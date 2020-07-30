Счастье учиться дома

Николай Патрушев



Уфа, Башкирия



Окончил аспирантуру химического факультета БашГУ. Анализатор молока, теплица-холодильник на солнечных батареях — изобретениями молодого ученого интересуются как в России, так и за рубежом.



- За время учебы в БашГУ я получил важный жизненный опыт. Чаще всего вспоминается беззаботное время с третьего курса по магистратуру, когда я спокойно сдавал экзамены, ездил на различные всероссийские и международные мероприятия, не без трудностей различных, но у меня была такая возможность - общаться с людьми со всего мира. Был очень крутой коллектив в профкоме, и та атмосфера заряжала на различные общественные действия. Да, были люди и хорошие, и плохие, но именно та вузовская атмосфера сделала из меня того человека, который я есть. Научила бороться с системой, потому что вузовская система только снаружи кажется простенькой. Трудности научили меня бороться до конца и достигать своих целей. Преподавательский класс, безусловно, очень крутой, хотя административная часть бывала спорной, но именно это заряжало и порождало основу для дальнейшего развития.

