12 интересных мест, которые нужно посетить в геопарке «Торатау»

Аскинская ледяная пещера - это реликтовая пещера-ледник длиной 104 метра, в которой стоит вечная мерзлота. Внутри находятся гигантские ледяные сталагмиты, достигающие высоты 10 метров. Возраст пещеры — не менее 1,5 млн лет. Общая протяженность — 371 метр, максимальная ширина — 61 метр.
С 2019 года вход в пещеру платный и по предварительной записи
. Это нужно, чтобы сохранить уникальный объект - от чрезмерного порой наплыва туристов и неаккуратного их поведения температура в пещере растет и микроклимат портится.