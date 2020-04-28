 
Как изменятся города и парки Башкирии
В 2020 году в городах Башкирии появятся современные общественные пространства — места, куда жители смогут прийти семьями, поиграть с детьми, пообщаться с друзьями. В большинстве городов — это территории, которые никогда не были благоустроены, но, наконец-то, попали в руки урбанистов. Как именно изменятся башкирские города — читайте в материале информационного агентства «Башинформ».
Ишимбай
Площадь Ленина
На главной городской площади построят амфитеатр для проведения различных мероприятий. Это будет красиво: удобные сиденья, подсветка, вмонтированная в брусчатку, фонтан, выставочные павильоны и кафе, арт-объект «Лента времени», посвященный истории города.

Всю территорию сквера озеленят, установят скамейки и фонари, построят зону отдыха, спортивные площадки, шашечный сад и детскую площадку с комплексом горок в виде Вышки-бабушки.

В прошлом году этот проект победил во всероссийском конкурсе работ и получил федеральный грант. Строительные работы уже начались.
В этом году также планируется обустроить набережную реки Белой. Тут обновят песок, сделают навесы, поставят скамейки. В местах спусков к воде и видовых точек появятся площадки с деревянным покрытием из лиственницы. В центре набережной появится навес, по которым расположатся детские площадки и места для отдыха, лекций или мастер-классов.
Ближайшие четыре года в городе реконструируют лесопарк Тайрук (2021), центральный парк культуры и отдыха (2022), площадь Первооткрывателей нефти (2023), улицу Ленина от ул. Губкина до ул. Космонавтов (2024).
Белебей
Парк поющих родников
На берегу пруда появится пляж с деревянными ступенями-сиденьями, где в жаркую погоду можно будет купаться, а осенью и весной сидеть, любуясь видом.

В зоне пляжа установят новые павильоны с навесами, где можно будет переодеться, укрыться в тени или спрятаться от дождя, купить напитки или легкий перекус.

Вокруг пруда сделают деревянные пирсы для отдыха, обновят покрытия дорожек, сделают велодорожки и новое освещение. Строительные работы уже начались.

Также в Белебее запланирована реконструкция территории «Старого центра» (2021 год), площади перед ДК и сквера по ул. Амирова (2022), площади Ленина (2023) и улицы Красная (2024).
Бирск
Площадь перед Троицким собором
Площадь перед Троицким собором станет полностью пешеходной. Тут будут проходить все городские мероприятия. На площади обновят зоны отдыха с подсвеченными качелями и зоной wi-fi и навесы, где горожане смогут отдохнуть, поработать или встретиться с друзьями.

В сквере Ленина около памятника появится удобный амфитеатр для небольших мероприятий, современная детская площадка, искусственный рельеф для активных игр и зона для отдыха в тени.

Строительные работы уже начались.

В ближайшие годы в городе благоустроят парк «Соколок» и спуск к реке (2021), набережную (2022-2023), парк Победы (2024).
Янаул
Маршрут по городскому центру с выходом на Елочную площадь
Точкой роста для Янаула выбрали маршрут по историческому центру — от вокзальной площади и реконструируемого моста, через торговую улицу городского рынка к Елочной площади, на которой проводятся все новогодние мероприятия и которая связывает рассматриваемый маршрут с главной городской улицей Азина. Елочная площадь из пустыря, оживающего на Новый год, станет полноценным круглогодичным общественным пространством. Также в городе построят закрытый от дождя и снега пешеходный мост через железнодорожные пути.

В ближайшие годы планируется реконструировать привокзальную площадь и новый пешеходный мост через железнодорожные пути (2021), сквер по ул. Победы (2022), центральный парк, площадь на ул. Азина и общественное пространство у музея (2023), зону отдыха в районе пруда Иткенеево (2024).

Агидель
Новый центральный парк "Волны Агидели"
Точкой роста для Агидели выбрали сеть междворовых общественных территорий, по которым ходят горожане. Здесь появятся спортивные и детские игровые площадки, амфитеатр со сценой для проведения небольших мероприятий.

