цветы, забегайте в «ULTRA». Салон Lady rose работает с 8.00 до 24.00 часов.

Здесь вы найдете богатый выбор цветов, готовых букетов, подарков. Цветы - это всегда эмоции! Дарите эмоции!
Найти Lady Rose:

Расположение в ТКЦ ULTRA на 1 этаже

+7 (917) 763-10-18
Instagram
ПП Просто Полезно - Сладости БЕЗ САХАРА
Уютный уголок на 3 этаже ТКЦ «ULTRA» знаком всем сладкоежкам, которые хотят оставаться стройными и здоровыми. «Просто Полезно» - магазин действительно полезных сладостей.

Сюда заглядывают девушки, которые следят за фигурой, мамочки покупают для детей полезные сладости, подростки, которым хочется «вкусняшку». Да и многие сотрудники торгового центра именно в «Просто полезно» приобретают лакомства к чаю.

Откусить конфету с чувством вины и обещанием сесть на диету - это чувство знакомо девушкам. Есть хорошая новость! Многие, попробовав десерты от «Просто Полезно», перестают соблазняться обычными сладостями из магазинов и кондитерских. В пирожных от «Просто Полезно» нет сахара, минимальное количество углеводов, но много белка. И они действительно вкусные и полезные. Выбирая пирожные и конфеты от «Просто Полезно» можно не переживать о лишних калориях.

Хотя почему мы говорим только про сладости? Наверное, оттого, что этот текст тоже пишет сладкоежка. Но «Просто Полезно» - это большой выбор различных продуктов, спортивного/диетического/здорового питания.

Батончики, джемы, сиропы, соусы, каши, смеси для выпечки, конфеты, драже, печенье, крекеры, хлебцы, маффины, попкорн, чипсы, напитки, чай, кофе. И это не полный список. Бренды, которые можно найти в этом магазине: Bombbar, Chikalab, Fit Kit, Е-батон, Base bar, QNT, Mr. Djemius Zero, Sporty, Quest Nutrition, Prime Kraft, Warrior, Mars protein, Happy Monkey, holy corn, Protein Rex, и многие другие.Спорим, после прочтения этих строчек вам отчаянно захотелось попробовать все это? По секрету: даже не обязательно ехать в «Ультру», потому что у «Просто Полезно» есть доставка по городу и несколько пунктов самовывоза. Посмотрите информацию на сайте : ufapp.ru.
Найти «ПП Просто Полезно»:

Расположение в ТКЦ ULTRA на 3 этаже

+7 (905) 353-05-55
ВКонтакте
Instagram
Сайт
ТКЦ ULTRA - настроение дарим всем на Бакалинской, 27!

Наш телефон:
+7 (347) 266-00-55
Перейти на сайт