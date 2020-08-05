 
12 интересных мест, которые нужно посетить в геопарке «Торатау»
В декабре 2018 года в Башкирии создали геопарк «Торатау». Он занимает более 4 тысяч квадратных километров и находится на территории четырех районов - Ишимбайского, Стерлитамакского, Гафурийского, Мелеузовского. Пока это геопарк республиканского значения, но вслед за «Янган-Тау» номинируется в международную сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО.

Геопарк – это такой музей под открытым небом, где экспонаты - горы, пещеры, геологические разрезы. В отличие от заповедников или особо охраняемых природных территорий, тут можно вести бизнес, строить здания, собирать грибы и ягоды. Поэтому со временем геопарк станет местом притяжения туристов из России и других стран, центром развития предпринимательства.

На территории геопарка есть пара сотен интересных мест, мы выбрали для вас 12 самых-самых.
T
Шихан Торатау

Ишимбайский район.
GPS: 53.555089, 56.099615
Что нужно знать:
пожалуй, главная достопримечательность геопарка. Это одна из древнейших гор на Земле, ее возраст около 285 миллионов лет. Относительная высота шихана — 280 метров, высота над уровнем океана — 402 метра. С вершины видно сразу три города - Стерлитамак, Салават и Ишимбай.

Торатау (переводится как «крепость-гора»), как и другие шиханы — фрагмент кораллового рифа древнего Пермского моря. Он состоит из окаменевших моллюсков, водорослей и кораллов.

На территории шихана живет более 120 видов животных и растет более 400 видов растений, в том числе краснокнижные и так называемые «эндемики». Это означает, что такой вид есть только здесь и больше нигде в мире.

На южном склоне хорошо видны следы добычи - в тридцатые годы прошлого века политические заключенные добывали тут камень. Без всякого труда тут можно найти окаменелости с отпечатками древней флоры и фауны. Остатки бараков лагеря политзаключенных сохранились и доступны для всех желающих.

У северного подножия шихана расположено одно из глубочайших озер Башкирии - Тугар-салган. Его глубина достигает 15 метров, это высота пятиэтажного дома.

Сейчас на гору можно подняться по десяткам троп разной сложности и протяженности. В самое ближайшее время их закроют, останется только одна - самая безопасная и для туристов, и для природы. Спускаясь и поднимаясь по одной тропе, можно минимизировать риск раздавить какое-нибудь очень редкое и уникальное растение. К тому же вершина все равно одна.
Официальная и безопасная для природы тропа для подъема на Торатау
Старейший на Урале металлургический завод

Село Воскресенское Мелеузовского района. GPS: 53.126299, 56.138588
Что нужно знать:
Воскресенский медеплавильный завод запустили в середине 18 века. Через сто лет ближайший рудник истощился, и завод переоборудовали под выплавку чугуна. В начале 20 века цена на чугун резко упала, завод стал нерентабельным и его закрыли. Здание завода сохранилось до сих пор - это памятник истории, охраняемый государством, но вход туда свободный.

Воскресенское - очень аутентичное село. Работать на заводе сюда привезли крепостных крестьян из Тамбовской, Симбирской и Рязанской губерний. Как рассказывает руководитель местного дома культуры и хранительница музея Наталья Смирнова, потомки приехавших крестьян сохранили все свои обряды, обычаи и приметы. Сельчане дружно и размахом отмечают Старый Новый год, день Ивана Купалы, Яблочный спас и другие исконно русские народные праздники.

Главное блюдо села - лапша по старинному рецепту. Ее тут десятки видов - с мясом, грибами, зеленью, луком. Это главное праздничное блюдо, когда приезжают гости и собирается родня. Секрет лапши хранится в тайне, известно только, что ее круто солят и не режут, а рубят, после хранят в тряпичных мешочках. От того она не портится десятилетиями.

Недалеко от завода находится картинная галерея. В годы Великой Отечественной войны в село Воскресенское эвакуировали учащихся московской художественной школы. Их так и называют - «художники-«воскресенцы». Через 30 лет после окончания войны они приехали в село, привезли свои картины и помогли в создании картинной галереи.