В ближайшие годы тут реконструируют пешеходный Цветочный бульвар (2021), сквер от Цветочного бульвара к Парку Победы (2022), набережную реки Белой и городской пляж (2023), городской парк и площадь (2024).

Мелеуз
Набережная реки Мелеузки и «Березовый тракт»
Реконструкция набережной реки пройдет в два этапа — 2020 и 2021 год.

Новый мост через реку Мелеуз свяжет город с правым берегом реки, где откроют парк с детскими площадками, садом, адаптированным для инвалидов, прогулочными зонами, памп-треком (экстремальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям и кочек), площадки для занятия йогой, амфитеатр у воды, гамаки, павильоны для чайных церемоний и букшеринга (обмен книгами), пирсы, прогулочные тропы. А еще здесь будет зона для игры в шахматы с большими фигурами на площади и настольным теннисом.

На левом берегу появятся видовые площадки с зонами отдыха, причалами для рыбалки и кормления уток, беговая дорожка с зоной уличного спорта, солярий и зона пленэра.

Соединит два берега бульвар Воровского. На нем откроются многофункциональные павильоны, игровые элементы, сувенирная лавка, прокат велосипедов и другого инвентаря, кафе с туалетом. Тут можно будет проводить городские парады и фестивали.

Также в городе планируют создать большой спортивный маршрут для проведения соревнований по триатлону. Он пройдет от дворца спорта к городскому рынку, где делают беговую дорожку, далее от городского рынка через создаваемый бульвар Воровского до городского пляжа.

Благоустроят дом купца Баязитова. Он станет всесезонным центром ремёсел Мелеуза.

Из других проектов нужно отметить обновление парка Гагарина (2022), центрального парка «Слава» (2023), бульвара Славы и сквера возле гостиницы «Агидель» (2024).
Дюртюли
Проект «Город Открой»
Проект объединяет историческую и современную части города. Площадка «Зерно» на месте бывшего пивзавода рядом с автовокзалом станет неформальным центром для молодежной активности, а также инкубатором проектов. Площадь Ленина из официальной превратится в полноценную городскую «агору» - рыночную площадь и место для собраний.

На обеих площадях расположатся павильоны «ОткрӨЙ». «Өй» в переводе с татарского и башкирского означает «дом». Город исторически был известен как село четырех домов (Дюртюли [Дүртөйлө] в переводе с татарского означает «четыре дома»).

На территории разместится парк с уличной сценой, амфитеатром и спортивными площадками. Два больших гаража превратят в фуд-корт, мастерские и площадку для занятий танцами и спортом.

Площадка примыкает к автовокзалу и помимо горожан привлечет транзитных пассажиров. Ведь все автобусы останавливаются в Дюртюлях на 30 минут.
Также в городе пройдет реконструкция территории по ул. Ленина от пересечения с ул. Горшкова до пересечения с ул. Матросова (2021), набережной реки Белая (2022), парка Матросова (2023), Иванаевских садов и парка «Молодежный» (2024).
Салават
Зона отдыха на набережной
Как и в других городах, у набережной Салавата будет свой уличный амфитеатр с теплыми помещениями внутри, а рядом – событийная поляна: место для небольших городских праздников, человек на 500-700. Рядом – большая современная детская площадка.

На входе в парк появится павильон с прокатом спортинвентаря (летом велосипеды, зимой лыжи), в спортивной зоне памп-трек и скейт-парк, а от жилого района на юге к пешеходному мосту через реку – почти двухкилометровая велодорожка и трасса для бегунов с резиновым покрытием.

Ну и какая набережная без мест отдыха. Всего поставят 75 скамеек, 85 светильников и высадят почти две сотни деревьев.
Также в проекте: зона отдыха на Набережной реки Белая (2020-2021), площадь имени Ленина (2022), сквер по ул. Первомайская (2023), городской парк культуры и отдыха (2024).
Межгорье
Зона отдыха
В этом году в Межгорье благоустроят сквер по ул. Советская. Там появится современная детская площадка, зона для отдыха родителей, лужайка для активных игр и отдыха с лежаками, небольшая велодорожка с мягким покрытием, где дети смогут учиться кататься на велосипеде.

