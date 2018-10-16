Уютный уголок на 3 этаже ТКЦ «ULTRA» знаком всем сладкоежкам, которые хотят оставаться стройными и здоровыми. «Просто Полезно» - магазин действительно полезных сладостей.
Сюда заглядывают девушки, которые следят за фигурой, мамочки покупают для детей полезные сладости, подростки, которым хочется «вкусняшку». Да и многие сотрудники торгового центра именно в «Просто полезно» приобретают лакомства к чаю.
Откусить конфету с чувством вины и обещанием сесть на диету - это чувство знакомо девушкам. Есть хорошая новость! Многие, попробовав десерты от «Просто Полезно», перестают соблазняться обычными сладостями из магазинов и кондитерских. В пирожных от «Просто Полезно» нет сахара, минимальное количество углеводов, но много белка. И они действительно вкусные и полезные. Выбирая пирожные и конфеты от «Просто Полезно» можно не переживать о лишних калориях.
Хотя почему мы говорим только про сладости? Наверное, оттого, что этот текст тоже пишет сладкоежка. Но «Просто Полезно» - это большой выбор различных продуктов, спортивного/диетического/здорового питания.
Батончики, джемы, сиропы, соусы, каши, смеси для выпечки, конфеты, драже, печенье, крекеры, хлебцы, маффины, попкорн, чипсы, напитки, чай, кофе. И это не полный список. Бренды, которые можно найти в этом магазине: Bombbar, Chikalab, Fit Kit, Е-батон, Base bar, QNT, Mr. Djemius Zero, Sporty, Quest Nutrition, Prime Kraft, Warrior, Mars protein, Happy Monkey, holy corn, Protein Rex, и многие другие.Спорим, после прочтения этих строчек вам отчаянно захотелось попробовать все это? По секрету: даже не обязательно ехать в «Ультру», потому что у «Просто Полезно» есть доставка по городу и несколько пунктов самовывоза. Посмотрите информацию на сайте : ufapp.ru
.