Как правильно выбрать воду для ежедневного питья?

КСТАТИ
О свойствах источника Кургазак и горы Янгантау местные жители знают много веков. Можно смело говорить, что это легендарная вода с юга Урала. На всю страну впервые о них рассказал известный путешественник Петр Паллас 250 лет назад в своей книге «Путешествие по разным провинциям Российской империи». В 1770 году он ездил по территории современной Башкирии. По пути из Уфы в Челябинск посетил гору Янгантау и вот что написал:
«Из открытых трещин, расселин, поднимается беспрестанно тонкий, против солнца дрожащий пар, к которому рукой прикоснуться нельзя: брошенные же туда березовая кора или сухие щепы в одну минуту пламенем загорались, в плохую погоду и в темные ночи кажется он тонким красным пламенем или огненным паром на несколько аршин вышиной».
Тайну огненной горы ученые со всего мира пытаются разгадать до сих пор. Доподлинно известно, что выходящий наружу пар – целебный. Паровые ванны – одна из основных процедур «Янган-Тау». Вода «Кургазак» вытекает у подножия горы. По сути, это тот же самый лечебный пар, но в жидком виде.