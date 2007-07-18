Как приватизировали и возвращали «Соду». Самое главное.
«Содовый» вопрос станет самым обсуждаемым политическим и экономическим событием года. Мы восстановили самые важные этапы, чтобы понять суть претензий к собственникам предприятия и что к ним привело.
1
17 августа 1994
Вышел указ президента Башкортостана, разрешающий членам трудового коллектива полностью государственной тогда «Соды» купить 38,35% акций предприятия. Республиканские власти, как того требовало законодательство, уведомили об этом федеральное правительство.
2
Январь 2004
Кипрская компания «Modisanna Limited» скупает акции «Каустика» и фактически становится владельцем предприятия. Кипрский офшор принадлежит двум крупным финансовым группам - «Совлинк» (Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник, а позже - Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман) и «Петротэк» (Сергей Черников и Виктор Исламов).
3
Декабрь 2004
После длительных и напряженных уговоров в здании полпредства республики в Москве Вячеслав Титов, бессменный гендиректор «Соды» (руководил предприятием с 1987 года) передает «Каустику» принадлежащие ему и другим топ-менеджерам компании акции. Это блокирующий пакет – 34,8%, то есть фактически треть предприятия. Оставшиеся 2/3 принадлежат Башкирии.
1
18 июля 2007
Башкирия передала свой пакет акций «Соды» в доверительное управление компании «Башкирская химия», учредитель которой все та же «Modisanna Limited». Так группа официально получила контроль над 97% акций башкирского производителя соды.
2
1 июля 2008
Из «Соды» выделили два отдельных предприятия - «Строительные материалы» и «Сырьевая компания». Ранее республика вложила в эти производства около шести миллиардов бюджетных средств, кроме этого на них были оформлены лицензии. После продажи компании быстро перепродали офшорам, зарегистрированным в Нидерландах. Это первая из оспариваемых республикой сделок.
3
2012 год
У «Соды» крупнейший собственник - государство, а на треть она принадлежит «Каустику». Также «Каустику» принадлежит «Березниковский содовый завод» (находится в Пермском крае). Сам «Каустик» контролируется кипрским офшором «Modisanna Limited» и АО «Башкирская химия», который в свою очередь тоже принадлежит «Modisanna Limited».
1
17 января 2013 года
Акционеры «Соды» и «Каустика» — одобрили их объединение. Подготовка к этому шла почти три года – сделку одобрили в правительстве РФ. Новый холдинг назвали «Башкирская содовая компания». В него вошли все заводы холдинга. Предприятие получало контроль над 70% российского рынка соды.
До сделки республике принадлежало 62% акций «Соды», после - только 38%. Это вторая из оспариваемых республикой сделок.
2
Ноябрь 2015
«Башкирская содовая компания» утверждает, что запасов месторождения Шахтау хватит до 2020 года. Чтобы предприятие не встало, она требует у правительства отдать на разработку шихан Торатау. Для этого нужно снять с горы охранный статус. Правительство предлагает несколько альтернативных вариантов, но БСК не соглашается.
3
7 декабря 2018
В Москве, у вице-премьера Дмитрия Козака прошло совещание, на котором Радий Хабиров окончательно отстаивает позицию не трогать Торатау и Юрактау. В республике создается геопарк, в который входят обе горы.
1
10 октября 2019
Приволжскнедра выдали лицензию связанной с БСК компании «Сырьевая компания» на разведку и добычу полезных ископаемых на Куштау. Срок действия лицензии до 2039 года.
2
9-16 августа 2020
Местные жители заметили вырубку леса и подняли шум. В выходные на защиту Шихана приехали около четырех тысяч человек. Они выстроились в огромную цепочку и развернули флаги Башкортостана и скандировали лозунги «Куштау, живи». Через неделю, 15 августа, у Куштау произошло столкновение между защитниками горы и охранниками содовой компании, которых поддержал ОМОН. На месте происшествия задержали более 70 активистов.
На место приехал глава республики Радий Хабиров. Он попросил покинуть гору всем сторонам конфликта и пообещал защитникам, что «на гору никто не зайдет, пока не будет какого-либо компромиссного решения».
3
19 августа 2020
Радий Хабиров заявил, что республика намерена вернуть контрольный пакет акций «Башкирской содовой компании». По словам главы региона, «предприятие надо спасать и, если акционеры предприятия не видят этого пути, республика тоже, как акционер, готова взять ответственность на себя».
1
21 августа 2020
Радий Хабиров на встрече с защитниками Куштау заявил, что шихану присвоят статус особо охраняемой территории и там не будут добывать полезные ископаемые. Минприроды РФ поддержало идею создания на горе региональной охраняемой природной территории.
2
26 августа 2020
Путин заявил о «выкачивании денег» из БСК и поручил разобраться с законностью сделки по снижению доли государства. В тот же день Генпрокуратура РФ начинает проверку, ее ход контролирует лично глава ведомства Игорь Краснов.
3
27 августа 2020
Радий Хабиров в интервью РБК заявил, что предложение о выкупе акций более не актуально и «похоже, будет происходить в рамках уголовных дел».
1
28 августа 2020
Генеральная прокуратура завершила проверку и нашла в приватизации предприятия множество нарушений. Материалы проверки передали в Следственный комитет. В том числе рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела на высокопоставленных чиновников, допустивших сделку.
2
1 сентября 2020
Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Башкирии иск, в котором требует зачислить акции предприятия на лицевой счет Росимущества. До завершения суда все акции по решению суда арестованы. Прокуратура считает, что акции нужно вернуть в федеральную собственность, так как до 1993 года это была общая собственность и приватизация прошла без согласования с Москвой.
Свое заявление в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные исковые требования, отправила и республика. У властей позиция такая: в 1994 году «Сода» находилась в перечне республиканских, а не федеральных предприятий. При акционировании предприятия в 1994 году правительство РФ было об этом уведомлено, поэтому приватизация прошла законно. Требования у республики такие: сделка по размытию акций ОАО «Сода» и потеря управления компанией республикой, совершенная в 2007–2013 годах, является незаконной и несправедливой, поэтому необходимо вернуть акции в собственность республики. Второе - компенсировать ущерб 34 миллиарда рублей. Рассмотрение дела назначено на 14 октября.
3
2 сентября 2020
Радий Хабиров подписал постановление об объявлении Куштау особо охраняемой территорией.
4
20 сентября 2020
Башкирская содовая компания заявила, что и дальше будет разрабатывать карьер Шахтау ниже уровня грунтовых вод, что позволит обеспечить компанию сырьем минимум до 2027 года.
5
4 декабря 2020
Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и передал в собственность Росимущества акции АО «Башкирская содовая компания».
1
12 января 2021
АО «Башкирская химия», торговый дом «Башкирская химия», сама БСК и акционеры-миноритарии компании подали на решение арбитражного суда Башкирии апелляционную жалобу.
2
1 марта 2021
18-й арбитражный апелляционный суд в Челябинске оставил без изменений решение Арбитражного суда Башкирии об изъятии акций Башкирской содовой компании (БСК) в пользу Росимущества.
3
31 марта 2021 года
Владимир Путин озвучил решение: Башкирия получила обратно в собственность 38,3% акций БСК, ещё 11,7% плюс одну акцию передают в доверительное управление. Таким образом Башкирия получила контрольный пакет и полный контроль над крупнейшим предприятием химической отрасли.