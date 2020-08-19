«В этот день я узнала, что мой ребенок болен на всю жизнь»

Хочешь - не хочешь, осознание придет. Это сложно, когда на всю жизнь... Тем не менее у меня есть друзья. Сейчас я спросила у одного друга: «Твое отношение ко мне изменилось, когда ты узнал, что у меня диабет?». И ответ был: «Нет, конечно, главное, что ты человек. А недостатки и проблемы есть у каждого, и еще более сложные».



И я понимаю, что мои друзья — лучшие, что диабет не влияет ни на что! Именно эти слова, это отношение ко мне, дают мне силы.



Подросткам, которые тоже с этим столкнулись, могу сказать: Хей, во-первых, напиши мне, обязательно, я люблю новые знакомства, и если у тебя диабет — буду рада пообщаться. Я хочу сказать, чтобы они не переживали и поддерживали родителей, чтобы не думали, что у них не будет детства и юности. Поверьте, будет всё! Закаты, рассветы, друзья, любовь всей жизни, поездки, победы, падения. Если тебе сейчас говорят отказаться от любимого дела - даже не думай этого делать. Мне предлагали забросить музыку и сейчас я рада, что этого не сделала. Не стесняйся колоть инсулин в кафе или перед друзьями, ведь это НОРМАЛЬНО! Я люблю и верю в тебя.



В настоящее время вылечить сахарный диабет нельзя. Люди летают в космос, изобретают вакцины от различных вирусов, но как вылечить диабет, еще неизвестно. Мой папа всегда говорит, что приседания помогут, и это так! 60-100 приседаний - и хороший сахар тебе гарантирован. То же могу сказать про бассейн. Я занималась, даже получалось, но времени не хватало, забросила. Прогулки пешком. Я всегда, когда мы гуляем, никому не даю сидеть. Ходить, но не сидеть.



Я смогла принять себя. Не полностью, но смогла. Лишний вес — я знаю, что я полная, но это инсулин делает своё дело. Я занимаюсь каждый день, но некая полнота всегда будет, хах.



Первые годы, знаете, я боялась всего: «Ой, мне это нельзя», «Ой, бегать не буду», но это прошло. Когда на физру ходила, бегала на время, даже плохо было, и бегала за мальчишками, и смеялась со всеми. Сейчас я могу сказать, что не чувствую себя ограниченной. Многие даже и не знают, что у меня диабет.



У меня есть друзья, которые принимают меня такой, какая я есть. А можно я напишу, что я кому-то нравлюсь?))) Так что я поняла одно: хочешь, чтобы тебя всегда жалели? — будут жалеть. Хочешь наслаждаться жизнью? Тогда бегом собирать рюкзак, встречать рассветы и общаться с друзьями.



Мне будет 16, и я хочу сказать, что я научилась ценить своё время и здоровье. Я могу написать «извините, я не приду, пока не поем» или «у меня был высокий сахар, я не смогу быть на мероприятии». Я надеюсь, что кому-то мои слова помогут. Мне 16, и я говорю, я кричу:



«Я диабетик!!! Это прекрасно, посмотрите, хватит думать, что мы ограничены!». Жизнь продолжается!

