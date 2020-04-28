Выпечка! Вполне может быть на столе, если приготовлена правильно и из правильных продуктов. Например, без муки высшего сорта. В «Кормим правильно» есть пирожки с разными начинками - яблоко, вишня, малина, семга, брусника и клюква, черника, черная смородина. Есть блинчики с начинкой из творога, семги, специальные белковые блины для спортсменов.



В продукции используется цельнозерновая мука, она намного полезнее обычной пшеничной. Гликемический индекс цельнозерновой муки гораздо ниже, поэтому такие полуфабрикаты не повредят фигуре и их можно давать детям. В состав муки входят такие микроэлементы, как калий, магний, кальций, фосфор, натрий, йод, медь, цинк, железо, а также витамины – Р, РР, Е, H, A, витамины группы В и бета-каротин.



Для самых вкусных воскресных завтраков можно выбрать безглютеновые сырники с кукурузной мукой. В составе натуральный деревенский творог: по вкусу они ничуть не уступают классическим домашним сырникам.

