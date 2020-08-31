Как правильно выбрать воду для ежедневного питья?

Сразу развенчаем миф – совершенно чистая вода, без капли примесей для организма бесполезна. Та самая «польза», о которой принято говорить – это максимально идеальное сочетание различных микроэлементов – чтобы вкус был как горный родник, а по составу - как витаминный салат.



Если вода от природы богата полезными веществами и не требует дополнительной очистки, ее называют «живой». Иногда же производители искусственно очищают воду от вредных примесей, а минерализуют уже на заводе. По составу это примерно то же самое, но вот «живой» такую воду назвать уже нельзя. Лучше природы человек делать пока не научился.



Вода «Кургазак» как раз живая. Она содержит большое количество нужных для организма микроэлементов. Здесь есть железо, магний, марганец, фосфор, цинк, медь, титан, бериллий, молибден, хром, кремний. Минеральные соли на вкус почти не ощущаются, хотя для лечебных целей их достаточно.



На курорте «Янган-Тау» установили современную промышленную линию по розливу воды в бутылки непосредственно из источника, чтобы целебные свойства по пути на прилавок не терялись!



Обращайте внимание на упаковку. «Кургазак» разливается в бутыли объёмом 0,5, 1,5 и 5 литров. На этикетке обязательно должен быть логотип санатория «Янган-Тау».

