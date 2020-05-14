 
Шесть сложных вопросов про штрафы за прогулки без масок в Башкирии
В Башкирии начинаются массовые рейды и тотальные проверки, как соблюдается закон об обязательном ношении масок. Штрафовать обещают всех подряд, а суммы немаленькие.

Как уже ранее предупреждали эксперты, ношение маски - второй из возможных способов остановить масштабное развитие инфекции. Первый – сидеть дома в строгой самоизоляции. И возвращаться к нему ой как не хочется.

На самые сложные и заковыристые вопросы о новшестве мы попросили ответить начальника государственно-правового управления администрации главы республики Азата Галина.
1. Это вообще законно?
Да, это законно и все документы есть в свободном доступе. Смотрите: 2 апреля, потом 28 апреля и затем 11 мая Владимир Путин подписал Указы, которым дает главам регионов право вводить или отменять ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. Аналогичные нормы содержатся в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», которым предписано регионам устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

После этого Радий Хабиров подписывает Указ, в котором прописано (см. пункт 4), что на территории республики люди обязаны носить маски вне места своего проживания, а в общественных местах, общественном транспорте, такси надевать и перчатки.

Размеры штрафа устанавливают депутаты Госсобрания. Они оперативно приняли закон, в котором прописали размеры штрафов.
2. Какой размер штрафов?
3. Я иду один по набережной.
Можно снять маску?
Увы, нет. Единственное место, где вы можете спокойно ходить без маски – дом. Больше вариантов и исключений нет. И в машине тоже, да. Пока так.
4. Кто составляет протокол и выписывает штраф?
Список довольно обширный – это федеральные структуры МВД, Росгвардия, МЧС (такую обязанность им поручает статья 20.6.1. Кодекса об административных правонарушениях РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». А режим предЧС в республике, напомним, никто пока не отменял).

По республиканскому КоАП протоколы составляют также госслужащие из местных министерств и ведомств. Это не означает, что вас может оштрафовать любой чиновник! В каждом ведомстве есть несколько человек, имеющие право составлять протоколы за нарушения. Вот только они!

Рассматривают дела по республиканскому КоАП административные комиссии при администрациях городов и районов. Они назначают штраф и выдают квитанцию на оплату.
Внимание! В Башкирии уже были случаи, когда мошенники ходили по улицам и вымогали деньги у людей под видом штрафов. Не поддавайтесь на их уловки. Платят штрафы только по квитанции через банк, а получатель – бюджет, а не конкретный человек или предприятие!
5. Если ребенок пошел на улицу без маски, кого оштрафуют?
Для родителей или законных представителей штраф будет по статье 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». По этой же статье штрафуют за нарушение режима «комендантского часа». Наказание по статье небольшое - максимум 500 рублей, но семья может попасть под контроль органов опеки.

А если ребенок пошел без маски, к примеру, на тайную дискотеку, оштрафуют и ее организаторов. Но уже по другой статье – 13.13 «Непринятие мер по предупреждению причинения вреда». Штраф по ней – до 30 тысяч рублей.
6. Надолго это все?
Этого никто не знает и все предположения по срокам – не более чем гадание на кофейной гуще. Одно понятно: ношение маски станет обязательным атрибутом как минимум до появления вакцины. А когда это случится – ближайшим летом, зимой или через год, доподлинно не знают даже ученые.
Подготовил Станислав Шахов,
фото Валерий Шахов,
дизайн Валерия Любина.

14.05.2020