План на ближайшие годы такой:

  • сквер между ул. Ленина, Дудорова с территорией памятника первым строителям города (2021);

  • пешеходная зона мимо ФОК в микрорайоне Юго-Западный (2022);

  • главная смотровая площадка (2023);

  • пешеходная зона у школы №2 (2024).
Сибай
Парк Гафури
Точкой роста для Сибая выбрали парк им. М. Гафури — это большая, но пока совершенно не обустроенная территория. Урбанисты рассчитывают, что обновленный парк станет визитной карточкой всего Зауралья, местом проведения всех мероприятий и «легкими» промышленного города.

Сюда приходят покататься на аттракционах или просто посидеть на лавочке, на пробежку и занятия скандинавской ходьбой, покататься на лыжах или велосипеде. При этом большая часть парка — это запущенные территории, без освещения, с узкими дорожками, требующими ремонта — нет возможности разойтись двум родителям с колясками. Летом проект благоустройства подают на конкурс, чтобы получить федеральный грант.

Пока же планируется благоустроить примыкающую к парку набережную реки Камышузяк (Карагайлы).

Также в Сибае реконструируют: парк Маяковского (2021), центральную площадь и проспект Горняков (2022), сквер по ул. Горького у филармонии и стадион «Труд» (2023), ул. Ленина (2024).
Кумертау
Детская зона в парке Гагарина
В Кумертау запланировали достроить большую детскую зону в парке Гагарина. Ей планируют восстановить исторический вид – в виде замка. Плюс здесь будет скейтпарк, павильоны аттракционов и небольшая сцена.

Однако этим проект благоустройства в городе не ограничится. В городе обновят площадь Советов и бульвар по ул. Ленина (2021), парк «Школьный» в селе Маячный (2022), парк им. Гагарина (2 очередь) и территорию городского пруда (2023), ул. Карла Маркса (2024).
Белорецк
Набережная пруда с пешеходным мостом
Опросы показали, что больше всего белоречане хотели бы привести в порядок единственный в городе пляж. Это естественный склон вдоль Белорецкого пруда без какой-либо инфраструктуры, освещения и комфортных мест для отдыха. Согласно проекту, здесь будет четыре основные зоны. Это кафе с удобным туалетом, спортивная зона на месте старой спортивной площадки. Там будет площадка для пляжного волейбола и воркаут - уголок уличного фитнеса с качественными турниками и тренажерами.

В пляжной зоне появятся шезлонги, деревянные навесы и перголы для тени, спасательная вышка и раздевалки. Купальная зона будет огорожена буйками. Рядом будет современная детская площадка. Проезд к пляжу отремонтируют, установят освещение и видеонаблюдение.

Также в городе запланировали благоустройство набережной и пешеходного моста (2020), городского центрального парка с прилегающими территориями (2021-2022), сквера им. П.В.Точисского и площади Металлургов (2023), сквера по ул.Ленина (2024).
Стерлитамак
Набережная реки Стерля
На набережной появятся детская зона, спортивная площадка и площадка для выгула собак. Также будут организованы спуски к воде и оборудована лодочная станция.

Также в городе запланировали благоустройство сквера за кинотеатром «Салават» (2020), набережной Стерли (2021), центра «Старого города» (2022), парка «Здоровья» за стадионом «Содовик» (2023), бульвара по ул. Строителей (2024).
Нефтекамск
Тропа здоровья в лесопарке
Точкой роста для Нефтекамска выбрали территорию лесопарка. Там будут благоустраивать тропу здоровья. В 2020 году в парке обустроят велодорожку, которую в перспективе продлят до Николо-Березовки и берега Камы.