Один из «воскресенцев» художник Борис Немечек много лет проработал на «Мосфильме» и делал эскизы к таким фильмам, как «Афоня», «Берегись автомобиля», «Баллада о солдате». После смерти художника его вдова передала оригиналы этих работ в дар музею.
Святые источники Варвары Скворчихинской

Возле села Скворчиха Ишимбайского района. GPS: 53.320640, 56.136448
Что нужно знать:
Святые источники на северной окраине села Скворчиха, где когда-то жила православная святая блаженная Варвара Скворчихинская.

Варвара Скворчихинская
Варвара Скворчихинская (в миру Варвара Васильевна Архангельская) родилась в семье священника, работала учительницей в школе, а после революции и начала гонений на церковь ушла в старый заброшенный дом, где провела в молитвах более 35 лет. Всю войну к ней шли люди за советом, помощью и добрым словом. В 2001 году она причислена к лику святых. Как педагог она особенно покровительствует учителям и ученикам - сюда приезжают поставить свечку.

Сейчас на этом месте стоит женский монастырь. Забивший рядом с ее домом родник - популярное место среди туристов и паломников. Как рассказывает настоятельница игуменья Вера, к источнику приезжают люди всех национальностей и вероисповеданий.
Скала Калим-ускан и водопад Кук-Караук

Ишимбайский район.
Ориентир - деревня Макарово.
GPS: 53.601032, 56.646505 и 53.601073, 56.684347
Что нужно знать:
согласно легенде, страдавший от неразделенной любви юноша по имени Калим сбросился с огромной скалы. Отсюда и появилось название Калим-ускан, означающее «Калим разбился».

Калим-ускан - один из полных и лучших в мире разрезов пограничных отложений девона и карбона (около 350 млн лет назад). Место популярно среди туристов - здесь тренируются скалолазы, проводятся соревнования.На вершине Калим-ускан можно встретить редкие растения, которые занесены в Красную книгу. В скале расположена пещера Салавата Юлаева. Называют ее так, потому что именно здесь снимали кино о башкирском национальном герое.

В нескольких километрах от скалы другая достопримечательность - 12-метровый водопад Кук-Караук. Посещать его лучше весной, когда водопад наиболее бурный и полноводный. Летом Кук-Караук почти исчезает.

Неподалеку от водопада можно найти остатки каменного моста, по которому раньше проходил старинный тракт, построенный еще во времена императрицы Екатерины II.
Гумеровское ущелье

Ишимбайский район.
Ориентир - деревня Гумерово.
GPS: 53.556841, 56.575715
Что нужно знать:
красивейшее ущелье, протяженностью около четырех километров. Около деревни оно довольно широкое - метров 800, а выше по течению реки Зиган сужается. Вдоль берега много удобных мест для стоянки, где можно разбить палаточный лагерь и пожить несколько дней в тишине и спокойствии. Неподалеку расположены карстовые пещеры, самая интересная из которых - Гумеровская. Она находится в нескольких километрах выше по ущелью на левом берегу Зигана. Попасть в нее не так уж и просто из-за крутого угла подъема. На дне пещеры круглый год лежит снег, который не тает даже летом.
Музей Ахмет-Заки Валиди

Село Кузяново Ишимбайского района.
GPS: 53.564293, 56.480855
Что нужно знать:
Кузяново — малая родина известного политического деятеля, лидера башкирского национально-освободительного движения, историка, доктора философии, профессора и почетного доктора Манчестерского университета Ахмет-Заки Валиди. В нем более 1600 экспонатов: исторические документы, фотографии, книги, в том числе прижизненные издания, уникальные личные вещи политика: стол, за которым он работал еще в Темясово, загранпаспорт, свидетельство о браке, его фотоаппарат, пластинки.

«Наш музей посещают школьники и студенты, ученые-востоковеды, турецкие предприниматели, просто интересующиеся историей люди. Несколько лет назад до наших краев добрались путешественники-пенсионеры из Турции. Они узнали, что в Башкирии много памятных мест Заки Валиди, и прилетели их посетить», - рассказывает глава сельского поселения Кузяновский сельсовет, экс-заведующий музеем Ильдус Шаяхметов.
Единственный в России «Золотой гвоздь»

Гафурийский район, поселок Красноусольский.
GPS: 53.924950, 56.528293
Что нужно знать:
в 2019 году на разрезе «Усолка» забили первый в России «золотой гвоздь». Так геологи называют точку отсчета какого-либо древнего периода времени.

