1 сентября 2020

Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Башкирии иск, в котором требует зачислить акции предприятия на лицевой счет Росимущества. До завершения суда все акции по решению суда арестованы. Прокуратура считает, что акции нужно вернуть в федеральную собственность, так как до 1993 года это была общая собственность и приватизация прошла без согласования с Москвой.



Свое заявление в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные исковые требования, отправила и республика. У властей позиция такая: в 1994 году «Сода» находилась в перечне республиканских, а не федеральных предприятий. При акционировании предприятия в 1994 году правительство РФ было об этом уведомлено, поэтому приватизация прошла законно. Требования у республики такие: сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компанией республикой, совершенная в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой, поэтому необходимо вернуть акции в собственность республики. Второе - компенсировать ущерб 34 миллиарда рублей. Рассмотрение дела назначено на 14 октября.