Также в городе отремонтируют проспект Ленина, площадь и сквер (2022), парк культуры и отдыха (2023), пр. Юбилейный (2024).
Благовещенск
Городской парк
В городе уже отремонтировали площадь перед домом культуры и парк им. Киселева. Но это был первый этап. В ближайшее время в городе появится спортивная и детская зона в Центральном городском парке (2020), благоустроят набережную пруда, центральный парк и начало ул. Советская (2021), центральную площадь, сквер и малый пруд (2022), парк Киселева (2023), парк «Остров» и городской пляж (2024).
Баймак
Набережная реки Таналык
Точкой роста для Баймака станет пешеходный маршрут вокруг озера — своеобразное «Золотое Кольцо», отсылающее к истории золотодобычи.

В 2021 году обновят набережную реки Таналык, в том числе путь до проходной завода и стадион «Труд», потом центральную площадь и сквер у нового ДК, школу №3, позже парк культуры и отдыха им. Салавата Юлаева (2023), сквер у школы №1 (2024).
Учалы
Набережная учалинского пруда
В Учалах планируется благоустроить прибрежную зону. Там откроют несколько спортивных объектов - центр гребли на байдарках и каноэ, центр парусного спорта, а также мини-кафе, чайные. Вокруг будет пешеходная зона с декоративными арками.

Также в городе запланированы работы на территории городского пляжа (2020), благоустройство улицы Ленина (2021), парка культуры и отдыха (2022), парка в горах (2023), сквера Славы (2024).
Туймазы
Центральная площадь, улица Мичурина и городской парк
Точкой роста для Туймазов выбрана центральная площадь, улица Мичурина и городской парк.

Появятся пешеходные маршруты, которые свяжут улицы Мичурина, Чапаева, 70 лет Октября, Островского.

В 2020 году обновится пешеходная зона от новой детской поликлиники до ж/д вокзала, в 2021 году - площадь и часть Городского парка, в 2022 - ул. Чапаева, ул. Островского, ул. 70 лет Октября, в 2023 - ул. Мичурина и часть городского парка, в 2024 - парк Молодежи.
Октябрьский
Пешеходная зона по ул. Шашина
Появится зеленая территория между двумя магистралями города - Московским и Ленинским проспектами.

2020 год:
Центральная аллея Парка «Нефтяник»;
Обустройство сквера вдоль ул.Северная;
Обустройство сквера возле школы №20 в 34 микрорайоне.

Также появится новый парк по ул. Шашина (2020), сквер в 29 микрорайоне (2021), благоустроят площадь Ленина, бульвар Ленина, парк Гагарина (2022), Городской парк «Нефтяник» (2023), сквер в 33 микрорайоне (2024).
Давлеканово
Обновленный исторический центр
Проект предполагает комплексное благоустройство ул. М. Гафури с выходом на набережную, Центральный парк, Красную и Вокзальную площади.
На всей территории предлагается организовать связные пешеходные и вело-маршруты, точечно дополнить их зонами отдыха и общения,
организовать освещение территории — и функциональное, и атмосферное,
сохранить имеющиеся деревья, и дополнить их новыми растениями.
В проекте предлагается уделить особое внимание безопасности пешеходных и велосипедных связей,
активизировать Центральный парк и территорию у Дома-музея А.Хакимова.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Где взять деньги?
Все проекты останутся на бумаге, если на них не выделят деньги, а это миллионы рублей. Где их взять? Вот уже несколько лет Минстрой России проводит конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Восемь населенных пунктов республики уже стали победителями конкурса и получили федеральные гранты - в 2019 году в число лауреатов конкурса вошли Бирск, Белебей и Ишимбай, а в 2020 году – Мелеуз, Янаул, Дюртюли, Агидель и село Николо-Берёзовка Краснокамского района. Заявку на следующий год можно подать до 31 мая 2020 года.

Как рассказала советник руководителя республики по развитию общественных пространств Ольга Сарапулова, в трех городах-победителях работы завершат в этом году, техническое открытие планируется провести 1 сентября.

Другой источник средств – программа «Формирование комфортной городской среды», по которой республика выделяет миллиарды рублей на благоустройство городов и сел.
Подготовила Розалия Валеева
Верстка Рената Вахитова

Благодарим Институт развития городов Башкортостана
за помощь в подготовке материала.