- Представьте себе, что вы делаете слоеный торт из разных коржей. Собирается международная комиссия и признает ваш торт идеальным. Теперь, если кто-то сделает похожий торт, ваш будет эталоном для сравнения - каких слоев или начинки не хватает. Так и с геологическими разрезами: в них смотрят остатки древних животных, переходы горных пород и другие параметры, - объясняет геолог Фаниз Ардисламов.

Ученые доказали, что горные породы на разрезе «Усолка» в Гафурийском районе Башкирии образовались 294 миллиона лет назад. Теперь объект будет служить эталоном при описании аналогичных разрезов в других странах.
Реликтовая пещера-ледник

Гафурийский район, заезд со стороны Архангельского, ориентир - поселок Максим Горький. GPS: 54.235915, 56.90265
Что нужно знать:
Аскинская ледяная пещера - это реликтовая пещера-ледник длиной 104 метра, в которой стоит вечная мерзлота. Внутри находятся гигантские ледяные сталагмиты, достигающие высоты 10 метров. Возраст пещеры — не менее 1,5 млн лет. Общая протяженность — 371 метр, максимальная ширина — 61 метр.

С 2019 года вход в пещеру платный и по предварительной записи. Это нужно, чтобы сохранить уникальный объект - от чрезмерного порой наплыва туристов и неаккуратного их поведения температура в пещере растет и микроклимат портится.
Самая высокая скала Башкирии

Гафурийский район, ориентир - Толпарово. GPS: 53.969663, 57.059265
Что нужно знать:
Мамбет тянется вдоль реки Зилим на целый километр. По легенде, свое название скала получила от имени охотника Мамбета, который пытался добраться до гнезда скопы (крупная хищная птица) на скале и лишь чудом не погиб. Высота отвесной части около 130 метров. Наверху есть смотровая площадка с шикарным видом. Добраться до скалы удобнее всего во время сплава по Зилиму, проехать летом на внедорожнике или прогуляться пешком 15 км от деревни Толпарово.
Страусиная ферма

Поселок Инзелга, Гафурийский район.
GPS: 53.877464, 56.311223
Что нужно знать:
Зоопарк «Великолепный страус» на самом деле никакой не зоопарк, а крестьянско-фермерское хозяйство, где в мире и согласии живут черные африканские страусы, австралийские эму, верблюд, як, лама, косуля, декоративные птицы и другие животные. Большинство из них – всего лишь милые животные, радующие глаз детей и взрослых, приезжающих в хозяйство со всей страны. Кроме, собственно, самих страусов. Помимо того, что красивые, они еще и вкусные, поэтому промышленное производство страусиного мяса – одно из основных направлений работы компании. Заявки на мясо, продукцию из мяса и яйца поступают из Уфы, Стерлитамака, Салавата, а также Москвы и северных городов.

Для разведения используются взрослые особи - самец старше четырех лет и самки старше трех лет. Одна особь стоит примерно 70-80 тысяч рублей. Страус – птица полигамная, для каждого самца требуется минимум две самки.

Как рассказал руководитель хозяйства Виталий Смирнов, ежегодно ферму посещает 45-50 тысяч человек из республики и соседних регионов. Конкурентов в радиусе нескольких сотен километров нет. Сейчас компания официально зарегистрировала еще девять гектаров земли, на которой планирует построить гостиницу и инфраструктуру для отдыха.
Географический центр Республики Башкортостан

Гафурийский район, Буринский сельсовет. GPS: 54.166279, 56.562335
Что нужно знать:
равноудалённая точка от всех границ Башкортостана, середина республики, находится на севере Гафурийского района, между реками Белая и Зилим, восточнее деревни Зириково, недалеко от границ с Архангельским и Кармаскалинским районами.

Эту точку вычислили заведующий кафедрой физический географии и гидрологии суши Башкирского государственного университета доктор географических наук, профессор Ауфар Гареев и ассистент кафедры Азамат Нигматуллин в 2002 году. В 2009 году во время проведения праздника Шэжэре-байрам местные жители установили памятную стелу.
Подготовил
  • Станислав Шахов
Фото
  • Валерий Шахов, Станислав Шахов, Андрей Будник (пресс-служба геопарка), Людмила Мальцева, Константин Любин
Дизайн
  • Рената Вахитова
Дата
  • 5.08.2020