Вообще, составы всех полуфабрикатов подробно расписаны на сайте интернет-магазина.
Например, сосиски беби с моцареллой. Прекрасный состав: филе индейки, сыр моцарелла, яйцо куриное, паприка красная молотая сладкая, соль. Оболочка съедобная - черева баранья натуральная.
«Кормим правильно» полностью разбивают миф о том, что правильное питание - это скучная куриная грудка и ее вечная спутница гречка. Гурману тоже есть где разгуляться. Например, попробуйте рыбные сосиски! Да-да, рыбные. В составе: филе лосося, филе судака, сливки 10%, яйцо куриное, вода питьевая, лук репчатый, соль, перец черный молотый.
Ассортимент широкий. Одних биточков несколько видов: с индейкой и адыгейским сыром, с индейкой и брокколи, со свеклой, свекольные с черносливом. Большой популярностью пользуются гастро-котлеты со своим простым, но очень полезным составом (филе индейки, цукини, яйцо куриное, лук репчатый, овсяные хлопья, соль).