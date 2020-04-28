 
Кормим правильно:
доставка действительно натуральных продуктов
для здорового и лечебного питания
Кормим правильно: доставка действительно натуральных продуктов для здорового и лечебного питания
Освободить время и руки, желание отдохнуть от кухни, стремление к правильному питанию - у современных семей много причин, чтобы на регулярной основе заказывать натуральные продукты от «Кормим правильно».

Чем же они так хороши?
Обычные пельмени, котлеты и сосиски из супермаркета удел холостяков и семей, где мама пропадает сутками на работе. Это некий компромисс, чтобы набить желудок, и ладно. Но «Кормим правильно» решили не идти на компромиссы с совестью.
Нет глютамата, нет жертв
Наша миссия - делать действительно правильную и полезную еду для себя, для наших детей, для наших друзей, для всего мира. Мы хотим сэкономить ваше время на приготовление еды. Мы не жертвуем вкусом ради пользы продуктов и пользой ради вкуса: нам удалось совместить эти два важных аспекта.

Именно поэтому мы КОРМИМ ПРАВИЛЬНО!
В продукции «Кормим правильно» нет даже тех добавок и усилителей, которые разрешены по ГОСТу. Только натуральное сырье и специи. Возможно, что тем, кто привык к вкусовым добавкам, такие котлеты и сосиски покажутся даже… пресными. Чтобы привить себе правильную пищевую привычку - на это иногда требуется время.

Но когда ты питаешься/кормишь правильно - сохраняешь здоровье (свое и семьи).
Почему выбирают именно
«Кормим правильно»?
Продукты
Сырье покупается у фермеров Башкирии. Отбор фермерского мяса, без антибиотиков, подтверждённое дополнительными исследованиями. Без добавок, разрешённых по ГОСТ.
Местное сырье упрощает логистику и поступает на производство свежим.

Собственные производственные цеха в Уфе, с новейшим оборудованием и собственные магазины.
Производство
Заморозка
Компания использует шоковую заморозку, при которой сохраняется максимум полезных компонентов продуктов. Продукция имеет строгие условия хранения, соблюдая которые вы гарантированно обеспечиваете себя натуральным и вкусным блюдом.
Логистика
Можно прийти в магазин, а можно заказать доставку на дом, что сейчас особенно актуально. Логистика работает как часы, курьеры приезжают вовремя и привозят заказы с соблюдением всех санитарных норм.
А можно меню?
Давайте посмотрим ассортимент «Кормим правильно».

Котлеты, тефтели, биточки, сосиски, фарш, голубцы - проще сказать, чего в «Кормим правильно» нет. Очень вкусные, например, зразы с индейкой. Рецепт, как правильно приготовить, выложен на сайте. В составе этого блюда: филе индейки, филе куриной грудки, картофель, морковь, лук репчатый, соль, перец черный молотый.
Вообще, составы всех полуфабрикатов подробно расписаны на сайте интернет-магазина.

Например, сосиски беби с моцареллой. Прекрасный состав: филе индейки, сыр моцарелла, яйцо куриное, паприка красная молотая сладкая, соль. Оболочка съедобная - черева баранья натуральная.

«Кормим правильно» полностью разбивают миф о том, что правильное питание - это скучная куриная грудка и ее вечная спутница гречка. Гурману тоже есть где разгуляться. Например, попробуйте рыбные сосиски! Да-да, рыбные. В составе: филе лосося, филе судака, сливки 10%, яйцо куриное, вода питьевая, лук репчатый, соль, перец черный молотый.

Ассортимент широкий. Одних биточков несколько видов: с индейкой и адыгейским сыром, с индейкой и брокколи, со свеклой, свекольные с черносливом. Большой популярностью пользуются гастро-котлеты со своим простым, но очень полезным составом (филе индейки, цукини, яйцо куриное, лук репчатый, овсяные хлопья, соль).
Если необходимо специальное, безлактозное питание, то «Кормим правильно» - ваш выбор. Здесь можно купить, например, функциональный фарш куриный и говяжий. Из него вы сами сможете приготовить котлеты или тефтели на свой вкус. Или приобрести уже готовые зразы из индейки, красной рыбы. Опять-таки, полностью опубличенный состав упрощает выбор.

