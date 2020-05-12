 
Что нужно знать про ослабление самоизоляции
в Башкирии и новые льготы
Владимир Путин объявил о завершении режима нерабочих дней и целом пакете новых мер поддержки, в первую очередь для семей с детьми. Страна потихоньку начинает возвращаться к обычной жизни. Ограничения будут снимать постепенно, у каждого региона свой график, в зависимости от ситуации. В Башкирии по решению Радия Хабирова режим самоизоляции существенно ослабляется уже с 12 мая. Мы собрали самые главные новшества.
Кому нужно выходить
на работу
В обновленном списке предприятий, которые имеют право работать, все те, кто был в списке раньше, а также непродовольственные магазины. К ним будут особые требования – отдельный вход, максимальное количество людей в зале площадью до 50 кв. м - пять человек, площадью более 100 кв. м – десять человек и так далее. Сняли ограничение на работу самозанятых.

- Все работающие предприятия обязаны выполнять санитарно-эпидемиологические правила – соблюдать дистанцию, проводить дезинфекцию, при работе с людьми – пользоваться масками. Министерства, ведомства дополнительно установят правила поведения работающих предприятий.

- По-прежнему запрещено работать ночным клубам, кинотеатрам, театрам, музеям, детским игровым комнатам и развлекательным досуговым центрам, спортивным залам, фитнес-центрам, аквапаркам, бассейнам, баням, саунам, торгово-развлекательным центрам (кроме расположенных в них аптек, МФЦ, магазинов, которые торгуют продуктами питания, товарами первой необходимости, строительными и хозяйственными товарами, зоомагазинов).
Гулять – можно!
Но только в маске!
- Сидеть дома взаперти больше необязательно. Все старые ограничения – аннулируются. То есть вам больше не нужны пропуска от работодателей, можно ездить на машине без ограничений и ходить дальше 150 метров от дома. Сайт дорога02 закрывается (надеемся, навсегда). Для свободного посещения открывают все парки и скверы. Но не забывайте про маски и дистанцию. Правила поведения в парках определят администрации городов и районов.
- Режим самоизоляции в обязательном порядке сохраняется для тех, кто контактировал с больными коронавирусом, приехавшими из других регионов, в том числе из Москвы, и для имеющих некоторые хронические заболевания.

- Остаются «комендантские часы» для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (с 18.00 до 06.00), а также для школьников (с 20.00 до 14.00). В это время выходить на улицу им нельзя.

- На общественном транспорте, в магазинах, банках, МФЦ, в других общественных местах и на улицах будет усилен контроль за обязательным соблюдением масочного режима. По поручению Радия Хабирова контроль усилят не только в Уфе, но и других городах и районах республики. Особенно это важно на рабочих местах, куда люди выйдут с наступлением рабочей недели, в общественном транспорте, где ожидаемо возрастёт количество пассажиров.

Несколько десятков известных и уважаемых врачей обратились к Радию Хабирову с письмом, в котором просили увеличить штрафы за нарушение масочного режима. Такой закон уже разрабатывают депутаты Госсобрания Башкирии.

«Важно разрешить людям проводить время на свежем воздухе, гулять с детьми, заниматься спортом и другой физической активностью. Детям нужно больше быть на свежем воздухе. Необходимые профилактические мероприятия, как показала мировая практика по борьбе с коронавирусной инфекцией, имеют высокую эффективность. В противном же случае, наоборот - могут развиваться не только коронавирус, но и многочисленные другие болезни. Но не будет эффекта, если сами граждане, а также руководители организаций не будут соблюдать простейшие правила, вести себя ответственно, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, температурный режим и т.д.», - написали они.
Новые льготы, выплаты
и пособия
- Каждая российская семья, воспитывающая детей с трёх до 15 лет, получит по 10 тысяч рублей на ребенка. Единственное условие – чтобы 1 июля ребенку не исполнилось 16 лет. Никакие справки собирать не нужно, достаточно подать заявку через «Госуслуги». Деньги придут после 1 июня.

- Семьи с доходами менее одного прожиточного минимума (около 10 186 рублей на человека), которые воспитывают детей с трех до семи лет, могут оформить пособие с июня, а не июля, как анонсировали ранее. Речь идет о новых выплатах, которые президент анонсировал еще в январе. В Башкирии это около 4900 рублей. Действует льгота с начала года, поэтому в июне ее получат сразу за шесть месяцев – почти по 30 тысяч.

- Минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастает c 3375,77 до 7764,27 рублей (с учетом уральского коэффициента).

- 5000 рублей на ребёнка в месяц могут получить все российские семьи, имеющие детей в возрасте до трёх лет (раньше могли только имеющие право на материнский капитал). Причём не только за май и июнь, но и за апрель.

- Работники соцучреждений получат солидную надбавку к зарплате три месяца – с 15 апреля по 15 июля.

- Врачи социальных учреждений - по 40 тысяч за двухнедельную смену. Оказывающие помощь больным, заражённым коронавирусом, – 60 тысяч рублей.

- Социальные и педагогические работники, средний медицинский и административный персонал – 25/35 тысяч рублей.

- Младший медицинский персонал – 15/20 тысяч рублей.

- Технический персонал – 10/15 тысяч рублей.
Льготные кредиты
и льготы для бизнеса
Индивидуальные предприниматели, малые предприятия, социально ориентированные НКО в пострадавших отраслях:

- Получат льготный кредит – по 14 тысяч рублей (МРОТ) на одного сотрудника в месяц (на полгода это по 84 тысячи) под 2% годовых. Кредит нужно будет погасить до 1 апреля 2021 года, но если предприятие сохранит от 90% коллектива, то ничего возвращать не нужно, все компенсирует государство. Если удастся сохранить от 80% коллектива – спишут половину кредита и процентов по нему. Потратить деньги можно на зарплаты сотрудникам или рефинансирование ранее взятого беспроцентного, так называемого зарплатного кредита.

- Освобождены от налогов, кроме НДС, за второй квартал.

- Индивидуальные предприниматели дополнительно получат налоговый вычет в размере одного МРОТ (около 14 тысяч рублей) на уплату страховых взносов.

- Самозанятым полностью вернут уплаченный налог за 2019 год. За 2020 год им дадут так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ (около 14 тысяч рублей). На эту сумму государство само оплатит за вас налоги (все, что сверху, уже самостоятельно).
Подготовил Станислав Шахов.
Дизайн Валерия Любина.
Фото - Олег Яровиков, ИА «Башинформ».
12.05.2020 г.