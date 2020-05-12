- Сидеть дома взаперти больше необязательно. Все старые ограничения – аннулируются. То есть вам больше не нужны пропуска от работодателей, можно ездить на машине без ограничений и ходить дальше 150 метров от дома. Сайт дорога02 закрывается (надеемся, навсегда). Для свободного посещения открывают все парки и скверы. Но не забывайте про маски и дистанцию. Правила поведения в парках определят администрации городов и районов.

- Режим самоизоляции в обязательном порядке сохраняется для тех, кто контактировал с больными коронавирусом, приехавшими из других регионов, в том числе из Москвы, и для имеющих некоторые хронические заболевания.



- Остаются «комендантские часы» для людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями (с 18.00 до 06.00), а также для школьников (с 20.00 до 14.00). В это время выходить на улицу им нельзя.



- На общественном транспорте, в магазинах, банках, МФЦ, в других общественных местах и на улицах будет усилен контроль за обязательным соблюдением масочного режима. По поручению Радия Хабирова контроль усилят не только в Уфе, но и других городах и районах республики. Особенно это важно на рабочих местах, куда люди выйдут с наступлением рабочей недели, в общественном транспорте, где ожидаемо возрастёт количество пассажиров.



Несколько десятков известных и уважаемых врачей обратились к Радию Хабирову с письмом, в котором просили увеличить штрафы за нарушение масочного режима. Такой закон уже разрабатывают депутаты Госсобрания Башкирии.



«Важно разрешить людям проводить время на свежем воздухе, гулять с детьми, заниматься спортом и другой физической активностью. Детям нужно больше быть на свежем воздухе. Необходимые профилактические мероприятия, как показала мировая практика по борьбе с коронавирусной инфекцией, имеют высокую эффективность. В противном же случае, наоборот - могут развиваться не только коронавирус, но и многочисленные другие болезни. Но не будет эффекта, если сами граждане, а также руководители организаций не будут соблюдать простейшие правила, вести себя ответственно, соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, температурный режим и т.д.», - написали они.