Шесть сложных вопросов про штрафы за прогулки без масок в Башкирии

В Башкирии начинаются массовые рейды и тотальные проверки, как соблюдается закон об обязательном ношении масок. Штрафовать обещают всех подряд, а суммы немаленькие.



Как уже ранее предупреждали эксперты, ношение маски - второй из возможных способов остановить масштабное развитие инфекции. Первый – сидеть дома в строгой самоизоляции. И возвращаться к нему ой как не хочется.



На самые сложные и заковыристые вопросы о новшестве мы попросили ответить начальника государственно-правового управления администрации главы республики Азата Галина.

