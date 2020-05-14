Шесть сложных вопросов про штрафы за прогулки без масок в Башкирии

Да, это законно и все документы есть в свободном доступе. Смотрите: 2 апреля, потом 28 апреля и затем 11 мая Владимир Путин подписал Указы
, которым дает главам регионов право вводить или отменять ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которым предписано регионам устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
После этого Радий Хабиров подписывает Указ
, в котором прописано (см. пункт 4), что на территории республики люди обязаны носить маски вне места своего проживания, а в общественных местах, общественном транспорте, такси надевать и перчатки.
Размеры штрафа устанавливают депутаты Госсобрания. Они оперативно приняли закон
, в котором прописали размеры штрафов.