Как изменятся города и парки Башкирии

Мелеуз

Набережная реки Мелеузки и «Березовый тракт»



Реконструкция набережной реки пройдет в два этапа — 2020 и 2021 год.Новый мост через реку Мелеуз свяжет город с правым берегом реки, где откроют парк с детскими площадками, садом, адаптированным для инвалидов, прогулочными зонами, памп-треком (экстремальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям и кочек), площадки для занятия йогой, амфитеатр у воды, гамаки, павильоны для чайных церемоний и букшеринга (обмен книгами), пирсы, прогулочные тропы. А еще здесь будет зона для игры в шахматы с большими фигурами на площади и настольным теннисом.На левом берегу появятся видовые площадки с зонами отдыха, причалами для рыбалки и кормления уток, беговая дорожка с зоной уличного спорта, солярий и зона пленэра.Соединит два берега бульвар Воровского. На нем откроются многофункциональные павильоны, игровые элементы, сувенирная лавка, прокат велосипедов и другого инвентаря, кафе с туалетом. Тут можно будет проводить городские парады и фестивали.Также в городе планируют создать большой спортивный маршрут для проведения соревнований по триатлону. Он пройдет от дворца спорта к городскому рынку, где делают беговую дорожку, далее от городского рынка через создаваемый бульвар Воровского до городского пляжа.Благоустроят дом купца Баязитова. Он станет всесезонным центром ремёсел Мелеуза.