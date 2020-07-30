 
Счастье учиться дома
В преддверие нового учебного года выпускники уфимских вузов рассказывают о том, какие возможности ждут студентов сегодня после окончания вуза.
Когда выпускники одного из ведущих вузов Башкирии остаются работать дома — это, конечно, приятно. Но республика, как всякий хороший родитель, знает точно: у ее детей должен быть выбор, и он есть, потому что с дипломами наших вузов можно пересечь океан и остаться в Силиконовой долине, а можно стать лучшим специалистом на малой родине.
Учеба в Башкирии
Это престижно
Практика показывает, что качество образования в республике с каждым годом выходит на новый уровень — онлайн-технологии, доступность знаний со всего света и языков мира сделали свое дело. В первую очередь это касается инженерно-технических специальностей и профессий, связанных с «нефтянкой». Наши специалисты работают в самых различных отраслях и востребованы по всей России и в мире.
Это перспективно
Солидные компании, работающие на международном уровне, давно поняли, что искать и вербовать толковых мальчишек и девчонок нужно, когда они еще учатся, поэтому наши студенты постоянно проходят практику на предприятиях «по профилю». В том числе их отправляют и на зарубежные стажировки. Поэтому неудивительно, что практически 100% выпускников местных учебных заведений без проблем находят хорошую работу.
Это безопасно
Ситуации последних нескольких месяцев изменили нашу жизнь. Самым безопасным местом во всей вселенной во времена пандемии для всех нас пока остается родной дом. Где все знакомое, родное, понятное и близкое. По крайней мере для учебы, а дальше - выбор каждого, ведь выпускники башкирских вузов в хорошем смысле разбросаны по всему свету.
Мы собрали совершенно разные истории выпускников, но у каждой, несомненно, хэппи энд. Здесь, в Башкирии, или далеко за ее пределами вчерашние студенты реализовали себя как грамотные специалисты и готовы поделиться своим опытом..
Дмитрий Митрофанов
Торонто, Канада
Окончил УГАТУ (кафедра «Информационно-измерительной техники»). Владелец компании по разработке программного обеспечения для различных сфер: стартапы, банки, страховые компании.

- Очень часто люди думают, что УГАТУ обучает по узкоспециализированным дисциплинам. Но, как оказалось, нас подготовили очень серьезно по очень широкому набору дисциплин. Научили мыслить критически, дали прекрасную языковую подготовку и самое главное - заложили очень хорошие основы для дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной карьеры. Запомнились, естественно, прекрасные преподаватели, которые всегда с удовольствием уделяли нам своё время и объясняли сложные на первый взгляд теории с доступной легкостью.
Николай Патрушев
Уфа, Башкирия
Окончил аспирантуру химического факультета БашГУ. Анализатор молока, теплица-холодильник на солнечных батареях — изобретениями молодого ученого интересуются как в России, так и за рубежом.

- За время учебы в БашГУ я получил важный жизненный опыт. Чаще всего вспоминается беззаботное время с третьего курса по магистратуру, когда я спокойно сдавал экзамены, ездил на различные всероссийские и международные мероприятия, не без трудностей различных, но у меня была такая возможность - общаться с людьми со всего мира. Был очень крутой коллектив в профкоме, и та атмосфера заряжала на различные общественные действия. Да, были люди и хорошие, и плохие, но именно та вузовская атмосфера сделала из меня того человека, который я есть. Научила бороться с системой, потому что вузовская система только снаружи кажется простенькой. Трудности научили меня бороться до конца и достигать своих целей. Преподавательский класс, безусловно, очень крутой, хотя административная часть бывала спорной, но именно это заряжало и порождало основу для дальнейшего развития.
Сергей Абрамов
Брисбен, Австралия
- В настоящий момент занимаю должность руководителя направления разработки (департамент IT крупнейшей газотранспортной компании Австралии - APA Group брисбенский офис). Занимаюсь развитием системы учёта транспортировки углеводородов.

Ярким воспоминанием, связанным с УГАТУ, была поездка в Германию, в город Карлсруэ, на конференцию CSIT. С теплом вспоминаю своё участие в студенческом театре УГАТУ. Университет мне дал хорошую техническую образовательную базу, а также возможность для творческого развития, он ценен преподавателями «старой школы» и особой атмосферой, привлекающей яркие индивидуальности.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность декану ФИРТ Юсуповой Нафисе Исламовне, бывшему завкафедрой ГИС Павлову Сергею Владимировичу и режиссёру театра «МТМ имени меня» Темновой Екатерине Владиславовне.
Айнур Шафиков
Уфа, Башкирия
- Работаю в группе компаний ЮТэйр. Я начал работать на 4 курсе университета, на текущий момент мною пройден путь от авиамеханика до главного специалиста в группе по управлению двигателями авиакомпании.