Пельмени - палочка-выручалочка для любой хозяйки. Здесь есть классические с говядиной, с индейкой и курицей, с кониной, интересный вариант - с индейкой и кониной, разноцветные детские пельмешки, вареники с вишней. Есть экзотические, но безумно вкусные «Таежные» пельмени с лосятиной и «Камчатские» - с лососем и булгуром.
Выпечка! Вполне может быть на столе, если приготовлена правильно и из правильных продуктов. Например, без муки высшего сорта. В «Кормим правильно» есть пирожки с разными начинками - яблоко, вишня, малина, семга, брусника и клюква, черника, черная смородина. Есть блинчики с начинкой из творога, семги, специальные белковые блины для спортсменов.

В продукции используется цельнозерновая мука, она намного полезнее обычной пшеничной. Гликемический индекс цельнозерновой муки гораздо ниже, поэтому такие полуфабрикаты не повредят фигуре и их можно давать детям. В состав муки входят такие микроэлементы, как калий, магний, кальций, фосфор, натрий, йод, медь, цинк, железо, а также витамины – Р, РР, Е, H, A, витамины группы В и бета-каротин.

Для самых вкусных воскресных завтраков можно выбрать безглютеновые сырники с кукурузной мукой. В составе натуральный деревенский творог: по вкусу они ничуть не уступают классическим домашним сырникам.
Многие обожают хлеб от «Кормим правильно». Здесь он особенный - без добавления дрожжей, из муки грубого помола, с полезными добавками. Главная фишка - хлеб продают… замороженный! Никакого риска принести домой несвежую буханку. Можно купить несколько буханок, положить в морозилку. А при необходимости достать и испечь по инструкции в духовке.
Для тех, кто не может пить пустой чай, найдется и правильное ореховое печенье. Откусываешь - ореховый вкус, песочная консистенция, тает во рту и... НЕ сладко.

Количество сахара технологи сократили в несколько раз и использовали не рафинад. Это печенье вписывается в рекомендацию Всемирной организации здравоохранения - снизить добавленный сахар до 5%. Идеально детям.

Еще к чаю есть конфеты с черникой и даже кардио-торт! Его нужно только разогреть в духовке по инструкции и наслаждаться приятным чаепитием. Кстати, правильный чай в «Кормим правильно» тоже найдется.
Нашим читателям «Кормим правильно» дарит эксклюзивное специальное предложение - скидка по промокоду bashinform. Произнести в магазинах или по телефону «Башинформ», совершая покупку в фирменных магазинах, в интернет-магазине - ввести bashinform в специальном поле.
Посмотреть ассортимент
«Кормим правильно»
Перейти на сайт
Рекомендация Регины Доктор
Идейный вдохновитель «Кормим правильно» - известный врач, диетолог, нефролог Регина Доктор. Регина занимается лечебным питанием 9 лет, в Инстаграм и со страницы двух книг-бестселлеров Регина регулярно делится информацией о правильном питании, для укрепления здоровья.
Все рецепты «Кормим правильно» взяты из ежедневной работы доктора с пациентами, подходят для детского питания, снижения веса, питания беременных и кормящих мам.

«Кормим правильно» - это миссия Регины Доктор как врача на практике и в каждой семье.
1. Интернет-магазин «Кормим правильно»

Менеджеры отдела продаж интернет магазина обрабатывают заказы с 9:00 до 18:00 местного времени.

Как заказать?
2. Прийти в наш магазин:
3. Оставить заявку на самовывоз из магазина по телефону




Энтузиастов, 16
Чернышевского, 84
«Кормим правильно» работает не только в Уфе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Казани. На очереди еще несколько городов, где планируется открытие в ближайшее время.




8 800 550 15 34



Номер телефона горячей линии: 8 800 775 09 20



Материалы
«Кормим Правильно»
Верстка
Рената Вахитова
Дата
28.04.2020