Как правильно выбрать воду для ежедневного питья?
Давно известно, что от еды и воды, которые мы употребляем, зависит состояние организма. Качественная и живая питьевая вода - гарантия здоровья и долголетия. Понимая, насколько вода важна для организма, нельзя пренебрежительно относиться к ее выбору. Сегодня мы расскажем, по каким критериям нужно выбирать питьевую воду, чтобы получить максимум пользы при минимальных затратах.
Вода должна быть…
...из экологически чистых мест
Выбирая воду, обратите внимание, где ее разливают. Производитель обязан указывать эту информацию на этикетке. Иногда бывает так, что за красивым названием скрывается самая обычная вода – чуть ли не из водопровода. А мы за нее платим деньги, и немалые.

Вот воду «Кургазак» берут в одном из самых известных источников не только на Южном Урале, но и в России. Он находится в Салаватском районе республики, в трех километрах от санатория «Янган-Тау». За секунду из родника вытекает 100 литров воды. И зимой и летом она одинаковой температуры - плюс 16 градусов.

В радиусе ста километров нет никаких промышленных предприятий, которые как-то загрязняют экологию и влияют на качество воды. Ни одного!

Неудивительно, что Кургазак – гордость Салаватского района и всей республики. В лечебнице он везде - течет из крана в номерах, на кухне из него готовят чай и суп, в бассейне.
…без посторонних добавок
Сразу развенчаем миф – совершенно чистая вода, без капли примесей для организма бесполезна. Та самая «польза», о которой принято говорить – это максимально идеальное сочетание различных микроэлементов – чтобы вкус был как горный родник, а по составу - как витаминный салат.

Если вода от природы богата полезными веществами и не требует дополнительной очистки, ее называют «живой». Иногда же производители искусственно очищают воду от вредных примесей, а минерализуют уже на заводе. По составу это примерно то же самое, но вот «живой» такую воду назвать уже нельзя. Лучше природы человек делать пока не научился.

Вода «Кургазак» как раз живая. Она содержит большое количество нужных для организма микроэлементов. Здесь есть железо, магний, марганец, фосфор, цинк, медь, титан, бериллий, молибден, хром, кремний. Минеральные соли на вкус почти не ощущаются, хотя для лечебных целей их достаточно.

На курорте «Янган-Тау» установили современную промышленную линию по розливу воды в бутылки непосредственно из источника, чтобы целебные свойства по пути на прилавок не терялись!

Обращайте внимание на упаковку. «Кургазак» разливается в бутыли объёмом 0,5, 1,5 и 5 литров. На этикетке обязательно должен быть логотип санатория «Янган-Тау».
…подходящей для ежедневного потребления
Многие считают, что раз минеральная вода полезная и свободно продается в магазине, нужно пить только ее. Это не так! «Минералка» бывает разных видов - в зависимости от состава и концентрации веществ. Одна подходит для ежедневного применения, другую можно пить только по назначению врача. Например, «лечебно-столовую» или «лечебную» воду обычно пьют максимум по стакану два-три раза в день в течение месяца. Употреблять ее каждый день опасно - избыток солей может откладываться в почках и мочевом пузыре, разрушать эмаль зубов, развивать гастрит.

«Кургазак» - слабоминерализованная и слаборадиоактивная вода. Это означает, что ее можно пить сколько угодно и одновременно применять в лечебных целях. Она показана при хронических гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах и энтероколитах, заболеваниях печени и желчевыводящих путей, панкреатите, болезнях обмена веществ и др. Вода вымывает патологическую слизь и воспалительные элементы, камешки, снимает болезненные спазмы, заживляет слизистую желудка, снимает нервное напряжение.

А еще она вкусная – детишки пьют с удовольствием. «Кургазак» прекрасно подходит для приготовления пищи, для детского и диетического питания. Особенно вкусно пить из него чай.
Как заварить чай по-башкирски
Воду для чая можно кипятить только один раз. Заваривать листья нужно в фарфоровой или фаянсовой, но не в металлической посуде. Ополосните чайник кипятком два-три раза, положите заварку и залейте его 200-300 мл воды. Пусть постоит около пяти минут, залейте оставшуюся воду и оставьте завариваться еще три-пять минут.
…проверенная временем
Ежегодно в стране и мире появляются десятки новых марок воды. Кто-то открывается, что называется, всерьез и надолго, кто-то хочет просто быстро заработать денег. От срока и репутации бренда зависит и отношение собственника к своей продукции и клиентам!

О безупречной репутации бренда говорит то, что курорт – любимое место республиканской элиты – тут часто отдыхают и пьют воду и министры, и депутаты, и крупные бизнесмены и даже руководство республики. Они-то плохим пользоваться не будут!
КСТАТИ

О свойствах источника Кургазак и горы Янгантау местные жители знают много веков. Можно смело говорить, что это легендарная вода с юга Урала. На всю страну впервые о них рассказал известный путешественник Петр Паллас 250 лет назад в своей книге «Путешествие по разным провинциям Российской империи». В 1770 году он ездил по территории современной Башкирии. По пути из Уфы в Челябинск посетил гору Янгантау и вот что написал:

«Из открытых трещин, расселин, поднимается беспрестанно тонкий, против солнца дрожащий пар, к которому рукой прикоснуться нельзя: брошенные же туда березовая кора или сухие щепы в одну минуту пламенем загорались, в плохую погоду и в темные ночи кажется он тонким красным пламенем или огненным паром на несколько аршин вышиной».

Тайну огненной горы ученые со всего мира пытаются разгадать до сих пор. Доподлинно известно, что выходящий наружу пар – целебный. Паровые ванны – одна из основных процедур «Янган-Тау». Вода «Кургазак» вытекает у подножия горы. По сути, это тот же самый лечебный пар, но в жидком виде.
Как делают «Кургазак»
1. Вода выходит из горы вот здесь со скоростью сто литров в секунду.
2. Мы видим только малую часть – по специальной трубе Кургазак идет в разливочный цех. В здании на заднем плане – мотор. Остальная вода попадает в общедоступный бассейн и место набора.
3. Все это – Кургазак. Можно набрать воды в бутыли, а если хотите, то искупаться в бассейне. Это очень полезно. А мы идем в цех по розливу.
4. Вот он – пока в цеху только две линии. Слева воду газируют, справа нет.
5. Но где же бутылки? Вот они. Точнее говоря, это и не бутылка еще, а заготовка для нее. Похоже на школьный пенал.
6. Заготовки аккуратно сортируются…
7. Глухой удар под давлением - и «пенал» становится обычной бутылкой. Сейчас ее всполоснут и можно наполнять водой.
8. Это происходит вот так. Все полностью автоматически.
9. Так воду газируют.
10. Полные и закрытые бутыли готовятся к предпоследнему этапу.
11. Надо же наклеить этикетку!
12. Теперь воду упакуют.
13. Отправят на склад…
14. И вот она поехала по магазинам республики радовать взрослых и детей.
31.08.2020

Артем Антонов.

Фото Валерий Шахов, Википедия.

Дизайн – Рената Вахитова.


Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом
Лицензия №ЛО-02-01-005759 от 28 июля 2017 года. Реклама.