УГАТУ дал возможность и все инструменты для определения карьерной цели - изучить авиационный двигатель со всех сторон и стать достойным специалистом в своем профиле.

Немаловажную роль в этом сыграли кафедральные преподаватели. УГАТУ для меня ассоциируется не только с обучением - активная профсоюзная деятельность позволила провести студенческие годы насыщенно и с максимальной пользой.
Эльмира Галимова
Лос-Анджелес, Калифорния
- По образованию я архитектор, окончила архитектурно-строительный факультет УГНТУ, и сейчас у меня своя студия. Мы занимаемся разработкой интерьеров для жилых помещений. Живу я в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Мы живем здесь с мужем, он окончил БГМУ. У меня есть небольшой опыт работы в Лос-Анджелесе по разработке интерьеров, но вообще я работаю по всему миру онлайн. Во время учебы самый главный момент, которому я благодарна, - это коллектив, куда я попала: группа, где я училась, и преподаватели, с которыми невозможно было стоять на одном месте. Они привили мне эту любовь к архитектуре и искусству.
Юлия Петрова
Рим, Италия
Специалист по бюджетному планированию и финансовому анализу в чрезвычайных ситуациях во Всемирной продовольственной программе ООН. Планировала бюджеты и выполняла мониторинг для логистики гуманитарной помощи для таких чрезвычайных ситуаций как: вооруженные и военные конфликты - Южный Судан, Ирак, Сектор Газа, Ливия, ЦАР, ДРК, Нигерия, Сирия, Украина, Бангладеш, Йемен; стихийные бедствия: эпидемии COVID19 и Эбола, ураганы и тайфуны в Гаити, Филиппины, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Вануату, засуха в Эфиопии, землетрясение в Непале и Гаити

- УГАТУ дал мне не только знания по моей специальности, которые я использую в своей работе, но и научил вести эффективную коммуникацию для достижения поставленных целей, научил преодолевать трудности. Я благодарна всему педагогическому коллективу, с которым провела 5 лет, за человечность и помощь в выстраивании жизненных приоритетов. Спасибо!
Марат Мусакаев
Ганновер, Германия
- В данный момент я работаю научным сотрудником Института квантовой оптики в университете Ганновера. Областью исследований является экспериментальная квантовая метрология, в частности, интерферометрия сверххолодных атомов. Работа экспериментатора требует широкой компетенции: мысленный эксперимент и теоретическая проработка, проектирование и дизайн установок, программирование, собственно работа руками в эксперименте, обработка полученных данных и многое другое.

Уверенно могу сказать, что основы этих знаний и навыков были заложены в УГАТУ. Учеба требовала прилагать усилия и искать нетривиальные решения, и иногда это было непросто, а оценки не всегда были отличными.

Окончив университет в 2010 году по кафедре телекоммуникационных систем, еще на два года я остался в его стенах и занимался математическим моделирование. Затем три года трудился в Дрезденском техническом университете как теоретик, после чего вернулся в Уфу и пять лет занимался разработкой нефтяных месторождений в научно-исследовательских проектных институтах «Башнефти» и «Роснефти». А в прошлом году по рекомендации бывших коллег из Дрездена меня пригласили в Ганновер. Такой разнообразный опыт мне удалось получить благодаря тому, чему в действительности учит УГАТУ - не бояться сложных вызовов и быстро приобретать компетенции.
Рустам Сабитов
Уфа-Мегион
- Совсем немного времени прошло с тех пор, как я окончил обучение в родной альма-матер - УГАТУ. Я попробовал себя в различных профессиях за столь непродолжительное время: бариста, дизайнер-конструктор наружных вывесок, видеооператор. Этим я занимался первые полгода, потом мне предложили устроиться работать вахтовым методом в городе Мегион на газотурбинной станции - слесарем. Мне повезло, я попал на американскую станцию. Было очень интересно изучать устройство станции, газотурбинных двигателей «Taurus 60S», но с чем я долго свыкался, так это с тем, что в Америке пользуются не метрической системой исчисления, а дюймовой. Поначалу это было самое сложное. Также за время работы я отработал пару вахт на отечественных станциях. Получив этот бесценный опыт, я отказался от повышения до машиниста газотурбинных двигателей, решив уволиться и развивать вместе со своим другом «своё» дело.

Мы сами разработали и собрали интерактивное оборудование для съёмки видео в 360 градусов - Spinner 360, многие детали напечатали на своем 3D-принтере. Сейчас мы предлагаем услуги аренды нашего спиннера в Уфе и в республике, а также получили заказ на сборку трех спиннеров в других городах России.
Вот так — совершенно разные истории уфимских выпускников, но все об одном и том же: высшее образование в Башкирии, доступное и качественное, позволяет работать как в родном регионе, так и покорять моря и страны. Всё зависит от того, о чем вы мечтаете. А мечта — то единственное, что способно сдвигать континенты, потому что тот, кто мечтает, может однажды изменить мир.
