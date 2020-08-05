12 интересных мест, которые нужно посетить в геопарке «Торатау»

Воскресенский медеплавильный завод запустили в середине 18 века. Через сто лет ближайший рудник истощился, и завод переоборудовали под выплавку чугуна. В начале 20 века цена на чугун резко упала, завод стал нерентабельным и его закрыли. Здание завода сохранилось до сих пор - это памятник истории, охраняемый государством, но вход туда свободный.



Воскресенское - очень аутентичное село. Работать на заводе сюда привезли крепостных крестьян из Тамбовской, Симбирской и Рязанской губерний. Как рассказывает руководитель местного дома культуры и хранительница музея Наталья Смирнова, потомки приехавших крестьян сохранили все свои обряды, обычаи и приметы. Сельчане дружно и размахом отмечают Старый Новый год, день Ивана Купалы, Яблочный спас и другие исконно русские народные праздники.



Главное блюдо села - лапша по старинному рецепту. Ее тут десятки видов - с мясом, грибами, зеленью, луком. Это главное праздничное блюдо, когда приезжают гости и собирается родня. Секрет лапши хранится в тайне, известно только, что ее круто солят и не режут, а рубят, после хранят в тряпичных мешочках. От того она не портится десятилетиями.



Недалеко от завода находится картинная галерея. В годы Великой Отечественной войны в село Воскресенское эвакуировали учащихся московской художественной школы. Их так и называют - «художники-«воскресенцы». Через 30 лет после окончания войны они приехали в село, привезли свои картины и помогли в создании картинной галереи.



Один из «воскресенцев» художник Борис Немечек много лет проработал на «Мосфильме» и делал эскизы к таким фильмам, как «Афоня», «Берегись автомобиля», «Баллада о солдате». После смерти художника его вдова передала оригиналы этих работ в дар музею.

