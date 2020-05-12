- Каждая российская семья, воспитывающая детей с трёх до 15 лет, получит по 10 тысяч рублей на ребенка. Единственное условие – чтобы 1 июля ребенку не исполнилось 16 лет. Никакие справки собирать не нужно, достаточно подать заявку через «Госуслуги». Деньги придут после 1 июня.
- Семьи с доходами менее одного прожиточного минимума (около 10 186 рублей на человека), которые воспитывают детей с трех до семи лет, могут оформить пособие с июня, а не июля, как анонсировали ранее. Речь идет о новых выплатах
, которые президент анонсировал еще в январе. В Башкирии это около 4900 рублей. Действует льгота с начала года, поэтому в июне ее получат сразу за шесть месяцев – почти по 30 тысяч.
- Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастает c 3375,77 до 7764,27 рублей (с учетом уральского коэффициента).
- 5000 рублей на ребёнка в месяц могут получить все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет (раньше могли только имеющие право на материнский капитал). Причём не только за май и июнь, но и за апрель.
- Работники соцучреждений получат солидную надбавку к зарплате три месяца – с 15 апреля по 15 июля.
- Врачи социальных учреждений - по 40 тысяч за двухнедельную смену. Оказывающие помощь больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч рублей.
- Социальные и педагогические работники, средний медицинский и административный персонал – 25/35 тысяч рублей.
- Младший медицинский персонал – 15/20 тысяч рублей.
- Технический персонал – 10/15 тысяч рублей.