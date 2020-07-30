Счастье учиться дома

Юлия Петрова
Рим, Италия
Специалист по бюджетному планированию и финансовому анализу в чрезвычайных ситуациях во Всемирной продовольственной программе ООН. Планировала бюджеты и выполняла мониторинг для логистики гуманитарной помощи для таких чрезвычайных ситуаций как: вооруженные и военные конфликты - Южный Судан, Ирак, Сектор Газа, Ливия, ЦАР, ДРК, Нигерия, Сирия, Украина, Бангладеш, Йемен; стихийные бедствия: эпидемии COVID19 и Эбола, ураганы и тайфуны в Гаити, Филиппины, Зимбабве, Мозамбик, Мадагаскар, Вануату, засуха в Эфиопии, землетрясение в Непале и Гаити
- УГАТУ дал мне не только знания по моей специальности, которые я использую в своей работе, но и научил вести эффективную коммуникацию для достижения поставленных целей, научил преодолевать трудности. Я благодарна всему педагогическому коллективу, с которым провела 5 лет, за человечность и помощь в выстраивании жизненных приоритетов. Спасибо!